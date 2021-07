Đủ thứ chuyện linh tinh thời Covid-19

Chị 7 tuổi bế bé em 1 tháng tuổi đi điều trị Covid-19

Chiều tối ngày 15/07/2021, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 7 tại khu tái định cư Bình Khánh (TP Thủ Đức) tiếp tục đón hàng trăm bệnh nhân F0 về điều trị dưới cơn mưa tầm tã.

Lúc 18 giờ tối, trời bắt đầu đổ mưa lớn, 6 nhân viên y tế (thuộc Bệnh viện Quân y 175 (tức Tổng Y viện Cộng Hòa cũ, thường gọi là Bệnh viện Quân đội, ở đường Võ Di Nguy nối dài, nay là đường Nguyễn Kiệm, Gò Vấp) được chuyển sang, liên tục điều phối và làm các thủ tục nhập viện cho gần 200 trường hợp mắc Covid-19. Những chuyến xe cấp cứu liên tục hú còi, chở các F0 từ già, trẻ, lớn bé đổ về khu vực hầm xe của Bệnh viện dã chiến số 7.

Bác sĩ Nguyễn Trần Diệm, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Quân y 175 cho biết, hiện tại đội ngũ tiếp nhận các F0 gồm có 15 người, chia thành 4 ca, mỗi ca trực có 6 người và làm việc liên tục trong 5 giờ đồng hồ mới được nghỉ. Ngoài ra, khi hết ca tiếp nhận bệnh nhân thì các nhân viên y tế sẽ tiếp tục làm các công tác khác trong bệnh viện, như khám chữa bệnh, hỗ trợ việc ăn uống cho bệnh nhân, thậm chí là dọn vệ sinh bệnh viện. Khối lượng công việc rất lớn nên thời gian hoạt động gần như 24/24h.

“Riêng hôm nay (15/07/2021) bệnh viện dã chiến đã tiếp nhận khoảng 500 F0, xe cấp cứu chở các bệnh nhân ra vào liên tục, các nhân viên y tế thay phiên nhau điều phối bệnh nhân xếp hàng, đo thân nhiệt, sau đó làm thủ tục nhập viện. Cuối cùng là hướng dẫn bệnh nhân đi về khu vực phòng bệnh”, bác sĩ Diệm cho biết.

(F0 là người bị lây nhiễm Covid-19 nhưng không biết lây nhiễm từ đâu hoăc từ ai. F1 là người bị lây nhiễm từ F0. F2 bị lây nhiễm từ F1… – ĐD).

Các F0 đứng thành hàng, cách nhau 2 mét trong khu vực đã được đánh dấu. Sau đó lần lượt khai báo thông tin để tiến hành làm thủ tục nhập viện.

Tại đây, nhiều trường hợp cả gia đình, già trẻ lớn bé đều mắc Covid-19. Có nhiều em nhỏ chỉ vài tuổi cũng dương tính với SARS-CoV-2, phải đi điều trị cùng gia đình.

Chị L. T. T. H. (ngụ tại huyện Nhà Bè) cùng với chồng và hai con nhỏ đều phải đi điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 7 sau khi cả nhà dương tính với SARS-CoV-2.

Bé T. (7 tuổi, con gái chị H.) bế em trai nhỏ chỉ mới 1 tháng tuổi trên tay để mẹ còn đang trong cữ tranh thủ thay đồ bảo hộ trước khi cả nhà di chuyển lên phòng bệnh. “Con trai mới 1 tháng tuổi, chưa thể lấy mẫu xét nghiệm được, tuy nhiên, chị nói: “Tôi bị dương tính nên sợ là con tôi cũng bị rồi. Dù cháu còn nhỏ, chưa bị tôi cũng xin đem con theo để chăm sóc chớ cháu mới sanh, không thể thiếu mẹ được”- chị H. lo lắng nói và bệnh viện đồng ý.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, bé T. phụ cha mẹ ôm đồ đạc di chuyển lên khu vực phòng bệnh của gia đình mình. Đồ dùng gồm chăn, chiếu, gối và áo quần đã được gia đình chuẩn bị từ trước và xin mang theo tới bệnh viện. Cháu mới 7 tuổi mà sao ngoan ngoãn, dễ thương lại nhanh nhẹn và xinh xắn nữa làm cô y tá hướng dân cũng thấy cảm động, luôn luôn phụ giúp.

