AstraZeneca: Loại vaccine nhiều chuyện

Vậy là vài hôm nữa, mà có lẽ là khi bạn đọc những dòng chữ này, những kiện vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên từ Hoa Kỳ đã vào đến Canada.

Có người bảo đây là kết quả của tình hữu nghị giữa ba nước Canada – Hoa kỳ – Mễ tây cơ, thường được gọi là “The Three Amigos”, ba người bạn trên phần lục địa Bắc Mỹ, với anh chàng ở giữa giàu nhất và cũng khó chơi nhất.

Cũng có người bảo đây là bằng chứng về sự khác biệt giữa ông tổng thống mới và ông tổng thống cũ của nước Mỹ. Ông Biden đã thể hiện ít nhiều mặt tốt, hào phóng của người Mỹ.

Lại có người bảo đây là tài năng ngoại giao khéo léo của ông thủ tướng trẻ Justin Trudeau và hoạt động tích cực của những viên chức mẫn cán trong chính phủ Canada.

Nhưng nếu nhìn vào bối cảnh của tình hình, chắc người ta không thể không trông thấy những điều sờ sờ trước mắt, bổ túc rất nhiều và cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về hành động “từ bi bất ngờ” này của Hoa kỳ.

Thứ nhất, những liều vaccine đó là loại thuốc chưa được FDA, cơ quan quản lý và cấp phép các loại dược phẩm của Hoa kỳ, chấp nhận cho sử dụng ở Mỹ.

Thứ hai, mặc dù chưa được chấp nhận, Hoa kỳ vẫn đã có sẵn trong kho hàng chục triệu liều vaccine này (công ty sản xuất cho hay ít nhất là 30 triệu liều vào đầu tháng 4), vì Mỹ có xưởng sản xuất và đã đặt hàng 300 triệu liều.

Thứ ba, một phần lớn kho vaccine đã có đó sẽ hết hạn sử dụng, tức là trở thành phế liệu dược phẩm phải “xử lý” trước khi được phép đổ xuống cống vào tháng 5 tới.

AstraZeneca COVID-19

Thuốc chủng ngừa được phát triển bởi Viện Jenner của Đại học Oxford và Tập đoàn vaccine Oxford với sự hợp tác của nhà sản xuất Ý Advent Srl đặt tại Pomezia, nơi đã sản xuất lô vaccine COVID-19 đầu tiên để thử nghiệm lâm sàng.

Hiện AstraZeneca COVID-19 (ChAdOx1-S) được sản xuất ở hai nơi:

Tại Anh quốc và Thụy điển: dùng tên thương hiệu là AstraZeneca COVID-19

Viện Dược phẩm và Huyết thanh Verity của Ấn Độ (SII) phối hợp với AstraZeneca, sử dụng tên thương hiệu COVISHIELD

Vaccine AstraZeneca COVID ‐ 19 (do AstraZeneca sản xuất) và COVISHIELD (do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất) là vaccine tái tổ hợp (recombinant) do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển.

Không giống như Pfizer-BioNTech và Moderna, sử dụng RNA thông tin (mRNA), vaccine AstraZeneca dùng adenovirus ChAdOx1-S, một loại virus cảm lạnh tấn công khỉ chimpanzee (tinh tinh) nhưng không gây hại cho người, để làm vật chuyên chở (vector). Các nhà khoa học loại bỏ một số gene quan trọng của loại virus đó và thay thế vào đó bằng gene protein đột biến của SARS-CoV-2.

Sau khi được tiêm, vaccine này chỉ cho cơ thể chúng ta cách tạo ra phản ứng miễn dịch cần thiết để ngăn ngừa nhiễm ivrus COVID-19.

Một số người có thể thấy các dấu hiệu bên ngoài của phản ứng miễn dịch ngay lập tức với vaccine. Các phản ứng phụ tương tự như thường thấy với các loại vaccine khác, như đau tại chỗ tiêm, mẩn đỏ, sưng tấy và thậm chí là sốt, nhưng điều đó, theo các chuyên gia, có nghĩa là vaccine đang có tác dụng.

Vaccine của AstraZeneca có lợi thế là có thể được vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thông thường, không giống như Pfizer-BioNTech phải giữ ở -70 độ C và Moderna, ở -20 độ C.

Thêm vào đó, vaccine AstraZeneca lại có giá thành hấp dẫn: khoảng 4 đô la Mỹ một liều. Theo Công ty AstraZeneca, mục tiêu của họ là sản xuất ba tỷ liều vào năm 2021. Công ty cũng cam kết cung cấp sản phẩm của họ với giá thành rẻ trên toàn thế giới cho đến ít nhất là tháng 7.