Bạch Dạ Hành

Tagawa rút một điếu thuốc trong bao Mild Seven, ngậm vào miệng. Masaharu thấy thế, thầm nhủ, không ngờ anh ta cũng thời thượng ra phết. Loại thuốc này được đưa ra thị trường hơn hai năm trước, mặc dù nhận xét chung cho rằng mùi vị không được ngon, nhưng rất được những người trẻ tuổi ưa cái mới hoan nghênh. Bạn bè của Masaharu có hơn nửa đều bỏ loại Seven Stars, đổi sang hút loại này.

“Thế, cô bé nói gì với cậu về vụ tai nạn đó?” Sau khi phả một hơi thuốc, Tagawa hỏi. Anh ta thấy đối phương nhỏ tuổi hơn mình, giọng điệu cũng không khách sáo nữa.

“Em ấy kể từng được anh Tagawa giúp đỡ rất nhiều.” Đương nhiên Masaharu nói dối, anh chưa từng nói chuyện này với Yukiho. Không thể nói được.

“Ồ, cũng không thể nói là giúp đỡ gì cả! Lúc đó sợ chết khiếp đi được.”

Có lẽ vì đang nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, Tagawa dựa lưng vào ghế, hai tay gác ra sau gáy, kể lại ngọn ngành tình cảnh lúc phát giác ra thi thể của Nishimoto Fumiyo. Masaharu cũng nhờ thế mà nắm được khái quát toàn bộ sự việc này. “So với lúc phát giác thi thể, về sau lại càng phiền phức hơn. Cảnh sát đến hỏi nọ hỏi kia.” Tagawa chau mày nói.

“Hỏi chuyện gì thế ạ?”

“Chuyện lúc vào trong nhà ấy. Tôi đã bảo ngoại trừ mở cửa sổ với tắt công tắc gas ra thì không chạm vào chỗ nào hết, không hiểu bọn họ còn gì chưa hài lòng, lại hỏi tôi có chạm vào nồi không, rồi ngoài sảnh có phải đã khóa thật hay không. Đến chiu bọn họ luôn.”

“Cái nồi thì có vấn đề gì ạ?”

“Tôi cũng không biết. Bọn họ nói cái gì mà nếu xúp miso trào ra, xung quanh cái nồi lẽ ra phải bẩn hơn mới đúng. Nói thì nói thế, sự thực chính là nước xúp trào ra làm tắt lửa, còn cách giải thích nào khác đâu?”

Nghe Tagawa kể, trong đầu Masaharu cũng hình dung ra tình trạng lúc đó. Anh ta cũng từng bất cẩn làm nước sôi trong nồi trào ra lúc nấu mì ăn liền, xung quanh nồi đúng là bị bẩn thật.

“Dù sao, được một gia đình có thể thuê gia sư dạy thêm nhận nuôi, xét về kết quả mà nói, đối với con bé cũng là một chuyện tốt. Sống với người mẹ như thế, chắc con bé chỉ có nước chịu khổ thôi.”

“Mẹ em ấy có gì không ổn ạ?”

“Tôi không biết về tính cách có vấn đề gì không, nhưng cuộc sống chắc chắn là rất khổ. Hồi trước cô ta làm việc ở đâu như là quán mì udon, cũng phải khó khăn lắm mới trả được tiền thuê nhà, tiền nhà còn nợ dồn tháng này sang tháng khác nữa!” Tagawa ngửa mặt phả khói thuốc lên không trung.

“Thế cơ ạ?”

“Có thể vì cuộc sống rất khổ cực, con bé tên Yukiho ấy bình tĩnh lạ thường. Lúc phát giác ra xác mẹ nó, thậm chí nó còn không rơi lấy một giọt nước mắt, làm tôi hơi bất ngờ.”

“Ồ…” Masaharu ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lại Tagawa. Vì bà Reiko từng kể với anh ta, Yukiho khóc lóc rất thảm thương trong tang lễ của Fumiyo.

“Vụ đó, có giả thuyết rằng có thể là tự sát, đúng không ạ?” Naito ở bên cạnh xen vào.

“À, đúng thế đúng thế.”

“Chuyện ấy là sao ạ?” Masaharu hỏi.

“Hình như có mấy chi tiết chứng tỏ, suy nghĩ theo hướng ấy cũng hợp lý hơn. Đó là chuyện tôi nghe được từ một tay cảnh sát đến tìm tôi vài lần.”

“Hợp lý hơn là sao ạ?”

“Là những chuyện gì ấy nhỉ? Chuyện xảy ra lâu quá nên tôi quên mất rồi.” Tagawa day day thái dương, nhưng thoáng sau đã ngẩng đầu lên, “À, đúng rồi. Cô Nishimoto ấy đã uống thuốc cảm cúm.”

“Thuốc cảm cúm? Thế thì có gì lạ?”

“Không phải lượng thuốc bình thường. Dựa vào số vỏ thuốc rỗng, hình như một lần uống hơn năm lần lượng dùng thông thường. Hình như cái xác đã được đưa đi giải phẫu kết quả chứng minh đúng là đã uống nhiều như thế.”

“Hơn năm lần… chuyện đó đúng là rất kỳ quái.”

“Vì vậy cảnh sát mới nghi ngờ, liệu có phải là để cho dễ ngủ hay không. Chẳng phải có cách tự sát là uống thuốc ngủ rồi bật bếp gas đấy sao? Bọn họ nghĩ có lẽ vì thuốc ngủ rất khó mua, nên cô ấy mới dùng thuốc cảm để thay thế.”

“Thay thế thuốc ngủ…”

“Hình như còn uống khá nhiều rượu, nghe nói trong thùng rác có ba cái cốc đựng rượu trắng rỗng không. Người ta bảo cái cô ấy bình thường hầu như không uống rượu, vì vậy chắc cũng vì muốn ngủ nên mới uống chăng?”

“Đúng vậy.”

“À, đúng rồi, cả cửa sổ nữa.” Có lẽ ký ức đang dần dần trở lại, Tagawa bắt đầu liến thoắng nói.

“Cửa sổ?”

“Có người cho rằng cửa đóng kín mít như vậy hết sức kỳ lạ. Bếp của căn hộ ấy không có quạt thông gió, lúc nấu ăn vốn phải mở cửa sổ ra mới đúng.”

Masaharu nghe vậy liền gật đầu vẻ tán đồng. “Có điều,” anh ta nói, “cũng có thể là quên không mở ra.”

“Đúng thế,” Tagawa gật gù, “đây không thể coi là chứng cứ có sức thuyết phục để chứng minh cô ấy đã tự sát. Thuốc cảm cúm với rượu trong cốc cũng thế, giải thích theo cách khác vẫn thỏa đáng mà. Quan trọng hơn cả là, có đứa bé kia làm chứng.”

“Đứa bé ấy là…”

“Yukiho.”

“Làm chứng gì ạ?”

“Nó cũng không nói gì đặc biệt, chỉ chứng thực rằng nó bị cảm cúm, với lại những lúc mẹ nó thấy lạnh, thi thoảng cũng uống rượu trắng.”

“Cảnh sát nói, dù bị cảm cúm thì lượng thuốc ấy cũng rất kỳ lạ, nhưng cô ta uống nhiều thuốc như vậy rốt cuộc muốn làm gì thì chỉ có cách hỏi người chết mới biết. Vả lại, muốn tự sát thì cần gì phải để xúp miso trong nồi sôi trào ra ngoài chứ? Bởi vậy, sau này người ta liền coi là tai nạn mà khép lại vụ án.”

“Cảnh sát có nghi ngờ gì chuyện cái nồi không?”

“Có trời mới biết được. Đằng nào thì cũng không quan trọng, đúng không?” Tagawa dụi điếu thuốc vào gạt tàn, “Cảnh sát nói nếu phát giác sớm nửa tiếng họa may còn cứu được. Dù là tự sát hay tai nạn, cô ta cũng chết rồi.”

Anh ta vừa dứt lời thì có người ở sau lưng bọn Masaharu bước vào, là một cặp nam nữ trung niên. “Xin chào quý khách!” Tagawa nhìn hai người khách, cất tiếng chào hỏi, gương mặt đùn lên nụ cười giả lả của người buôn bán. Masaharu hiểu anh ta sẽ không tiếp chuyện nữa, bèn đưa mắt ra hiệu cho Naito, cùng rời khỏi văn phòng.

