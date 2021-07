Con mèo hoang…

Người đàn bà trẻ không có gì nổi bật trong đám đông, nhưng ở cô như có tiềm năng khơi dậy hy vọng cho người khác; chỉ một lời nói thường tình nơi làm việc như: Buồn ngủ quá! Thì ở cô khi nói câu ấy thường kèm theo chút tin vui: Buồn ngủ quá nhưng cũng sắp tới giờ nghỉ rồi! Cô cũng nói câu nhiều người thường nói: Chán làm quá, nhưng tiếp ngữ đi theo làm hứng khởi cho những người xung quanh hơn: Chán làm quá, nhưng cũng sắp được nghỉ lễ rồi, ráng lên ta ơi, đừng tuyệt vọng… Thế mà theo đánh giá của số đông qua những câu trả lời, cũng là nhận định của họ về cô thì “con nhỏ này ba phải quá! Nó nói chuyện huề tiền không hà!”Hôm đó, cô trở lại bàn làm việc, thư thả sắp đặt những thứ cô tha về từ nhà kho. Tôi thì ngồi trả lời tin nhắn cho người bạn đang có việc làm ăn ngoài với nhau. Cô nói trước, “Lúc này, trông anh thiếu ngủ thấy rõ. Công việc bên ngoài của anh nhiều lắm sao?”

“Chút đỉnh thôi chứ đâu có nhiều. Nhưng không biết sao anh bị ám ảnh chuyện bạn bè. Em nghĩ coi, một người bạn thân sa cơ thất thế, những người bạn vẫn nghĩ là sẽ chơi với anh ta tới hết đời bỗng quên bẵng anh ta. Rồi ai sẽ là người kế tiếp ngồi ngó thời gian trôi qua thế thái bạc lòng này; nhưng chúng ta cứ sống không thể thiếu giao tiếp là sao, trong khi ai cũng thấy chuốc phiền từ những giao tiếp ấy nhiều hơn là được vui…”

“Tại sao anh lại có ý nghĩ tiêu cực như vậy? Sống là quên đi những gì không như ý, không hài lòng. Chỉ nhớ những gì vui vẻ để truyền cảm hứng cho người khác.”

“Nói hay như kinh. Nhưng từ lời nói tới việc làm…”

“…”

Tôi vẫn không nói gì về cuộc sống của ông bạn đang cám dỗ tôi. Hay ít nhất là hấp lực của cuộc sống biết dành thời gian rảnh rỗi sau khi làm việc cho xám hối thay vì thường tình là hưởng thụ và bon chen. “Người em sầu mộng muôn đời” bên tôi vẫn cứ râm ran hát, ăn vụng bánh kẹo, xem và trả lời tin nhắn trên điện thoại… Cô ấy không quên đi được những gì không như ý, không hài lòng, thì làm sao có thể vui vẻ để truyền cảm hứng cho người khác qua điện thoại như thế chứ! Cô ấy không còn trẻ vì những vết chân chim nơi khoé mắt đã hình thành, nhưng điều đó không ngăn cản tính nết cô vô vụ lợi. Cô kể cho tôi nghe một câu chuyện cho qua thời gian rảnh, cho tôi bớt suy nghĩ về những điêù không vui. Cô nói, “Hồi nhỏ, em thích con mèo dữ lắm. Nhưng ba em là chúa ghét mèo. Ba nói, không con gì ở đời lười biếng như con mèo. Mẹ em thì sợ lông mèo trong nhà vì em bị suyễn. Vậy là em chỉ được ôm những con mèo giả thuộc loại thú nhồi bông. Nỗi khát khao có được một con mèo thật trong em trở thành ám ảnh. Cho tới một hôm, em ngồi một mình trên xích đu ở sân sau nhà. Em tưởng tượng tới những con mèo của một con nhỏ bạn học. Nó được nuôi tới bốn con mèo. Cứ mỗi lần nghe nó tả về sự mềm mại của những bộ lông thật, sự dễ thương, và nhất là sự ganh tỵ của bốn con mèo đều muốn được cô chủ hài lòng hơn về mình. Em thấy tủi thân mình dữ lắm, nhưng mẹ em gọi vô nhà ăn cơm hay sai em làm việc gì đó là em quên hết nỗi buồn ngoài xích đu…

