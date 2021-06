FBI lo bang Pennsylvania lấy mất kho vàng truyền thuyết?

Các tài liệu vừa công bố cho thấy Cục Điều tra liên bang (FBI) đang tìm kiếm kho vàng truyền thuyết trong thời nội chiến.

Hãng AP ngày 25/6 dẫn các tài liệu tòa án vừa công bố cho biết một đặc vụ FBI vào năm 2018 đã nộp đơn đề nghị chính quyền liên bang tịch thu kho vàng trong truyền thuyết mà người này cho rằng “đã bị đánh cắp trong nội chiến” và giấu trong hang động ở Pennsylvania.

“Tôi có lý do để tin rằng số lượng lớn vàng được giấu tại một hang động dưới đất tại khu Dent’s Run, với một hoặc nhiều tấn thuộc về chính phủ Mỹ”, theo đặc vụ FBI Jacob Archer viết trong một tài liệu.

Ông Archer cho rằng tòa nên có lệnh tịch thu vì ông lo ngại rằng nếu chính quyền liên bang xin phép Sở Bảo tồn và Tài nguyên thiên nhiên Pennsylvania để khai quật, tiểu bang này có thể cho phép nhưng sau đó trở mặt hớt tay trên số vàng.

FBI từ lâu đã không chịu giải thích lý do đào ở khu đất công thuộc hạt Elk tại bang Pennsylvania vào tháng 3/2018 mà chỉ ra thông cáo cho biết tòa án đã thông qua việc khai quật vì “chứng cứ cho thấy có thể là một di sản văn hóa”.

FBI đề xuất lệnh tịch thu một phần dựa trên những phát giác của các nhà săn kho báu, những người đã thực hiện hàng trăm chuyến đi đến khu vực trên. Hai cha con Dennis và Kem Parada cho rằng họ đã tìm được kho vàng đã mất hoặc bị đánh cắp trên đường chuyển đến xưởng đúc tiền ở Philadelphia vào năm 1863.

Hai cha con Dennis và Kem Parada khẳng định FBI đã tìm thấy vàng tại địa điểm trên. Trong khi đó, luật sư của họ là ông Bill Cluck cho biết những tài liệu vừa công khai chỉ làm dấy lên thêm nhiều nghi vấn.

Tài liệu mới nhất xác nhận các thông tin trước đó cho rằng chính phủ Mỹ vẫn đang tìm kiếm kho vàng huyền thoại tại tiểu bang trên, dù giới chức liên bang từ lâu luôn từ chối xác nhận.

Hãng AP và tờ The Philadelphia Inquirer đã nộp đơn đề nghị công khai vụ này. Các công tố viên liên bang không phản đối và thẩm phán đồng ý, mở đường cho việc công khai các tài liệu trên.