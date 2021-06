Chuyện xuôi chuyện ngược thời COVID

Chuyện xuôi

Bác sĩ vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 (TP Hà Nội) vốn được xem là một “thành trì chống dịch ” trước đại dịch Covid-19, nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid, nhất là đối với những bệnh nhân nặng. Tuy nhiên, giờ đây bệnh viện này lại trở thành một khu cách ly sau sự xuất hiện của nhiều ca bệnh.

Việc điều trị vốn đã chẳng dễ dàng gì, nay lại điều trị trong tư thế bệnh viện bị cách ly khiến khó khăn lại càng khó khăn gấp bội. Ai cũng mong cho các y bác sĩ vững tâm, vững lòng vượt qua đại dịch, có sức khoẻ để điều trị cho người bệnh.

Nhưng trái với mong ước rất bình thường đó, ngày 15/05/2021 – ngày cách ly thứ 10 tại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 – chị Đặng Thanh, cán bộ phòng Công Tác Xã Hội của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới này đã đăng hai đoạn “trạng thái” (status) trên trang cá nhân Facebook của chị khiến mọi người đều thấy xót xa, thương cảm.

Trong đoạn trạng thái thứ nhất, chị Thanh nói rằng đấy là câu chuyện chị không bao giờ kể tới lần thứ hai trên bất cứ diễn đàn nào khác, bởi vì chị quá cảm động và thương xót cho vợ chồng người bạn bác sĩ làm cùng bệnh viện chị rất thân thiết, coi như em ruột. Trước khi kể lại câu chuyện này, chị Thanh đặt câu hỏi với quý bạn độc giả coi trang Facebook cá nhân của chị: “Đã bao giờ bạn nhìn thấy một nữ bác sĩ vừa khóc vừa khám bệnh cho bệnh nhân chưa? – Nếu nhìn thấy thì bạn cũng sẽ chảy nước mắt như tôi, vừa cảm thương trường hợp của cô bác sĩ vừa quý trọng sự tận tụy hy sinh cũng như tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp của vợ chồng cô. Chúng ta thương nhau, xót xa cho nhai và thông cảm với nhau là ở chỗ đó”.

Chị Thanh kể rằng hai vợ chồng bác sĩ Y. (chị giấu không nêu rõ tên) cùng làm trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, mỗi người một phỏng khác nhau nhưng đều thuộc ban cấp cứu các bệnh nhân nặng. Cả khu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 2 này đã bị cách ly đến nay (15/05/2021) là ngày thứ 10 rồi, hết sức nghiêm ngặt, ngay đến các bác sĩ, y tá và các điều dưỡng cũng không được ra ngoài, vì họ là những người tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất, rất có thể đã bị lây nhiễm từ những người đó. Vợ chồng bác sĩ Y. có hai con còn nhỏ ở nhà, nhờ bà ngoại các cháu trông nom.

Chị kể: “Tôi đã chính mắt thấy trong ngày hôm nay đấy! Sáng, tôi nhận được tin mẹ của cô bác sĩ Y. – người bạn cùng làm trong bệnh viện tôi coi như em gái – vừa qua đời đêm qua do vẫn bị bệnh đau tim và vài bệnh khác từ lâu.. Hiện, vợ chồng người bạn tôi coi như em đó đều đang mắc chống dịch mà bệnh viện cũng đang bị cách ly, bệnh nhân thì đông, bác sĩ lại ít, không thể về lo đám tang cho mẹ được. Cô vừa tiếp tục khám bệnh vừa khóc trông rất thảm thương”.