***

Mái tóc dài ánh nâu che khuất gương mặt nghiêng của Yukiho. Cô dùng ngón giữa bàn tay trái gạt những sợi tóc ra sau tai, nhưng vẫn để sót vài sợi. Masaharu rất thích động tác vén tóc này của cô. Nhìn gò má mịn màng trắng như tuyết ấy, anh ta không ngăn được cảm giác xốn xang muốn hôn cô. Ngay từ buổi học đầu tiên đã thế rồi. Yukiho đang cố gắng giải bài toán tìm phương trình đường thẳng khi hai mặt phẳng cắt nhau trong không gian. Cách giải anh ta đã dạy rồi, cô cũng đã hiểu, cây bút bi trên tay cô gần như không hề dừng lại. Vẫn còn rất lâu mới đến thời gian Masaharu quy định, cô đã ngẩng đầu lên nói, “Giải xong rồi.” Masaharu cẩn thận kiểm tra lại công thức cô viết trong vở bài tập. Từng con số và ký hiệu đều rất rõ ràng, đáp án cũng chính xác.

“Làm đúng rồi, rất tốt, không có gì để chê trách cả.” Anh ta vừa nhìn Yukiho vừa nói.

“Thật ạ? Vui quá.” Cô vỗ nhẹ tay lên ngực.

“Chắc em cũng hiểu về tọa độ không gian rồi. Chỉ cần biết giải bài này thì những bài khác đều có thể coi như ứng dụng của bài này thôi.”

“Vậy có thể giải lao một lát không ạ? Em có mua hồng trà mới đấy.”

“Được, chắc em cũng hơi mệt rồi.”

Yukiho mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài. Masaharu vẫn ngồi bên cạnh bàn, đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Những lúc cô đi pha trà, anh ta đều một mình ở lại trong phòng, nhưng khoảng thời gian này luôn làm anh ta cảm thấy bồn chồn bứt rứt. Nói thực lòng, anh ta rất muốn lúc lọi từng ngóc ngách của gian phòng này, muốn mở cái ngăn kéo nhỏ ra, cũng muốn lật tung những quyển vở trên giá sách lên. Không, chỉ cần biết nhãn hiệu mỹ phẩm Yukiho đang dùng, hẳn cũng làm anh ta khá hài lòng rồi. Thế nhưng, nếu anh ta bới loạn lên bị cô phát giác thì… nghĩ tới đây, Masaharu đành yên phận ngồi tại chỗ. Anh ta không muốn bị cô coi thường. Sớm biết thế này thì đã mang tạp chí lên rồi, anh ta thầm nghĩ. Sáng nay anh ta mua một tờ tạp chí thời trang dành cho nam giới ở quầy bán lẻ trong ga tàu điện ngầm. Nhưng tạp chí lại bỏ trong túi đựng đồ thể thao mà anh ta để ở tiền sảnh tầng một. Cái túi ấy hơi bẩn, lại là loại lớn anh ta dùng khi còn luyện tập khúc côn cầu trên băng nên Masaharu có thói quen để nó ở dưới nhà khi dạy học. Không biết làm gì, anh ta đành nhìn quanh quất trong phòng. Trước giá sách có một chiếc cát xét loại nhỏ màu hồng phấn, bên cạnh để mấy cuộn băng. Masaharu hơi nhỏm người dậy để nhìn rõ nhãn dán trên mấy cuộn băng. Anh ta nhìn thấy dòng chữ: Matsutoya Yumi, OFF COURSE…

Anh ta ngồi lại xuống ghế, từ mấy cuộn băng lại liên tưởng đến một chuyện hoàn toàn không liên quan… Submarine. Hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Minobe, bọn họ đã tiến hành trao đổi thông tin, nhưng vẫn không tìm thấy đầu mối nào. Ngoài ra, Minobe đã gọi điện thoại đến Kế hoạch Vô hạn, công ty đang bán cuộn băng ấy, song cũng không có thu hoạch gì.

“Tôi hỏi bọn họ lấy chương trình ấy ở đâu ra, đối phương kiên quyết không chịu tiết lộ. Người nghe điện thoại là một phụ nữ, tôi nhờ cô ta gọi nhân viên kỹ thuật đến nghe cũng không được. Bọn họ nhất định biết rằng mình đang làm trò gì, theo tôi thấy, những chương trình còn lại trong danh sách mặt hàng nhất định cũng là đồ ăn trộm về.”

“Trực tiếp đến công ty bọn họ được không?” Masaharu đề nghị.

“Tôi nghĩ vô ích thôi.” Minobe lập tức bác bỏ ý kiến này. “Cậu đi chỉ trích rằng chương trình của bọn họ ăn cắp bản quyền từ chỗ chúng ta thì họ cũng chẳng thèm để ý đến cậu.”

“Nếu lấy Submarine ra cho họ xem thì sao?”

Minobe vẫn lắc đầu. “Cậu có thể chứng minh Submarine là nguyên bản sao? Chỉ cần đối phương nói một câu rằng cậu ăn cắp ý tưởng từ Marine Crash thì không còn gì để nói nữa.”

Nghe Minobe nói vậy, Masaharu càng thêm chán nản. “Nói như anh, thì chương trình gì cũng có thể ăn cắp cả.”

“Đúng vậy.” Minobe lạnh lùng nói, “Lĩnh vực này sớm muộn gì cũng cần tới bản quyền. Thực ra, tôi đã kể chuyện này cho một người bạn có hiểu biết về luật pháp. Tôi hỏi anh ta, nếu chứng minh được bọn họ đã trộm chương trình của chúng ta, thì có thể yêu cầu bồi thường không. Anh ta trả lời là ‘No.’ Nói cách khác, là hết sức khó khăn, vì không có tiền lệ nào cả.”

“Sao lại thế…”

“Chính vì vậy, tôi mới mong sao tìm được thủ phạm. Sau khi tìm được, nhất quyết phải cho nó biết mặt.” Minobe hằn học nói.

Coi như tìm được kẻ ăn cắp, cùng lắm cũng chỉ có thể đấm cho nó mấy phát mà thôi. Masaharu cảm thấy hết sức bất lực, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của những người trong nhóm. Rốt cuộc là ai mà sơ sẩy như vậy, lại để người ta trộm mất cả chương trình? Anh ta thật sự rất muốn mắng cho tên đó một trận nên thân.

Thì ra mã lệnh lập trình cũng là một loại tài sản… Ý nghĩ này trở lại trong trí óc Masaharu, trước đây anh ta hầu như không ý thức được điểm này. Chương trình này đối với anh ta hết sức quan trọng, nên cho đến giờ, anh ta vẫn cất giữ rất cẩn thận, song chưa từng nghĩ đến sẽ có người ăn trộm nó. Minobe đề nghị, mỗi người hãy lập danh sách những người mình đã cho xem hoặc đề cập đến Submarine. Lý do là “Người nghĩ đến việc ăn cắp Submarine, chắc chắn phải có hiểu biết nhất định về nó”.

Mọi người đều liệt kê những cái tên mình nhớ ra. Con số lên đến mấy chục người. Người trong phòng nghiên cứu, đồng đội trong câu lạc bộ, bạn thời trung học…, loại gì cũng có.

“Trong số này hẳn có người liên quan gì đó đến công ty Kế hoạch Vô hạn kia.” Minobe nói rồi chăm chú nhìn tờ giấy dùng viết báo cáo chép danh sách những cái tên, thở dài. Masaharu có thể hiểu được nguyên nhân anh ta thở dài, cho dù có liên quan thì cũng chưa chắc đã là liên quan trực tiếp. Trong mấy chục con người này, rất có khả năng lại phân ra nhiều nhánh nữa. Nếu đúng là vậy, muốn điều tra tung tích trong thực tế thật không dễ dàng chút nào! “Mỗi người hãy đi hỏi người mà mình từng nhắc đến Submarine với họ đi, nhất định có thể tìm được manh mối ở đâu đó.”

