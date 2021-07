Tranh chấp quyền nuôi con, bắn vợ cũ 4 phát đạn ngay trong ngày ra tòa

Một người đàn ông đã bị bắt giữ vì can tội bắn vợ cũ 4 phát đạn vào buổi sáng trước ngày ra tòa để tranh luận về quyền giữ con sau khi ly dị. Aaron B. Wright đã bị bắt giữ vào sáng thứ Hai tuần qua, sau khi cảnh sát nhận được một cú gọi đến can thiệp vụ nổ súng và đột nhập tư gia ở đường Memorial Crossing Drive vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng.

Cuộc điều tra sơ khởi cho thấy Aaron đã cắt hết điện vào căn nhà này của bà vợ cũ là Andrea Wright, rồi sau đó đột nhập vào bên trong trước khi bắn bà ta 4 phát đạn. Nạn nhân được chở đến bệnh viện để các bác sĩ làm cuộc giải phẫu khẩn cấp và sau đó còn nhiều vụ giải phẫu kế tiếp, theo như lời tường thuật của người bạn trai hiện nay của bà.

Hồ sơ tòa án cho thấy bà Andrea đã nộp đơn ly dị cách nay đúng 2 năm. Vào tháng 2/ 2020, bà được tòa án cấp án lệnh tạm thời bảo vệ cấm ông chồng cũ không được đến gần, nhưng đến tháng 11 thì một vị thẩm phán quyết định không gia hạn thêm án lệnh này nữa. Những người hàng xóm kể rằng bà Andrea và ông chồng thường có những vụ tranh cãi dữ dội trong thời gian chung sống. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020, cảnh sát Quận 4 của Harris County đã nhận ít nhất 13 lần những cú gọi đến can thiệp. Kể từ tháng 3 năm nay, cũng đã có 3 cú gọi đến nhờ can thiệp, trong đó có 1 cú gọi báo cáo bà Andrea nhận được một lời hăm dọa khủng bố.

Bốn đứa con nhỏ của họ, từ 5 đến 12 tuổi, đều đang ngủ ở trong nhà khi xảy ra vụ nổ súng. Các điều tra viên nghĩ rằng ông Aaron có lẽ nghĩ rằng mình sẽ bị mất quyền giám hộ các con nhỏ trong phiên tòa diễn ra trong ngày thứ Hai nên đã tức giận đến nhà của bà Andrea để bắn cho hả giận. Hình ảnh thu được từ máy thu hình canh gác cho thấy có thêm 1 nghi can khác cùng đi với ông Aaron trong vụ đột nhập và nổ súng này, chính là cô bồ mới của ông ta, tuy rằng người này chưa hề bị cáo buộc tội danh nào.