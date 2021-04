Vì sao Harris County vẫn trong tình trạng Báo động ĐỎ vì COVID-19?

Tiểu bang Texas đã được phép của Thống đốc Greg Abbott cho mở cửa sinh hoạt tự do. Rất nhiều người dân đã được chích ngừa vaccine về COVID-19, tuy rằng với tỉ lệ vẫn còn thấp hơn nhiều so với hầu hết các tiểu bang khác. Tuy nhiên dọc trên các xa lộ trong thành phố, người dân vẫn còn thấy những tấm bảng viết các giòng chữ điện tử rằng “Harris County vẫn còn đang ở mức Báo động mầu Đỏ . . . Hãy nên ở nhà. Hãy làm việc một cách an toàn.”

Tuy một số người dân có thể hơi thắc mắc nhưng điều này vẫn còn đúng, và đã được xác nhận bởi văn phòng của chi nhánh Bộ Nội An và cơ quan Phòng Chống Khẩn Cấp với vị giám đốc là bà Tỉnh trưởng Lina Hidalgo.

Vào tháng 6 năm ngoái, văn phòng bà Hidalgo loan báo một hệ thống báo động về COVID-19 với nhiều mầu khác nhau để chỉ nhiều mức độ nguy hiểm từ thấp đến cao. Mức nguy hiểm nhất là mầu Đỏ rồi đến các mầu Cam, Vàng và Xanh Lá Cây. Thoạt đầu mức độ ở mầu Cam và sau hai tuần đã được nâng lên thành mầu Đỏ để báo động là cơn đại dịch đang nổ bùng tại thành phố và càng ngày càng tồi tệ hơn, mọi người dân nên tránh bớt các giao tiếp ngoài xã hội và tốt nhất là hãy ở trong nhà.

Bà Hidalgo cho rằng tuy tình hình hiện nay đã cải thiện hơn nhiều so với năm ngoái nhưng còn cần phải có thêm nhiều yếu tố khả quan hơn trước khi được chuyển khỏi mầu Đỏ. Đó là cần phải cải thiện hơn về chiều hướng những người bị bệnh nặng phải vào nhà thương, số giường bệnh khẩn cấp cho COVID-19, số lượng những người mới bị lây nhiễm và tỉ lệ dương tính trong số những người được xét nghiệm. Cho đến nay, vùng Harris County chỉ mới đạt được sự cải thiện về con số những người bị bệnh nặng phải vào nhà thương để điều trị.

Do đó, cư dân trong vùng vẫn được khuyên là nên tiếp tục đeo mặt nạ nơi công cộng và giữ khoảng cách xa trong những giao tiếp để giúp cho tình hình sớm được khả quan hơn để tiến sang mầu Cam.