Những người trong nhóm gật đầu tán thành yêu cầu của Minobe. Masaharu dù gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi: làm vậy thật sự có thể tìm được tên ăn cắp bản quyền không? Anh ta gần như không nhắc đến Submarine với người khác. Đối với anh ta, việc tạo ra trò chơi này cũng là một mắt xích trong nghiên cứu, loại chủ đề mang tính chuyên môn như vậy, người ngoài ngành phần lớn sẽ cảm thấy khô khan nhạt nhẽo. Vả lại bản thân trò chơi cũng còn xa mới thú vị bằng Kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Có điều, anh ta từng kể chuyện về Submarine với một người hoàn toàn không liên quan, chính là Yukiho.

“Thầy nghiên cứu gì ở trường đại học vậy ạ?” Nghe cô hỏi, Masaharu liền nói về nội dung nghiên cứu tốt nghiệp của mình, nhưng phân tích hình ảnh và lý thuyết đồ thị đương nhiên chẳng phải chủ đề thú vị đối với một nữ sinh lớp mười một. Yukiho mặc dù không thể hiện thái độ chán nản ra mặt, nhưng nghe được nửa chừng, cô rõ ràng đã không còn hứng thú gì nữa. Để thu hút sự chú ý của cô, anh ta bèn nhắc đến trò chơi. Đôi mắt Yukiho lập tức sáng bừng lên. “Ồ! Nghe có vẻ thú vị quá, các thầy làm trò chơi kiểu gì vậy ạ?”

Masaharu vẽ màn hình của Submarine ra giấy, giải thích nội dung trò chơi với cô. Yukiho nghe rất chăm chú. “Tài quá, thì ra thầy còn biết làm thứ hay như vậy cơ à!”

“Không phải một mình tôi, là mọi người trong phòng nghiên cứu cùng làm.”

“Nhưng mà, thầy nắm được toàn bộ kết cấu, đúng không ạ?”

“Thì đúng vậy.”

“Thế thì quá giỏi rồi!”

Trước ánh mắt chăm chú của Yukiho, Masaharu thấy lòng nóng bừng lên. Nghe cô khen ngợi, là niềm vui không gì sánh được của anh ta.

“Em rất muốn chơi trò đấy.” Cô nói.

Masaharu cũng muốn hoàn thành nguyện vọng này của cô, vấn đề là anh ta không có máy tính, trong phòng nghiên cứu có, nhưng dẫu sao cũng không thể dẫn cô vào đó được. Nghe nói thế, Yukiho lộ vẻ thất vọng. “Tiếc thật.”

“Chỉ cần có máy tính cá nhân là được rồi. Nhưng các bạn bè tôi cũng không có, vì đắt quá.”

“Chỉ cần máy tính cá nhân là có thể chơi được ạ?”

“Đúng, đưa chương trình lưu trữ trong băng vào là được.”

“Băng? Loại băng gì ạ?”

“Loại băng cát xét bình thường ấy.”

Masaharu giải thích với Yukiho, băng cát xét có thể coi như thiết bị lưu trữ ngoài của máy tính. Không hiểu vì sao, cô tỏ ra hết sức hứng thú với chuyện này. “Chà, thầy ơi, có thể cho em xem cái băng cát xét đó được không ạ?”

“Ồ, băng á? Được thôi, nhưng xem cũng chẳng để làm gì, đó chính là loại băng bình thường, giống hệt như của em ấy.”

“Không sao đâu, cứ cho em mượn xem đi mà.”

“Ừm, cũng được.”

Chắc Yukiho cho rằng đồ dùng cho máy tính có lẽ ít nhiều khác với băng cát xét thông thường. Biết rõ cô sẽ thất vọng, nhưng buổi học lần sau, Masaharu vẫn mang băng cát xét ở nhà đến.

“Ồ, thật sự giống như băng cát xét bình thường.” Cô cầm cuộn băng ghi mã lệnh chương trình trên tay, lộ vẻ khó tin.

“Tôi đã nói rồi mà.”

“Giờ em mới biết, thì ra băng cát xét cũng có tác dụng này nữa. Cảm ơn thầy.” Yukiho trả băng cát xét lại cho anh ta, “Đây là thứ rất quan trọng phải không? Không thể để quên được, nên tốt nhất là bây giờ thầy cho vào ba lô luôn đi.”

“Em nói đúng.” Masaharu cũng cho là vậy, liền rời khỏi phòng, cất cuộn băng vào trong ba lô để ở tầng một. Mối liên quan giữa Yukiho và chương trình trò chơi ấy chỉ dừng lại ở đó. Sau đấy, cô và Masaharu đều không nhắc đến Submarine lần nào nữa. Anh ta không kể chuyện này cho Minobe và những người khác, vì thấy không cần thiết. Masaharu chắc chắn khả năng Yukiho sao trộm chương trình hầu như bằng không. Ngay từ đầu anh ta đã hoàn toàn không để cô vào vòng cân nhắc. Đương nhiên, nếu Yukiho có ý đó, thì hôm ấy hoàn toàn có thể lén lút lấy cuộn băng trong ba lô của anh ta. Cô chỉ cần giả bộ đi vệ sinh, rồi lẻn xuống tầng một là được. Nhưng cô lấy rồi thì có thể làm gì đây? Chỉ trộm ra thôi cũng chẳng có tác dụng gì. Muốn qua mặt anh ta, cô phải sao chép lại cuộn băng trong vòng hai tiếng đồng hồ, rồi trả cuộn băng gốc về trong ba lô. Tất nhiên, chỉ cần có thiết bị là làm được. Nhưng nhà cô không thể nào có máy tính cá nhân, mà sao chép cuộn băng ấy cũng không phải như thu lại cuộn băng OFF COURSE.

Giả thiết cô là thủ phạm, quả là một tưởng tượng thú vị… Nghĩ vậy, Masaharu bất giác nhoẻn miệng cười. Đúng lúc ấy cánh cửa mở ra.

“Có chuyện gì mà thầy lại cười thế?” Yukiho bưng chiếc khay đặt cốc trà, cười cười nói.

“À, không có gì.” Masaharu xua tay, “Thơm quá!”

“Đây là loại Darjeeling đấy.”

Cô chuyển hai cốc trà lên bàn, anh ta cầm một cốc lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, không ngờ lại run tay làm đổ một ít nước trà xuống quần bò. “Chậc! Sao tôi vụng về thế này!”

Anh ta vội vàng lấy khăn mùi soa trong túi ra. Một tờ giấy gấp làm đôi cũng theo đó rơi xuống sàn nhà.

“Không sao chứ ạ?” Yukiho lo lắng hỏi.

“Không sao. Không sao hết.”

“Cái này rơi này.” Nói đoạn, cô nhặt tờ giấy lên, khoảnh khắc nhìn thấy nội dung trên đó, đôi mắt trái hạnh của cô mở càng to hơn.

“Sao vậy?”

Yukiho đưa tờ giấy cho Masaharu. Trên tờ giấy có viết số điện thoại, bản đồ đơn giản, còn chú thích rõ ràng là Bất động sản Tagawa. Thì ra Masaharu đã để nguyên mảnh giấy nhớ ông quản lý văn phòng ở Ikuno viết cho Naito trong túi quần.

Hỏng bét! Anh ta thầm cuống lên.

“Bất động sản Tagawa? Có phải văn phòng ở Ikuno không ạ?” Thái độ cô có vẻ thiếu tự nhiên.

“Không, không phải quận Ikuno. Em xem, bên trên viết là Fukaebashi.” Masaharu chỉ vào bản đồ.

“Có điều, em nghĩ chắc là chi nhánh của văn phòng Bất động sản Tagawa ở quận Ikuno thôi. Văn phòng ấy do một cặp cha con mở, chắc là người con trai quản lý ở đó.”

Yukiho suy luận rất chính xác. Masaharu một mặt chú ý không để lộ vẻ bối rối, một mặt nói, “Ồ, vậy à.”

“Thầy giáo, sao thầy lại đến đó? Đi tìm nhà ạ?”

“Không, tôi chỉ đi với bạn thôi.”

“Ơ…” Ánh mắt Yukiho nhìn về phía xa xăm, “Em nhớ ra một chuyện đặc biệt.”

“Hả?”

