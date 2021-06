Chính quyền Houston dự tính sẽ tăng giá nước dùng và phí nước thải

Văn phòng Thị trưởng Sylvester Turner của Houston vừa đưa ra một thông cáo báo chí để giải thích về đề nghị sẽ tăng giá nước dùng và phí nước thải hàng tháng dự trù sẽ được đưa ra bàn thảo và biểu quyết trong tuần này.

Lý do chính của việc cần phải tăng giá là vì hệ thống ống cống và thanh lọc nước thải của thành phố đã quá cũ kỹ và gây ra nhiều vụ đổ tràn ra ngoài gây ô nhiễm, vi phạm vào các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh của chính quyền Texas và cơ quan EPA của chính phủ liên bang. Do đó, chính quyền Houston phải đóng tiền phạt cho những vi phạm này và phải sửa chữa và nâng cấp hệ thống nước dùng và nước thải trong vòng 15 năm tới để có thể duy trì tiêu chuẩn tốt đẹp và không còn gây ra những vi phạm khác.

Hệ thống nước thải của Houston là một trong hệ thống lớn nhất trên nước Mỹ, với khoảng 6,000 dặm đường cống, 382 trạm với các máy nâng để di chuyền chất thải và 39 nhà máy để thanh lọc chất thải ra từ các ống cống trên toàn thành phố.

Với việc gia tăng lệ phí này, chính quyền Houston sẽ có ngân khoản dồi dào hơn để trang trải nhiều chi phí cho việc duy trì một mạng lưới cung cấp nước dùng và giải quyết nước thải một cách tốt đẹp, với chương trình bảo trì đều đặn, tránh được những tình trạng vỡ các ống nước vì quá cũ, không còn những tình trạng đồ tràn ra từ các ống cống nước thải gây ô nhiễm và nguy hiểm về mặt sức khỏe công cộng, và tuân thủ theo những quy định của chính quyền liên bang và tiểu bang thay vì để đóng tiền phạt cho những lần vi phạm có thể sẽ tái diễn nếu như không được sửa chữa và nâng cấp.

Có khoảng 60% cư dân ở nhà riêng sẽ thấy hóa đơn tiền nước sẽ tăng lên khoảng $5 vào tháng Bảy. Cho dù là có tăng giá, nhưng giá tiền nước tại Houston vẫn được xem là có giá rất thấp so với những thành phố lớn và đông dân khác.