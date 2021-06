Vaccine Chuyện tào lao

Nếu những lời đồn đãi hiện đang tung hoành ngang dọc trên thế giới mà mà không ít người tin, kể cả những người có nghề, thì đây sẽ là một trong những bài viết cuối cùng của Ký tui trên Thời Báo theo cái giọng điệu mà nhiều người coi là khó ưa này. Sắp tới, không rõ là bao lâu nữa, bạn đọc sẽ được, hay bị, đọc một KG hoàn toàn khác biệt (khi Ký tui tới nông nổi đó mà Thời Báo còn dám cho viết), không rõ có hạp khẩu vị của bạn hơn hay không. Ký Gà có thể trở thành Ký Vịt.

Sao vậy? Xin thưa là KG vừa được chích xong mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ hai tuần rồi, và đang cảm thấy trong người hơi…khang khác. Bèn phải thưa trước cho chắc ăn. Tới lúc đó, hổng biết còn tỉnh táo mà thưa gởi gì nữa hay không.

Lý do để lo lắng là có (không ít) người ta cho rằng vaccine sẽ làm thay đổi gene của người được /bị chích và làm cho con người đó thay đổi. Thay đổi ra sao thì chưa rõ, nhưng đa phần là xấu hơn, bởi hồi nào giờ, người ta thường ồn ào tẩy chay chớ không hồ hởi chào mừng những sản phẩm kêu bằng GMO – gene modified organisms, tức là sanh vật được/bị biến đổi gene.

Để tận dụng (tiếng Việt trong nước nay kêu bằng “tranh thủ”) thời gian còn chưa bị biến đổi, những mẩu chuyện được kể trong Chuyện Mỗi Tuần kỳ nầy được dành trọn cho đề tài vaccine, những chuyện tào lao.

VACCINE LÀM CHO NGƯỜI TA CÓ NAM CHÂM

Chuyện ở bên Huê kỳ, được chọn để kể trước, bởi America First mà. Hơn nữa, đây cũng là sanh quán của hầu hết những thuyết tào lao.

Bữa 8 tháng 6, tại trụ sở của Viện Lập pháp Tiểu bang Ohio có một phiên “hearing” (tiếng Việt kêu bằng điều trần) liên can tới dự luật 248 Vaccine Choice and Anti Discrimination Act (Quyền có chích hay không và Luật Chống phân biệt) nhằm cấm buộc dân chúng tiểu bang phải chích ngừa. Tại cuộc điều trần đó bà Đốc tờ Sherri Tenpenny, một bác sĩ có giấy phép hành nghề ở khu vực Cleveland, trước giờ đã liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ rằng vaccine đã làm nhiều người chết, đột quỵ và gây ra những “tác dụng phụ khủng khiếp” khác.

Bà Đốc tờ “mười xu” (dịch từ Tenpenny như vầy chắc trúng?) nầy được The Center for Countering Digital Hate (Trung tâm chống lại sự căm ghét trên mạng) xác định là một trong số hàng chục người tung tin đồn nhảm chống tiêm chủng xuất sắc nhất “những người đóng vai trò hàng đầu trong việc truyền bá thông tin sai lệch trên mạng về vaccine Covid.”

Trong các phát biểu ở cuộc điều trần, bà Tenpenny đã nói với các dân biểu của tiểu bang rằng những người được tiêm chủng bằng cách nào đó đã bị magnetized – từ hóa.

Bả nói nguyên văn như vầy: “Họ (người bị từ hóa sau khi chích) có thể đặt một chiếc chìa khóa trên trán, nó dính. Họ có thể đặt thìa và nĩa lên khắp người và chúng có thể dính ở đó, bởi vì nay chúng tôi tin rằng ở đó có một miếng kim loại. Có những người từ lâu đã nghi ngờ rằng có một loại giao tiếp nào đó, vẫn chưa được xác định, giữa những gì được đưa vào trong những mũi chích và tất cả các tháp (điện thoại) 5G”.

Sau bả là một ông mục sư. Ông nầy nói trong vaccine có các thành phần như chất formaldehyde (thường dùng để ướp xác) và tế bào của bào thai.

Sau phần lý thuyết của bà Đốc, một nữ y tá tên là Joanna Overholt đã “biểu diễn” hát xiệc kiểu “America has talent”. Chị y tá Oveerholt ngó trí thức, trắng trẻo, trẻ trung và có da có thịt, đã đặt một cái chìa khóa lên ngực.