“Khu nhà em ở hồi trước, chính là do văn phòng Bất động sản Tagawa ở quận Ikuno quản lý. Em từng ở khu Oe của quận Ikuno.”

“Ừ.” Masaharu tránh ánh mắt cô, vươn tay ra cầm cốc trà lên.

“Chuyện mẹ em qua đời, thầy biết rồi phải không ạ? Ý em là mẹ đẻ của em ấy.” Giọng cô rất bình tĩnh, song nghe có vẻ hơi thấp hơn mọi khi.

“Không biết.” Anh ta cầm cốc trà lắc đầu.

Nghe vậy, Yukiho liền nhoẻn miệng cười. “Thầy giáo, thầy đúng là không biết diễn kịch.”

“Ơ…”

“Em biết, lần trước em về muộn, thầy và mẹ em nói chuyện rất lâu, không phải thế ạ? Chắc là khi ấy thầy nghe kể rồi đúng không ạ?”

“À, ờ, nghe một chút chút.” Anh ta đặt cốc trà xuống, gãi gãi đầu.

Lần này đến lượt Yukiho cầm cốc trà lên. Cô uống hai ba ngụm hồng trà, rồi thở dài một tiếng. “Ngày 22 tháng Năm,” cô nói, “là ngày mẹ em mất, cả đời này em cũng không thể nào quên được.”

Masaharu lặng lẽ gật đầu. Anh ta cũng chỉ biết gật đầu.

“Hôm ấy trời se lạnh, em mặc cái áo len cài khuy mẹ đan cho đi học. Cái áo ấy đến giờ em vẫn giữ.” Ánh mắt cô hướng về phía chiếc tủ năm ngăn, có lẽ bên trong cất giữ món đồ chứa đựng kỷ niệm đau buồn đó.

“Chắc em sốc lắm?” Masaharu nói. Anh ta cho rằng nên nói vài lời gì đó, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng, anh ta đã hối hận, lẽ ra không nên nêu một câu hỏi vô vị như thế.

“Cứ như nằm mộng vậy, đương nhiên, là ác mộng.” Yukiho cười gượng gạo, sau đó trở lại với vẻ mặt đau buồn ban đầu, “Hôm ấy, sau khi tan học, em đi chơi với bạn nên về nhà hơi muộn. Nếu hôm ấy em không đi chơi, có lẽ có thể về nhà sớm một tiếng.”

Masaharu hiểu được hàm ý trong câu nói ấy của cô, một tiếng đồng hồ ấy rất có ý nghĩa.

“Nếu em về sớm một tiếng…” Yukiho cắn môi, tiếp tục nói “nếu thế, mẹ có thể sẽ không chết… cứ nghĩ tới điều đó…”

Masaharu không nhúc nhích, nghe giọng cô dần chuyển thành nghẹn ngào. Anh ta muốn lấy khăn mùi soa ra, nhưng lại không biết nên lấy ra lúc nào.

“Có lúc, em cảm thấy như thể mình hại chết mẹ vậy.” Cô nói.

“Nghĩ vậy là không đúng, có phải em biết rồi mà cố ý về muộn đâu.”

“Không phải em có ý đó. Nhưng để em không phải sống khổ nhọc, mẹ đã làm việc rất vất vả, nên hôm ấy mới kiệt sức, dẫn tới chuyện như thế. Nếu em hiểu chuyện hơn một chút, không để mẹ phải vất vả quá, thì đã không xảy ra chuvện ấy rồi.”

Masaharu nín thở, nhìn những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên gò má trắng như tuyết của cô. Masaharu chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt, nhưng tất nhiên anh ta không thể làm như vậy.

Mình đúng là thằng ngu! Masaharu thầm thóa mạ bản thân. Thực ra, từ khi nghe Tagawa ở văn phòng bất động sản kể lại câu chuyện ấy, trong đầu anh ta đã hiện lên một suy luận cực kỳ đáng sợ.

Chân tướng dường như không phải là tự sát.

Vỏ gói thuốc cảm dùng quá liều, rượu trắng trong cốc, cửa sổ đóng chặt một cách bất hợp lý, những điều này phải giải thích là tự sát thì mới hợp lý. Chỉ có cái nồi làm tắt bếp gas là mâu thuẫn với kết luận này. Song cảnh sát đã nói, dù nước canh trào ra làm tắt bếp, nhưng xung quanh cái nồi lại không bẩn lắm.

Theo Masaharu phân tích thì thực tế là tự sát, nhưng có người đổ xúp miso trong nồi ra, sắp xếp hiện trường thành một vụ tai nạn. Và người này ngoài Yukiho ra không thể là ai khác. Đồng thời, việc cô giải thích nghi ngờ về thuốc cảm và rượu trắng, cũng hợp lý. Tại sao cô phải sắp xếp hiện trường tự sát thành tai nạn? Có lẽ vì ánh mắt của người đời. Hẳn cô nghĩ đến cuộc đời sau này của mình, mẹ ruột chết vì tự sát sẽ chỉ mang đến ảnh hưởng tiêu cực.

Có điều, suy luận này không thể bỏ qua một nghi vấn đáng sợ. Đó chính là, khi Yukiho phát giác xảy ra chuyện, mẹ cô đã tắt thở, hay vẫn còn cơ hội sống sót? Tagawa từng nghe cảnh sát nói rằng, chỉ cần phát giác sớm hơn ba mươi phút là có thể cứu được.

Bấy giờ, Yukiho đã có một người để nương tựa là bà Karasawa Reiko. Có lẽ, từ những lần qua lại với bà Karasawa Reiko, Yukiho sớm đã cảm nhận được nếu chẳng may mẹ đẻ mình gặp phải điều bất trắc, người phụ nữ cao quý này có thể sẽ nhận nuôi cô. Như vậy, khi Yukiho phát giác mẹ mình đang ở trạng thái hấp hối, cô sẽ có hành động thế nào?

Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của suy luận. Vì vậy Masaharu quyết định không suy luận thêm nữa. Thế nhưng, anh ta mãi vẫn không thể xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Lúc này đây, nhìn những giọt nước mắt của Yukiho, tự đáy lòng Masaharu cảm thấy suy nghĩ của mình thật bỉ ổi biết mấy. Cô gái này sao có thể làm những chuyện như thế chứ?

“Không phải tại em.” Anh ta nói, “Em còn nói như vậy nữa, mẹ em ở trên trời kia cũng sẽ buồn lắm đấy.”

“Lúc ấy giá mà em mang theo chìa khóa có phải tốt không. Thế thì không phải đi tìm người quản lý, có thể phát giác sớm hơn một chút rồi.”

“Thật là không may.”

“Vì vậy, bây giờ em lúc nào cũng mang chìa khóa nhà theo người, thầy xem, như thế này này.” Yukiho đứng lên, lấy chùm chìa khóa để trong túi bộ đồng phục treo trên móc cho Masaharu xem.

“Cái móc chìa khóa cũ quá nhỉ.” Masaharu nhận xét.

“Vâng. Cái này, hồi đó cũng móc chùm chìa khóa nhà cũ. Nhưng lại đúng ngày hôm ấy em để quên ở nhà không mang theo.” Nói đoạn, cô bỏ chìa khóa vào lại trong túi.

Cái chuông nhỏ trên chùm chìa khóa phát ra những tiếng đinh đinh đang đang.

Chương 5

Tiếng ồn ào huyên náo chưa hề ngưng kể từ lúc ra khỏi chỗ soát vé ga tàu điện. Đám sinh viên nam tranh nhau tỏa đi phát tờ rơi. “Câu lạc bộ Quần vợt đại học X, xin mời đến xem.” Vì cứ ngoác họng ra gào toáng lên, tiếng người nào cũng khàn đặc. Kawashima Eriko thuận lợi rời khỏi ga tàu điện mà không phải nhận tờ rơi nào, cô nhìn sang Karasawa Yukiho đi bên cạnh, cười.

“Thật khoa trương quá,” Eriko nói, “hình như cả các trường đại học khác cũng đến để chiêu mộ thành viên ấy.”

“Đối với bọn họ, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong năm mà.” Yukiho trả lời, “Có điều, đừng để những người phát tờ rơi ấy lôi kéo cậu, bọn họ đều là tầng lớp thấp nhất trong câu lạc bộ thôi.” Nói xong, cô vén mái tóc dài.

