Những Chuyện Khó Tin Nỗi

Mua kỳ đà về phóng sinh, bà lão 75 tuổi đối diện với án 15 năm tù

Ngày 28/10/2021, một lãnh đạo VKSND huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị này vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Đoàn Thị L. (sinh năm 1946, trú huyện Cư Jút) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 31/12/2020, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, bà Đoàn Thị L. gặp một người đàn ông không rõ lai lịch đi bán 17 con kỳ đà.

Do có ý định mua kỳ đà để phóng sinh nên bà L. thỏa thuận mua 5 con kỳ đà với giá 2.500.000 đồng. Sau khi bán 5 con kỳ đà, người đàn ông lạ mặt gửi 12 con còn lại cho bà L. để chiều quay lại lấy, nhưng sau đó không quay lại nữa.

Sáng 5/1, Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra khu vực chăn nuôi phía sau nhà bà L., lập biên bản về hành vi nuôi, nhốt 17 con kỳ đà vân, tổng trọng lượng 27 kg.

Bà L. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng kỳ đà trên.

Theo kết luận giám định của các cơ quan chức năng, 17 con kỳ đà vân có tên khoa học (Varanus nebulosus) thuộc lớp bò sát (Reptilia) trong nhóm IB nằm trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

VKSND huyện Cư Jút quyết định truy tố bà L. theo điểm B, khoản 3, Điều 244 Bộ Luật hình sự, với mức án từ 10-15 năm tù.

Đâm chết vợ, đâm cha vợ và thẩm phán bị thương ngay tại phiên tòa

Trong lúc Tòa án Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đang xét xử để giải quyết chuyện nợ nần giữa vợ chồng người con rể và cha mẹ vợ thì bất ngờ người con rể này rút con dao gấp của Trung Quốc giấu trong túi quần, mở ra xông tới đâm vợ chết tại chỗ, cha vợ bị thương nặng và vị thẩm phán chánh án bị thương nhẹ. Sau đó hắn cầm theo con dao, phóng chạy trước sự sững sờ không kịp phản ứng của hai người bảo vệ. Tại tòa án huyện xử các vụ án dân sự nho nhỏ bình thường như trộm cắp, tranh chấp đất đai, bội tín, nợ nần, xin ly hôn,… thường không có cảnh sát tư pháp mà chỉ có một hay hai người bảo vệ giữ gìn trật tự là chính. Khi hai người này tĩnh trí đuổi theo và hô: “Đứng lại!” thì hắn vẫn chạy rồi vào trụ sở công an phường ở gần đấy. Hai người bảo vệ cũng vào theo để báo cáo sự việc với công an. Thì ra gã hung phạm lúc ấy gần như điên cuồng , chạy vào trụ sở công an để đầu thú.

Sau khi biết tin, một mặt công an cho tạm giữ ngay hung phạm, một mặt lập tức cho nhân viên tới hiện trường xem xét sự việc, cứu trợ những người bị nạn.

Cán bộ xã ban đêm dẫn bọn bất lương vào phá két sắt, lấy trộm của UBND xã hơn 400 triệu đồng.

Ngày 29/10/2021 TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử và tuyên án 8 bị cáo liên quan đến vụ trộm tiền tại trụ sở UBND xã Tam Giang .

Theo cáo trạng, Trần Anh Võ, 38 tuổi, cán bộ thuộc bộ phận tư pháp, hộ tịch,của UBND xã Tam Giang, và Hoàng Thập Nhất (cư ngụ cùng xã) có mối quan hệ họ hàng. Trong thời gian công tác tại UBND xã, Võ nắm rất rõ thời gian thủ quỹ của xã đi nhận tiền lương và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên của xã.

Đầu tháng 12/2018, Võ tiết lộ với Nhất về chuyện thủ quỹ của UBND xã Tam Giang sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp tháng 12/2018. Hai người bàn tính kế hoạch để trộm số tiền này.

Nhất rủ thêm 7 đối tượng khác gồm: Trần Đức Kế (35 tuổi), Nguyễn Hữu Hóa (28 tuôi), Nguyễn Kim Thuần (23 tuổi), Dương Phương Nam (23 tuổi), Đinh Lê Duẫn (20 tuổi), Trần Đình Thiện Phước (26 tuổi), cùng cư trú tại xã Ea Puk, huyện Krông Năng, và H’Ut Mlô (20 tuổi, ngụ tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) cùng tham gia.

Khoảng 22 giờ ngày 12/12/2018, Nhất và 7 đối tượng nói trên đem theo búa, đục, kìm cộng lực, bao tay…, được Võ đưa đến trụ sở UBND xã Tam Giang. Nhóm đối tượng đã đột nhập vào phòng, đục phá két sắt của UBND xã rồi lấy trộm hơn 400 triệu đồng.