Nhưng đến hôm đó, bỗng em thấy ngoài sân cỏ sau nhà có con mèo chui qua lỗ hổng của bờ rào. Nó ráng lết vào cái nhà kho nho nhỏ ở cuối sân, là nơi ba em để máy cắt cỏ. Em thấy sợ sợ nó, nhưng bình tĩnh lại thì tò mò. Em rón rén ra nhà kho để xem, vì hình như nó bị thương sau một cuộc ấu đả gì đó! Nó nhe nanh tấn công em khi em đến gần làm em hết hồn. May là nó bị thương nên em mới không bị thương do nó tấn công. Điều em làm được cho nó lúc hoàn hồn vì xém bị nó cắn là không giận mà tìm cách cứu nó.



Em nghĩ, ba em đã thôi cắt cỏ từ tháng trước vì trời lạnh nhiều rồi. Như vậy, nó có thể tạm ở trong kho mà ba không biết, chứ ba biết là ông đuổi nó đi liền. Rồi em lén đem ra kho cho nó mấy cái khăn lông cũ, chỉ ném được vào góc kho cho nó có chỗ ngủ ấm vì nó luôn sẵn sàng tấn công em. Em đem thức ăn với nước uống ra cho nó được hai ngày. Lần nào nó cũng muốn tấn công em, dù nó không ăn nhưng có uống nước.

Đến tối ngày thứ hai mà em đã che giấu và tiếp tế cho nó. Đêm đó trời đổ tuyết nhiều lắm. Em liều mà phải lén ba mẹ em nữa. Đâu dám mở đèn nhà bếp để ra sân, ra kho… Em cầm cái đèn pin, tay kia cầm cái mền đắp nhỏ mà em ưa đắp khi xem tivi. Em tính nó đã ngủ vì lạnh thì làm sao tấn công em được, em chỉ phủ cái mền lên mình nó cho nó khỏi chết lạnh thôi.

Nhưng nó chưa ngủ. Ánh đèn pin làm em bàng hoàng tội nghiệp cho con mèo đã bị thương gần chết. Nó đang nửa đường từ chỗ nó tử thủ đến chỗ em để thức ăn nước uống cho nó. Nó bị lạnh và hết sức để bò lết tới chén nước. Không biết sao em không biết sợ nữa! Em mạnh dạn bước vào hẳn trong kho. Em từ từ đầy chén nước lại cho nó. Nó chỉ gầm gừ nhỏ xíu như sắp hết hơi. Nó cố đưa chân trước lên để chống đỡ, nhưng nó hết sức thật rồi! Em chỉ thương nó không hiểu, không phân biệt được là em muốn cứu nó chứ không phải hại nó. Năm đó em mười lăm tuổi, nói tiếng Việt dở ẹt. Vậy mà không biết sao em lại nói với nó bằng tiếng Việt: Tôi muốn giúp bạn. Tôi thương bạn lắm!

Rồi một tiếng đằng hắng sau lưng em để làm cho em đừng hết hồn và em nghe thì biết là tiếng ba em, em không phải sợ. Ba đã chứng kiến từ bao giờ, ông cởi áo lạnh ông đang mặc để trùm thêm cho em. Ba đưa em vô nhà. Tánh ba em rất trầm tĩnh và ít nói. Ba chỉ nói mẹ làm cho em ly

Ba mặc áo lạnh dầy, xỏ chân vô đôi ủng cao su, tay mang găng dầy; ba đi ra sân, ánh đèn pin hướng về phía kho… Em chỉ biết nói theo ba van nài, “đừng đánh chết nó nha ba”.

Chừng hai tiếng sau, không biết đã mấy giờ đêm, chỉ biết căn nhà chìm trong bóng tối nhưng chưa ai ngủ trừ thằng em trai của em mới tám tuổi. Em thì trùm mền nằm khóc thôi chứ làm được gì! Nhưng nghe tiếng chân của ba em bên ngoài lối đi, rồi tiếng gõ cửa phòng em. Ba em vẫn nói ngắn gọn như tánh ông, “Con ngủ đi. Ba đã đem nó vô nhà. Ngủ đi để sáng mai đi với ba…”

Em nằm thêm chừng một tiếng nữa vẫn không hiểu nổi là sáng mai đi đâu với ba. Đâu có việc gì, chưa nghe ba hay mẹ nói gì? Em mò qua phòng ba, gõ cửa lại. Ba không mở cửa mà nói vọng ra, “Con ngốc. Đi ngủ đi. Không đưa nó đi bác sĩ thì nó sống được sao?”