Trường đại học nữ Seika nằm ở thành phố Toyonaka, khu giảng đường được xây dựng trong khu nhà ở vẫn còn giữ lại những căn nhà lớn kiểu cũ. Vì chỉ có khoa Văn học, khoa Nữ công gia chánh và khoa Thể dục thể thao, nên bình thường số lượng sinh viên ra vào không nhiều. Thêm nữa lại toàn là con gái, nên cũng không ai nói chuyện lớn tiếng trên đường. Nhưng Eriko nghĩ riêng hôm nay, những nhà ở gần đó chắc chắn sẽ cho rằng bên cạnh trường đại học không phải là nơi thích hợp để sinh sống. Đám sinh viên nam của mấy trường giao lưu nhiều nhất với đại học nữ Seika như đại học Eimyo đều ồ ạt xuất quân, hòng tìm kiếm những thành viên mới mẻ và hấp dẫn cho câu lạc bộ hoặc hội nhóm của mình. Bọn họ đảo ánh mắt đầy khát vọng, lượn lờ quanh quẩn trên con đường tất cả buộc phải đi qua trong trường, hễ gặp sinh viên mới nào thích hợp là bất chấp hết thảy xông tới thuyết phục.

“Làm thành viên không công khai cũng được, chỉ cần tham gia những lúc có hoạt động giao lưu, cũng không phải đóng hội phí nữa.” Những câu kiểu như thế vang lên khắp nơi.

Bình thường đi bộ tới cổng chính chỉ mất năm phút, vậy mà hôm nay Eriko và Yukiho phải tốn hơn hai mươi phút đồng hồ. Eriko hiểu rất rõ mục tiêu của đám sinh viên nam bám đuổi nhằng nhẵng kia đều là Yukiho. Từ khi học cùng lớp với Yukiho hồi cấp II, cô đã quen với những chuyện thế này rồi.

Cuộc chiến tranh giành hội viên mới đến cổng chính thì chấm dứt. Eriko và Yukiho đi về phía nhà thể chất, lễ khai giảng sẽ diễn ra ở đó. Trong nhà thể chất, ghế sắt được kê thành hàng, trên cùng có dựng tấm biển ghi rõ tên bộ môn. Bọn họ ngồi xuống cạnh nhau ở vị trí của bộ môn Văn học Anh. Sinh viên mới thuộc bộ môn này có khoảng bốn mươi người, nhưng hơn một nửa ghế vẫn còn trống. Nhà trường không bắt buộc phải có mặt trong lễ khai giảng. Eriko đoán, chắc nhiều sinh viên mới đã đi cho kịp buổi giới thiệu các câu lạc bộ diễn ra sau lễ khai giảng. Cả buổi lễ chỉ có hiệu trưởng và các trưởng khoa lên phát biểu. Toàn những bài diễn văn nhạt nhẽo khiến cho việc chống chọi với cơn buồn ngủ trở nên rất khó khăn. Eriko phải dồn hết sức lực mới không khỏi ngáp dài.

Rời khỏi nhà thể chất, trong sân trường đã kê một dãy bàn thành viên các câu lạc bộ và hội nhóm đều đang cao giọng mời gọi thành viên mới. Trong đó cũng thấp thoáng cả bóng dáng sinh viên nam. Có vẻ là các sinh viên của đại học Eimyo có liên kết với đại học nữ Seika trong tổ chức hoạt động câu lạc bộ.

“Cậu tính sao? Cậu sẽ tham gia câu lạc bộ nào?” Eriko vừa đi vừa hỏi Yukiho.

“Xem nào…” Yukiho ngước nhìn các loại áp phích và biển hiệu, xem ra cũng không phải hoàn toàn không hứng thú.

“Hình như có rất nhiều nhóm quần vợt và trượt băng.” Eriko nói. Thực tế, chỉ riêng hai môn này thôi đã chiếm một nửa rồi. Không phải câu lạc bộ chính thức, cũng không phải hội cùng sở thích, chỉ là một nhóm những người yêu thích tập trung lại mà thôi.

“Tớ không tham gia mấy thứ đó.” Yukiho nói rất dứt khoát.

“Vậy sao?”

“Sẽ bị cháy nắng mất.”

“Cậu nói thế cũng phải…”

“Cậu biết không? Làn da con người có trí nhớ cực kỳ tốt. Nghe nói, da của một người sẽ ghi nhớ lượng tia tử ngoại mà nó phải hứng chịu. Vì vậy, làn da đen sạm do cháy nắng dù có trắng trở lại, thì đến khi có tuổi, những tổn thương vẫn sẽ xuất hiện, các vết nám chính là từ đó mà ra đấy. Có người nói phơi nắng phải nhân lúc còn trẻ, thực ra kể cả lúc trẻ cũng không được đâu.”

“Ồ, ra vậy.”

“Có điều, cậu không phải ngại. Nếu cậu muốn đi trượt tuyết hoặc chơi quần vợt, tớ cũng không cản trở đâu.”

“Không đâu, tớ cũng không muốn.” Eriko vội lắc đầu.

Nhìn cô bạn thân người đúng như tên, có làn da trắng như tuyết, Eriko nghĩ rất đáng cẩn thận bảo vệ da.

Ngay cả khi bọn họ đang nói chuyện thế này, đám sinh viên nam vẫn nhao nhao lao tới như lũ ruồi phát giác ra cái bánh kem. Quần vợt, trượt tuyết, đánh golf, lướt sóng… khổ nỗi lại toàn là những hoạt động không tránh được bị cháy nắng, Eriko thấy buồn cười. Tất nhiên, Yukiho không cho bọn họ cơ hội. Chợt Yukiho dừng bước, đôi mắt hơi xếch như mắt mèo hướng về phía tấm áp phích của một câu lạc bộ. Eriko cũng nhìn theo hướng đó. Trước bàn của câu lạc bộ ấy, có hai nữ sinh trông như sinh viên mới đang nghe người của câu lạc bộ giải thích. Mấy người đó đều không mặc đồ thể thao giống các câu lạc bộ khác. Cả hội viên nữ lẫn hội viên nam, có lẽ đến từ đại học Eimyo; đều mặc áo khoác sẫm màu, người nào người nấy trông trưởng thành già dặn hơn những sinh viên của các câu lạc bộ khác, đồng thời cũng có vẻ từng trải. Câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp, trên áp phích viết như vậy, phần sau còn chú thích trong ngoặc, “Câu lạc bộ liên kết với đại học Eimyo”.

Người đẹp như Yukiho vừa dừng bước, hội viên nam trong câu lạc bộ không thể nào không chú ý, một người trong hội lập tức bước về phía cô.

“Em hứng thú với khiêu vũ à?” Anh chàng có gương mặt sắc nét, có thể coi là đẹp trai ấy hỏi Yukiho bằng giọng rành rọt.

“Có chút chút. Có điều, em chưa nhảy bao giờ, cũng không biết gì cả.”

“Người nào mới đầu cũng không biết gì mà. Em cứ yên tâm, một tháng là nhảy được thôi.”

“Có thể tham quan buổi tập không ạ?”

“Tất nhiên là được.” Nói đoạn, anh ta dẫn Yukiho đến trước bàn tiếp nhận, giới thiệu cô với hội viên nữ của đại học nữ Seika đang ngồi ở đó. Sau đó, anh ta ngoảnh đầu lại hỏi Eriko, “Em cũng tham gia chứ?”

“Không, em không tham gia đâu.”

“Ờ.” Lời mời chào với Eriko dường như thuần túy xuất phát từ phép lịch sự, nói xong anh ta liền lập tức trở lại bên cạnh Yukiho. Hẳn anh ta vội vì sợ bị người khác tranh mất vai trò hướng dẫn mà mình đã may mắn giành được. Thực tế đã có ba sinh viên nam đứng vây xung quanh Yukiho rồi.

“Sao không đến coi buổi tập xem sao?”

Có người cất tiếng nói bên tai Eriko đang đứng vẩn vơ ở đó. Cô giật nẩy mình, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một sinh viên nam cao lớn đang cúi đầu nhìn mình.

“Da, thôi ạ.” Eriko xua tay từ chối.