Bác sĩ Trần Minh Tuấn, khoa Nội tiêu hóa – gốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, trong ngày 15/07, đơn vị đã tiếp nhận hơn 500 bệnh nhân F0, những bệnh nhân này đa số là không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, hoặc có bệnh nền dễ kiểm soát. Nhiều trường hợp là trẻ nhỏ chỉ vài tháng tuổi đã phải cùng cha mẹ vào bệnh viện điều trị. (Bênh nền: bệnh có từ trước khi bị mắc Covid-19 – ĐD).

Theo Bác sĩ Trần Minh Tuấn – gốc thuộc BV Quân y 175 – cho biết bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 7 có quy mô ước tính khoảng 1.500 giường bệnh, hiện đã tiếp nhận gần đủ bệnh nhân. Tại đây hiện có khoảng 200 nhân viên y tế phục vụ, do bệnh viện Quân y 175 chuyển sang 75 người, bệnh viện Bưu điện Sài Gỏn chuyển sang 60 người, Bệnh viện Từ Dũ chuyển sang 65 người.

Tử tù mắc Covid-19 trốn khỏi

trại giam Chí Hoà

Nguyễn Kim An, 27 tuổi, kẻ bị án tử hình về tội sát hại bạn thân cùng học công nghệ thông tin, bỏ vào bao tải, ném xuống sông 7năm trước, đang chờ bị thi hành án tử hình. Y hiện bị mắc Covid-19 và chiều ngày 15/07/2021 công an khám phá ra y đã trốn khỏi trại giam Chí Hoà.

Vụ án tàn nhẫn 7 năm trước

Theo hồ sơ vụ án, An chơi rất thân với một bạn học cùng khóa IT (IT: Information Technology, Công nghệ Thông tin), tên là Huỳnh Văn Đạt, tại một trường kỹ thuật Công nghệ thông tin, chuyên về lập trình. Đầu năm 2014, trong lúc buồn rầu vì bị trộm lấy mất xe và máy vi tính, An nảy sinh ý định sát hại Huỳnh Văn Đạt, chiếm đoạt tài sản để bù vào những thứ mình bị mất vì gia đình Đạt thuộc lọai khá giả.

Ngày 25-02-2014, An mua 5 viên thuốc ngủ rồi rủ Đạt đi uống cà phê. Tại quán, y ngầm bỏ thuốc vào ly nước của Đạt nhưng lượng thuốc không đủ mạnh, âm mưu của An bất thành. Hôm sau, y mua thuốc có hàm lượng mạnh hơn (với giá 1,4 triệu đồng) rồi nhờ Đạt đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa (gần khu Lăng Cha Cả cũ quận Tân Bình) để chỉ giúp đoạn bài rất khó mà mình không hiểu. Đạt vốn tốt với bạn nên sẵn sàng đến giúp. Tại nhà trọ, An đã mua sẵn hai chai trà xanh, cho mình một chai, Đạt một chai, rồi lén bỏ các viên thuốc ngủ đã nghiền nhuyễn vào chai của Đạt và mời bạn uống. Một lúc sau Đạt mê man và lên cơn co giật.

Sợ bị phát giác, An dùng hai tay bóp cổ bạn cho đến khi Đạt hoàn toàn bất động. Thầy bạn đã chết, y lục túi quần Đạt lấy chiếc điện thoại iPhone rất tốt, lấy hết số tiền hơn 200 ngàn đồng trong bóp của Đạt rồi nhết xác Đạt vào trong một chiếc bao tải lớn – loại bao đựng than có thể chứa được hàng tạ than – khâu miệng bao lại, chờ đến tối đã khá muộn, đường vắng, y dùng ngay chiếc xe của Đạt, chở lên cầu Phú Mỹ ở bên quận 2, ném xuống sông. Gây án xong y mang xe của nạn nhân gửi tại một bãi ở gần nhà.

Hai hôm sau (27-02-2014), y dùng chiếc iPhone của Đạt, gọi cho gia đình nạn nhân, thông báo Đạt bị bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Hai ngày kế tiếp, y liên tục gọi để đòi giao tiền. Nhưng sau đó, thấy không có kết quả, hơn nữa y cũng sợ từ sóng âm thanh của các lần y gọi, công an sẽ tìm ra nơi ở của y, vì vậy y đổi ý, ném chiếc chiếc iPhone của nạn nhân xuống chiếc kênh gần nhà.

