Lùm xùm chuyện nghệ sĩ đánh bạc

THƯA QUÝ BẠN, giữa lúc dân chúng trong nước đang lo lắng, mệt mỏi về vấn đề dịch bệnh Covid-19 hoành hành ngày càng phức tạp, thì trên Facebook, ai đó khám phá ra có những sự việc như danh hài Hoài Linh nắm giữ hơn 14 tỷ đồng (chính xác là 14,67 tỷ, tương đơng với khoảng 600.000 đô la Mỹ) tiền từ thiện cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung từ hồi đầu tháng 12-2020 tức hơn 6 tháng nay mà “quên” không phát cho ai một đồng nào cả. Rổi chuyện MC kiêm danh hài tài năng Trấn Thành quyên góp được 8,3 tỷ đồng nhưng lại gửi hơn 6 tỷ đồng cho bà Ngọc Hương là mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà làm từ thiện giùm mà không biết tiền đó đi tới đâu.

Mỗi tỷ đồng là 1.000 triệu đồng (một ngàn triệu) chứ không phải nhỏ, nhưng đó là tiền do dân chúng và các nhà hảo tâm đóng góp để cứu trợ đồng bào ba lụt mất nhà mất cửa nên các nghệ sĩ vung vít, coi như cỏ rác. Tuy nhiên, dân chúng vẫn tin tưởng, không ai nghi ngại gì cả, một phần vì họ hâm mộ nghệ sĩ, một phần vì họ nghĩ nghệ sĩ rất giàu có, toàn là nhửng tỷ-tỷ phú, ví dụ danh hài Hoài Linh một lúc bỏ ra hàng vài chục tỷ đồng, mua 7.000 mét vuông đất, xây Nhà thờ Tổ ngành cải lương ở bên quận 9 Sài Gòn, nghệ sĩ ai cũng như trời như biển với tấm lòng rộng mở và đầy uy tín, chẳng ai làm điều gì đáng trách.

Nhưng đùng một cái, ca sĩ Duy Mạnh, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ khá nổi tiếng ở trong nước, năm nay 46 tuổi, đã đưa lên trang Facebook cá nhân của mình một bài viết gây xôn xao dư luận, làm lung lay lòng tin tưởng vào sự trong sạch của nghệ sĩ. Ông viết: “Nhiều nghệ sĩ nghiện cờ bạc nặng, đến mức phải kêu gọi, quyên góp từ thiện để trả nợ’. Duy Mạnh là ai? Bài viết của Duy Mạnh có đáng tin cậy hay không? Sau đây chúng tôi xin đăng chi tiết tiết về tiểu sử của ông để quý bạn nhận xét về con người của Duy Mạnh, đáng tin hay không đáng tin. Ngoài ra chúng tôi cũng xin mượn bài viết của nhà báo Gia Quan, một nhà báo nổi tiếng rất có uy tín của tờ Tuổi Trẻ Và Đời Sống về chuyện nghệ sĩ trong nước đánh bạc, coi như lời kết luận về vấn đề này. Xin mời quý bạn xem xét.

Ca sĩ Duy Mạnh là ai?

Duy Mạnh tên thật là Nguyễn Duy Mạnh, sinh năm 1975 (năm nay 46 tuổi) tại Hải Phòng nhưng sống nhiều trong Nam, là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, từng học tại Nhạc viện TP Sài Gòn khoa piano và đã thành công với các bản nhạc do chính anh sáng tác, như: Hãy về đây bên anh; Kiếp đỏ đen; Tình em là đại dương; Biết tìm đâu; Dĩ vãng cuộc tình….vv…, trong số đó “Kiếp đỏ đen” là nhạc phẩm thành công nhất.

Ngoài việc tốt nghiệp khoa Piano, Duy Mạnh còn chơi Flute, Guitar và Saxophone. Sau khi tốt nghiệp khoa Piano, anh còn học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và nhạc sĩ Nguyễn Quang (con trai của NS Nguyễn Ánh 9) trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1998. Điều này cho thấy việc học nhạc của Duy Mạnh công phu như thế nào.

