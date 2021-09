Vẫn tiếp tục đi tìm nguyên quán Cô Vy

Trận đại dịch Covid-19 được bắt đầu ghi nhận từ cuối năm 2019.

Cho đến nay, đã có 215 triệu người trên toàn thế giới nhiễm bệnh, 4 triệu rưởi người chết. Bên cạnh các thiệt hại về nhân mạng, SARSCov-2 còn gây ra những thiệt hại không thể đo lường được về kinh tế, tài chánh, xã hội cho toàn thế giới. Đó là chưa kể đến những thiệt hại về tâm lý và tâm thần mà trận đại dịch đã để lại cho nhân loại – một nỗi sợ hãi bên cạnh những sự hoang mang.

Nhưng khác với những loại tác nhân bệnh khác mà nhân loại, mặc dù trình độ và khả năng khoa học ngày nay đã tiến vượt bực và vẫn còn tiến, người ta vẫn còn cãi nhau về xuất xứ của con virus mà người Việt gọi bằng cái tên dễ thương nay đã trở thành dễ ghét: Cô Vy.

Có hai giả thuyết chính được đưa ra. Mà đúng là nó chỉ có thể đến từ một trong hai nguồn gốc đó.

Giả thuyết thứ nhất: nó xuất phát từ tự nhiên, nằm sẵn đâu đó, nhiễm vào một số sinh vật. Sinh vật bị nhiễm con virus đó không phát bệnh nhưng khi người ta đưa con vật đó lên bàn nhậu, hoặc qua một cách tiếp xúc nào đó, con virus lây sang họ rồi nhảy từ người này sang người khác. Khác với sinh vật trung gian, con người phát bệnh.

Giả thuyết thứ hai: nó là một sản phẩm sinh học do con người tạo ra, hoặc ít nhất được con người biến đổi cho mục đích nghiên cứu hoặc khốn nạn hơn là để làm vũ khí. Do vô tình hay cố ý, nó thoát ra ngoài các phòng thí nghiệm, bào chế…

Những ca bệnh, về sau có tên chính thức là Covid-19, đầu tiên được ghi nhận từ thành phố Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019. Các cơ quan Mỹ bắt đầu việc truy tìm xuất xứ của bệnh gần như ngay sau đó.

Thoạt đầu, Hoa Kỳ đặt nặng giả thuyết – và giải thích, con virus có nguồn gốc tự nhiên.

Một nhóm nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu đã đến Vũ Hán. Họ bỏ ra 4 tuần lễ trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020 để xem xét cả ở trong lẫn ngoài thành phố này và kết luận có thể virus đã được truyền từ dơi sang người thông qua một con vật khác. Những hình ảnh loan truyền nhiều nhất ngày đó là cái chợ bán đầy thịt tươi, thịt sống và đặc biệt là thịt rừng, ở Vũ Hán. Bên cạnh đó còn có những tấm hình và video trên mạng xã hội mà mọi người ai cũng đã từng được xem ít nhất là một lần: hình ảnh một kiều nữ Á châu xơi tô canh dơi.

Ngày đó, ngay cả ông tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cũng đã cho rằng phía TQ đã rất minh bạch trong việc công bố sự bộc phát của chứng bệnh lạ này, và thỏa mãn với lời giải thích “con dơi”, mặc dù đã có đồn đoán về việc virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu. Chẳng phải là tình cờ mà ở thành phố này lại có Viện Vi trùng học Vũ hán (Wuhan Institute of Virology / WIV), một “viện nghiên cứu tầm cỡ thế giới thực hiện nghiên cứu tầm cỡ thế giới về vi trùng học và miễn dịch học” (nhận xét của nhà sinh vật học phân tử Hoa Kỳ Richard H. Ebright)

Thế rồi báo cáo – công bố tháng 3 năm 2020, của WHO, được viết chung với các nhà khoa học Trung Quốc và kết luận rằng giả thuyết “từ phòng thí nghiệm” là “rất khó xảy ra”, đã không làm chính phủ Mỹ hài lòng.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc của WHO sau khi bị chửi nát nước vì bị cho là đã che giấu cho TQ, cũng đã phải mập mờ “không loại trừ một giả thuyết nào.”

