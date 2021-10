NHỮNG CHUYỆN LẠ ĐỜI Ở TRONG NƯỚC

Nam huấn luyện viên thể hình bán dâm

Ngày 6/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1990 tức 30 tuổi, cư ngụ tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi môi giới cho người bán dâm.

Trước đó, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên nhận được tin báo về một đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội; đối tượng thực hiện hành vi bán dâm là nam giới, hiện đang là huấn luyện viên thể hình cho một số trung tâm thể thao tại Hà Nội.

Thu thập được thông tin, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã lập chuyên án điều tra.

Chiều 4/8/2020, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên. Công an đã bắt được quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm trong khách sạn này.

Tại cơ quan công an, người nam khai tên là T.H.D. (31 tuổi, cư trú tại Hà Nội), là vận động viên thể thao, còn cô gái (sinh năm 1998 tức 22 tuổi khi đó) là khách mua dâm.

T.H.D. khai anh ta làm huấn luyện viên thể hình cho một số trung tâm thể thao trên địa bàn Hà Nội. Trong khi làm việc, anh ta có tiếp xúc với một số quý bà, quý cô nhiều tiền nhưng thiếu thốn tình cảm. Ban đầu, là đi uống nước, sau đó ai có nhu cầu “đổi gió” thì đối tượng đồng ý đi khách sạn.

Để tránh công an, T.H.D. kết nối với Nguyễn Phương Thảo và qua Thảo để thực hiện việc mua bán dâm.

Căn cứ vào lời khai của T.H.D., công an quận Long Biên đã bắt giữ Nguyễn Phương Thảo.

Tại công an, Thảo khai, ngày 28/7/2020, Thảo nhận được đề nghị của một khách nữ muốn tìm người để “vui vẻ”. Sau khi trao đổi với vị khách này, Thảo đưa ảnh với thân hình săn chắc, tuyệt vời của T.H.D. cho cô xem và ngả giá 18 triệu đồng (tức tương đương với 800 đô la Mỹ theo giá hiện nay .- ĐD) cho mỗi lần “vui vẻ”, cô khách đồng ý. Nhưng sau khi nhận tiền, Thảo chỉ đưa cho T.H.D. 12 triệu đồng, số còn lại 6 triệu đồng Thảo lấy.

Ngày 29/9/2021, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phương Thảo về tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 điều 328, bộ Luật Hình sự.

Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Thảo, tuyên y án sơ thẩm 6 tháng tù giam về tội danh nói trên.

Thảo cho rằng mức án 6 tháng tù là quá nặng, xin hưởng án treo để còn đi học. Tuy nhiên Thảo không chứng minh được mình đang học tại trường nào.

Đôi nam nữ mua và bán dâm bị phạt hành chính mỗi người 200 ngàn đồng (tức khoảng gần 10 đô la Mỹ) rồi được thả.

Bán khỏa thân để trẻ em dưới 16 tuổi “đụng chạm”

Công an Hải Phòng đang truy tìm kẻ phát tán clip lên mạng xã hội để xử lý, sau đó sẽ điều tra việc người phụ nữ có dấu hiệu phạm tội dâm ô với người dưới 16 tuổi hay không.

Vụ người phụ nữ bán khỏa thân để các em trai và em gái đụng chạm “nơi nhạy cảm” đang gây phẫn nộ dư luận, rất nhiều người bày tỏ thái độ bất bình với hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip trên.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa hướng dẫn chị V.H.M (cư trú tại TP Hải Phòng) trình báo sự việc bị hack camera an ninh trong nhà chị, xâm phạm đời tư và để lộ clip nhạy cảm trên mạng xã hội, để Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xử lý theo thẩm quyền.

Lãnh đạo công an quận Hồng Bàng cho hay, người phụ nữ và 3 trẻ nhỏ sinh sống tại một căn hộ ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Cơ quan công an quận Hồng Bàng đã làm việc với người phụ nữ trên và xác định camera gia đình này bị hacker xâm nhập rồi phát lên mạng.

Công an đang truy tìm kẻ phát tán để xử lý, sau đó sẽ điều tra việc người phụ nữ có dấu hiệu phạm tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi hay không.

Trước khi công an điều tra, trên mạng xã hội xuất hiện một loạt clip ghi lại cảnh nhạy cảm trên giường của một phụ nữ với các em trai, em gái khiến dân mạng đặc biệt phẫn nộ. Trong một đoạn clip được chia sẻ, người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân (không mặc quần), trong khi 2 em trai nằm bên cạnh.

Trong khoảng thời gian hơn 4 phút, người phụ nữ này để 2 bé trai thoải mái đụng chạm những chỗ nhạy cảm trong khi chị vẫn điềm nhiên bấm điện thoại. Đặc biệt ở đoạn clip khác, còn có sự xuất hiện của một bé gái cùng những hành động tương tự như vừa mô tả ở trên.