Chị Thanh ghi tiếp trên Facebook: “Tôi nghĩ đến hai đứa trẻ được bố mẹ gửi bà ngoại trông để đi làm tại bệnh viện, giờ bố mẹ vẫn chưa thể về, bà thì không còn nữa, các cháu sẽ bơ vơ như thế nào, ai sẽ trông nom đây? Sau đó tôi vào toilet, khép cửa lại, gục mặt vào lavabo và tôi cũng khóc…”

Cô nữ điều dưỡng bị một bệnh nhân Covid-19 bóp cổ suýt chết

Đoạn status thứ hai chị Đặng Thanh kể lại trên Facebook như sau:

“Đang họp giao ban tại bệnh viện, tôi nhận được tin một điều dưỡng bị bệnh nhân Covid-19 lao vào phòng hành chính của khoa to tiếng, rồi bóp cổ cô nảy vì bệnh nhân đó yêu cầu cô điều dưỡng cho anh ta số điện thoại của Giám đốc bệnh viện. Theo nguyên tắc, bệnh nhân hay thân nhân bệnh nhân muốn phàn ảnh điều gì với ban giám đốc thì đã có hộp thư góp ý đóng trên lối đi của bệnh viện, còn nếu trường hợp khẩn cấp thì cho tôi biết, tôi sẽ liêu chừng sự việc, dẫn lên gặp giám đốc hay ban giám đốc chứ một nhân viên điều dưỡng làm sao có quyền tự ý cho số điện thoại của giám dốc bệnh viện. Cô nữ điều dưỡng giải thích như vậy, anh ta tức giận nhào vào, hai tay bóp cổ cô này suýt chết.

“Theo tôi thấy, cô nữ điều dưỡng chắc chỉ cao chừng 1m50, nặng khoảng hơn 40 ký, bị một bệnh nhân cao lớn dùng cả hai tay bóp cổ trong lúc tức giận, mọi người nhào tớ can ra chứ nếu không thì cô đã chết hoặc ít nhất cũng ngất xỉu, lại phải đưa vào phòng “cứu cấp” nữa”.

Một lúc sau, mọi chuyện đã yên, tôi quay lại và thấy các điều dưỡng đang im lặng đẩy xe cơm tới các phòng phát cơm cho các bệnh nhân, trong đó có cả bệnh nhân vừa bóp cổ cô bạn đồng nghiệp của mình. Tôi thấy hơi buồn vì tình đời ấm lạnh. Các nhân viên y tế được huấn luyện là yêu thương bệnh nhân nhưng bệnh nhân thì không được huấn luyện là yêu thương nhân viên y tế…

Trụ lại ở tuyến đầu là do

trách nhiệm và lòng yêu thương

Sáng ngày 16/05/2021, tại cuộc họp online với Bộ Y tế, TS BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 cho biết, hiện nay có gần 300 bệnh nhân dương tính đang điều trị, mật độ rất lớn.

Trong khi đó, theo số liệu của Tiểu ban điều trị, Bộ Y tế tính đến sáng nay 15.5, trên cả nước có 53 cơ sở điều trị, trong đó nơi điều trị bệnh nhân đông nhất là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với hơn 330 ca bệnh, trong đó có nhiều ca bệnh nặng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có 16 tháng “căng mình” để làm thành trì vững chắc cho cả nước trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19. Có bao nhiêu người từ cõi chết trở về, bước ra khỏe mạnh trong niềm hân hoan tột độ của các bác sĩ và cac nhân viên y tế điều trị. Nhưng cũng có bao nhiêu nước mắt đã rơi, vì kiệt sức, vì đau đớn… mà họ – những người chiến sĩ áo trắng tự nhủ mình phải kìm lòng để hoàn thành trách nhiệm.

Đêm 14 rạng sáng 15-05-2021 là một đêm đặc biệt căng thẳng với các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Họ túc trực suốt đêm bên các ca bệnh Covid-19 nặng, trong đó có 5 bệnh nhân mới được chuyển tới.