Nhất là những thành phần chống Bắc kinh và người Hoa.

Những người quen thuộc với việc báo cáo tình báo nói rằng có rất ít chứng cớ hỗ trợ cho thuyết virus đã lây lan rộng rãi và tự nhiên giữa các loài động vật hoang dã.

Thêm vào đó là việc phía Trung Quốc đã từ chối cho các nhà nghiên cứu Mỹ quyền truy cập vào phòng thí nghiệm Vũ Hán và các quan chức ở đó cho rằng Mỹ cần phải cố gắng hơn nữa để xác định nguồn gốc của virus.

Đáng nghi hơn nữa, các dữ liệu di truyền thu thập được từ ٢٢.٠٠٠ mẫu virus đang được nghiên cứu tại WIV đã bị giới chức Trung Quốc xóa khỏi Internet vào tháng ٩ năm ٢٠١٩. Trung Quốc cũng từ chối chuyển dữ liệu này và các dữ liệu thô khác về các trường hợp nhiễm coronavirus ban đầu cho Tổ chức Y tế Thế giới và Hoa Kỳ.

Và sự kinh hoàng do con virus gây ra dần trở nên một đám mây phủ đen thế giới, đau nhất là nước Mỹ bị nặng nhất.

Thế là thuyết con siêu vi thoát ra từ WIV – một cách cố ý hay do bất cẩn khi đang được nghiên cứu để sử dụng cho mục đích quân sự, đã trở nên thuyết được đông đảo người ủng hộ

Ngày 24 tháng 8, báo cáo về sự khả tín của một trong hai giả thuyết về xuất xứ của con virus SARSCov-2 đã được trình lên cho Tổng thống Hoa Kỳ.

Trước đó, ông Biden đã yêu cầu của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ khẩn cấp tiến hành cuộc đánh giá này và giao hạn kỳ cho họ là 90 ngày.

Mười bảy cơ quan tình báo quốc gia, được gọi là “cộng đồng tình báo” (intelligent community/ US IC) của Hoa Kỳ, sẽ phải xem xét kỹ lưỡng và báo cáo cho ông họ xác định thế nào: con virus corona đã xổng ra từ phòng thí nghiệm sinh học ở Vũ Hán, Trung quốc hoặc nó có nguồn gốc tự nhiên, thông qua một động vật, để nhiễm vào con người.

Nhưng như thói quen phản ứng của Trung cộng với những cáo buộc đối với họ về mọi vấn đề, từ nhân quyền, kinh tế đến gián điệp và y tế, Bắc Kinh đã chỉ vào phía cáo buộc họ để nói rằng này, coi lại xem anh có hơn gì tôi không. Đừng đổ vạ.

Lần này, sau khi quả quyết rằng không thể nào có chuyện virus thoát ra từ WIV, Bắc Kinh còn nói rằng những ca bệnh đầu tiên đã được ghi nhận ở Hoa Kỳ trước Vũ Hán khá lâu trong năm 2019, và virus đã lọt ra từ một phòng thí nghiệm sinh học bí mật của CIA và quân đội Mỹ.

Hồi tháng 6, cái loa tuyên truyền của Bắc kinh, tờ báo quốc doanh Thời báo Hoàn cầu tung ra chiến dịch kêu gọi mọi người ký vào một bức thư ngỏ gửi tới WHO đòi hỏi phải mở một cuộc điều tra về phòng thí nghiệm ở Fort Detrick. Đến nay, bức thư trên mạng đó – chỉ cần một cú click trên máy để “ký” – đã thu thập được trên 25 triệu “chữ ký”.

