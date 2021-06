Trưng bày văn hóa của thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên

New Orleans: Một cuộc trưng bày văn hóa của một người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên, đã diễn ra ở bảo tàng viện Ogden Museum of Southern Art ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, theo như những tin tức loan báo hộm thứ sáu ngày 25 tháng 6.

Trong cuộc trưng bày nghệ thuật này có 108 chai thuốc sơn móng tay màu vàng. Lúc đầu nhìn thì tưởng cả 108 chai giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy có những khác biệt giữa các chai thuốc sơn móng tay, về màu sắc chuyển từ màu ngà voi sang màu trái xoài. Nếu nhìn kỹ hơn nữa, người ta sẽ thấy những liên quan giữa cá nhân và cộng đồng và những chủ đề mà nhà nghệ sĩ Christian Anh Đại Việt Đinh muốn diễn tả.

Nghệ sĩ Đinh năm nay 28 tuổi là thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên sinh trưởng ở Hoa Kỳ.

Vào năm 1975 khi làn sóng của những người tỵ nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ, thì bố mẹ của nghệ sĩ Đinh lúc đó mới có 14 tuổi và 7 tuổi theo gia đình của hai bên đến Mỹ.

Hai người này sau đó gặp nhau và thành hôn.



Anh Đinh cho biết là anh ta không thể nói tiếng Việt giỏi nhưng hiểu tiếng Việt như lời người bà ngoại ( nội) đã dạy anh phải chiên cá thế nào cho đúng!

Anh Đinh cũng nói thế hệ của anh đã nhận những nền văn hóa Việt truyền từ nhiều thế hệ trước và những người Mỹ gốc Việt có những nền văn hóa riêng biệt không giống văn hóa của những nhóm thiểu số gốc Á Châu khác : đó là chuyên về kỹ nghệ làm móng, thích hát karaoke và có những nhà thờ Công giáo, những chùa Phật giáo…

Những người Việt qua từ năm 1975 đã khởi đầu trong ngành kỹ nghệ làm móng và trở nên thịnh đạt. Nhờ những bước khởi đầu này, giúp cho những di dân gốc Việt qua sau, vẫn có những công ăn việc làm trong tương lai.

Cũng theo anh Đinh thì cùng với làn sóng di dân, những người Công giáo Việt đã thành lập những giáo xứ, bỏ tiền xây cất thêm những nhà thờ và giúp cho giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mạnh mẽ trở lại, trong khi những cư dân Mỹ lại lơ là trong việc thờ phụng.

Trong cuộc triển lãm nghệ thuật, anh Đinh đã muốn phô bày nền văn hóa Việt theo những tiến hóa diễn ra ở Hoa Kỳ.