Đồng thời với việc gia đình nạn nhân trình báo việc Đạt bị mất tích đòi tiền chuộc, dân chúng gần khu vực cầu Phú Mỹ ở bên quận 2 phát giác chiếc bao tải chứa xác người dạt vào bờ. Công an nghi đó là xác Đạt nên mời gia đình Đạt tới nhận diện. Đúng là xác Đạt thật. Từ đó công an phăng ra việc Đạt học tại trường kỹ thuật Công nghệ Thông tin, chơi thân với học viên tên Nguyễn Kim An, 20 tuổi, có địa chỉ nhà trọ tại đường Cộng Hòa quận Tân Bình. Dỏ hỏi tại khu nhà trọ, có người nói buổi tối hôm ấy đã muộn, họ trông thấy cậu An chở một bao tải gì lớn lắm trên một chiếc xe lạ không phải xe của cậu ấy vì xe cậu ấy bị mất cắp cùng với chiếc điện thoại rồi. Những tình tiết như vậy được dân chúng cung cấp. An bị công an quận Tân Bình mời đến làm việc. Trước y còn chối cãi, sau phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tháng 6/2015, An bị TAND TPHCM tuyên án tử hình. Bản án này được toà phúc thẩm giữ nguyên và từ đó đến nay y bị giam giữ trong khám Chí Hòa để chờ bị thi hành án.

Tử tù Nguyễn Kim An bỏ trốn

Chiều 15-07-2021 hiện nay, nguồn tin từ công an Sài Gòn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cùng công an các quận, huyện phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang truy lùng tên Nguyễn Kim An, quê Bình Thuận. Y đã trốn khỏi trại giam Chí Hoà 2 hôm trước, tức 13-07-2021. Thông báo cho biết: “Tội phạm cao 1,63m, tóc ngắn, da trắng, chân hơi khập khiễng do bị ngã trong khi giam giữ, có vết hằn ở chân và bị dương tính với Covid-19. Ai biết y đang lẩn trốn ở đâu xin náo ngay cho công an nơi gần nhất. Ai cũng có quyền bắt y nhưng phải rất thận trọng vì y đang mắc Covid-19, có thể bị lây nhiễm”.

Nguyễn Kim An đã bị bắt lại

Công an TPHCM cho biết, Nguyễn Kim An bị bắt vào khoảng 1 giờ sáng ngày 16-07-2021, khi y đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức và đã được đưa về trại giam Chí Hòa.

Theo luật sư Nguyễn Tiến Thủy, Văn phòng luật sư Việt Lý, Hà Nội, cho biết, ngoài hành vi vượt ngục khi đang thụ án về các tội giết người và cướp tài sản, cơ quan công an cần xem xét, xử lý Nguyễn Kim An về hành vi có thể làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Thủy, hành vi của Nguyễn Kim An đặc biệt nguy hiểm, bởi bệnh nhân này vượt ngục trong bối cảnh TPHCM và một số tỉnh lân cận đang phải đối phó với nguy cơ rất lớn về dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Nếu kết quả điều tra xác định, sau khi trốn ra ngoài, phạm nhân này đã lây Covid-19 cho người khác, dù chỉ một người, thì đủ căn cứ xử lý tử tù về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Can phạm sẽ bị tuyên án thêm các năm tù bên cạnh án tử hành đang chờ thi hành, tổng cộng là tử hình.

Xử phạt nhiều quán karaoke vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 11/07/2021, công an huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương đã phối hợp với công an các xã trên địa bàn huyện phát giác 2 quán karaoke vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 11/07/2021, quán karaoke Bon Club ở thôn Cao Xá, xã Cao An, do Nguyễn Văn Luân (31 tuổi, cư trú tại thôn Trung Nghĩa, xã Cao An) làm chủ, có tới 31 người, gồm cả khách lẫn “các em” đang hát ở 3 phòng Vip 1, Vip 2 và Vip 3.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ 30, tại quán karaoke King ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường cùng huyện Cẩm Giàng, do Đặng Văn Dũng (24 tuỗi, cư trú tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương) làm công an đã phát hiện có 13 nam, nữ gồm cả khách lẫn “xca1c em” của quán đang hát ở phòng King 2 và King 3.