Từ năm 1998, Duy Mạnh thường biểu diễn trong các phòng trà, quán bar, tiệm rượu có ca nhạc và các sân khấu Nhà Văn hoá ở Sài Gòn, với công việc chính là đệm piano cho các ca sĩ khác hát. Nếu ca sĩ vắng mặt đột xuất thì Duy Mạnh hát thay thế. Duy Mạnh cũng từng cùng với một vài bạn đồng lứa và cũng đam mê âm nhạc thành lập một nhóm nhạc nhỏ vừa đàn vừa hát nhưng không thành công lắm. Anh cũng đã đạt được chút ít tiếng tăm qua vài lần kết hợp với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Quốc Việt hát, Duy Mạnh đàn piano hoặc hát bè.

Năm 2002, Duy Mạnh từng “liều mình” làm đĩa nhạc đầu tiên với những sáng tác của các nhạc sĩ có tên tuổi như Thuận Yến, Hà Dũng, Việt Anh…, song tới công đoạn ra đĩa master (đĩa chủ để đưa đi in sang hàng loạt) thì Mạnh hết tiền, đành phải để đấy, Nay chúng ta có thể nghe những bản nhạc rất hay này trên YouTube, như Đợi chờ; Khúc tự tình; Mùa hoa bỏ lại; Thành phố vắng em; Chỉ còn nỗi nhớ ; Phiêu lãng một thời ; Vì sao..vv…

Hai nhạc phẩm đầu tay Tình yêu còn đâu và Giây phút chia xa của Duy Mạnh thu hút được sự chú ý của Lý Hải và Đàm Vĩnh Hưng. Nhạc phẩm Tình yêu còn đâu trở thành bản “hit” của Đàm Vĩnh Hưng và chính thức đưa Hưng lên nấc thang ca sĩ chuyên nghiệp. Nhạc phẩm Giây phút chia xa lúc đầu được Lý Hải trình bày nhưng không mấy thành công. Sau đó Đàm Vĩnh Hưng cover lại và trở thành tuyệt phẩm đi đâu cũng nghe thấy vang lên vào thời bấy giờ.

Sau lúc này, Duy Mạnh bắt đầu được các ca sĩ tìm đến rất nhiều, hàng loạt bản hit ra đời mang lại tên tuổi cho anh cũng như sự nổi tiếng cho các ca sĩ, như Tình đã đổi thay – Trần Tâm; Giọt tình đắng cay – Uyên Trang; Còn gì đâu em – Trí Hải; Ngày nào có nhau – Cao Thái Sơn, Người mãi xa rồi – Đan Trường..vv… Những nhạc phẩm của Duy Mạnh được đón nhận và nhanh chóng trở thành các bản “hit” khiến mọi người đặt cho anh biệt danh là “người tạo nhạc hit”.

Từ tiền bản quyền của các ca khúc, Duy Mạnh quyết định ra một album với toàn bộ những ca khúc do mình sáng tác. 10 nhạc phẩm trong album 1 này đều mang sắc thái buồn với nhiều trạng thái tình cảm khác nhau. Song song với CD 10 ca khúc đó, Duy Mạnh còn tặng kèm thêm 4 Video clip: Tình em là đại dương, Kiếp đỏ đen, Ta đâu có say, và Hãy về đây bên anh.

Album Tình em là đại dương ra mắt khán giả và nhanh chóng gây xôn xao làng nhạc việt bấy giờ, với chất giọng đặc biệt không lẫn với các ca sĩ khác, cộng với giai điệu bài hát dễ nghe, dễ nhớ, đã thu hút gần như toàn bộ người nghe nhạc. Album qua 3 lần tái bản đã có số lượng tiêu thụ lên tới 20.000 bản mỗi lần, một kỷ lục khủng khiếp vào lúc đó trong khi đĩa lậu đang hoành hành. Hiện nay Duy Mạnh vẫn tiếp tục hát và sáng tác.

Sau đây là bài viết Duy Mạnh đã đưa lên trang Facebook cá nhân của mình vào ngày 10-06-2021 nói về tình hình bài bạc của một số nghệ sĩ trong nước hiện nay.

“Nhiều nghệ sĩ nghiện cờ bạc nặng, đến mức kêu gọi, quyên góp từ thiện để trả nợ”

Các dòng status của Duy Mạnh được trích đăng (những đoạn trong ngoặc kép) và bình luận:

“Trong giới nghệ sĩ, có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng. Thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều. Bởi vậy, họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp từ thiện để trả nợ”.