“Tại sao?” Anh ta mỉm cười hỏi cô.

“Bởi vì… tạng người như em không hợp với khiêu vũ, nếu em học khiêu vũ, người nhà nghe thấy nhất định sẽ cười đau cả bụng mất.”

“Chuyện này chẳng liên quan đến việc tạng người em như thế nào cả, chẳng phải bạn em cũng muốn tham quan buổi tập đây sao? Vậy em cứ cùng đi với cô ấy xem thế nào. Chỉ xem thôi, cũng không cần phải đóng tiền, sau khi tham quan xong cũng không bắt buộc tham gia câu lạc bộ.”

“Ừm, nhưng đúng là em không làm được đâu.”

“Em không thích khiêu vũ à?”

“Không phải, em cảm thấy khiêu vũ rất tuyệt. Nhưng mà, em không thể làm được, chắc chắn là không được.”

“Tại sao vậy?” Anh chàng sinh viên cao lớn ấy nghiêng đầu vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn đang cười.

“Bởi vì, em sẽ bị say ngay.”

“Say?”

“Em rất dễ say xe, say tàu, em rất kỵ mấy thứ lắc lư.”

Anh ta chau mày trước lời giải thích của cô.

“Anh không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến khiêu vũ?”

“Thì bởi,” Eriko lí nhí nói tiếp, “khiêu vũ giao tiếp, chẳng phải là con trai cầm tay con gái xoay tròn hay sao? Trong phim Cuốn theo chiều gió, có một cảnh Scarlett mặc áo tang khiêu vũ với Rhett Butler còn gì? Em xem thôi cũng thấy xây xẩm mặt mày rồi.”

Eriko nói rất nghiêm túc, nhưng anh chàng sinh viên nghe được nửa chừng đã bật cười thành tiếng.

“Có rất nhiều người thích khiêu vũ giao tiếp nhưng chỉ đứng xa nhìn, có điều, lý do này của em thì anh mới nghe lần đầu đấy.”

“Nhưng không phải em đùa đâu, em thật sự rất lo lắng về chuyện đó mà.”

“Thật à?”

“Vâng.”

“Được, vậy em hãy tự đi xác nhận xem có đúng là sẽ bị chóng mặt không.” Nói đoạn, anh ta liền kéo tay Eriko, đưa cô đến bàn tiếp nhận của câu lạc bộ.

Không biết ba sinh viên nam bên cạnh nói gì, Yukiho vừa điền xong tên vào danh sách, đang cười cười. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên khi trông thấy Eriko bị kéo tay đi. “Để cô ấy đến tham quan buổi tập nữa.” Anh chàng sinh viên cao lớn nói.

“A, anh Shinozuka…” Thành viên nữ phụ trách tiếp đón lẩm bẩm.

“Xem ra, cô ấy có hiểu lầm rất lớn đối với khiêu vũ giao tiếp.” Anh ta mỉm cười khoe hàm răng trắng với Eriko.

***

Buổi thăm câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp kết thúc lúc năm giờ chiều, sau đó, mấy sinh viên nam của đại học Eimyo liền mời những sinh viên mới mà họ để mắt đi uống cà phê. Người gia nhập câu lạc bộ này vì mục đích đó không phải ít.

Tối hôm ấy, Shinozuka Kazunari ở lại khách sạn thành phố Osaka. Anh chàng ngồi trên chiếc xô pha cạnh cửa sổ, mở cuốn sổ ghi chép ra, trong đó ghi hai mươi ba cái tên. Kazunari gật gù, cũng tàm tạm, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng ít nhất cũng hơn năm ngoái. Vấn đề là có mấy người sẽ gia nhập câu lạc bộ.

“Bọn con trai cỏ vẻ phấn chấn hơn các năm trước.” Tiếng nói phát ra trên giường.

Kurahashi Kanae châm thuốc, phả ra một làn khói xám. Cô ta đắp chăn len ngang ngực, để lộ ra mảng vai trần. Ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ phủ những mảng tối lên gương mặt có nét lai ngoại quốc.

“Hơn các năm trước? Thế sao?”

“Anh không cảm thấy thế à?”

“Anh thấy vẫn như bình thường mà.”

Kanae lắc đầu, mái tóc dài cũng đung đưa theo. “Hôm nay đặc biệt phấn chấn. Chỉ vì một người thôi.”

“Một người?”

“Con bé họ Karasawa sẽ gia nhập câu lạc bộ còn gì?”

“Karasawa?” Ngón tay Kazunari di dọc theo danh sách những cái tên, “Karasawa Yukiho… bộ môn Văn học Anh?”

“Anh không nhớ à? Không phải chứ?”

“Quên thì không quên, có điều gương mặt thì không nhớ rõ cho lắm, người tham quan hôm nay nhiều thế cơ mà.”

Kanne khịt mũi hừ một tiếng.

“Vì anh Kazunari không thích loại con gái như vậy mà.”

“Loại nào?”

“Vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà danh giá. Anh không thích loại đó, ngược lại thích con gái phải hư một chút, đúng không? Giống như em ấy.”

“Làm gì có chứ, với lại, cô bé Karasawa ấy là tiểu thư nhà danh giá à?”

“Cậu Nagayama còn nói con bé chắc chắn là trinh nữ nên phấn chấn lắm.” Kanae bật cười khúc khích.

“Cái thằng ấy đúng là đồ ngốc.” Kazunari cười thiểu não, vừa nhồm nhoàm nhai bánh sandwich phục vụ mang lên phòng, vừa nhớ lại những sinh viên mới hôm nay đến tham quan.

Anh ta thực sự không nhớ rõ Karasawa Yukiho cho lắm. Anh ta nhớ là cô xinh đẹp, nhưng chỉ thế mà thôi. Kazunari không thể nhớ chính xác gương mặt của cô. Dẫu sao, mới chỉ nói với nhau một hai câu và anh ta cũng không quan sát kỹ các cử chỉ của cô, không thể đoán được cô có phải tiểu thư nhà danh giá hay không. Anh ta nhớ cậu Nagayama học cùng khóa với mình rất phấn chấn, nhưng đến bây giờ, anh ta mới biết thì ra là vì cô. Ngược lại người để lại ấn tượng trong ký ức của Kazunari, là Kawashima Eriko đi cùng với Karasawa Yukiho như một tùy tùng. Gương mặt không hề trang điểm, quần áo đúng khuôn phép, là một cô gái cực kỳ thích hợp với từ “mộc mạc”. Đó có lẽ là lúc Karasawa Yukiho đang điền tên vào danh sách tham quan buổi tập. Kawashima Eriko đứng lặng lẽ một mình ở cách đó không xa chờ bạn. Dù có người đi qua bên cạnh hay có người lớn tiếng hét hò, cô dường như đều không để ý tựa hồ việc chờ đợi như thế thậm chí còn khiến cô thoải mái vui vẻ. Bộ dạng ấy làm anh ta liên tưởng tới một đóa hoa dại. Đóa hoa nhỏ không ai biết tên ở ven đường, đang đung đưa trong gió. Giống như tâm lý muốn hái lấy đóa hoa đó, Kazunari đã bắt chuyện với cô. Vốn dĩ, chủ tịch câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp như anh ta không cần phải đích thân đi chiêu mộ thành viên mới. Kawashima Eriko là một cô gái đặc biệt, phản ứng của cô với những lời Kazunari nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Lời nói và vẻ mặt của cô khiến anh ta cảm thấy hết sức mới mẻ. Lúc đi tham quan, anh ta cũng rất để ý đến Eriko. Có lẽ nói là để ý đến cô một cách vô thức mới chính xác. Ánh mắt anh ta luôn luôn hướng về phía cô. Có thể bởi vì cô là người tỏ ra nghiêm túc nhất trong tất cả những người đến tham quan. Hơn nữa, những người khác đều ngồi trên ghế còn từ đầu chí cuối cô chỉ đứng. Có lẽ cô cho rằng ngồi xuống xem thì không phải phép với các anh chị khóa trước. Lúc bọn họ sắp ra về, Kazunari đuổi theo hỏi cô cảm tưởng.

