Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng bị bắt

Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, còn được biết là Lê Dũng Vova, vừa bị bắt sáng ngày 30/6/2021 tại quê nhà ở Hà Nội sau hơn một tháng bị công an truy nã “đặc biệt”.

Từ thủ đô Hà Nội, bà Bùi Thị Huệ, vợ ông Dũng, cho VOA biết rằng ông bị bắt khi đang ở nhà của một người quen và chủ ngôi nhà này cũng bị an ninh đưa đi.

Hôm 30/6, tổ chức nhân quyền Article 19 có trụ sở ở London, Anh, bày tỏ quan ngại về việc ông Dũng bị bắt. Tổ chức này viết: “Chúng tôi rất quan ngại về vụ bắt giữ nhà báo độc lập Lê Văn Dũng (Dũng Vova) sáng nay với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước””.

“Việt Nam tiếp tục sách nhiễu và bỏ tù những tiếng nói độc lập,” tổ chức Article 19 cho biết.

Trước đó ông Dũng từng bị bắt hụt ngày 25/5. Vào ngày 28/5, công an Hà Nội ra lệnh truy nã ông với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 117- Bộ Luật Hình sự.

Ông Lê Dũng Vova, được biết là người điều hành kênh CHTV trên YouTube, một kênh “truyền thông lề dân” phát sóng trên mạng xã hội với nội dung tố cáo các sai phạm của nhà nước, tư vấn pháp lý cho dân oan và cổ vũ cho các quyền tự do công dân.

Vào tháng 3, ông Dũng cho VOA biết ông có ý định ứng cử Quốc hội khóa XV và rằng ông liên tục bị an ninh gửi giấy triệu tập liên quan đến các clip “có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước”.

Truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng ông Lê Dũng Vova là “một trong những đối tượng chống đối cộm cán núp dưới vỏ bọc “nhà báo độc lập””.