Là lần đầu tiên trong đời em biết được tới giọt nước mắt sung sướng nó chảy đã làm sao, nhưng em vẫn không sao ngủ được vì sợ ngủ thì trời sẽ không bao giờ sáng…”

“Hay. Chuyện hay. Nãy giờ anh cứ tưởng Nguyễn Ngọc Ngạn kể truyện ma. Nhưng cuối cùng con mèo đó có sống nổi không?”

“Chuyện của em nhiều tập lắm anh trai. Chừng rảnh em kể tiếp…”

“…”

Gọi là con nhỏ vì đám đàn anh trong hãng đã già, nhưng so ra tuổi thì cô ta chưa tới năm mươi nhưng sang Mỹ từ 1975 nên nói tiếng Việt như đám đàn anh nói tiếng Mỹ. Cô lại luyên thuyên kể, “Em muốn thụi cho ông bác sĩ thú y một thụi hết sức. Cha con em đợi ông khám bệnh cho con mèo cả tiếng đồng hồ. Ông trở ra với quyết định giết nó quách đi cho xong. Ông nói: Con mèo này là con mèo hoang nên nó rất hung dữ, không nên nuôi vì đã hết khả năng thuần dưỡng. Nó đã già và thương tật đầy mình do sống hoang, mắt trái của nó đã hỏng hoàn toàn từ lâu…

Lòng em buồn vô hạn vì nghĩ là ông ấy sẽ chích thuốc cho nó chết thôi! Nhưng lòng em cũng mừng vô hạn khi nghe ba em trả lời ông bác sĩ: Tôi xin bác sĩ cứu chữa cho con mèo sống đã, khi vết thương của nó lành rồi, chúng ta hãy nghĩ tới một quyết định khác cho nó.

Con mèo ở lại với ông bác sĩ ba ngày là ba ngày em không ăn không ngủ. Ba ngày em chỉ nghĩ cách thả nó lại đời sống hoang dã của nó, nó sống chết theo số phận của nó còn hơn em muốn cứu nó nhưng đã làm hại nó có thể bị chích thuốc độc. Ba ngày dài đăng đẳng và người hiểu em nhất là ba em. Ba em nói với ông bác sĩ, “Cảm ơn bác sĩ đã trị lành vết thương cho con mèo, nhưng con gái tôi muốn thử nuôi nó. Mong ông cho cháu được toại nguyện.”



Trở về nhà, ba em nhốt nó trong chuồng lưới kẽm, để ngoài garage. Trang bị cho em tới mặt nạ khi cho mèo ăn. Em mặc quần áo như phi hành gia lên cung trăng vậy đó! Đến mấy tháng sau nó cũng vẫn cứ gầm gừ, sẵn sàng tấn công khi thấy bóng người đi ngang chuồng nó… nhưng nó chừa em ra, từ gầm gừ dữ tợn với em lúc đầu, tiếng gầm gừ nhỏ lại dần mỗi khi em cho nó ăn, làm vệ sinh chuồng cho nó. Lúc nào em cũng nói với nó, Tôi muốn giúp bạn. Tôi thương bạn lắm! Nó hiểu không anh?”

“Nói con mèo hiểu tiếng người thì khác nào nói con chó chạy nhanh tới cái mõm chạm vào đuôi của chính nó. Nó lại là mèo hoang nên gặp ai, con gì, nó cũng đều thấy nguy hiểm nên có phản ứng tự vệ ngay, trừ em ra. Bởi theo thời gian trở thành thói quen thôi chứ mèo làm gì có nhận thức như người. Thói quen hình thành trong nó là tới giờ ăn thì đói bụng. Thay vì trước đây phải tự mạo hiểm đi kiếm ăn. Bây giờ chỉ trông thấy em là được ăn. Em không nguy hiểm với nó nữa nên gầm gừ làm chi cho mệt xác vua lười. Anh cũng không nghĩ con mèo hiểu được em muốn giúp nó, em thương nó… Anh nghĩ trong nó, cùng lắm em là một loại thực phẩm an toàn, không phải chiến đấu đồ máu để giành giật lấy…

Thôi, nói chuyện không rành anh không thích. Để anh về tìm đọc, rồi sẽ trả lời sau… Anh muốn nghe kết cục. Sắp tới giờ ăn trưa rồi!”