Tại một cuộc họp báo hôm 30 tháng 7, Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), tay phát ngôn viên hung hăng của Bộ Ngoại giao TQ đã kêu gọi WHO điều tra cả phòng thí nghiệm Fort Detrick lẫn phòng thí nghiệm tại Đại học Bắc Carolina (NCU), do Tiến sĩ Vi sinh học và Miễn dịch học Ralph Baric, chuyên gia hàng đầu về coronavirus của Hoa Kỳ phụ trách.

Hỏi một trăm người Mỹ xem họ có từng nghe nói về Fort Detrick hay chưa, có thể sẽ chỉ có vài ba người trả lời là có. Những người này biết là nhờ xem phim và truyền hình, những bộ phim hư cấu.

Nhưng ở bên Tàu, hầu như ai cũng biết.

CNN viết rằng “trong một chiến dịch tuyên truyền có phối hợp, trên mạng xã hội, một số tài khoản truyền thông chính phủ và nhà nước đã quảng bá một giả thuyết vô căn cứ khác từ một tờ báo lá cải ít người biết đến của Ý, cáo buộc quân đội Mỹ đã lây lan vi rút coronavirus đến Ý qua một chương trình hiến máu.”

Triệu Lập Kiên đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá thuyết âm mưu này.

Từ năm 2020, trên tài khoản Twitter của Triệu đã có nhiều cú tweet khiến người ta chú ý đến Fort Detrick. Tháng 7 năm 2020, Triệu tweet: “Điều gì đằng sau việc đóng cửa biolab ở Fort Detrick? Khi nào thì Hoa Kỳ sẽ mời các chuyên gia để điều tra nguồn gốc của virus ở Hoa Kỳ?”

Gần đây hơn, lời kêu gọi của Triệu đã được các nhà ngoại giao Trung Quốc trú đóng tại nhiều quốc gia khác nhau tham gia.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã phát sóng một phóng sự đặc biệt dài một giờ. Phóng sự «Lịch sử đen tối đằng sau Fort Detrick» kể lể về các vụ rò rỉ tại phòng thí nghiệm này năm ٢٠١٩, tố cáo sự lỏng lẻo trong các biện pháp an ninh của phòng thí nghiệm này. Những cáo buộc đó đã được các quan chức Trung Quốc và truyền thông nhà nước lặp lại. Phóng sự truyền hình này đã trở thành đề tài hàng đầu trên Weibo, một mạng xã hội giống như Twitter, nhưng bị nhà nước kiểm duyệt, ở Trung Quốc.

Ira Hubert, một nhà phân tích điều tra cấp cao tại công ty phân tích xã hội Graphika cho biết: “Chúng tôi thấy một chiến dịch dai dẳng hơn, bao gồm nhiều tài khoản hơn và trải rộng theo địa lý để quảng bá câu chuyện về Fort Detrick.”

CD Rev, nhóm nhạc dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc đã viết cả một bản rap về Fort Detrick. Bản “nhạc” có những câu như “How many plots came out of your lab/How many dead bodies hanging a tag/What are you hiding/Open the door to Fort Detrick” (Bao nhiêu âm mưu lọt ra từ phòng thí nghiệm của anh / Bao nhiêu xác chết mang thẻ (tag ở chân xác chết. Chú thích của NKC) / Anh đang giấu diếm cái gì / Mở cánh cửa tới Fort Detrick.” Bản rap vụng về lạc vận này được Triệu Lập Kiên khen tá lả. Ông ta tweet hồi tháng 8: nó “nói lên suy nghĩ của chúng tôi.”

Màn nhắm vào Fort Detrick của Bắc Kinh vừa tái diễn, được tung ra trong lúc sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta trên khắp Trung Quốc. Một đợt bùng phát theo hình xoắn ốc – tồi tệ nhất trong vòng hơn một năm nay – khởi diễn từ ngày 20 tháng 7, đã lây nhiễm cho hàng trăm người ở hàng chục thành phố, khiến hàng triệu cư dân bị cấm túc và gây ra các hạn chế việc đi lại đông đảo.