“Tôi chỉ nói lên quan điểm đúng và sai. Và càng không muốn khích bác đổ thêm dầu vào lửa để cho hai bên đánh nhau. V

“Chơi mạng xã hội là để tận hưởng niềm vui. Có thể nghịch ngợm, nói bậy bạ một chút cũng được. Nhưng không nên thù oán gây kích động. Cuộc sống không ai hoàn hảo. Ai cũng có cái đúng cái sai. Bới móc nhau thêm, rồi chửi nhau. Cũng chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân trong giây lát.

“Những người làm công việc nghệ thuật thực thụ. Họ cũng rất chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Họ cũng chẳng cần vỗ ngực tự nhận mình là nghệ sĩ. Nếu khán giả cảm thấy họ làm tốt và có sự cống hiến cho xã hội. Khán giả sẽ trân trọng họ. Và tự khán giả sẽ coi họ là nghệ sĩ.

“Còn những thành phần showbiz sống lươn lẹo, lừa dối công chúng, rồi tự nhận mình là nghệ sĩ cống hiến, rồi lợi dụng sự nổi tiếng của mình hô hào quyên góp từ thiện rồi bỏ túi riêng, chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ lòi ra hết.

“Giới nào cũng vậy. Cũng đều có người tốt người xấu. Giới showbiz cũng vậy. Các bạn thấy đẹp đẽ khi các bạn thấy trên màn ảnh, trên truyền hình thôi. Chứ ngoài đời họ cũng rất là tầm thường. Họ không quá lung linh và hoàn hảo như các bạn thấy trên hình ảnh đâu. Tôi nói thật luôn: Trong giới nghệ sĩ có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng. Thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều. Rồi họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp tiền từ thiện để trả nợ.

“Bởi vì chỉ có hô hào quyên góp từ thiện là cách trả nợ vì cờ bạc là dễ dàng nhất. Mà hầu hết tiền quyên góp từ thiện là tiền của người nghèo. Vì người nghèo dễ tin yêu nghệ sĩ nên mỗi người gửi 100 ngàn, 200 ngàn, 1 triệu, 2 triệu…!

“Họ gửi vào tài khoản cá nhân của nghệ sĩ để nhờ nghệ sĩ làm từ thiện giùm. Họ cảm thấy hãnh diện và cảm thấy vui. Chính vì điều đó nên nhiều nghệ sĩ đã lợi dụng lòng tốt của họ để lừa dối. Với những doanh nghiệp giàu có, họ bỏ ra hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ để làm từ thiện. Họ không bao giờ gửi vào tài khoản cho bất cứ cá nhân nào. Mà họ sẽ gửi đến những quỹ của những tổ chức như Quỹ Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc ..vv.. vì những Quỹ đó được sự quản lý của nhà nước và Chính phủ. Bất cứ người nào làm sai hoặc ăn chặn tiền từ thiện, đều bị xử lý trước pháp luật!

“Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì chả có ông tổ nghiệp nào cứu giúp được. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì không những bị ông tổ Sân Khấu quật, mà còn bị cả ông tổ Kiếp Đỏ Đen quật nữa..

Ca sĩ Duy Mạnh, anh khẳng định bản thân “hiểu rất rõ vấn đề nghệ sĩ nghiện cờ bạc”.

“Tôi đi hát bên Mỹ gần 15 năm. Hầu hết nghệ sĩ ở bên đó là hát cho casino (sòng bạc). Nên tôi biết rất rõ. Và còn nhiều lý do nữa liên quan đến vấn đề xã hội bên ngoài. Bạn bè tôi ngoài xã hội cũng rất nhiều. Vì thế, tôi hiểu rất rõ vấn đề nghệ sĩ nghiện cờ bạc”.

Khi được hỏi rằng, chia sẻ góc nhìn thẳng thắn về chính giới nghệ sĩ mà mình cũng là người trong cuộc, anh không ngại đụng chạm đến người khác? Duy Mạnh cho biết: “Tôi nói lên quan điểm của mình, chứ không nhắm đến cá nhân nào. Tuy nhiên, nghiện cờ bạc là chuyện cá nhân của mỗi người. Sống ở nước ngoài, mình có tiền mình đi casino chơi là quyền của mình, tôi không lên án.Tôi chỉ lên án nghệ sĩ lợi dụng hô hào từ thiện để lấy tiền rồi nướng vào cờ bạc thôi!”.

