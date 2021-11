Trộm cắp lộng hành ở thành phố Vancouver

Vancouver: Theo bản tin của sở cảnh sát thành phố Vancouver thì số vụ trộm cắp ở các thương xá trong thành phố đã gia tăng mạnh: tính từ ngày 1 tháng giêng năm nay 2021 cho đến ngày 15 tháng 10, cảnh sát thành phố đã phải mở những cuộc điều tra về 752 vụ trộm có bạo hành: gia tăng 550 phần trăm so với số vụ trộm xảy ra trong năm 2019.

Rất nhiều tay trộm cắp đã không ngán những hình phạt mà luật pháp Canada dành cho họ: một tay trộm đã có 103 tiền án và bị bắt giữ trở lại, một ngày sau khi người này được ra khỏi tù.

Nghi can này đã bị buộc tội ăn cắp 47 chiếc quần thun tập yoga trị giá trên 5 ngàn dollars.

Hắn được tự do tạm chờ ngày ra tòa, và ngày hôm sau cảnh sát lại bắt giữ tên này về tội vào một thương xá ăn cắp mỹ phẩm.

Sở cảnh sát thành phố Vancouver đã cho gia tăng những toán tuần tiễu nhắm vào những tên trộm đang hoành hoành ở các thương xá trong trung tâm thành phố.