Liên quan đến chuyện đang gây xôn xao này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Sài Gòn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, vị luật sư luôn bảo vệ trẻ em và trừng trị những kẻ xấu, cho biết quan điểm của bà như sau:

Theo luật sư Ngọc Nữ, hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip ai đó đưa lên trên mạng xã hội, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều không thể chấp nhận được về mặt đạo đức và người phụ nữ đó hiển nhiên là vi phạm pháp luật.

Cướp ngân hàng, nguyên giám đốc công ty lãnh 23 năm tù

Ngày 23/7/2021, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Ngọc (43 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên giám đốc GNN Express) và Phùng Hữu Mạnh (24 tuổi, cùng ở quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai bị cáo do túng quẫn nên đã rủ nhau cầm súng và mìn giả đi cướp ngân hàng BIDV, chi nhánh Ngọc Khánh trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) hồi tháng 7/2020 gây rúng động dư luận.

Phiên toà đã làm rõ, Ngọc và Mạnh quen biết nhau từ năm 2018 khi cùng chơi game ở quán Internet. Do chơi bời và nợ tiền nhiều người, Ngọc đi lang thang rồi nảy sinh ý định cướp Ngân hàng BIDV tại tầng 1 tòa nhà nơi Ngọc sinh sống.

Với vai trò chủ mưu, Ngọc thừa nhận lập mọi kế hoạch tấn công ngân hàng. Ngọc trình bày, sau khi công ty phá sản, lâm vào cảnh nợ nần, bị cáo đã lên kế hoạch cướp từ năm 2018. Đến năm 2020, đỉnh điểm của việc nợ nần, chủ nợ kéo đến đòi tiền, nên Ngọc đã “túng quá làm liều”.Để chuẩn bị cho kế hoạch cướp ngân hàng, Ngọc lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng colt xoay tự chế bắn đạn thể thao và một hộp có 50 viên đạn với giá 12 triệu đồng. Tháng 6, bị cáo còn tự làm một quả mìn giả. Biết Mạnh cũng đang nợ nhiều tiền nên Ngọc rủ bạn game cùng tham gia cướp ngân hàng, thỏa thuận sẽ chia cho Mạnh 30%.

Ngày 26/7/2020, Ngọc và Mạnh lên kế hoạch cướp ngân hàng. Khoảng 7h ngày 27/7, Mạnh đi xe buýt đến gặp Ngọc tại khu vực chùa Thầy. Ngọc đưa Mạnh ra khu đất trống để thay quần áo do Ngọc chuẩn bị từ trước. Sau đó, cả hai lên xe buýt, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm.

Khi đến đường Nguyễn Chí Thanh, hai người xuống xe, đi bộ vào ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh – Nguyên Hồng. Khi đến gần Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh ở 27 Huỳnh Thúc Kháng thì cả hai đeo găng tay, khẩu trang và đeo kính. Vừa xông vào ngân hàng, Ngọc lớn giọng hô «cướp đây». Mạnh cầm bọc nilon màu đen ném xuống sàn nhà và nói lớn «thuốc nổ đây, nếu hô tao cho nổ».

Phòng giao dịch BIDV lúc này có 10 nhân viên ngân hàng và một cảnh sát thuộc K02 Bộ Công an được giao nhiệm vụ bảo vệ. Thấy cảnh sát tiến lại gần, Ngọc bắn chỉ thiên lên trần nhà để uy hiếp. Cùng lúc, Mạnh lại đe dọa gây nổ bọc nilon. Sau đó Ngọc cầm súng đi dọc các quầy giao dịch vơ tiền ném ra ngoài để Mạnh nhét vào balo. Lấy xong 942 triệu đồng, hai tên cướp đi ra trước cửa ngân hàng và cướp xe của người dân đang đến rút tiền rồi phóng xe bỏ chạy về phía Láng – Hòa Lạc.

Đến khu đất trống đường Láng – Hòa Lạc, sau khi thay quần áo, Ngọc chia cho Mạnh một phần tiền và hẹn 7 ngày sau sẽ đưa tiếp. Sau đó, Mạnh đi xe buýt, còn Ngọc đi chiếc xe máy đã cướp được đến khu vực gầm cầu chui dân sinh số 13 – Đại lộ Thăng Long thì vứt xe ở đó và đi bộ ra bến xe buýt.

Ngọc bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng vào rạng sáng 29/7. Còn Mạnh bị bắt đêm 28/7, khi đang lẩn trốn tại nhà ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ.

Sau nửa ngày xét xử, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Ngọc 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp 23 năm tù. Đồng phạm của Ngọc là Phùng Hữu Mạnh 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng cộng la 20 năm tù.

Đoàn Dự