“Thì tập ba để sau giờ ăn trưa rồi tính. Hôm nay anh em mình còn ngồi chơi tới chiều mà, đồ đâu mà làm. Lo gì.”

“Nhưng tập ba là hết chưa? Anh hết kiên nhẫn…”

…

Chúng tôi đi ăn. Tôi ăn trưa với món gì không nhớ, chắc chắn không phải thịt mèo nhưng cứ nghĩ tới con mèo được xếp hạng thú vật thông minh. Hy vọng câu chuyện có kết thúc đẹp.

Tới giờ ngáp vắn ngáp dài là sau ăn trưa. Nhất là những hôm không có việc làm, giả vờ làm việc còn mệt hơn có việc thật để làm. Tiếng người em sầu mộng rỉ rả càng buồn ngủ. Không biết sao khi nghe cô nói, tôi hay liên tưởng tới bài thơ

Cô ấy kể tiếp, “… Em bắt đầu thấy được sự khác lạ trong nhà là mẹ em luôn khủng hoảng với con mèo vì những mối lo: em bị suyễn nên mẹ không thích trong nhà có lông mèo, con mèo lại có nguồn gốc mèo hoang, và nặng nề là chi phí cho nó không ít. Nhưng tuổi em năm đó chỉ biết thoả mãn cho mình nên lờ đi chung quanh. Cảm giác mình có một con mèo thật rất quan trọng với em lúc đó. Em ngồi hàng giờ với nó ngoài garage sau khi cho nó ăn. Em chỉ nói, Tôi muốn giúp bạn thôi. Tôi thương bạn lắm! Em nhìn thẳng vào con mắt còn lại của nó, làm nó hoang mang nhưng cũng dịu dần lại. Nhưng khi em mở cửa chuồng là nó gầm gừ ngay vì sợ em bắt nó. Nhưng em kiên nhẫn hàng tuần như thế thì nó hết gầm gừ. Anh biết không, lần đầu tiên em chạm được tay trần (không mang găng phi hành gia nữa) lên mớ lông trên đầu nó. Nó gầm gừ nhỏ lại, nhỏ lại… tới im re, lim dim con mắt còn lại cũng đã mờ vì nó già lắm rồi!

Em mở cửa chuồng khi cho nó ăn một thời gian, nó không có thái độ phòng hờ gì tới em nữa. Đến mùa đông lại về, những đêm lạnh quá, em lén xách chuồng nó vô phòng em cho nó được ấm. Một đêm em thử thả nó ra khỏi chuồng, dù gì cũng trong phòng nên không gian cho nó cũng giới hạn thôi. Em thấy nó ngượng ngập bước đi do chân nó bị gãy xương lần trước nhưng cứ nhốt trong chuồng, không được tập đi đứng lại cho bình thường… Em thấy hối hận là đã cứu nó nhưng không cứu được cho đúng mức.

Nhưng thôi, nó còn sống là may mắn lắm rồi vì lần đó không cứu thì nó đã chết. Sang đêm thứ hai, thứ ba… em thả nó trong phòng em nguyên đêm. Nó đã mạnh dạn ra khỏi chuồng khi được mở cửa, nhưng lòng em lại buồn theo từng bước đi khập khiễng của con mèo.