Ý kiến của nhà báo Gia Quan trên tờ Tuổi Trẻ Và Đời Sống: “Nghệ sĩ nào nghiện cờ bạc đến mức phải kêu gọi quyên góp từ thiện để trả nợ?”

Trong khi dư luận ồn ào vể chuyện nhiều nghệ sĩ vô trách nhiệm với sự hảo tâm mà công chúng gửi gắm cho họ củu trợ đồng bào, thì ca sĩ Duy Mạnh lại tố giác rằng “nhiều nghệ sĩ nghiện cờ bạc đã nghĩ ra trò kêu gọi quyên góp để trả nợ”.

Ca sĩ Duy Mạnh từng bị Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM xử phạt 7,5 triệu đồng vì những phát ngôn thiếu kiềm chế trên mạng xã hội. Thế nhưng, chuyện nào ra chuyện nấy. Không thể vì ca sĩ Duy Mạnh đã tuyên bố “không dám nói bậy bạ nữa” mà phủ nhận những ý kiến gan ruột của anh. Ca sĩ Duy Mạnh cam kết: “Tôi đi hát bên Mỹ gần 15 năm. Hầu hết nghệ sĩ ở bên đó là hát cho casino. Nên tôi biết rất rõ. Và còn nhiều lý do nữa liên quan đến vấn đề xã hội bên ngoài. Bạn bè tôi trong xã hội cũng rất nhiều. Vì thế, tôi hiểu rất rõ vấn đề nghệ sĩ nghiện cờ bạc”.

Nghệ sĩ nghiện cờ bạc không phải vấn đề gì quá mới mẻ. Đã có nhiều nghệ sĩ bị bắt vì tội cờ bạc và cũng đã có nghệ sĩ phải ra tòa vì tội cờ bạc. Năm 2013, tài tử cải lương lừng lẫy danh tiếng Kim Tử Long đã bị bắt tại một chiếu bạc ở Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long khi anh về đây hát đám cưới. Ban đầu, Kim Tử Long phủ nhận việc tham gia đánh bạc, nói mình chỉ đứng xem, những sau đó Nghệ sĩ Ưu tú của sân khấu nghệ thuật truyền thống đã khai có đánh ba ván. Tại thời điểm phát hiện vụ đánh bạc có liên quan đến Kim Tử Long, cơ quan công an thu giữ hơn 300 triệu đồng và hàng nghìn USD. Tuy nhiên, nhờ sự ăn năn của Kim Tử Long và sự thỉnh nguyên giảm nhẹ hình phạt cho Kim Tử Long của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, Kim Tử Long chỉ bị phạt hành chính. Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long thổ lộ: “Đó là cú sốc khủng khiếp để tôi tự răn mình tránh xa cờ bạc”.

Từ một ca sĩ hát đám cưới ở Hải Phòng, Duy Mạnh vào Sài Gòn lập nghiệp và vụt lên nổi tiếng nhờ ca khúc “Kiếp đỏ đen” do anh tự sáng tác: “Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi, đời bạc gian lắm phũ phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không, trắng tay lại vẹn không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đắng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy, thân xác hoang tàn không nhận ra”. Sau này, ca sĩ Duy Mạnh tung ra hàng chục ca khúc nữa, nhưng không có tác phẩm nào có sức ảnh hưởng như “Kiếp đỏ đen’.

Ca khúc “Kiếp đỏ đen” giống như “thương hiệu” của ca sĩ Duy Mạnh. Cho nên, ca sĩ Duy Mạnh bàn chuyện cờ bạc thì ai cũng tin rằng đó là sự phát hiện con rận của một người ở trong chăn. Ca sĩ Duy Mạnh giữa scandal từ thiện của đồng nghiệp, cũng rào trước đón sau: “Những người làm công việc nghệ thuật thực thụ, họ cũng rất chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Họ cũng chẳng cần vỗ ngực tự nhận mình là nghệ sĩ. Nếu khán giả cảm thấy họ làm tốt và có sự cống hiến cho xã hội. Khán giả sẽ trân trọng họ. Và tự khán giả sẽ coi họ là nghệ sĩ. Còn những thành phần showbiz sống lươn lẹo, lừa dối công chúng, rồi tự nhận mình là nghệ sĩ cống hiến, rồi lợi dụng sự nổi tiếng của mình hô hào quyên góp từ thiện rồi bỏ túi riêng, chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ lòi ra hết. Giới nào cũng vậy, cũng đều có người tốt và xấu. Giới showbiz cũng vậy. Các bạn thấy đẹp đẽ khi các bạn thấy trên màn hình, trên truyền hình thôi, chứ ngoài đời họ cũng rất tầm thường. Họ không quá lung linh và hoàn hảo như các bạn thấy trên hình ảnh đâu”.