“Rất tuyệt ạ.” Kawashima Eriko nói, hai tay nắm chặt trước ngực, “Em vẫn luôn cho rằng khiêu vũ giao tiếp đã lạc hậu rồi, nhưng mà có thể nhảy được đẹp như thế, đúng là giỏi quá đi mất. Em cảm giác các anh chị ấy đều phải qua tuyển chọn.”

“Em lầm rồi.” Kazunari lắc đầu phủ nhận.

“Ơ? Không phải ạ?”

“Không phải được tuyển mới học khiêu vũ, mà cần đã biết khiêu vũ mới được tuyển “

“Ồ…” Kawashima Eriko tựa như tín đồ đang nghe cha xứ giảng đạo, ngước nhìn Kazunari với ánh mắt khâm phục pha lẫn ngưỡng mộ, “Hay quá!”

“Hay? Cái gì hay?”

“Có thể nói được những lời như vậy ấy ạ, không phải những người được chọn mới khiêu vũ, mà những người biết khiêu vũ mới được chọn, đúng là danh ngôn chí lý.”

“Đừng thế chứ, anh chỉ đột nhiên nghĩ tới rồi thuận miệng nói ra thôi.”

“Không, em sẽ không quên đâu. Em sẽ coi câu nói này như một sự khích lệ, để cố gắng.” Eriko kiên quyết nói.

“Nói vậy là, em quyết định gia nhập câu lạc bộ rồi?”

“Vâng ạ, hai chúng em đã quyết định. Sau này xin anh quan tâm giúp đỡ.” Nói đoạn, Eriko nhìn sang người bạn đứng cạnh.

“Được, vậy cũng mong hai em cố gắng.” Kazunari đưa ánh mắt sang phía bạn của Eriko.

“Xin anh giúp đỡ ạ.” Bạn cô lịch sự cúi đầu đáp lễ, sau đó nhìn thẳng vào gương mặt Kazunari.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn Karasawa Yukiho từ chính diện. Anh ta ấn tượng rằng đó quả thật là một gương mặt đường nét cân đối. Thế nhưng, lúc đó, anh ta còn có một cảm giác khác đối với cặp mắt như mắt mèo của cô. Giờ nghĩ lại, anh ta nhận ra, đó chính là lý do khiến anh ta cho rằng cô không phải tiểu thư nhà danh giá bình thường. Trong ánh mắt cô thoáng qua một vẻ dữ dằn không thể tả bằng lời. Nhưng dường như đó không phải ánh mắt khi lòng tự trọng bị tổn thương vì chủ tịch câu lạc bộ Khiêu vũ không để ý đến sự tồn tại của cô mà chỉ mải nói chuyện với cô bạn Eriko. Ánh mắt ấy không phải loại đó.

Mà còn nguy hiểm hơn… đó là cảm giác của Kazunari. Có thể nói là ánh mắt ẩn chứa sự ti tiện. Anh ta cho rằng, tiểu thư nhà danh giá thực sự, chắc chắn sẽ không có ánh mắt như thế.

***

Đã hai tuần trời qua kể từ ngày khai giảng. Học hết tiết thứ tư của bộ môn Văn học Anh, Eriko liền cùng Yukiho đi tới đại học Eimyo. Từ trường đại học nữ Seika, bắt tàu điện đi chừng ba mươi phút là tới nơi. Câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp tập luyện chung vào mỗi thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, nhưng các thành viên của đại học nữ Seika không tập luyện riêng trong trường, nên hôm nay mới là buổi thứ tư của hai người họ.

“Mong là hôm nay có thể học được.” Trên tàu điện, Eriko chắp tay làm động tác cầu nguyện.

“Cậu đã biết nhảy rồi còn gì?” Yukiho nói.

“Không được! Chân tớ vẫn không nghe lời. Tớ sắp không theo kịp mất rồi.”

“Cậu mà than vãn như vậy, anh Shinozuka sẽ thất vọng đấy. Người ta nhiệt tình mời cậu vào câu lạc bộ thế cơ mà.”

“Cậu nói thế, tớ lại càng áy náy hơn.”

“Nghe nói chỉ có mỗi mình cậu là thành viên do chủ tịch trực tiếp chiêu mộ thôi đấy. Cũng có nghĩa, cậu là VIP, đừng phụ lòng mong mỏi của người ta chứ.” Yukiho lộ ra ánh mắt đùa cợt.

“Đừng nói thế, tớ không chịu được áp lực đâu. Nhưng mà tại sao anh Shinozuka lại chỉ mời tớ nhỉ?”

“Vì anh ấy để ý đến cậu, chắc chắn luôn.”

“Làm sao có chuyện ấy chứ! Nếu là Yukiho, tớ còn hiểu được. Huống hồ, anh ấy đã có chị Kurahashi rồi.”

“Chị Kurahashi nhỉ.” Yukiho gật đầu, “Hình như bọn họ cặp với nhau cũng lâu lắm rồi.”

“Anh Nagayama bảo họ cặp từ hồi năm thứ nhất. Nghe nói chị Kurahashi chủ động theo đuổi, không biết có phải thật không?”

“Có lẽ thế.” Yukiho lại gật đầu, rõ ràng cũng không mấy kinh ngạc.

Ngay từ lần đầu tiên tham gia luyện tập, Eriko đã biết Shinozuka Kazunari và Kurahashi Kanae là một đôi được công nhận. Kanae thân mật gọi thẳng tên của Shinozuka. Vả lại, lúc khiêu vũ người chị ta cứ dính sát vào Shinozuka như cố ý muốn khoe khoang với các thành viên mới. Những thành viên khác hoàn toàn không dị nghị trước hành động này, điều đó đủ chứng minh quan hệ của họ.

“Chị Kurahashi chắc là muốn tuyên bố với chúng ta đấy mà.” Yukiho nói.

“Tuyên bố?”

“Nói rõ với tất cả rằng: anh Shinozuka là của tôi.”

“A…” Eriko gật đầu tán đồng với Yukiho. Cô rất hiểu thứ cảm giác ấy.

Hễ nghĩ đến Shinozuka Kazunari, Eriko lại cảm thấy ngực mình nong nóng. Cô không biết cảm giác này có phải là tình yêu hay không. Chỉ biết rằng khi trông thấy những cử chỉ thân mật như của những người yêu nhau giữa anh ta và Kurahashi Kanae, cô hơi hụt hẫng. Nếu đây là mục đích của Kanae vậy thì chị ta đã giành được thắng lợi mỹ mãn rồi. Thế nhưng khi nghe đàn chị học năm thứ hai kể về gia đình của Shinozuka Kazunari, cô lại thấy việc mình có cảm giác tương tư anh ta chỉ là một chuyện nực cười. Anh ta là con trai cả của giám đốc điều hành công ty dược phẩm Shinozuka, một trong năm công ty dược lớn nhất Nhật Bản. Chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại là bác của anh ta. Nói cách khác, anh ta là công tử nhà giàu chính cống. Erika không thể tin được một nhân vật như vậy lại ở ngay bên cạnh mình. Vì vậy, cô cho rằng chuyện anh ta chủ động tiếp cận mình, chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của một công tử con nhà giàu có mà thôi.

Hai người xuống tàu ở nhà ga phía trước đại học Eimyo. Vừa ra khỏi tàu, họ liền cảm nhận được làn gió đang mơn man khuôn mặt.

“Hôm nay tớ phải về trước, xin lỗi cậu nhé.” Yukiho nói.

“Có hẹn à?”

“Không, có chút việc.”

“Ừ.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, thỉnh thoảng Yukiho lại tách ra khỏi Eriko như thế. Hiện giờ Enko đã không còn căn vặn đầu đuôi ngọn ngành nữa. Hồi trước, có một lần cô cứ nhằng nhẵng hỏi đến cùng, kết quả bị Yukiho cắt đứt quan hệ. Chỉ có lần đó, là bọn họ bất hòa với nhau.

“Hình như sắp mưa rồi.”

Ngẩng đầu lên nhìn bầu không u ám, Yukiho lẩm bẩm tự nói với mình.