Chuyện về WIV và “bà Dơi” ở đó, “súp dơi” ở TQ đã có quá nhiều người kể. Hãy cùng tìm hiểu về Fort Detrick để xem tại sao TQ lại chỉ ngón tay đen của họ vào đó.

Fort Detrick, một chọn lựa khôn ranh

Khi chọn Fort Detrick để để chĩa vô mà gieo rắc sự nghi ngờ xuất xứ của corona virus là một chọn lựa khôn khéo và được nghiên cứu cẩn thận, có phối hợp hành động của Trung cộng.

Nước Mỹ, một trong những thủ đô của các thuyết âm mưu của thế giới, nơi cái gì người ta cũng có thể coi là âm mưu (và tin được, như chuyện ông Lindell chủ hãng MyPillow đang “phát tán”).

Mặc dù dân Mỹ sẽ không tin và sẽ cãi cho đến cùng trong trường hợp này.

Về mặt chính thức, theo mạng installations.militaryonesource.mil của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì Fort Detrick có 1.306 quân nhân tại ngũ và 8.566 nhân viên dân sự và nhà thầu, bao gồm quân nhân của các ngành, nhân viên liên bang và nhân viên dân sự hợp đồng thầu.

Fort Detrick là trung tâm của sự phát triển công nghệ y sinh diễn ra ở Frederick County, quận nằm ở phía Tây của Baltimore, Maryland, (46 dặm) và Washington, DC, (45 dặm). Nó tiếp giáp với Virginia, Tây Virginia và Pennsylvania.

Đầu tiên, Fort Detrick là nơi đóng quân của Phi đội ١٠٤ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Maryland vào thập niên ١٩٣٠, theo tên của Bác sĩ Thiếu tá Frederick L. Detrick, y sĩ giải phẫu của Phi đội, người đã phục vụ tại Pháp trong Thế chiến thứ nhất.

Các phòng thí nghiệm Sinh học Hoa Kỳ được thành lập tại Detrick Field vào năm 1943, đạt được những nỗ lực tiên phong trong việc khử nhiễm, khử trùng bằng hơi và thanh lọc tác nhân. Năm 1956, Fort Detrick tiếp tục nhiệm vụ nghiên cứu y sinh học. Cơ sở này đã trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến, quản lý vật tư y tế và viễn thông cho Bạch ốc, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác.

Fort Detrick là cơ sở của Bộ Chỉ huy Nghiên cứu và Phát triển Y tế Quân đội Hoa Kỳ (Army Medical Research and Development Command / MRDC) hỗ trợ một cộng đồng đa chính phủ thực hiện nghiên cứu và phát triển y sinh, quản lý vật liệu y tế, truyền thông trên toàn thế giới và nghiên cứu các mầm bệnh thực vật ngoại lai.

Rất bình thường – trừ một điểm hết sức đáng chú ý, liên quan đến virus: nghiên cứu và phát triển công nghệ y sinh.

Nơi đây là một trong những phòng thí nghiệm tiên tiến nhất trên thế giới nghiên cứu về chất độc chất và chất chống độc, nơi phát triển các biện pháp phòng thủ chống lại mọi bệnh dịch, từ nấm đến Ebola.

Với giới “âm mưu” – một thành phần đông đảo ở Hoa Kỳ, nghi ngờ mọi thứ đều là một âm mưu, thế nên Fort Detrick nổi tiếng về các thí nghiệm liên quan đến các thứ bệnh không khác gì Area 51 nổi tiếng với các UFO (vật thể bay không được xác định, hay đĩa bay).

Đây cũng là nơi được chọn để các nhà làm phim hư cấu dựng chuyện.