Bệnh viện cũng huy động kỷ lục về số lượng nhân viên y tế cả vòng trong lẫn vòng ngoài suốt đêm để theo dõi sát sao 18 bệnh nhân nặng, rồi tất tả ngược xuôi chạy ECMO (máy tim phổi nhân tạo cấp cứu tại giường bệnh nhân nằm) cho một ca Covid-19 nguy kịch…

Bằng tất cả những nỗ lực cuối cùng nhưng họ đã không thể cứu được ca bệnh đặc biệt là một cụ bà 89 tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền trước khi bị dương tính với Covid-19 vào ngày 15/05. Sau hơn hai ngày cụ được chuyển tới đây, tất cả lặng lẽ cúi đầu khi cụ tử vong.

Thế nhưng, hôm qua (15/05), tại chiến tuyến nóng bỏng này, họ cũng chứng kiến một nỗi đau khác của một đồng nghiệp, khi nén chặt nỗi đau ly biệt người mẹ thân yêu, hối hả thăm khám cho bệnh nhân.

“Một phút mặc niệm mà nước mắt chực trào ra. Được biết mẹ bạn ấy ra đi với khắc khoải mong được gặp con gái mình mà lòng cảm thấy trĩu nặng”, một nữ đồng nghiệp viết lại những dòng chữ đầy nước mắt thương cho người cùng chiến tuyến với mình.

BS Phạm Văn Phúc là một trong số các bác sĩ đang điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Covid-19 tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 ở Đông Anh Hà Nội cho biết, trong 4 đợt dịch qua, kéo dài tới 16 tháng, anh cùng các đồng nghiệp kiên trì bám bệnh viện, túc trực bên người bệnh với mong muốn duy nhất là giúp họ chiến thắng dịch bệnh, trở về với cuộc sống bình thường.

Thế nhưng đợt dịch lần thứ 4 này quá khắc nghiệt. Số lượng bệnh nhân quá nhiều, bệnh viện lại trong tình trạng cách ly y tế toàn bộ cơ sở song vẫn phải tiếp nhận điều trị các ca dương tính nên công việc của bác sĩ, điều dưỡng vất vả bội phần.

Với Bác sĩ Phúc, những ngày này, cả hai cơ sở của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đều phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Ngoài việc bị cách ly, số bệnh nhân nặng nhập viện đang tăng kỷ lục so với các đợt dịch trước. Quá nhiều trường hợp nặng phải cấp cứu vào giữa đêm khuya, bệnh nhân đa số kèm theo nhiều bệnh nền nên phải can thiệp nhiều thủ thuật. Chính vì thế, số lượng điều dưỡng, bác sĩ được điều động tăng gấp ba lần so với đợt dịch trước.

BS Phúc giãi bày: “Nếu hỏi chúng tôi có mệt không, đúng là mệt, mệt lắm, nhưng không vì thế mà nản chí, chùn bước. Anh em luôn sẵn sàng. Bệnh viện cũng đã có các kế hoạch đối phó các tình huống cấp bách xảy ra với đầy đủ trang thiết bị, vật tư cần thiết bảo đảm cho công tác cứu chữa được nhanh nhất”.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện đang là cơ sở tiếp nhận nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất cả nước. Tiến sĩ BS Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện cho biết, đến trưa 15/5, có 318 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở Đông Anh của bệnh viện.

Sau khi có bác sĩ bị nhiễm SARS-CoV-2, toàn thể thầy thuốc ở đây đều trở thành F1 lây nhiễm từ bạn đồng nghiệp F0 nói trên . Nhưng với lượng bệnh nhân đông, ngoài những cán bộ y tế dương tính phải điều trị bệnh, còn lại các F1 là thầy thuốc vẫn phải tham gia phòng, chống dịch theo các cách khác nhau.

Với mật độ bệnh nhân đông và mỗi ngày một gia tăng như vậy, chưa kể các bệnh nhân thường, không mắc Covid-19, do bệnh viện bị cách ly nên chưa thể xuất viện, TS BS Thạch chia sẻ, mong muốn của bệnh viện là chuyển những bệnh nhân thường, không mắc Covid-19 và đã có kết quả xét nghiệm từ 2 đến 3 lần âm tính, sang các cơ sở y tế khác để tránh lây nhiễm, và cũng phù hợp với mong muốn của người bệnh.

