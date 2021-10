NHỮNG CHUYỆN HẾT CHỖ NÓI

Sự thật bất ngờ về người phụ nữ có sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng

Ngày 13/10/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan (sinh năm 1977, cư ngụ tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản..

Trước đó, cơ quan CS Điều tra thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhận được đơn tố cáo của anh P.Q.V. và vợ là chị V.H (ngụ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) về việc Mai Thị Lan đã 4 lần vay tiền của hai vợ chồng lên đến số tiền là 1 tỷ đồng, nhưng mới trả được 88 triệu đồng và có dấu hiệu bỏ trốn…

Theo tố cáo, chị V.H. có quen biết với Mai Thị Lan qua mạng xã hội. Trên trang Facebook của Lan, người này luôn đăng ảnh khoe mẽ, thể hiện mình là một nữ đại tá công an và có chồng cũ cũng công tác trong ngành công an.

Đặc biệt, Lan còn nhiều lần khoe với chị H. sổ tiết kiệm cho thấy Lan Công an đang gửi 200 tỷ đồng tại một ngân hàng mà chưa đến hạn rút.

Ngày 21/4/2021, Lan đặt vấn đề vay vợ chồng chị H. 800 triệu đồng để mua toàn bộ vé của một chuyến bay để “nhập hàng”, nếu bán được sẽ trả từ 50 – 70 triệu đồng tiền lợi nhuận.

Hai hôm sau, Lan lại năn nỉ chị H. cho vay “nóng” 400 triệu đồng, với lãi suất như lãi ngân hàng, trong thời gian một tháng. Anh V. chồng chị H. bèn đi vay mượn bạn bè được 200 triệu đồng đưa cho vợ cho Lan vay.

Đến ngày trả tiền vay «nóng», chị H. đến nhà Lan lấy tiền, nhưng Lan viện cớ sổ tiết kiệm chưa đến ngày rút tiền và chỉ đưa cho chị H. 88 triệu đồng, bảo đó là tiền lãi từ việc bán vé máy bay và tiền trả lãi của 200 triệu đồng vay “nóng”, hẹn một tháng sau sẽ trả hết. Qua tìm hiểu, vợ chồng chị H. được biết, còn có nhiều người khác cũng cho Lan vay tiền.

Tại cơ quan công an, Lan thừa nhận vay tiền của vợ chồng chị H., nhưng đến nay không có khả năng trả lại. Về quyển sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng, Lan khai năm 2018 đã lên mạng xã hội đặt làm giả với giá 2 triệu đồng. Khoảng tháng 7/2021, Lan đã xé bỏ quyển sổ này, vứt thùng rác.

Khai nhận về bộ trang phục công an gắn hàm đại tá mà Mai Thị Lan đã chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để mọi người tin tưởng cho vay tiền, Lan khai “nhặt” được.

Kinh hoàng việc gửi tiền trong ngân hàng

Những hôm gần đây, dư luận lại xôn xao câu chuyện một khách hàng “tố” Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Đại chúng (“Public Vietnam commerce Bank” , or “PVCom Bank”) phong tỏa tài khoản của vợ chồng ông không đúng quy định. Trong khi đó PVcom Bank cho biết, 3 quyển sổ tiết kiệm có số tiền 52 tỷ đồng của ông bà này là vật chứng trong một vụ án lừa đảo đang được cơ quan công an điều tra nên chưa thể giải tỏa theo yêu cầu của ông bà này được.

Ông Đặng Nghĩa Toàn và vợ là bà Tạ Thị Thu Trang (thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, tháng 10/2018, ông Toàn và bà Thu Trang gửi tiết kiệm tổng số tiền 52 tỷ đồng, chia làm 3 sổ tiết kiệm tại PVcom Bank, một sổ trị giá 12 tỷ đồng đứng tên ông Toàn, 2 sổ còn lại trị giá 40 tỷ đồng đứng tên bà Thu Trang. (Năm 2018 con số 52 tỷ đồng này có giá trị tương đương với khoảng 3 triệu đôla Mỹ.- ĐD).

