“Vòm nhiệt” di chuyển từ B.C. qua Alberta

Vòm nhiệt (the heat dome) đã bao phủ vùng trời của tỉnh bang British Columbia và vùng tây bắc Thái Bình Dương trong những ngày qua, đã di chuyển dần sang tỉnh bang Alberta theo như những tin tức loan váo hôm thứ Ba ngày 29 tháng 6.

Theo sở khí tượng Canada thì hàng loạt những kỷ lục mới về nhiệt độ cao đã diễn ra ở các tỉnh bang miền tây. Trong ngày thứ Ba, nhiệt độ ở làng Lytton trong tỉnh bang B.C. đã lên đến 47.9 độ C (118.5 độ F), nóng còn hơn ở thành phố Las Vegas.

Tại rặng núi Rockies ở tỉnh bang Alberta nhiệt độ trong ngày thứ Ba lên đến 39 độ C.

Nhiệt độ ở các thành phố Edmonton, Calgary trong ngày thứ Ba cũng lên đến 36 độ C.

Các chuyên viên khí tượng cũng nói là với nhiệt độ cao, với những trận sóng nóng sẽ gây những nguy cơ của các trận cháy rừng. Nhiệt độ cao cũng làm tuyết tan nhanh trên các đỉnh núi trên các vùng bắc của Canada và sẽ gây những lụt lội trong những ngày sắp tới.

Cũng trong ngày thứ ba, sở khí tượng Canada cũng lên tiếng báo động là trận đại sóng nóng này cũng lan tràn sang đến tỉnh bang Ontario.

Nhiệt độ trong vùng đại thủ phủ Toronto trong ngày thứ ba cũng lên đến 31 độ C và cộng với sức nóng của độ ẩm thì người ta cảm thấy như là đang sống trong môi trường có nhiệt độ lên đến 41 độ C.

Với áp lực của trận sóng nóng, hàng loạt những trận mưa có sấm sét diễn ra ở tỉnh bang Ontario và nhiều nơi còn có cả cuồng phong xuất hiện.

Trận sóng nóng này kéo dài cho đến ngày thứ Tư mới bắt đầu giảm cường độ.