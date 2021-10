Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Ngân hàng Thế giới (World Bank) mới công bố bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, trong đó hạ mức tăng trưởng của Việt Nam vì tác động của COVID-19.

Tổ chức tài chính quốc tế này nói rằng đợt “cách ly xã hội” kéo dài tại các trung tâm kinh tế thời gian qua “đã gây thiệt hại đáng kể” đến GDP trong quý III/2021”, khiến GDP “suy giảm 6,2% (so cùng kỳ năm trước), ghi dấu mức giảm lớn nhất kể từ khi Việt Nam tính toán và công bố dữ liệu GDP theo quý”.

World Bank cho biết, ngành dịch vụ “bị ảnh hưởng nặng nề nhất do nhạy cảm với các biện pháp giãn cách xã hội”, giảm đến 9,3% (so cùng kỳ năm trước), đóng góp 60% trong tổng mức giảm GDP và ngành công nghiệp “cũng bị ảnh hưởng trầm trọng”, giảm 5,0% (so cùng kỳ năm trước) khi các trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo ở khu vực phía Nam phải đóng cửa để kiềm chế dịch lây lan.

Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) hôm 29/9 công bố dữ liệu mới nhất, cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) tam cá nguyệt thứ III năm nay ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước và nói rằng đây là mức giảm “sâu nhất” kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP tam cá nguyệt đến nay.

Theo GSO, GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước do “dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh”.