BS Thạch tâm sự: “16 tháng qua, các bác sĩ tại đây đã liên tục làm nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Các bác sĩ không ngại khó ngại khổ, chỉ thương bệnh nhân, nhất là bệnh nhân điều trị tích cực đã âm tính từ 2 đến 3 lần xét nghiệm. Cả bệnh viện và bệnh nhân đều mong muốn “giải phóng” bớt các bệnh nhân thường, bệnh nhân nặng nhưng không mắc Covid-19, để nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới.

Trong suốt hơn 16 tháng qua, đã có rất nhiều gia đình bác sĩ, y tá, điều dưỡng phải chấp nhận xa nhau cả năm trời để thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Có nhiều người con không thể về chịu tang bố, mẹ; có nhiều người mẹ không thể đồng hành bên con những ngày tháng trọng đại trong cuộc đời; có những gia đình cả hai vợ chồng cùng chung trận chiến mà chỉ có thể hỏi thăm nhau qua điện thoại; có nhiều em bé còn thơ dại đành phải chịu cảnh xa bố, mẹ vì nhiệm vụ ngăn chặn Covid-19 là trên hết. Họ đã hy sinh để cuộc sống người dân được bình yên. Họ đã vượt qua nỗi sợ hãi của sự lây nhiễm để sẵn sàng đương đầu với “giặc” virus. Đó là những tấm gương hy sinh cao cả của những chiến sĩ áo trắng đang làm công tác phòng, chống dịch ở khắp cả nước.

Cuộc chiến chống Covid-19 thật sự ngày càng trở nên khốc liệt. Đợt dịch sau căng thẳng, thách thức và khó khăn hơn những đợt dịch trước. Khoảng cách đến gần sự bình yên còn rất xa khi việc khống chế Covid-19 vẫn đang là bài toán chưa có lời giải với cả thế giới. Chỉ có trách nhiệm, kiên nhẫn và lòng yêu thương, các chiến sĩ áo trắng mới thật sự có thể trụ lại ở tuyến đầu nguy hiểm nhất mà vững vàng được suốt hơn một năm qua. Và đây cũng sẽ là hành trang của họ trên con đường đồng hành với sức khỏe của người bệnh với mục tiêu “An toàn của người bệnh là trên hết”.

Chuyện ngược

Giả nhân viên Y tế đi phát khẩu trang… tẩm thuốc mê để lừa đảo, chiếm đoạt tài sàn

Ngày 09/06/2021, Công an TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang phát thông báo kêu gọi dân chúng đề cao cảnh giác với thủ đoạn mới của bọn tội phạm là giả làm cán bộ, nhân viên y tế, đi phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản của dân chúng.

Theo thông báo của Công an TP. Rạch Giá, thời gian qua, tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, tại một số địa phương như Sài Gòn, Hải Phòng, Bắc Ninh… xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để giả làm cán bộ đi phát miễn phí khẩu trang có tẩm thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản của dân chúng.

Nhóm đối tượng này có từ 3 đến 5 tên, đã lợi dụng những gia đình ít người hoặc những gia đình chỉ có người già, trẻ nhỏ ở nhà để tiếp cận. Chúng tự giới thiệu mình là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế xã, phường, đến để điều tra về tình hình sức khỏe của dân chúng.

Các đối tượng này đeo thẻ như cán bộ, công chức, đeo khẩu trang bịt kín hoặc mặc quần áo bảo hộ. Sau đó chúng cho biết đang có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh, nhưng thực chất những chiếc khẩu trang này đã được chúng tẩm thuốc mê. Khi nạn nhân đeo vào sẽ bị hôn mê, chúng sẽ lục soát, lấy tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đoàn Dự