Bắt giữ băng đảng can tội dụ dỗ và hành hạ nhiều thiếu nữ

Văn phòng Biện Lý liên bang vừa cho biết 4 tên băng đảng trong vùng Houston đã vừa bị bắt giữ và cáo buộc nhiều tội danh liên bang về các hành động đánh đập, hành hạ các thiếu nữ và buôn người.

Đó là những nghi can Clarence “Chris” Chambers, 29 tuổi, Javon “Glizzy” Opukul, 20 tuổi, Damarquis “Lil Blue” McGee, 23 tuổi, và Andres “Andro” Portillo, 20 tuổi, tất cả đều bị cáo buộc các tội danh bắt ép các cô gái trẻ phải đứng dụ dỗ khách mua dâm tại một khu phố có tên là “The Blade” nổi tiếng trên đường Bissonnet ở gần góc Xa lộ 59 South.

Một vài nạn nhân của nhóm này kể rằng họ bị những tên băng đảng uy hiếp là phải kiếm cho đủ số lượng khách hàng mỗi đêm, và nếu không đạt được thì sẽ bị trừng phạt nặng bằng những hình thức đánh đập và làm nhục. Các điều tra viên nói rằng bọn này chuyền cho nhau những cô gái trẻ này như là những kẻ nô lệ và chỉ dẫn lẫn nhau những mánh khóe của giới ma cô, cũng như thu giữ tất cả số tiền mà các cô kiếm được sau các vụ mãi dâm.

Nếu bị kết tội sau các phiên tòa xét xử, mỗi nghi can này có thể bị lãnh án từ 15 năm đến tù chung thân trong các nhà tù liên bang. Sở Cảnh Sát Houston là cơ quan khởi đầu cuộc điều tra này, và sau đó phối hợp với các cơ quan công lực khác như Phòng Điều Tra của Bộ Nội An và Ty Cảnh Sát Harris County trong một tổ chức có tên là Human Trafficking Rescue Alliance, tức là Liên Minh Cứu Giúp Các Nạn Nhân của Đường giây Buôn Người.