CHUYỆN MỸ XÂY ĐẠI SỨ QUÁN TẠI HÀ NỘI

Mỹ sẽ xây Đại sứ quán mới ở Hà Nội

Chiều 25/08/2021, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chứng kiến lễ ký giữa Mỹ và Việt Nam, thỏa thuận về địa điểm xây cất Đại sứ quán mới, diễn ra ở Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện thuộc chương trình làm việc của Phó tổng thống Harris trong chuyến thăm 3 ngày ở Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Mỹ hiện nay tại Việt Nam, khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới dự kiến xây dựng tại Hà Nội có tổng ngân sách là 1,2 tỉ USD, quy mô 39.000m2 trên khu đất có tổng diện tích 3,2 hecta.

Trong chiều 25/8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đã tham gia lễ ra mắt văn phòng CDC Đông Nam Á đặt tại Hà Nội. Bà Harris nhấn mạnh mục tiêu là hỗ trợ các nước trong khu vực ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn trong tương lai, bà cho rằng COVID-19 có thể không phải là đại dịch cuối cùng

Theo Đại sứ quán Mỹ, sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, Chính phủ Việt Nam đã cam kết dành cho Mỹ một địa điểm xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán tại Hà Nội.

Đến năm 2019, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận về địa điểm hiện tại cho trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ.

Hồi đầu năm nay, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho phía Mỹ thuê địa điểm và ban hành quyết định cho thuê đất. Lễ ký hợp đồng thuê đất là kết quả của những cam kết trên.

Đại sứ quán Mỹ cho biết dự án đang trong quá trình thiết kế và lễ động thổ sẽ diễn ra vào thời gian phù hợp trong tương lai.

Các chuyên gia từ Vụ Điều hành các trụ sở ở nước ngoài (OBO) của Mỹ chịu trách nhiệm giám sát, lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, di chuyển và quản lý cơ sở đối với Đại sứ quán.

Trong khi đó, Tập đoàn EYP Architecture & Engineering là đơn vị phụ trách kiến trúc.

Trước đó, tối 24/8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức từ ngày 24 đến 26/8, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một Phó tổng thống Mỹ thăm chính thức Việt Nam.

Tâm điểm của báo chí – Kỳ vọng của chuyên gia

Giới quan sát quốc tế cũng đưa ra nhiều nhận định về chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26/8 của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Ông Thayer cho rằng chuyến thăm Việt Nam của nhân vật số 2 trong nội các Mỹ gồm có hai ưu tiên chính:

Đầu tiên, Phó Tổng thống Mỹ đề cập đến các vấn đề thế giới và khu vực như giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, an ninh mạng và hợp tác giữa Mỹ và Đông Nam Á nhằm xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bao gồm tự do thương mại trên Biển Đông và hợp tác an ninh khu vực.

Thêm vào đó, bà Kamala Harris thảo luận về củng cố quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục, sức khỏe-môi trường, hậu quả chiến tranh, quyền con người…

Theo ông Gregory Poling, chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington (Mỹ), chìa khóa thành công trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày nằm ở cam kết của Mỹ trong hỗ trợ khu vực chống dịch Covid-19. Chuyên gia này nhìn nhận đây là cơ hội tốt để bà Harris xây dựng uy tín về chính sách tại khu vực then chốt này.

Cận cảnh khu đất 3,2 ha xây dựng Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Khu đất do Đại sứ quán Mỹ hiện nay thuê để xây trụ sở mới được đánh giá là ở vị trí “đất vàng” còn sót lại tại quận trung tâm Hà Nội, giáp Công viên Cầu Giấy, có 4 mặt tiền đều là đường lớn, thoáng đãng.

Khu đất Đại sứ quán Mỹ thuê để xây trụ sở có 4 mặt tiền. Trong đó, một mặt giáp với đường Phạm Văn Bạch, đối diện với trụ sở Viện Huyết học truyền máu trung ương và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; một mặt giáp với Công viên Cầu Giấy, chỉ cách một con đường; hai mặt còn lại đều có đường lớn được trải nhựa, có vỉa hè trồng cây.

Ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội cho biết, các thủ tục thuê đất của Đại sứ quán Mỹ được thực hiện theo quy định của luật Đất đai 2013. Về giá thuê, hình thức trả tiền..vv.. ông Cường không thông tin gì thêm.

Cũng theo đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, công trình xây dựng trụ sở Đại sứ quán Mỹ thuộc diện tài liệu mật. Đến nay, Sở này cũng chưa nhận được hồ sơ thiết kế của công trình xây dựng Đại sứ quán Mỹ tại Q.Cầu Giấy.