Mùi hôi của nó trong căn phòng hẹp của em vì cũng đã quá hạn phải đưa nó đi thuê người ta tắm, chải lông cho nó. Em không dám nhắc mẹ em vì thấy mẹ xót tiền chi ra cho con mèo hoang…

Hôm sau em liều mạng, đi học về là em lôi nó vô nhà tắm để tắm cho nó. Bạn em cho em xà bông tắm mèo. Ba em về sớm hôm đó, ông đứng nhìn em tắm cho con mèo trong nhà tắm. Ba muốn giúp em nhưng ba cũng muốn để em được vui với nó…

Mọi chuyện bình thường trở lại khi mẹ không còn phải tốn tiền gì cho con mèo. Ba mua thức ăn cho nó nguyên tháng, em để dành tiền quà để thỉnh thoảng mua cho nó món ngon… Con mèo đi lại trong nhà tự nhiên như một thành viên. Suốt đời em không quên được hôm đầu tiên em tắm cho nó xong, em thả nó ra khỏi nhà tắm để đến phiên em. Nhưng khi em ra khỏi nhà tắm thì không thấy nó đâu. Muốn gọi nó xem nó ở đâu thì em mới nhớ ra là em chưa từng đặt cho nó một cái tên thì bây giờ gọi sao cho nó hiểu là gọi nó chứ? Em gọi đại meo… meo… rồi lại meo… meo… Không có hồi âm nào hết!



Em hoảng chạy vô nhà ba kêu ba giúp. Tất cả vô vọng khi hai cha con đã tìm nó khắp trong nhà, tìm ra hàng xóm cũng không thấy! Em không ăn cơm chiều, cứ ngồi nhìn ra cửa sổ và lo lắng bên ngoài lạnh rồi sao không thấy nó về nhà. Đêm xuống, đã lần thứ ba mẹ em nói, “con đi ngủ đi…” thì ba em xuất hiện. Em miễn cưỡng về phòng. Anh biết không! Không thể nào tin nổi, hiểu nổi… nó nằm cuộn tròn ngay trên gối nằm của em. Em sung sướng tới phát khóc. Em trò chuyện với nó, đặt tên cho nó… dường như nó hiểu vì chỉ sau đêm đó, em đi học về, chỉ la toáng lên trong căn nhà chưa có ai về, Sam ơi Sam… là nó khập khiễng có mặt quanh chân em.”

“Rồi nó sống được bao lâu?”

“Một năm đúng.”

“Chết già?”

“Dạ…!”

Hình như cô ấy không muốn nói nữa về một kỷ niệm buồn nên tôi lảng đi công việc. Tất cả là giả vờ trong những hôm không có việc làm nhưng đừng ngồi lì ở chỗ làm cũng khó coi. Cứ thả xuống nhà kho như đi lấy thứ gì đó về làm. Kỳ thực đi không về tay không cũng chẳng có gì đem về chỗ làm, nhưng hãng xưởng cứ nhộn nhịp người tới kẻ lui cho vui lòng ông chủ.

Cô ấy lại kể tiếp cho tôi nghe, “Hôm ba em chở em và Sam trở lại ông bác sĩ thú y năm ngoái. Ông bác sĩ không thể nào ngờ được là em ẵm nó trên tay, chẳng chuồng sắt chuồng kẽm gì nữa. Ông xoa đầu em như công nhận một thành tích ít ai làm được sau khi ông khám bệnh cho Sam. Ông khen nó ngoan lắm! Nhưng kết luận của ông ngược với năm ngoái là ông muốn hủy bỏ nó vì hết khả năng thuần dưỡng; năm nay ông muốn cứu nó thì gan của nó đã bị nhiễm nặng một loại vi khuẩn do không chăm nuôi tử tế từ nhỏ. Theo ông bác sĩ, nó sống thêm giây phút nào là sống trong đau đớn giây phút đó vì lá gan của nó đã như cái rổ do vi khuẩn đục khoét…”

“Chia buồn với em. Cảm ơn em đã kể cho anh nghe một câu chuyện cảm động về một con mèo. Dù anh cũng là người ghét mèo, chắc chỉ thua ba em.”

Anh biết không? Chuyện con mèo hoang của em lúc nhỏ, em không hiểu gì hơn là sự ham thích được như bạn bè. Nhưng không lâu sau khi con Sam chết, một hôm em cũng ngồi nhìn ra cửa sổ như mong nó trở về. Chắc ba em hiểu nên ông đến sau lưng em, đặt hai bàn tay lên hai vai em. Ba em chưa (hay ít nhất là lần đầu thể hiện tình cảm với con gái. Ba nói, “con nhớ Sam lắm phải không?”

