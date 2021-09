Bão Ida càn quét khu vực Đông Bắc, ít nhất 45 người chết

Lũ quét làm ít nhất 45 người thiệt mạng ở khu vực Đông Bắc, tính tới ngày 3/9, khi tàn dư của bão Ida gây mưa to gió lớn, cuốn trôi xe cộ, làm ngập đường xe điện ngầm ở thành phố New York và khiến các chuyến bay bị huỷ.

Lực lượng đáp ứng khẩn cấp dùng xuồng đi giải cứu các nạn nhân bị kẹt trong nhà và trong xe hôm 2/9. Một số đường phố bị ngập nặng như sông rạch.

Tại nhiều nơi ở vùng Đông Bắc, các ngôi nhà bị ngập tầng hầm, bị mất điện, mái nhà bị hư hại sau các trận mưa tầm tã, bất thình lình.

Bão ập vào, đường sá trong phút chốc trở nên hiểm trở, nhiều người bị kẹt trong xe khi nước lụt dâng cao thần tốc.

Vùng Đông Bắc hứng chịu đuôi bão ba ngày sau khi Ida, một trong những trận bão mạnh nhất thổi qua duyên hải Vùng Vịnh của Mỹ, tàn phá tiểu bang Louisiana ở miền Nam, phá hủy toàn bộ các cộng đồng.

Tại Conshohocken, ngoại ô Philadelphia, nước dâng lên từ sông Schuykill làm ngập các khách sạn, nhà kho và các khu nhà tập thể dọc theo con sông này. Các toán cứu nạn ngày 2/9 đợi nước rút để bắt đầu di tản hàng trăm người sống trong các khu nhà lân cận, theo các giới chức.

Tàn dư bão Ida trút từ 15 đến 20 cm nước mưa xuống dãi đất Đông Bắc từ Philadelphia tới Connecticut, Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết.

Số trận thiên tai như lũ lụt và các đợt nóng do biến đổi khí hậu gây ra đã tăng gấp 5 lần trong 50 năm qua, theo một phúc trình của Tổ chức Khí tượng Thế giới, một cơ quan Liên hiệp quốc, công bố mấy ngày trước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/9 loan báo chính phủ liên bang sẵn sàng cung cấp “mọi sự hỗ trợ cần thiết.”

Các thống đốc New York và New Jersey tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 1/9 và kêu gọi cư dân ở nhà ngày 2/9 trong lúc các lực lượng hữu trách dọn dẹp đường sá, phục hồi xe điện ngầm và đường xe lửa phục vụ cho hàng triệu cư dân.

Hoạt động xe điện ngầm tại New York còn trong tình trạng “hết sức hạn chế”. Xe lửa đến vùng ngoại ô phía Bắc thành phố, đa phần là dịch vụ đường sắt New Jersey Transit và dịch vụ hành khách của Amtrak nối liền Philadelphia với Boston, bị hủy. Khoảng 370 chuyến bay bị hủy tại Phi trường Newark Liberty ở New Jersey.

Gần 170.000 khách hàng của công ty điện bị cúp điện hôm 2/9 tại 4 tiểu bang vùng Đông Bắc, chủ yếu là Pennsylvania và New Jersey.