Như đoạn mở đầu của cuốn phim Outbreak (1995) – về một cuộc bộc phát tưởng tượng của bệnh Ebola ở California. Đoạn mở đầu của phim trình bày bốn Cấp độ An toàn Sinh học trong Viện Nghiên cứu Y học về Bệnh Truyền nhiễm của Lục quân Hoa Kỳ (United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases /USAMRIID tại Fort Detrick.)

Trong tập 24, mùa thứ 4 của loạt phim Criminal Minds, nhóm diễn viên chính, các thành viên của Đơn vị phân tích hành vi tội phạm (Behavioral Analysis Unit /BAU) thuộc FBI, phải đáp ứng sau khi một tên giết người hàng loạt thả ra một chủng virus bệnh than mới ở Annapolis, Maryland. Tên gian này nhắm vào Fort Detrick để tấn công vì hắn ta bị nơi đây từ chối không nhận vào làm việc.

Fort Detrick xuất hiện trong nhiều tập của loạt phim truyền hình The X-Files nhưng mang tên “Fort Marlene”. Nhà viết kịch bản chơi chữ, dùng tên của nữ tài tử người Đức Marlene Dietrich.

Trong game điện tử Prototype năm ٢٠٠٩, Fort Detrick là trụ sở của tổ chức quân sự bí mật Blackwatch, chuyên tiến hành các cuộc tấn công chiến tranh sinh học.

Trong cuốn phim The Bourne Legacy, Fort Detrick được nhắc đến là nơi nổ ra một vụ bùng phát virus lớn.

Lịch sử của Fort Detrick cũng có những giai đoạn rất kinh khủng và bí hiểm.

Đây là nơi CIA đã sử dụng để nghiên cứu và thí nghiệm các loại thuốc điều khiển đầu óc con người hay tẩy não – mind control.

Nhà báo Stephen Kinzer trong bài viết đăng trên mạng politico.com năm 2019 cho hay những thí nghiệm đen tối này đã kéo dài trong hai thập niên 1950 và 1960. Hầu hết hồ sơ của chương trình này, đầu tiên được đặt mật danh Bluebird, sau đó đổi thành Artichoke, rồi thành MK-ULTRA, đã bị Giám đốc chương trình tiêu hủy hồi năm 1973.

Dựa theo các tài liệu được giải mật sau này, người ta mới biết có những thí nghiệm vô nhân đạo như trên các bệnh nhân tâm thần, tù nhân… Trong một cuộc thí nghiệm loại đó, bảy tù nhân ở Lexington, Kentucky, đã được tiêm nhiều liều LSD trong 77 ngày liên tiếp.

Từ một căn cứ Vệ binh Quốc gia gần như bị bỏ hoang bên dưới Núi Catoctin, Fort Detrick trở thành địa điểm một khu phức hợp cho chương trình vũ khí sinh học của quân đội Hoa Kỳ – được khởi động từ năm ١٩٤٢..

Detrick Field được đổi tên thành Camp Detrick, và Phòng thí nghiệm Chiến tranh Sinh học Quân đội đã được thành lập ở đây.

Từ năm 1956, sau khi MK-ULTRA kết thúc, Fort Detrick đã được sử dụng để phát triển và lưu trữ kho vũ khí chất độc của CIA. Trong kho tủ đông lạnh ở đây, các tác nhân sinh học có thể gây bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh lao và bệnh than cũng như một số chất độc hữu cơ, như nọc rắn và chất độc gây tê liệt của các loài hải động vật có vỏ, được lưu trữ.

Năm 1970, Tổng thống Richard Nixon ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ tiêu hủy nguồn cung cấp chất độc sinh học.

Kỹ thuật tuyên truyền của Bắc Kinh

Ngoài việc dùng những cái loa nội địa, như tờ Hoàn cầu Thời báo, mạng xã hội lô can, như Weibo, Bắc kinh còn mượn/thuê mướn cả những thành phần không phải là người Hoa vào cuộc chiến xác định nguồn gốc con SARSCoV2.