Đến cuối năm 2018, vợ chồng ông Toàn phát giác ra cả 3 cuốn sổ tiết kiệm của mình bị phong tỏa do “những người nào đó” đã dùng 3 cuốn sổ giả mang tên ông bà giống y như vậy để bảo đảm cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ điện và Xây dựng Jeongho Landmark là một công ty không có thật vay một số vốn rất lớn tại ngân hàng PVcom Bank. Chuyện đó như sau: Công ty “dỏm” (không có thật) Jeongho Landmark VN vay vốn tại PvcomBank và dùng 52 tỷ đồng của vợ chồng ông Toàn trong 3 cuốn sổ để bảo đảm số tiền vay. Tuy nhiên, ông Toàn khẳng định không biết Công ty Jeongho và chưa bao giờ ký vào các văn bản bảo đảm cho công ty này vay vốn của PVcom Bank.

Tá hỏa vì sự việc này, ông Toàn gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hà Nội và các cơ quan liên quan nhờ giải quyết, làm rõ để ông được lấy lại tiền.

Ngày 20/3/2019, Công an TP.Hà Nội có công văn kết luận giám định trả lời ông Toàn rằng chữ ký, chữ viết trong giấy tờ bảo đảm vay vốn là giả mạo, không phải của ông hay của bà. Ngân hàng đã nhiều lần cam kết trả lại tiền gửi tiết kiệm cho ông, nhưng đến nay vẫn im hơi lặng tiếng.

Từ vụ việc này, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã phát giác vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng khi một số cán bộ ngân hàng cấu kết với người bên ngoài giả mạo hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng, trong đó có PVcomBank.

Đến nay, các cơ quan tố tụng TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, truy tố 17 bị can trong vụ án. Người đứng đẩu lả Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và các đồng phạm đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng, giả mạo chữ ký, hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 432 tỷ đồng của 3 ngân hàng, trong đó có PVcomBank bị chiếm đoạt 49,4 tỷ đồng. Trong số này có 12 bị can là cán bộ các ngân hàng, có 2 cán bộ PVcomBank là Đỗ Minh Đức, giám đốc Trung tâm phát triển khách hàng doanh nghiệp phía Bắc, và Bùi Văn Tuấn, nhân viên.

Cũng theo phản ánh của ông Đặng Nghĩa Toàn, sau khi các cơ quan tố tụng Hà Nội kết luận vợ chồng ông không liên quan đến vụ án, khoản tiền gửi tiết kiệm của vợ chồng ông không phải là vật chứng trong vụ án, ông đã nhiều lần có văn bản đề nghị được gặp, làm việc trực tiếp với giám đốc PVcomBank yêu cầu hoàn trả tiền tiết kiệm nhưng luôn bị trốn tránh.

Bất đắc dĩ, cuối tháng 12/2020, ông Toàn mặc áo in dòng chữ: “Tố cáo PVcomBank chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm”, đến trụ sở ngân hàng này thì bị bảo vệ trấn áp, cấm cửa từ nay không được đến.

Trước phản ứng của ông Toàn, phía PVcomBank đã chính thức lên tiếng. Theo đó, PVcomBank cho biết có việc ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang đứng tên trên 3 sổ tiết kiệm, tổng trị giá là 52 tỷ đồng mở tại PVcomBank.

Tháng 12/2018, ông Toàn và bà Trang đến Ngân hàng thông báo bị mất sổ tiết kiệm, sự thực 3 quyển sổ này bị giữ tại PvcomBank.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, chưa có quyết định cuối cùng. Vì vậy, ngân hàng chưa thể giải tỏa 3 sổ tiết kiệm với số tiền nói trên theo yêu cầu của ông Toàn. Tuy nhiên, khi cơ quan tố tụng đã có phán quyết và bản án đã có hiệu lực thì PVcomBank sẽ chấp hành theo pháp luật.