Cả nhóm sau đó đã chia nhau số tiền nói trên để tiêu xài. Võ, Nhất, H’Ut, Thuần, Kế và Hóa mỗi người 50 triệu đồng, trong khi đó Duẫn, Nam và Phước mỗi người 30 triệu đồng. Số tiền 10 triệu đồng còn lại được Nhất giữ để ăn nhậu chung.

Tới tháng 12/2019, công an huyện Krông Năng đã lần lượt bắt giữ nhóm trộm cắp này.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Trần Anh Võ, Nguyễn Hữu Hóa, Nguyễn Kim Thuần mỗi bị cáo 10 năm tù; Trần Đức Kế 9 năm 6 tháng tù; Dương Phương Nam và Trần Đình Thiện Phước mỗi bị cáo 9 năm tù; Đinh Lê Duẫn và H’Út Mlô mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Riêng Hoàng Thập Nhất tức kẻ chủ chốt lập kế hoạch, chuẩn bị dụng cụ, chỉ huy cả bọn vào phá két sắt thì hôm tòa sơ thẩm xét xử đã tuyên hắn bị 7 năm 6 tháng tù. Hắn mừng quá, không kháng cáo như các tên khác nên đến phiên phúc thẩm không phải ra tòa và vẫn được gữ nguyên án sơ thẩm tức 7 năm 6 tháng tủ.

Nói tóm lại, cả bọn có 9 tên, phiên phúc thẩm chỉ có 8 tên ra tòa do đã kháng cáo và hầu hết đều bị phạt nặng hơn tại án sơ thẩm, chỉ riêng tên Hoàng Thập Nhất biết tội, không kháng cáo nên được giư ngyên án sơ thẩm.

Tống tiền hai Phó chủ tịch UBND thị xã

Chiều ngày 20-7-2021, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Phú Hà, đại tá, giám đốc Công an tỉnh này, cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trong 6 bị can vừa bị khởi tố, đáng chú ý có 2 người là Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng, bạn thân với nhau, đều là công an đã bị rút quân tịch; hai người khác là Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài, là phóng viên của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp. Hai người khác nữa thì một người là tài xế lái xe dịch vụ, một người là nhân viên dịch vụ. Tất cả những người này đều cư trú tại TP Thanh Hóa và có lên quan tới việc tống tiền hai Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn do Lê Xuân Hoàng chủ mưu, Nguyễn Quốc Hưng trực tiếp nhúng tay.

Vụ án rắc rối

Theo báo Tuổi Trẻ Online, trước đó, có một đoạn video clip trên mạng xã hội dài 57 giây với tựa đề: “Nghi vấn phó chủ tịch huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) nhận hối lộ tiền doanh nghiệp”, cho thấy cảnh vị phó chủ tịch huyện nhận tiền hối lộ trong văn phòng làm việc của ông.

Trong đoạn video clip này có ghi lại cảnh một bàn tay đưa tập màu xanh nghi là tiền có mệnh giá 500.000 đồng về phía người mặc áo trắng được cho là ông Hồ Đình Tùng – phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Nội dung trong video clip còn ghi đoạn trao đổi giữa ông Hồ Đình Tùng với người trong phòng làm việc của ông Tùng, xoay quanh chuyện hồ sơ một dự án. Tuy nhiên, trong video clip này có nhiều đoạn âm thanh bị ngắt, có dấu hiệu cắt ghép.

Ông Hồ Đình Tùng – phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn khẳng định: “Những thông tin trong video clip lan truyền trên mạng xã hội là có người có hành vi đe dọa, tống tiền tôi. Tôi không hề quen biết người đến phòng làm việc của tôi hôm đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã báo cáo với tổ chức và cấp trên của tôi; đồng thời cung cấp thông tin, tư liệu cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Hiện nay, công an tỉnh đang vào cuộc điều tra”.

“Cái bẫy” của Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng

Vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do Lê Xuân Hoàng (cư ngụ tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chủ mưu liên quan tới 2 Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn, được cơ quan điều tra xác định là vụ án có tính cách đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại địa bàn trọng điểm về kinh tế, chính trị và xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời điểm này (tháng 5-2020) những người bị hại tức hai Phó chủ tịch UBND thị xã) đang giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền thị xã. Lê Xuân Hoàng đã lập kế hoạch chi tiết từ chuẩn bị máy móc quay lén video, các xấp tiền có mệnh giá 500 ngàn, quà, v.v… rồi phân công người quay lén, cho tới việc soạn thảo thư tống tiền và dự trù các tin nhắn sẽ gửi cho hai ông Phó chủ tịch Trương Bá Duyên và Hồ Đình Tùng.

Hai bức thư tống tiền hai Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn ở Thanh Hóa được kẻ chủ mưu viết khá bài bản, chuyên nghiệp, mang tính đe dọa, tập trung vào việc khai thác các điểm yếu của nạn nhân hòng đạt được mục đích làm tiền rất lớn.