Thí dụ như nhân vật “Wilson Edwards”, xuất hiện hồi tháng 7 vừa qua trên mạng xã hội Facebook.

Các bài đăng của ông này, người tự xưng là một nhà khoa học Thụy Sĩ, được các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin không ngừng, đầy những lời chỉ trích Hoa Kỳ trong vụ con virus corona lọt ra thế giới.

“Ông Edwards” viết trên Facebook rằng Washington “bị ám ảnh với việc tấn công Trung Quốc về vấn đề truy xuất nguồn gốc, đến nỗi họ không muốn mở mắt trước các dữ liệu và phát hiện.”

Theo @ZhaoyinFeng, một phóng viên của BBC, các lập luận trích từ trang facebook của ‘Wilson Edwards’ lần đầu tiên xuất hiện trên hãng tin Voice of South Pacific (Tiếng nói Nam Thái bình dương) chuyên phổ biến các tin bài về Fiji.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, gồm Nhân dân nhật báo, Trung hoa nhật báo, Hoàn cầu nhật báo và hệ thống truyền hình CGTN, đều cáo buộc Mỹ đã uốn nắn cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc của COVID-19. Báo Nhân dân thậm chí còn có cả một bài quan điểm với tựa đề “Nhà sinh vật học Thụy Sĩ: Hoa Kỳ nỗ lực lật ngược báo cáo, đẩy WHO thành công cụ chính trị”.

Nhưng tòa đại sứ Thụy Sĩ tại Trung Quốc sau đó thông báo “Trong vài ngày gần đây, một số lượng lớn các bài báo và bài đăng trên mạng xã hội trích dẫn một nhà sinh vật học người Thụy Sĩ đã được lan truyền ở Trung Quốc. Trong khi chúng tôi cảm kích về sự quan tâm đến đất nước của chúng tôi, rất tiếc, Đại sứ quán Thụy Sĩ phải thông báo cho công chúng Trung Quốc rằng tin tức này là sai sự thật, Tòa Đại sứ Thụy sĩ nói trong sổ hộ tịch Thụy Sĩ không có “Wilson Edwards” và không có văn bản học thuật nào có tên này.

Qua Twitter, Tòa Đại sứ Thụy sĩ còn kêu gọi giới thông tấn TQ và các công dân mạng gỡ bỏ các bài liên quan đến ông “chuyên gia sinh vật học” này. Họ cũng tha thiết mời ông Wilson Edwards ra mặt để được vinh hạnh tiếp xúc với ông.

Người ta tin rằng “Wilson Edwards” là một nhân vật kiểu Lê Văn Tám của Việt Nam. Trước bài của “Wilson Edwards” về Covid-19, Facebook không hề có sự hiện diện của ông ta. Thần kỳ hơn, tài khoản “Wilson Edwards” với một cú tweet cùng nội dung cũng chỉ xuất hiện lần đầu tiên đúng vào ngày hôm đó.

BBC cũng phát giác rằng ngay cả trước khi bài trên Facebook của Edwards thu hút sự chú ý của giới truyền thông, nó đã được hàng trăm tài khoản Facebook của nhiều người tự nhận là sống trong vùng Đông Nam Á chia sẻ.

“Eastman Tyla” ở Malaysia và “Tyree Schmidt” ở Indonesia là hai “người” trong số đó.

Hai Facebooker “Tyla” và “Schmidt” cũng lưu hành một danh sách dài và giống hệt các tin bài ủng hộ Trung Quốc trên trang Facebook của họ, ca ngợi cách hành xử của Bắc Kinh đối với đại dịch.

Các nhân vật này, 99.99% là ảo, được hệ thống tuyên truyền của Bắc kinh dựng lên trên facebook, twitter.

Báo cáo của giới tình báo MỹBa ngày trước deadline mà ông Biden đặt ra cho giới tình báo Mỹ để hoàn tất việc đánh giá các giả thuyết về nguồn gốc con virus tàn phá thế giới, Trung cộng lại “đánh trước”.