Bạn nghĩ chuyện gì xảy ra? Cái chìa khóa không rớt! (rớt gì nổi khi được đặt lên cái vùng da thịt có độ dốc lài lài và màu mỡ đó, phải không). Sau thành công trong màn biểu diễn (tới đây Ký tui lại phải mở ngoặc, lối nói mới của tiếng Việt trong nước bi giờ là “biểu diễn thành công”; “phóng thành công”, tức là đặt hai động từ với nhau để động từ thứ hai – thành công, trở thành trạng từ!), chỉ đắc chí đặt nó lên cổ. Chỉ vừa đặt, vừa hỉ hả: “Giải thích giùm tui coi, tại sao cái chìa khóa dính vô tui? Nó còn dính vô cổ tui nữa cà!”

Xui xẻo cho chỉ, chỗ này – cái cần cổ của chỉ, là… dốc đứng. Hai ba lần chiếc chìa khóa không chịu nằm yên. Nhưng nhằm nhò gì, mần xiệc, ba lần được một cũng là… thành công rồi!

[Nói thêm: Sau khi được cho coi khúc video này trên Instagram, mấy đứa cháu ngoại của Ký tui cũng “biểu diễn thành công” trò này nhiều lần và đã thành công tốt đẹp. Có đứa còn làm cho cây viết chì dính lên trán mặc dầu nó còn nhỏ, chưa được chích và cây viết chì làm bằng cây, tức là không có ăn nhậu gì ráo tới nam châm và sắt thép!

Cũng cần nói thêm là dự luật số 248 của tiểu bang Ohio được các ông bà dân biểu thuộc đảng Cộng hòa chống vaccine đệ trình. Nếu được thông qua, bảo đảm nó sẽ gây đau khổ cho các bịnh viện vì phải gánh những ông bà không chịu chích nên bị Cô Vy ôm. Hiện tượng nầy hiện đang diễn ra ở hầu như tất cả các bịnh viện ở những nước có người nhứt định không chích ngừa nhưng không ký cam kết không “nhập viện” nếu bị nhiễm Covid.]

CANADA CÓ NỮ HOÀNG MỚI ?

Cũng vẫn chuyện chống vaccine, nhưng bây giờ là chuyện Cà na điên.

Bạn đọc có biết bà Didulo là ai không?

Câu hỏi coi bộ khó, tuy chuyện là chuyện lớn cỡ “quốc gia đại sự”, nhưng cho tới nay vẵn còn không bi nhiêu dân Canada biết tới.

Để kể nghe, chuyện như vầy:

Bữa 25 tháng 5, một video đang trên mạng BitChute đã được cả trăm ngàn lượt người coi và “chia sẻ” cả chục ngàn lần trên Facebook của một nhơn vật quái đản. Chuyện nầy đúng là không tiền khoáng hậu (trong nước bi giờ viết là “có 1 không 2”).

Video có tựa như vầy: “QUỐC TRƯỞNG KIÊM TỔNG TƯ LỊNH VỪA ĐƯỢC BỔ NHIỆM CỦA CANADA – TRUDEAU BỊ LOẠI.”

Trong cái video đó, có một bà tên là Romana Didulo đã công bố sắc lịnh với nội dung “kể từ tháng 2 năm nay, 2021, tui là Quốc trưởng kiêm tổng tư lịnh Canada, người đứng đầu chánh phủ và Nữ hoàng Canada…”

(Bà con muốn coi, có thể vô chỗ này: https://perma.cc/435C-HP82)

Bà này cho hay bả được cử lên bởi chính cái lực lượng, bao gồm quân đội Huê kỳ và các đồng minh, đã đưa ông …cựu Tổng thống Huê kỳ Donald Trump lên nắm quyền. Trong video, được quay một cách hết sức a-ma-tưa (chắc là bằng xeo phôn vì hình thu theo chiều dọc, trên nền của một bức tường xám) Romana Didulo đã nhắn nhủ người Canada về chuyện vaccine. Bả nói rằng thứ thuốc được kêu bằng vaccine thiệt ra không phải là vaccine mà là những độc dược của các tập đoàn sản xuất dược phẩm – drug cartels, dùng để thử nghiệm trên các con chuột – người dân Canada. Bả cảnh cáo những người đang tham gia chương trình chủng ngừa Covid-19 – từ các giới chức dân cử, chánh quyền tới các nhân viên y tế, cả luôn giới truyền thông cổ động cho chương trình, rằng việc chủng ngừa được coi là hành vi tội phạm. Các tội mà họ sẽ bị xét xử, gồm tội ác chống nhơn loại, tội phản quốc và tội khủng bố phá hoại kinh tế bằng vũ khí sinh học, bởi một tòa án binh do bả chỉ định, và kết án tử hình!

“Trước đội hành quyết, đội hành quyết quân sự, mi sẽ không nhận được một mà là hai viên đạn vào trán cho mỗi đứa trẻ mà mi đã làm hại bằng việc chích cái vaccine thử nghiệm này.”