Đại sứ quán Mỹ cũng cho biết, dự án đang trong quá trình thiết kế nhằm kết hợp chặt chẽ các yếu tố về kiến trúc, an toàn và yêu cầu về quy mô để tạo ra một không gian làm việc đảm bảo an ninh, hiện đại và bền vững cho các cơ quan và nhân viên của Chính phủ Hoa Kỳ.

Cũng theo Đại sứ quán Mỹ, sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, Chính phủ Việt Nam đã cam kết dành cho Hoa Kỳ một địa điểm xây dựng Khu Phức hợp Đại sứ quán tại Hà Nội. Năm 2019, hai nước đã đạt được thoả thuận về địa điểm xây dựng trụ sở tại Q.Cầu Giấy.

Đầu năm nay, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận cho Hoa Kỳ thuê địa điểm và ban hành quyết định cho thuê đất. Lễ ký thỏa thuận thuê đất là kết quả của những cam kết này giữa hai quốc gia.

Đại sứ quán Mỹ cũng cho biết thêm, trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C cũng được cho thuê 99 năm và nằm gần khu Ngoại giao đoàn (Embassy Row), nơi đặt trụ sở của rất nhiều trong số 175 đại sứ quán và phái đoàn ngoại giao nước ngoài ở Washington.

Bộ Ngoại giao VN xác nhận, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị ký hợp đồng thuê bất động sản tại Washington D.C để làm trụ sở mới.

Đại sứ quán Mỹ cũ tại Sài Gòn trước đây

Nhà nước Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng cho thuê khu đất hơn 3 ha trong 99 năm tại Lô E30, Khu đô thị Dịch Vọng, cạnh công viên Cầu Giấy, để Mỹ xây Đại sứ quán trị giá 1,2 tỷ đô. Xung quanh chuyện này cần nói thêm một số tin như sau:

1.Mỹ bình thường hóa quan hệ với VN từ 1995, nhưng đến nay, sau 26 năm mới chính thức xây Đại sứ quán. Điều đó nói lên sự thăng trầm và gian nan trong quan hệ VN với Mỹ.

2. Mỹ là nước lớn và vẫn là nước có vai trò quyết định nhiều quan hệ quốc tế. Do vậy, Đại sứ quán của Mỹ ở đâu trên thế giới cũng phải xây rất to, vị trí đắc địa… Việt Nam mất rất nhiều công trong thảo luận để đi đến đồng thuận để Mỹ xây Đại sứ quán ở Cầu Giấy. Địa điểm và quy mô này vừa lòng cả hai phía.

3. Nhiều người lầm tưởng Đại sứ quán Mỹ đã yên vị ở Láng Hạ. Thực ra đó chỉ là tòa nhà họ thuê tạm của một công ty xây dựng để làm việc tại Hà Nội. Mỹ không bao giờ chịu chấp nhận xây Đại sứ quán bé và không phải do mình tự làm như vậy…

4. Thực ra Mỹ đã có Đại sứ quán cũ tại Sài Gòn trên đường Lê Duẩn (dường Thống Nhất cũ) xây trước năm 1975. Năm 1975 Mỹ rút đi, bỏ hết, giống như hiện nay họ rút bỏ khỏi Kabul, thủ đô của Afghanistan. Phía VN tiếp quản và giao cho nhiều đơn vị quản lý, làm việc, đồ đạc, thiết bị hư hỏng nhiều.

Đến năm 1995, VN và Mỹ bình thường hóa quan hệ. Mỹ yêu cầu VN bàn giao tòa Đại sứ quán của họ tại Sài Gòn và các tài sản ngân hàng, nhưng VN không biết là phải bảo quản nguyên xi cho họ. Thôi thì vài lời xin lỗi rồi giao lại cho họ cái tòa đại sứ chỉ còn có cái vỏ, ruột bị phá tán nhiều.

Mỹ nhận lại, không phàn nàn gì, chỉ yêu cầu VN cấp đất cho họ xây mới tòa Đại sứ quán tại Hà Nội, tòa cũ ở Sài Gòn chỉ là lãnh sự quán thôi. Vậy mà 26 năm mới có hôm nay…

5. Sau khi nhận lại tòa Đại sứ quán cũ tại Sài Gòn, việc đầu tiên là Mỹ cho phá hủy toàn bộ tòa nhà cho đến tận móng sâu (chắc là họ sợ VN hay TQ đặt các chip điện tử gián điệp…). Rôi họ san phẳng, làm nhà một tầng trệt, mái tôn tạm thời làm Lãnh sự quán…

6. Tòa Đại sứ quán mới ở Hà Nội không quá rộng về diện tích (hơn 30.000m2), nhưng chắc chắn họ xây rất kiên cố, nhiều tầng hầm và đẹp, thể hiện uy lực của nước Mỹ.

Đoàn Dự