Đặc sứ của TQ ở văn phòng LHQ tại Geneva đã gửi thư đến ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, nhắc lại “quan điểm nhất quán” của Trung Quốc về việc truy tìm nguồn gốc COVID-19 và đòi mở một cuộc điều tra minh bạch với quyền truy cập vào các phòng thí nghiệm của Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina (UNC) ở Mỹ.

Hoàn cầu Nhật báo đưa tin tại họp báo hôm 25 tháng 8, Phó Thông (Fu Cong), Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã giải thích một số bí ẩn mà cộng đồng quốc tế lo ngại về hai phòng thí nghiệm, và một lần nữa kêu gọi Mỹ “không chính trị hóa vấn đề”.

Họ Phó nói: “Trung Quốc làm vật tế thần không thể minh oan cho Mỹ. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục thổi phồng lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm, thì họ nên làm gương và mời WHO điều tra Fort Detrick (USAMRIID) và UNC”.

Bản báo cáo của các cơ quan trong cộng đồng tình báo Mỹ đã được trình lên tổng thống Hoa Kỳ.

Bản báo cáo, được đóng dấu “mật” sẽ được xóa bớt những chi tiết “mật” để công khai sớm.

Một bản tóm tắt của cuộc thăm dò được phổ biến công khai hôm thứ Sáu tuần trước, cho thấy giới tình báo Mỹ vẫn còn chưa đồng thuận được rằng giả thuyết nào – virus đến từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm hoặc nhảy từ động vật sang người một cách tự nhiên – có thể là đúng.

Theo bản tóm tắt của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, họ chỉ đồng ý rằng hai giả thuyết phổ biến đó là hợp lý: “Tất cả các cơ quan đều đánh giá rằng hai giả thuyết là hợp lý: tiếp xúc tự nhiên với một con vật bị nhiễm bệnh và sự kiện liên quan đến phòng thí nghiệm.”

Ông Biden nói trong một tuyên bố sau đó: «Trong khi cuộc đánh giá này đã kết thúc, những nỗ lực của chúng tôi để hiểu nguồn gốc của đại dịch này sẽ không dừng lại. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để truy tìm gốc rễ của đợt bùng phát đã gây ra rất nhiều đau đớn và chết chóc trên khắp thế giới, để chúng tôi có thể thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn nó tái diễn.»

Trong tuyên bố, Biden chỉ trích Trung Quốc đã không minh bạch hơn trong việc trợ giúp cuộc điều tra, và cộng đồng tình báo cho rằng sự hợp tác của Trung Quốc có thể sẽ cần thiết để đi đến một kết luận chắc chắn hơn.

“Thông tin quan trọng về nguồn gốc của đại dịch này hiện hữu ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng ngay từ đầu, các quan chức chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực ngăn cản các nhà điều tra quốc tế và các thành viên của cộng đồng y tế công cộng toàn cầu tiếp cận nó.”

Mặc dù cuộc điều tra không đưa ra kết luận chính xác về nguồn gốc của virus, nhưng một số giả thuyết đã bị loại trừ. Thí dụ như giả thuyết Covid-19 đã được phát triển như một vũ khí sinh học mà một số đảng viên Cộng hòa đã đưa ra năm ngoái. Báo cáo cho biết hầu hết các cơ quan đánh giá với độ tin cậy thấp rằng không có khả năng Covid-19 đã được biến đổi gene.

Các cơ quan bị chia rẽ.

Bốn cơ quan của cộng đồng tình báo và Hội đồng Tình báo Quốc gia đã đánh giá, với độ tin cậy thấp, rằng Covid có thể là do tiếp xúc tự nhiên với một con vật. Tuy nhiên, có một cơ quan đã đánh giá với độ tin cậy vừa phải rằng ca nhiễm trùng đầu tiên ở người rất có thể là kết quả của một sự việc xảy ra liên quan đến phòng thí nghiệm của WIV “có thể liên quan đến thí nghiệm, xử lý động vật hoặc lấy mẫu của Viện Vũ Hán.”