Sovereign Republic of Canada, cái tên nước mà bà Didulo đang làm quốc trưởng thiệt quái đản, khó “chuyển ngữ” hết biết luôn. Sau khi “rờ -sẹc” hết đường, Ký tui đành phải căn cứ trên danh xưng của bà Quốc trưởng Didulo trên các công văn chánh thức để tạm “chuyển ngữ” thành “Cọng hòa Vương quốc Canada” – mặc dầu đã là một Cọng hòa thì không thể là một Vương quốc nữa. Bả xưng là Her Royal Highness Queen Lady Romana Didulo. Danh hiệu Her Royal Highness viết tắt là H.R.H. trước nay chỉ dành cho các công chúa, công nương hoàng gia).

Đọc tới đây, có bạn sẽ thắc mắc vậy chớ Quốc trưởng hiện tại của Canada đâu hè?

HRH Romana Didulo giải thích qua một video khác, Nữ hoàng Elizabeth II “nay đã bị hành hình về các tội ác chống nhơn loại.”

Không chỉ qua video, bà “quốc trưởng” của còn ra công văn, đưa cho các thần dân của bả tống đạt tới nhiều nơi ở British Columbia và Alberta ra lịnh “cease and desist” – ngừng và chấm dứt, các quy định mang mask và giữ khoảng cách giữa người nầy với người kia, nếu không sẽ bị xử tử! Trong số các nơi được thần dân của bả viếng với lịnh ngừng và chấm dứt có các cơ sở kinh doanh, y tế, trường học và cả …đồn cảnh sát.

Nhà báo Mark Lamoureux của mạng Vice (Vice.com) trong bài điều tra của ổng cho hay bà nữ hoàng Didulo có hàng ngàn thần dân, và là “thủ lãnh” của một chánh đảng trên mạng có tên là Canada1st Party of Canada — cái đảng nầy dường như chưa được đăng ký chính thức ở bất kỳ đâu, nhưng đã được Didulo biến thành một… công ty.

Tò mò, KG thử vô trang mạng của Canada1st Party và thấy có tiểu sử của nhà lãnh đạo nầy, đọc cũng khá vui. Vui hơn nữa là mặc dầu xây dựng từ lâu, trang mạng, và cả tới phần tiểu sử quan trọng đó vẫn chưa hoàn tất, nhiều chỗ chỉ có tiểu tựa.

Để kể giúp vui bà con nghe:

Về cái tên, bả trình bày rằng cái first name ROMANA của mình là 50% tên cha Romualdo Didulo và 50% tên mẹ ANA Didulo.

Nữ hoàng khoe “gia thế” – nguyên văn, rất luộm thuộm và lẩn thẩn, như vầy: “Sanh vào một gia đình đặc quyền (tương đương với Hoàng gia hiện đại), người con út trong gia đình có hai người con, Romana, lớn lên nói tiếng Anh, tiếng Latinh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và Hiligaynon, (được dạy bởi bà của cổ – , một giáo viên lớp 1). Cũng chính bà của cổ, người đã tiến hành chiến lược phòng thủ & TẤN CÔNG và ngăn chặn được quân Nhật xâm lược KHU VỰC THÀNH TRÌ VỮNG BỀN CỦA HỌ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Lớn lên với ảnh hưởng sâu đậm của bà nội, cha cổ, Romualdo Didulo Jr, (một Luật sư và kỹ sư), và mẹ cổ, Ana Didulo và bà dì lớn của cổ (Winnie Freda Didulo Delfin – Hiệu trưởng) sau khi cổ mồ côi năm lên 10 tuổi và một lần nữa vào năm lên 11 tuổi.

Tới năm 15 tuổi, cổ chọn di cư sang Vancouver, Canada để sống với gia đình người chú. Các phần còn lại của tiểu sử trên mạng được cho biết là “under construction”.

Dòm cái hình, đọc tiểu sử, nghe giọng tiếng Anh, KG đoán – chắc hổng trật, tân nữ hoàng Didulo là người gốc Phi luật tân.

Chuyện về bà tân nữ hoàng Anh như đã nói tới nay ít người Cà na đa, trừ một số ở BC và Alberta biết tới, nhưng nhiều báo chí, hãng tin quốc tế đã đưa tin và “fact check” – tìm hiểu thực hư, để trấn an thế giới, vì các mạng xã hội Facebook, Youtube, Instagram, telegram – đất dụng võ của các thuyết âm mưu ì xèo quá cỡ.

Trong số các phương tiện truyền thông truyền thống đó có hãng tin Pháp AFP, báo Anh Independence, báo mạng Vice…

Trang fact check của AFP hôm 18 tháng 6 có tựa “Canada vẫn được lãnh đạo bởi Justin Trudeau và Nữ hoàng Elizabeth II” và hình chụp video của Didulo bị gạch chéo. Trong bài, AFP dẫn lời Nathan Pylypuk, phát ngôn viên của Bộ Di sản Canada: “Tôi có thể xác nhận rằng những tuyên bố của bà Romana Didulo là sai sự thật. Người đứng đầu chính phủ hiện tại của Canada vẫn là Thủ tướng Justin Trudeau và Nữ hoàng Elizabeth II là Quốc trưởng hiện tại của Canada, bất kỳ tuyên bố nào ngược lại đều là sai. ”

Đừng tưởng Cà na điên đã điên tới mức đó!