… Nghệ sĩ cờ bạc cũng có, mà nghệ sĩ láo nháo trong việc quyên góp từ thiện cũng có. Tuy nhiên, phép cộng của hai khoảng tối ấy hoàn toàn không dễ minh định một cách rõ ràng. Nghệ sĩ kêu gọi quyên góp để trả nợ cờ bạc, rất nghiêm trọng, vì liên quan đến cả pháp luật lẫn. đạo đức. Muốn đưa ra ví dụ cụ thể ư? Gần như không thể! Chỉ có thể xem đây là một lời cảnh tỉnh.

Cách đây 2 năm, vào tháng 8/2019, nghệ sĩ Hồng Tơ vốn quen thuộc với khán giả qua những vai hài, đã phải hầu tòa vì hành vi đánh bạc. Câu hỏi mà người hâm mộ day dứt là tại sao nhiều nghệ sĩ cứ đọa đày với những trò thăng thua thảm hại như vậy? Như trường hợp chính nghệ sĩ Hồng Tơ thì ông đã có chuỗi ngày tương đối huy hoàng dưới ánh đèn nghệ thuật: “Tiền người ta cứ nhét vào tay mình! Bầu show cứ nhét tiền vào tay, năn nỉ tôi đi diễn giúp họ. Có những người tôi phải từ chối vì ham chơi, ham vui. Cờ bạc làm tôi mờ mắt, không muốn làm ăn gì nữa. Có những ngày lễ lẽ ra phải chạy 14 – 15 show, người ta đem tiến dâng tận miệng nhưng tôi không nhận, bỏ hết để chơi bạc. Có đêm, tôi thua đến cả 100.000 USD!”. Và hệ lụy tiếp theo, nghệ sĩ Hồng Tơ không chỉ bán biệt thự để trả nợ cờ bạc, mà còn bị chủ nợ đến đập cửa vào ngày Tết khiến gia đình và hàng xóm cũng ê chề.

Cờ bạc là một thứ có khả năng kích thích và làm mê đắm con người rất ghê gớm. Giới nghệ sĩ có sẵn tiền (và có sẵn tên tuổi để thế chấp khi cần vay mượn) lại có những khoảng thời gian nhàn rỗi giữa các show diễn, nên chuyện tụ bạ chiếu bạc không phải hiếm hoi. Ban đầu chỉ để giết thời gian, nhưng sau đó đâm ra nghiện ngập. Có những nghệ sĩ không dư dả tiền bạc nhưng lại dính vào đó đen một cách trớ trêu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, họ có chút tên tuổi nên được “ưu ái” cho vay để… thử vận. kết quả, họ trở thành con nợ khá lắt léo và ngoạn mục. Vì giữ hình tượng trước đám đông, nhiều nghệ sĩ khăng khăng tẩy chay cờ bạc, nhưng thực chất tệ nạn đó vẫn hoành hành trong giới showbiz. Cờ bạc có gì gần gũi với nghệ thuật ư? Có chăng, chỉ là tính mày rủi của phận số. Vài nghệ sĩ sau khi giã từ được sự đeo bám đỏ đen như Kiều Phượng Loan, Thương Tín hoặc Hồng Sơn đã mạnh dạn tâm sự rằng họ thấm thía cái câu “cờ bạc là bác thằng bần”.

Bao giờ chấm dứt tệ nạn cờ bạc trong showbiz Việt? Chưa biết. Vì vậy, ca sĩ Duy Mạnh không phải phi lý khi nhắc nhở: “Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì chả có ông tổ nghề nghiệp nào cứu giúp được. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì không những bị ông tổ Sân Khấu quật, mà còn bị cả ông tổ “Kiếp Đỏ Đen” quật nữa cơ!”