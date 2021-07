Phi trường Bush đang sửa chữa, hành khách nên đến sớm hơn

Các viên chức của phi trường quốc tế Houston’s Bush Intercontinental cho biết một dự án xây cất to lớn đang tiến hành và sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông của xe cộ chạy qua lại, và khuyên mọi hành khách hãy dành ra nhiều thì giờ hơn để ra phi trường trước giờ cất cánh, nhất là giữa lúc số hành khách đi máy bay đã gia tăng mạnh trở lại khi cơn đại dịch bắt đầu lắng dịu.

Trong dự án xây dựng một phi cảng chính cho các đường bay quốc tế, các viên chức hiện đang phá hủy hai bãi đậu xe cho hai phi cảng D và E. Điều này sẽ khiến cho nhiều làn xe quanh đó sẽ bị đóng lại, và có thể dẫn đến tình trạng kẹt xe thường xuyên trên những tuyến đường chạy vào các phi cảng C, D và E.

Hành khách được khuyên là hãy đến phi trường 1 giờ đồng hồ sớm hơn thường lệ. Ngoài ra, cũng nên lưu ý đến những tấm bảng chỉ đường hướng dẫn những lối chạy quanh khu vực đang có các công trình xây cất. Ở những giờ cao điểm, có thể sẽ có mặt nhân viên công lực để điều hành việc lưu thông.

Về chỗ đậu xe, hành khách thường dùng các bãi đậu xe D và E giờ đây phải sử dụng các bãi đậu xe ở các phi cảng A, B hoặc C rồi từ đó có thể dùng hệ thống xe điện ngầm (subway) hoặc xe lửa trên trời (skytrain) để di chuyển giữa các phi cảng. Hành khách cũng có thể sử dụng bãi đậu xe EcoPark hoặc những bãi đậu xe nằm gần đó (park-and-fly) và được xe đò đưa đón thẳng đến phi cảng.

Công trình xây cất và tân trang này dự trù sẽ được hoàn tất vào năm 2024. Tại phi trường Bush, hiện nay không có tình trạng thiếu thốn nhân viên kiểm tra an ninh của cơ quan TSA như những nơi khác nên cũng sẽ bớt một vấn nạn cho hành khách.