Bắn lầm, cảnh sát viên bị bắn chết bởi đồng đội

Sự việc bắt đầu bằng một vụ báo cáo có kẻ lạ nhảy hàng rào phía sau nhà vào lúc gần 2 giờ sáng thứ Sáu, và sau đó đèn bật sáng trong một căn nhà đã bỏ trống. Văn phòng Sheriff của Fort Bend cho gửi một toán cảnh sát đến điều tra và giải quyết. Đồng thời, văn phòng Constable thuộc Quận 4 của Fort Bend cũng gửi cảnh sát viên Caleb Rule đến nơi để tìm hiểu.

Khi đến căn nhà ở khúc 3900 đường Chestnut Bend trong khu phố rộng lớn Sienna Plantation ở Sugar Land, các cảnh sát viên Sheriff đã thấy cửa phía sau nhà mở toang nên tiến vào bên trong. Khi thấy có bóng dáng lạ, một người trong nhóm đã nổ súng vì nghĩ rằng đó là kẻ trộm. Nhưng không ngờ người bị trúng đạn là ông Rule, có lẽ đến nơi vào cùng thời điểm và không có thông báo hay phối hợp với văn phòng Sheriff.

Nạn nhân đã được trực thăng nhanh chóng chở đến Bệnh viện Memorial Hermann để điều trị nhưng sau đó đã qua đời. Theo một viên chức cho biết, việc cảnh sát viên thuộc hai văn phòng Sheriff và Constable thường làm việc chung với nhau để giải quyết những vụ báo cáo nhờ can thiệp của cư dân là chuyện vẫn thường xảy ra, và nhất là khi họ cùng liên lạc chung tần số. Nhiều cư dân thường không hiểu rõ về những chức vụ này: Sheriff là cảnh sát trưởng trên toàn tỉnh hạt, Constable là cảnh sát trưởng cho một quận trong tỉnh hạt, thường là để tống đạt những án lệnh và trát toà, hoặc giữ an ninh tại toà án, cả 2 đều do người dân bầu lên; còn Chief Police là cảnh sát trưởng cho một thị xã hay thành phố, được bổ nhiệm bởi thị trưởng.

Anh Rule, 37 tuổi, đã có đeo áo giáp trên người lúc bị bắn, nhưng hiện chưa rõ là đã bị bắn vào chỗ nào trên người. Tất cả những cảnh sát viên Sheriff liên hệ trong vụ này đều đang tạm nghỉ việc để chờ cuộc điều tra.

Trước khi về làm việc tại đây, anh Rule đã từng phục vụ tại Sở Cảnh Sát Missouri City từ năm 2011 đến 2018. Tỉnh trưởng KP George của Fort Bend đã ca ngợi anh như là “một nhân viên công lực tận tâm và phục vụ công ích”, và đã ra lệnh treo cờ rũ tại tất cả các công sở trong tỉnh hạt.