Sổ hộ khẩu bị xóa bỏ ở VN

Sổ hộ khẩu của Việt Nam sẽ chính thức bị hủy bỏ vào ngày 1/7 khi Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực, chấm dứt “di sản” 50 năm của thời bao cấp.

Truyền thông Nhà nước cho biết quyết định quan trọng nêu trên đã được Quốc hội khóa XIV thông qua trong Luật Cư trú 2020. Tuy nhiên, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn có giá trị như giấy tờ hợp pháp cho đến hết ngày 31/12/2022.

Sổ hộ khẩu của Việt Nam được sử dụng trong thời bao cấp để quản lý dân cư và phân phối lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm.

Việc bỏ sổ hộ khẩu được nói là bảo đảm quyền tự do cư trú của người dân được quy định tại Điều 23 của Hiến pháp 2013: “công dân có quyền tự do đi lại và cư trú trong nước.”

Một trong những ảnh hưởng tiêu cực khác do sổ hộ khẩu mang lại là việc phân biệt đối xử và hạn chế các quyền của người dân. Rất nhiều quy định, thủ tục hành chính tại các dịch vụ công đều yêu cầu có sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu cũng bị nói đã tước quyền cơ bản con người như mua xe, mua nhà cũng bị yêu cầu có sổ hộ khẩu.