Để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương đang tạm dừng hoạt động các quán karaoke, rạp chiếu phim…vv. trên địa bàn. Tuy nhiên, bất chấp các quy định, các quán karaoke này vẫn hoạt động với hình thức khá tinh vi như: khách đến hát phải đi bằng xe taxi, quán khóa cửa khi khách đã vào và quán có hệ thống camera để giám sát các hoạt động nếu công an đi kiểm tra. Hiện, công an huyện Cẩm Giàng đã lập biên bản vi phạm và tiếp tục xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 6 giờ 40 ngày 27/6, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện quán karaoke 575 ở khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, đang mở cửa cho khách vào hát. Đến ngày 02-07, lãnh đạo UBND huyện Nam Sách đã ra quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Tiến Thành (49 tuổi, cư trú tại khu dân cư La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách) là chủ quán karaoke 575 với tổng số tiền 32,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm: Không thực hiện biện pháp tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; để khách sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa điểm kinh doanh do mình làm chủ. Về phần 9 khách hàng vào quán hát và sử dụng ma túy, mỗi người bị xử phạt 750 nghìn đồng. (Quá rẻ so với Sài Gòn. Ở Sài Gòn phạt gấp từ 5 đến 10 lần tùy theo phạm một tội (tập trung hát karaoke) hay cả hai tội (sử dụng ma túy) .- ĐD).

Ngày 7-07, lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương cũng đã ký quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Đỗ Văn Dương (42 tuổi, cư trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương), là chủ quán karaoke Phonenix ở đường Yết Kiêu, do tiếp tục mở cửa kinh doanh dịch vụ karaoke. Ngoài ra, UBND phường Hải Tân thành phố Hải Dương cũng xử phạt 17 người đến hát karaoke tại quán này, mỗi người 1 triệu đồng.

Ý kiến của ĐD: Trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng gia tăng do các biến chủng hết Alpha, Gamma lại đến Delta hết sức phức tạp của chúng, cả nước ai cũng lo lắng buồn phiền, thì đi… hát karaoke, chơi ma túy, nhăng nhít với mấy em trời ơi đất hỡi, rất dễ bị lay nhiễm. Thật đúng là đầu óc bã đậu và vô lương tâm. Phạt 750 ngàn hay 1 triệu đồng như thế còn là nhẹ.

Vũng Tàu vận động trái cây để tiếp tế cho … khỉ

Khi khỉ xuống núi, xuất hiện trên đường phố Vũng Tàu để tìm thức ăn sau 3 ngày nơi đây giãn cách xã hội. Vũng Tàu kêu gọi những người yêu mến động vật nếu có trái cây hư hỏng, không dùng được có thể góp lại để tiếp tế cho… khỉ.

Sáng 17/07, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Vũng Tàu và Thành đoàn Thanh niên TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa 3 bao trái cây, khoảng 75kg, gồm táo, chuối, củ cải… lên Núi Lớn để tiếp tế cho hàng trăm con khỉ đang đói ăn tại đây. Số trái cây trên do Ủy ban MTTQ TP.Vũng Tàu vận động từ các nhà hảo tâm, người dân Vũng Tàu và giao cho Thành đoàn TP.Vũng Tàu đưa lên núi.

Ủy ban MTTQ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hiện nay nguồn thức ăn cho khỉ khan hiếm do TP Vũng Tàu đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Do đó, rất cần sự quan tâm của người dân, những người yêu động vật trên địa bàn. Nếu mọi người có trái cây hư hỏng không dùng được nữa, có thể góp lại để cho khỉ.

Ủy ban MTTQ TP.Vũng Tàu cũng kêu gọi bà con ở các huyện, thị khác nếu có trái cây, hoa quả hư hỏng, cứ chuyển đến Vũng Tàu. Khi có nhiều thức ăn, Ủy ban MTTQ TP.Vũng Tàu sẽ giao lại cho chùa Tam Bảo để nhà chùa phân phát thức ăn hằng ngày cho khỉ.

Người dân có trái cây tiếp tế cho khỉ Vũng Tàu có thể đưa đến trụ sở tại địa chỉ số 4 đường Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu. Khi mang trái cây đến cần đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, vì Vũng Tàu đang trong thời gian giãn cách xã hội, hoặc có thể gọi đến số điện thoại 0901254690 để thông báo.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tuyến phố tại TP.Vũng Tàu trở nên vắng vẻ, nhiều đàn khỉ và các con sóc đã tràn xuống các bờ kè, ghế đá, thảm cỏ trong công viên để tìm kiếm thức ăn. Bởi sau khi giãn cách xã hội, không còn người đi bộ hoặc leo núi và cho khỉ thức ăn như bình thường. Tình cảnh không tìm được thức ăn của những con vật này rất tội nghiệp.

Đoàn Dự (ghi chép)