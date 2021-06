PETA yêu cầu đoàn phim “Nàng tiên cá” ăn chay

Tổ chức Bảo vệ quyền lợi động vật (PETA) đã gửi thư tới đoàn làm phim “The Little Mermaid” (Nàng tiên cá) phiên bản người đóng, yêu cầu toàn bộ ê-kip ăn đồ thuần chay, đặc biệt là không ăn cá trong thời gian làm phim.

Phim “Nàng tiên cá” phiên bản live-action (người đóng) của Disney đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và cả các tổ chức bảo vệ động vật.

Hôm 16/6, tổ chức PETA đã viết một lá thư cho người đứng đầu bộ phận sản xuất của Disney, Sean Bailey, yêu cầu không phục vụ các món ăn cá cho dàn diễn viên phim “The Little Mermaid” và đoàn làm phim trong khi họ quay phim ở Sardinia, Ý vào mùa hè năm nay.

Lá thư của PETA cho biết: “The Little Mermaid năm 1989 đã vẽ nên hình ảnh tuyệt vời về thế giới đại dương – loài cá rất thông minh, chúng có cảm xúc phức tạp, biết vui và buồn hệt như con người vậy. Qua bức thư này, tôi xin thay mặt cho khán giả hâm mộ Disney tại PETA cũng như toàn bộ người yêu động vật, khuyến khích Disney đưa ra thực đơn thân thiện và lành mạnh hơn cho đội ngũ sản xuất phim. Thay vì sử dụng nguyên liệu mặn thì các bạn có thể phục vụ món thuần chay, đặc biệt là không nên sử dụng cá hay bất kỳ loại hải sản nào”.

Cuối thư, tổ chức này gửi gắm thông điệp muốn tận dụng cuốn phim như một cơ hội để nhắc nhở những người ở Disney, cùng với khán giả về tầm quan trọng của việc cứu “dân số” dưới biển nơi nàng tiên cá Ariel sinh sống.

Đặc biệt, nữ diễn viên chính Halle Baile của phim là một người ăn chay trường. Vì vậy, PETA cũng hy vọng đoàn làm phim cũng theo chân “nàng tiên cá” và cũng chọn chế độ ăn dựa trên thực vật.

“Nàng tiên cá” bản live-action có sự tham gia của Daveed Diggs trong vai Sebastian, Melissa McCarthy trong vai Usrula, Javier Bardem trong vai Vua Triton, Awkwafina trong vai Scuttle và Jonah Hauer-King trong vai Hoàng tử Eric. Tuy nhiên, phim của đạo diễn Rob Marshall vẫn chưa có ngày phát hành sau khi Disney thông báo tạm dừng hàng loạt phim từ đầu 2020 do tình hình Covid-19.