“Dạ ba…”

“… Ba sẽ mua cho con một con mèo khác. Đừng buồn bã để ảnh hưởng tới việc học hành và sức khoẻ của con…”

“Con cám ơn ba. Con mang ơn ba… Em xổ một tràng nịnh bợ vì nằm mơ cũng không dám mơ được con mèo khác. Nhưng ba em hôm đó như một người khác, bao nghiêm nghị, ít nói của ông tan biến đi đâu… Ba nhìn thẳng vào mặt em. Hai tay ông đã kềm gương mặt em lại thì em nhúc nhích đi đâu được. Ông nói, Con cảm ơn ba, con mang ơn ba… nhiều tới bây giờ ba không nhớ hết được là con đã cảm ơn ba những việc gì, mang ơn ba bao nhiêu lần… Lần này, ba muốn con trả ơn chứ không mang ơn nữa…!”

Em nhớ hai mắt ba em nheo nheo thách thức, làm xung thiên em nổi lên. Em nói, “Ba nói đi. Con làm được là làm liền điều ba muốn để trả ơn ba…”

“Dễ lắm con gái cưng của ba. Em, mười sáu tuổi rồi, lần đầu nghe được năm chữ: con gái cưng của ba. Em nghẹt thở vì sung sướng trước người cha không biết cười, không biết gì hơn giờ giấc… là tất cả đời ông. Những lời ba em nói đã muôn đời ở lại trong em, Ba mẹ là người Việt, sao con cứ nói tiếng Anh với ba mẹ. Trong khi con mèo Sam của con là con mèo Mỹ thì con lại nói tiếng Việt với nó, lại rất dễ thương…”

Anh biết không? Em nói tiếng Việt từ đó. Hoàn toàn tiếng Việt trong nhà. Tới khi đủ tự tin thì nói tiếng Việt khi sang nhà nội, nhà ngoại. Tự tin hơn, em nói tiếng Việt khi đi chợ Việt, vô tiệm phở Việt… Nhưng tới khi con em đi mẫu giáo được một tháng thôi. Chiều về tới nhà là nói tiếng Anh liên tu bất tận với em. Em ngồi thừ ra hàng giờ để thấm thía tình thương và tấm lòng của ba em. Không có ba em, em không nói tiếng Việt đâu.



… đến hôm ba em đi mổ sạn thận. Em vô thăm trái giờ nên chỉ có hai mẹ con em với ông ngoại. Ba nhìn thằng cháu ngoại ngủ trên giường ông ngoại trong bệnh viện. Em biết ba nghĩ gì nên nói, “con không để cho nó không biết tiếng Việt đâu. Ba đừng có lo.” Ba em cười mãn nguyện mới thấy ông đã già. Em thì khóc thay lời cảm ơn chân thành là nhờ ba, em còn nói tiếng Việt. Anh biết ba em nói gì không, “Ba cũng cảm ơn con là sau khi ba hứa mua cho con con mèo khác, con vui mừng tuổi nhỏ. Nhưng chỉ qua đêm, con đã dứt khoát từ chối. Ba biết con đã trưởng thành, biết suy nghĩ tới người khác và hoàn cảnh gia đình…”

Mà đúng là em thay đổi sau cái chết của con Sam, nói bao nhiêu cho hết tuổi mới lớn. Em chỉ hỏi ba em điều ấp ủ từ khi còn nhỏ tới lúc đã có chồng con, “Sao ba ghét mèo nhất trên đời mà ba lại cho con nuôi con Sam, ba tốn biết bao nhiêu tiền trong lúc hoàn cảnh gia đình khó khăn… Con Sam chết, ba lại hứa mua cho con con mèo khác?”

Ba em ấp úng… “thì đến lúc nào đó trong đời, con sẽ hiểu ra tình thương là chấp nhận cả cái mình ghét để người được mình thương vui vẻ hơn….”

…

“Thôi. Về.” Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường để thử hình dung kim đồng hồ quay ngược tới khi cô này còn là cô bé…

Cô ấy thu dọn mấy món linh tinh trên bàn làm việc để về, nhưng vụng về thu lại giọt nước mắt thương cha nhớ mẹ của một người rất bình thường nhưng hàm chứa bên trong cả lòng tốt của con người đang ngày càng mai một.

Phan