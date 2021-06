Nóng kỷ lục ở vùng tây bắc

Khoảng 24 triệu người ở 6 tiểu bang phải đối mặt cái nóng như thiêu đốt kéo dài trong vài ngày tới, khi Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) cảnh báo nhiệt độ liên tiếp phá kỷ lục ở nhiều nơi.

Theo Đài ABC News, nhiệt độ hôm 27/6 ở TP.Portland (bang Oregon) lên đến 43,89 độ C, trong khi kỷ lục trước đó là 41,67 độ C. Ở TP. Seattle (bang Washington), nhiệt độ tăng liên tiếp từ 39,44 độ C trong ngày 27.6 lên 42,22 độ C ngày hôm sau, theo giờ địa phương.

Thông thường nhiệt độ trung bình thời gian này trong năm ở các bang Washington và Oregon chỉ nhỉnh hơn 20 độ C. NWS cảnh báo nhiều khu vực sẽ tiếp tục chứng kiến kỷ lục nóng, trải dài từ bang Washington đến California. Các địa phương đã thiết lập các trung tâm làm mát để đón người dân tránh nóng.