Tiếp tục vụ lùm xùm nghệ sĩ làm từ thiễn

Thượng tuần tháng 10 năm ngoái (2020), 7 tỉnh miền Trung bị bão lụt khủng khiếp (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế), người chết, nhà cửa tan nát. Một số nghệ sĩ khởi đầu là Thủy Tiên sau đó đến Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, kêu gọi dân chúng đóng góp để cứu trợ đồng bào bão lụt. Theo tin cho biết trên Facebook, Thủy Tiên thu được gần 200 tỷ đồng, Hoài Linh thu được 18,5 tỷ, Trấn Thành 14,5 tỷ, riêng Đàm Vĩnh Hưng thì do quá kín kẽ nên không ai biết Mr. Đàm thu được bao nhiêu nhưng chắc cũng không kém các nghệ sĩ trên. Suốt 6 tháng trời từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021 cũng theo Facebook cho biết, Hoài Linh không phân phát cho ai một đồng nào cả. Hỏi, Hoài Linh trả lời rằng ông quá bận đi trình diễn nên “quên”, sẽ sửa chữa sau. Còn Trấn Thành thì cũng không phân phát cho ai, hỏi, anh trả lời rằng đã gửi Đại Nghĩa 1 tỷ đồng và bà mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà 9 tỷ đồng, số còn lại gửi cho Thủy Tiên để những người này làm từ thiện giùm mình. Nhưng Thủy Tiên cho biết không nhận được tiền từ Trấn Thành.

Những lấn cấn nói trên làm nhiều người nghi ngờ thiện chí của các nghệ sĩ. Bà Đặng Thị Oanh Ph. làm đơn tố cáo sự việc mà bà gọi là khuất tất của Thủy Tiên và nói rằng Thúy Tiên thông báo trên mạng xã hội cô nhận được 187 tỷ đồng (tức gần 10 triệu đô la Mỹ lúc ấy), cô có đi làm từ thiện tại các tỉnh miền Trung, nhưng khuất tất 81 tỷ đồng (khoảng hơn 4 triệu đô la .-ĐD) . Còn bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Công ty du lịch Đại Nam ở Bình Dương thì tố cáo trên mạng xã hội là 4 ca sĩ, nghệ sĩ nói trên (Thủy Tiên, Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng) mập mờ, khuất tất trong vấn đề tiền bạc làm từ thiện, sự việc cần phải được làm rõ.

Nay, Bộ Công an, cũng như Công an TP Sài Gòn và Bình Dương, v.v… đã vào cuộc điều tra.

Ngày 15/10/2021, nguồn tin cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an có văn bản yêu cầu cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và hoạt náo viên Trấn Thành.

Ngày 13/10, Công an TP Sài Gòn cho biết đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam – Bình Dương) tố ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện để Cục Cảnh sát hình sự xem xét, giải quyết.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Sài Gòn nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp thông tin về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của các nhà hảo tâm.

Trong đơn, bà Hằng cho rằng ca sĩ Đàm Vỉnh Hưng không minh bạch, không công khai, không công bố rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết. Hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an đã chuyển đơn này đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP SG giải quyết. Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP hí Minh đã chuyển nội dung đơn tố cáo đến Cục Cảnh sát hình sự để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng một số nghệ sĩ đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Sau khi xem xét nội dung đơn, Công an TP SG đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Công an Điều tra mời ca sĩ Thuỷ Tiên lên làm việc

Theo nguồn tin, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đang xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, các phương tiện thông tin đại chúng về việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung trong đợt mưa lũ xảy ra vào năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do đó, Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp cung cấp các tài liệu cho C02 như: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Nguồn tin nêu trên cũng xác nhận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc. Riêng danh hài Trấn Thành, cơ quan điều tra xác định nằm trong diện phải rà soát.

Thực hư thông tin ca sĩ Thủy Tiên bị bắt

Cùng thời điểm này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, thông tin cho rằng vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh đã “bị công an tạm giữ”. Một bức ảnh với nội dung: “Nóng, Thủy Tề đã bị ông giáo “bế” đi” được chia sẻ khắp các diễn đàn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không chỉ chia sẻ thông tin, nhiều tài khoản mạng xã hội còn đăng tải clip, hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh tại cơ quan công an.

Thông tin, hình ảnh liên quan Thủy Tiên – Công Vinh khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Thậm chí, nhiều group kín còn chia sẻ tin tức cho rằng Bộ Công an cấm hai vợ chồng này xuất cảnh.

Theo Zing vào chiều 16/10, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, nội dung trên là sai sự thật.

Cũng theo Zing, hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là danh thủ Công Vinh đi cùng cảnh sát được chia sẻ trên mạng xã hội, sau đó được cộng đồng mạng tìm thấy một bức ảnh có bối cảnh tương tự, chỉ khác khuôn mặt của 2 nhân vật bị cảnh sát áp giải. Từ đó, nhiều người nghi ngờ bức hình Công Vinh – Thủy Tiên đã được photoshop làm lại và lan truyền.

Đoàn Dự