VÀ VACCINE VIỆT NAM

Máy bữa nay, tình hình Covid-19 ở Việt Nam khiến Ký tui lo cho đồng bào mình quá. Mửng này, vừa bịnh, vừa đói, làm sao sống?

Bữa Thứ Bảy, lang thang trên Facebook, Ký tui đọc được một status ngắn ngủn và thê thảm như một tiếng than tắc ở cổ của một friend ở trong nước. Status đó chỉ có một chữ, chữ Việt: “Tiêu!” Dấu chấm than là của KG thêm vô.

Thắc mắc, Ký tui coi tới cái hình chụp mà người bạn kèm theo.

Bức hình chụp một bản tin nhỏ xíu trên báo Tuổi Trẻ, được người bạn cẩn thận khoanh tròn, như vầy: Ngày mai vắc xin Trung Quốc về Việt Nam, phân bổ cho TP HCM.

Dưới cái tít, bản tin viết: “Thông tin từ Bộ Y tế cho hay dự kiến ngày mai 20-6 lô vắc-xin khoảng 500.000 liều do Sinopharm sản xuất được phía Trung Quốc tặng sẽ về đến Việt Nam, đây là loại vắc-xin thứ hai mà Việt Nam nhận được cho đến nay, sau AstraZeneca sản xuất….

…Với lô vắc-xin mới, bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ cho TP.HCM dựa trên tình hình dịch. Mật độ dân cư, số vắc-xin cần sử dụng.”

Hèn chi! Đúng là “tiêu” đời!

Dân Sài gòn sẽ bị lụi vô mình cái thứ vaccine Tàu mà thế giới cho rằng kém hiệu quả được anh bạn vàng “tặng”.

Trong khi cả nước, từ bà già bán xôi tới chú nhóc bỏ heo, bị chánh quyền “độc lập tự do hạnh phúc” dụ khị móc túi góp tiền mua vaccine (đã lên tới 6 ngàn tỷ đồng, một tỷ đồng là gần 54 ngàn đô la Canada) thì dân chúng cái thành phố đóng góp nhiều nhứt cho ngân sách quốc gia bị thí cho món sản phẩm hạng ba – mà chưa chắc đã được hạng ba, do Tập Cận Bình đổ sang. Vào cái thời điểm nguy ngập nhứt của Sài gòn.

Trong lúc đang ái ngại cho dân Sài gòn, Ký tui lần mò thêm vài “trạng thái” nữa trên trang Facebook của một nhiếp ảnh gia và gặp một bản tin khác, cũng trên báo Tuổi Trẻ, ngày 19 tháng 6 (có lẽ cùng ngày, nhưng mới hơn vì trích từ ấn bản trên mạng?).

Bản tin mang tít “Vắc xin Sinopharm của Trung Quốc về Việt Nam sử dụng như thế nào?” viết ở phần đầu: “Theo thông tin từ Bộ Y tế, khi đàm phán về tiếp nhận lô vắc xin này, lãnh đạo ٢ nước đã có trao đổi và thống nhất khi lô vắc xin này về Việt Nam sẽ ưu tiên cho những người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người có nhu cầu đi học tập và công tác tại Trung Quốc và cư dân ở khu vực biên giới.”

Thiệt là “tâm tư” (cũng lại cách dùng chữ mới trong nước, từ này nay được sử dụng thay cho “băn khoăn”, “lo lắng” hay “không hài lòng”).

Nhưng những lời bàn bên dưới bản tin mới đọc mới “đã”:

Người đăng status: “Vẫn được mang tiếng TÀI TRỢ. Khôn đến thế là cùng ”

Facebooker THN: “Nó lại bắt y tế nhà mình hầu đồng bào chúng nó”

Facebooker PDL: “Trả hết, trả hết cho người. Trả luôn vacine cho người. Trả xong đời còn vui hơn. :)) vì tình hữu nghị Việt – Trung, em xin nhường ạ. Chúc các bạn TQ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!”

Môt facebooker, NTD, nghi ngại: “Xin phép A, một góc nhìn khác- có phải thông tin sáng sớm nay đưa ra là chuyển 500k liều vaccine này về SG, dư luận phản ứng quá, nên xoa dịu chăng?”

Nhưng lời bàn thấm ý nhứt, với Ký tui, là đề nghị đầy “tình dân ý đảng” của Facebooker LQM: “Thế thì nên tiêm cho lãnh đạo các cơ quan nhà nước.”

KÝ GÀ