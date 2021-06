Một vé dự khán trận đấu của đội Montreal Canadiens lên đến trên 35 ngàn dollars

Montreal: Một tin vui đã đến cho những người ái mộ đội cầu Montreal Canadiens là đội cầu này đã hạ được đội cầu Vegas Golden Knights và vào được vòng chung kết cúp Stanley với đội cầu Tampa Bay Lightning.

Sau hơn 1 năm không được đến các cầu trường thể thao, số khán giả nao nức muốn trở lại dự khán gia tăng, trong khi vẫn có những giới hạn về số khán giả được vào dự khán ở cầu trường Bell ở thành phố Montreal.

Theo bản tin của báo Montreal Gazette thì nếu muốn dự khán các trận tranh tài giữa hai đội Montreal và Tampa Bay, thì nên mua vé máy bay đến Tampa Bay vì chi phí mua vé máy bay và tiền

vé vào cửa ở cầu trường Tampa Bay còn rẻ hơn nhiều so với việc mua vé vào cửa tại cầu trường Montreal: cuộc tranh tài diễn ra ở hai cầu trường, đấu hai trận ở Tampa Bay và sau đó trở lại đấu 2 trận ở thành phố Montreal và lần lượt đấu thêm mỗi nơi 1 trận cho đến khi đội cầu nào thắng trước 4 trận thì chiếm cúp Stanley.

Theo các tin tức báo chí thì người ta có thể mua lại vé xem ở cầu trường Tampa Bay trong ngày thứ hai 28 tháng 6, từ mức US $ 439.88 lên đến US $10,000.

Trong khi đó giá vé bán lại cho trận đấu thứ ba, sẽ đấu ở Montreal thay đổi từ mức $4,473 lên đến $23,896.

Không những thế giá vé bán lại trận đấu thứ 6 diễn ra ở thành phố Montreal, nếu chưa đội nào thắng 4 trận, từ $7,157 lên đến $35,6772: thật là kinh khủng, giá vé xem 1 trận tranh tài hockey bằng tiền lương nguyên năm của nhiều người.

Không những thế cầu trường Tampa Bay cho phép 15 ngàn khán giả tham dự trong khi chính quyền thành phố Montreal chỉ cho tối đa 3,500 khán giả tham dự các trận đấu ở cầu trường Bell Canada.