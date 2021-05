Xa lộ I-69 South sẽ đóng bớt các làn xe trong vòng 3 tháng ở giao điểm với Xa lộ 610 Loop

Một số lớn những cư dân sống trong vùng tây nam Houston sẽ phải chịu đựng thêm thời gian kẹt xe trong vòng từ 2 đến 3 tháng khi phải sử dụng một trong tuyến đường huyết mạch là Xa lộ I-59, hoặc I-69, thường gọi là Southwest Freeway nối liền khu trung tâm thành phố với vùng tây nam Houston.

Lý do là đường xa lộ này chạy về downtown theo hướng bắc, ở đoạn cắt ngang Xa lộ 610 Loop, sẽ bị thu hẹp lại chỉ còn có 3 làn đường, để cho dự án sửa chữa và nâng cấp khu chuyển giao giữa các xa lộ này. Đây là một công trình xây cất to lớn của Bộ Giao Thông Texas nhằm cải tổ hệ thống xa lộ và các tuyến đường chuyển giao cho được tiện lợi và an toàn hơn để đáp ứng nhu cầu sử dụng càng gia tăng của người lái xe. Đoạn giao thoa giữa hai xa lộ I-69 và Loop 610 từ trước tới nay vẫn được xem như là một trong những ngã tư xa lộ kẹt xe nhất trên toàn tiểu bang Texas.

Công trình nâng cấp này sau khi hoàn tất sẽ cung cấp thêm một đoạn đường nối từ xa lộ I-69 vào Xa lộ 610 North Loop, và một đoạn đường nối từ Xa lộ I-69 về hướng nam vào Xa lộ 610 South Loop.

Nếu muốn tránh khỏi vùng kẹt xe này, các tài xế có thể sử dụng những ngả đường khác, hoặc lấy Xa lộ Katy Freeway (I-10) ở phía bắc để chạy đến Xa lộ West Loop; hoặc với những ai chạy từ vùng Fort Bend County và Missouri City ở phía tây nam có thể dùng Highway 90.