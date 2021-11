Thứ trưởng Bộ Y tế VN bị khởi tố vì liên quan vụ buôn thuốc ung thư giả

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an VN hôm 3/11/2021 ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế VN với tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an VN, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, công an đã thực hiện Quyết định nêu trên đối với ông Cường, tuy nhiên không rõ biện pháp ngăn chặn được đưa ra với ông này (nếu có) là gì.

Quyết định khởi tố được đưa ra căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự: “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TPHCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược – Bộ Y tế”.

Liên quan đến vụ án buôn thuốc chữa ung thử giả, hồi tháng 10/2019, Tổng Giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng nhận bản án 17 năm tù, trong khi đó người môi giới cho VN Pharma mua thuốc H-Capita 500mg Võ Mạnh Cường bị tuyên 20 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên từ 4-12 năm tù giam.

Trong phiên tòa xử vụ VN Pharma hai năm trước đó, Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị tòa triệu tập nhưng liên tục vắng mặt theo giải thích của Bộ Y tế là do “không nhận được giấy mời” và “bị ốm”.

Hàng loạt cán bộ của Bộ Y tế VN trước đó bị truy tố gồm các ông/bà Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế; Phạm Hồng Châu, Trưởng phòng Đăng ký thuốc Cục Quản lý dược; Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc Cục Quản lý dược.