Các nhân viên điều tra xác định rằng cả hai bức thư này đều do một mình Lê Xuân Hoàng soạn thảo.

Tại bức thư gửi ông Trương Bá Duyên để tống tiền có nội dung như sau:

“Kính gửi anh Trương Bá Duyên,

“Toàn bộ hình ảnh và âm thanh 4 lần anh nhận tiền đã được thu lại trọn vẹn. Sai trái như vậy trước thềm đại hội chắc anh hiểu hậu quả hơn ai hết. Nếu dính phốt, anh khó có thể tiếp tục làm PCT (phó chủ tịch) chứ chưa nói hy vọng lên chủ tịch… vì vậy chúng tôi cần anh chi hỗ trợ chúng tôi 20 tỉ đồng (hai mươi tỉ). Con số này tuy lớn nhưng chi để tiếp tục sự nghiệp đang phơi phới của anh thì chúng tôi tin anh đủ khôn ngoan để chấp nhận.

“Thay vì việc bỏ thời gian đi tìm hiểu ai ghi hình mình ăn tiền doanh nghiệp, anh nên chuẩn bị tiền vì anh chỉ còn thời gian đến hết ngày Thứ sáu 22-5-2020. Sau khoảng thời gian này, hình ảnh của anh sẽ được tung lên mạng đến khi nào anh giải quyết xong việc thì thôi. Khi đó ai vô tình phát hiện được hình ảnh anh ăn tiền ở trên mạng rồi chia sẻ nó sẽ là… Sau ngày Thứ ba tới, nếu anh chưa thực hiện xong, anh cứ lên YouTube và gõ: “Tĩnh Gia chọn nhầm người”, sẽ có hình ảnh anh nhận tiền ở đó.

“Cách anh đưa tiền cho chúng tôi như sau: Anh bỏ 20 tỉ vào 1 vali cỡ lớn có mật khẩu. Khi nhà báo nào đến tìm hiểu sự việc đầu tiên (đó là báo mà chúng tôi nhờ), anh tự xin họ bỏ qua rồi hẹn họ cỡ mấy giờ của ngày Thứ sáu (22-5) là tùy anh, nhờ họ qua cơ quan anh để anh gửi lại những gì đã nhận của người gửi đơn. Sau đó anh hoặc thư ký của mình xách vali đó bỏ lên xe cho họ. Anh tuyệt đối không để cho họ biết trong vali có gì và có bao nhiêu. Nếu anh làm sai điều đó thì sinh mệnh chính trị của anh chấm hết…

“Còn tôi khẳng định với anh, ở đây không có yếu tố chính trị, không có ai đứng sau, tất cả là vì tiền. Anh chuyển tiền rồi thì mọi chuyện sẽ như không có gì xảy ra. Anh đừng quá nghi ngờ sợ đưa tiền ra rồi liệu việc có xong không thì anh phải hiểu khi doanh nghiệp đưa tiền cho anh họ cứ vậy đưa rồi anh giúp họ đâu có mất công không. Sau mốc thời gian trên, con số sẽ lớn hơn 20 tỉ rất nhiều”.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng (ngụ tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) từng học cùng khóa với nhau tại Học viện An ninh (Bộ Công an). Sau khi ra trường, dù công tác ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Năm 2007, Lê Xuân Hoàng bị Tổng cục An ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức “Tước danh hiệu Công an Nhân dân”. Còn Nguyễn Quốc Hưng vì lý do cá nhân nên cuối năm 2017 đã xin ra khỏi ngành công an.

Sau Tết Nguyên đán 2020, Hưng nhờ Lê Xuân Hoàng tìm giúp việc làm ở huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Sau đó, Hoàng nói có công việc đơn giản mà nhanh có tiền là giả danh chủ doanh nghiệp tới phòng lãnh đạo thị xã Nghi Sơn biếu tiền, quà rồi lén quay lại clip để tống tiền.

Sau đó, Hoàng lập kịch bản cùng bạn đi “tống tiền” lãnh đạo. Lê Xuân Hoàng chuẩn bị công cụ, phương tiện, chỉ đạo Hưng đóng vai chủ doanh nghiệp đến UBND thị xã Nghi Sơn gặp lãnh đạo, tạo lý do đưa tiền, quà và bí mật dùng thiết bị quay lén cảnh nhận tiền về đưa cho Lê Xuân Hoàng làm căn cứ để viết thư tống tiền.

Bắt nhóm người liên quan đến vụ tống tiền

Ông Trần Phú Hà, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 20/7 cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan tới vụ tống tiền hai Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn (trong đó có hai phóng viên).

Ông nói: “Đây là một vụ việc phức tạp, đến thời điểm này tôi khẳng định là cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can, trong đó có 2 phóng viên báo chí, cả hai đều làm ở báo Tài chính Doanh nghiệp có địa chỉ ở 12B Lò Đúc Hà Nội”.

Đoàn Dự

