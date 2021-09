Trùm buôn lậu than dưới vỏ chơi lan đột biến bị bắt

Báo Nhà nước VN hôm 30/8 cho biết hai anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh bị bắt do điều hành đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép sau khi bị điều tra vụ chơi lan đột biến.

Hai bị can này được biết đến là những đại gia lan đột biến không chỉ riêng tỉnh Quảng Ninh mà trên toán quốc với nghệ danh “chủ vườn lan đột biến đất mỏ’. Tháng 3/2021, tên tuổi hai bị can này gắn liền với thương vụ giao dịch lan đột biến lên tới 250 tỷ đồng. Còn bình thường, mỗi lần giao dịch lan đột biến được đưa thông tin lên mạng xã hội của anh em này ít nhất cũng phải 5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm.

Theo tài liệu của Bộ công an VN, năm 2014 Công ty Cổ phần Yên Phước do bà Châu Thị Mỹ Linh làm giám đốc được cấp phép khai thác than tại Mỏ than Minh Tiến, tỉnh Thái Nguyên với trữ lượng khai thác là 8.500 tấn/năm, thời hạn đến năm 2031 với hơn 136.000 tấn.

Từ năm 2018, Công ty Cổ phần Yên Phước bắt đầu khai thác than và móc nối để hai anh em Giang, Thanh (là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương) đứng ra khai thác khoảng 400.000 tấn/năm. Từ khi được cấp phép, mỏ này đã khai thác hơn 2,5 triệu tấn than nguyên khai, than cám nghiền từ bã sàng và than xít, nghĩa là số lượng than khai thác vượt mức cho phép gần 120 lần. Tại mỏ hiện còn hơn 1,5 triệu tấn than chưa tiêu thụ.