Và ba cơ quan cho biết họ không thể thống nhất với nhau về một trong hai cách giải thích mà không có thêm thông tin.

Bản tóm tắt nói rằng cộng đồng tình báo sẽ cần thêm thông tin từ những ngày đầu của đại dịch để cung cấp “lời giải thích rõ ràng hơn về nguồn gốc của Covid-19.”

“Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ (IC) – và cộng đồng khoa học toàn cầu – thiếu các mẫu lâm sàng hoặc sự hiểu biết đầy đủ về dữ liệu dịch tễ học từ các trường hợp Covid-19 đầu tiên nhất.”

Việc Trung Quốc không sẵn lòng hợp tác đã cản trở khả năng của cộng đồng tình báo trong việc tìm câu trả lời về nguồn gốc của virus. Cộng đồng tình báo cho biết: “Rất có thể cần sự hợp tác của Trung Quốc để đạt được đánh giá chính xác về nguồn gốc của Covid-19. Tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục cản trở cuộc điều tra toàn cầu, chống lại việc chia sẻ thông tin và đổ lỗi cho (các) quốc gia khác, trong đó có cả Hoa Kỳ.”

Tờ Wall Street Journal – một tờ báo thiên hữu, nhận xét là chính phủ và dân chúng Mỹ đã phí cơm nuôi báo cô nhóm cơ quan tình báo này, chỉ có một chuyện như thế mà làm không xong.

Tổng thống Joe Biden cho hay Washington và các đồng minh sẽ tiếp tục thúc ép chính phủ Trung Quốc để có câu trả lời.

Vậy là màn đổ qua đổ lại sẽ tiếp diễn.

Trong khi đó số ca nhiễm Covid mới ở Hoa Kỳ tiếp tục tăng cao, gánh nặng đè lên ngành y tế vẫn chẳng giảm được chút nào mà lại nặng hơn ở một số tiểu bang có nhiều người chống vaccine.

Ở nhiều nơi khác trên thế giới cũng tương tự.

Nhiều nhà khoa học tin rằng Covid-19 sẽ trở thành một loại dịch endemic, ở lại với nhân loại lâu dài. Và câu hỏi về nguồn gốc của con corona virus SARS Cov-2 cũng thế.

Đỗ QuânIC chịu sự giám sát của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI), do Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) đứng đầu. DNI báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Hoa Kỳ.

Trong các trách nhiệm khác nhau của họ, các thành viên của cộng đồng thu thập và sản xuất thông tin tình báo trong và ngoài nước, đóng góp vào việc lập kế hoạch quân sự và thực hiện hoạt động gián điệp. IC được thành lập theo Lệnh hành pháp số 12333, được Tổng thống Ronald Reagan ký ngày 4 tháng 12 năm 1981.

“Dưới đây là một số câu hỏi dành cho Hoa Kỳ: tại sao Hoa Kỳ không mở cuộc điều tra về phòng thí nghiệm Fort Detrick của họ trong khi họ đang thổi phồng giả thuyết âm mưu rò rỉ phòng thí nghiệm? Nguyên nhân thực sự của việc Fort Detrick đóng cửa vào năm 2019 là gì? Sự rò rỉ virus từ Fort Detrick có phải là nguyên nhân gây ra sự bùng phát dịch bệnh liên quan đến vaping (việc hút thuốc lá điện tử) xung quanh Fort Detrick không? Tại sao Hoa Kỳ không tự mình điều tra Fort Detrick, hoặc mời một bên thứ ba làm như vậy? Động cơ đằng sau việc Mỹ điều khiển việc tìm kiếm nguồn gốc COVID-19 là gì?”

Hoàn cầu Thời báo (Global Times) số ngày 31 tháng 7, 2021