***

Có lẽ vì đang mải suy nghĩ nên Kazunari không để ý những giọt nước li ti đã bắt đầu bám trên kính chắn gió tự lúc nào. Khi vừa ý thức được là trời mưa thì tấm kính đã bị nước mưa làm ướt, khó mà nhìn thấy đường phía trước. Kazunari vội dùng tay trái gạt cần điều khiển, định bật cần gạt nước lên, nhưng anh ta nhận ra ngay là không đúng, liền đổi tay nắm vô lăng để tiện gạt cần điều khiển nằm ở phía tay phải. Hầu hết các xe nhập cảng, cho dù vô lăng nằm bên tay phải, thì vị trí các cần điều khiển cũng vẫn bị ngược với xe Nhật Bản sản xuất. Chiếc Volkswagen Golf anh ta mới mua tháng trước cũng không phải ngoại lệ. Ra khỏi cổng trường, các sinh viên đi về phía ga tàu điện, ai cũng lấy cặp sách hoặc túi giấy làm ô che đầu, vội vội vàng vàng rảo bước. Kazunari vô tình liếc thấy Kawashima Eriko đi trên đường dành cho người đi bộ. Cô dường như hoàn toàn không để ý đến chiếc áo khoác màu trắng bị ướt, bước chân vẫn thong dong chậm rãi như mọi khi. Karasawa Yukiho bình thường không rời cô hôm nay lại không thấy đâu. Kazunari lái xe áp sát đường dành cho người đi bộ, giảm tốc còn tương đương với tốc độ của Eriko, nhưng cô không nhận ra, vẫn giữ nguyên nhịp bước ấy. Có lẽ đang nghĩ đến chuyện gì vui, khóe miệng cô thoáng nở một nụ cười mỉm. Kazunari khẽ ấn hai lượt còi, rốt cuộc cũng làm Eriko nhìn về phía này. Anh ta mở cửa kính bên tay trái. “Này! Chuột con ướt sũng, anh đến giải vây cho em đây.”

Thế nhưng, Eriko không cười trước câu nói đùa ấy, trái lại, cô còn đanh mặt, rảo bước nhanh hơn. Kazunari vội lái xe đuổi theo.

“Này! Em làm sao thế? Đừng chạy chứ!”

Cô chẳng những không dừng lại, mà càng bước nhanh hơn, chẳng buồn liếc anh ta lấy một lần. Khi ấy, Kazunari mới nhận ra hình như mình đã bị hiểu lầm.

“Là anh đây! Kawashima!”

Nghe thấy có người gọi mình, rốt cuộc cô cũng dừng bước, kinh ngạc ngoảnh đầu lại.

“Muốn tán tỉnh, anh sẽ chọn ngày thời tiết đẹp, không lợi dụng lúc người khác khó khăn đâu.”

“Anh Shinozuka…” Cô mở to mắt, đưa tay lên bụm miệng.

Kawashima Eriko mang theo một chiếc khăn tay màu trắng. Không trắng tuyền, mà trên nền trắng có hình những bông hoa nhỏ. Cô dùng chiếc khăn tay hoa ấy lau mặt và tay bị ướt, cuối cùng mới nhẹ nhàng lau cổ. Cô cởi chiếc áo khoác ẩm ướt ra, đặt trên đùi. Kazunari bảo để ở ghế sau cũng được, nhưng cô nói như thế sẽ làm ướt mất ghế, không chịu bỏ nó ra.

“Em rất xin lỗi, trời tối quá, em không nhìn thấy anh.”

“Không sao cả. Đúng là gọi kiểu ấy khó tránh bị hiểu lầm là bọn tán tỉnh.” Kazunari vừa lái xe vừa nói. Anh ta định đưa cô về nhà.

“Xin lỗi anh, vì đôi khi cũng có người bắt chuyện kiểu ấy.”

“Ồ, em cũng hot nhỉ.”

“À, không phải, không phải em, lúc đi với Yukiho, trên đường thường hay có người bắt chuyện tán tỉnh…”

“Nói chuyện này mới nhớ, hiếm khi thấy em không đi cùng Karasawa như hôm nay. Anh thấy cô ấy có đến tập cơ mà?”

“Bạn ấy có việc nên về giữa chừng rồi ạ.”

“Vì vậy em mới đi một mình. Nhưng mà,” Kazunari liếc cô một cái, “tại sao em đi bộ?”

“Đi bộ?”

“Vừa nãy ấy.”

“Em phải về nhà mà.”

“Không phải, ý anh hỏi là tại sao em không chạy, mà đi bộ. Những người khác đều chạy còn gì?”

“À, em có vội đâu.”

“Không sợ bị ướt à?”

“Nhưng nếu chạy, sẽ cảm thấy hạt mưa quật mạnh lên mặt, giống thế này này.” Cô chỉ vào tấm kính chắn gió. Mưa đã nặng hạt dần. Cần gạt nước gạt đi những hạt mưa đập vào tấm kính bắn lên tung tóe.

“Nhưng có thể giảm bớt thời gian dầm mưa mà.”

“Với tốc độ của em, cùng lắm chỉ bớt được ba phút thôi. Em không muốn vì rút ngắn một chút thời gian mà phải chạy trên con đường lõng bõng nước. Có thể bị ngã nữa.”

“Ngã? Không đến nỗi chứ?” Kazunari bật cười thành tiếng.

“Không phải đùa đâu ạ, em hay bị ngã lắm. À, nói chuyện này mới nhớ, hôm nay lúc tập em đã ngã rồi, còn giẫm lên chân của anh Yamamoto nữa… Tuy rằng anh Yamamoto bảo em không cần lo, nhưng chắc chắn là rất đau.” Eriko đưa tay phải xoa nhẹ lên cẳng chân lộ ra bên dưới chiếc váy xếp nếp.

“Quen với khiêu vũ chưa?”

“Một chút chút ạ. Nhưng mà vẫn hoàn toàn không ổn. Trong các sinh viên mới thì em là học chậm nhất. Như Yukiho ấy, cảm giác đã hoàn toàn giống một quý cô rồi.” Eriko thở dài.

“Rồi sẽ nhảy rất giỏi ngay thôi mà.”

“Được không ạ? Mong rằng như thế.”

Kazunari dừng lại trước đèn đỏ, ngắm gương mặt nghiêng của Eriko. Cô vẫn để mặt mộc thuần khiết, nhưng dưới ánh đèn đường hai gò má mịn màng không chút tì vết. Trông như đồ sứ vậy, anh ta thầm nhủ. Trên má cô dính mấy sợi tóc ẩm, anh ta liền vươn tay, định gạt những sợi tóc ấy ra. Thấy thế cô giật nẩy người lên vì ngạc nhiên.

“Xin lỗi, tại anh thấy tóc em dính trên mặt.”

“À!” Eriko cúi đầu khẽ nói, vén tóc ra phía sau. Dù trong bóng tối, cũng có thể nhìn ra được gương mặt cô hơi ửng hồng. Đèn đã chuyển xanh, Kazunari cho xe lăn bánh.

“Kiểu tóc này em để từ khi nào vậy?” Anh ta nhìn thẳng về phía trước, hỏi.

“Ồ? Kiểu này ạ?” Eriko đưa tay vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt, “Trước khi tốt nghiệp cấp III không lâu ạ.”

“Hẳn rồi. Mốt gần đây mà, có mấy sinh viên mới cũng cắt kiểu tóc này. Có phải gọi là ‘kiểu đầu của Seikochan’ không? Ai cũng để kiểu đầu này mà chẳng quan tâm xem có hợp hay không.”

Anh ta đang nói đến kiểu tóc để dài vừa phải, tóc mái buông trước trán, hai bên vén về phía sau. Kazunari không thích kiểu tóc đặc trưng của nữ ca sĩ mới nổi năm ngoái, Matsuda Seiko cho lắm.

“Không hợp với em ạ?” Eriko rụt rè hỏi.

“Ừm,” Kazunari vào số, chuyển hướng, quay tay lái xong mới tiếp, “nói thực là không hợp cho lắm.”

“Thế ạ?” Cô liên tiếp vuốt tóc.

“Em thích à?”

“Cũng không hẳn, chỉ là, Yukiho khuyên em để kiểu này, bạn ấy nói kiểu này hợp với em…”

“Lại là cô ấy, cái gì em cũng nghe Karasawa nhỉ.”

“Không có đâu ạ…”

Kazunari liếc thấy Eriko cụp mắt nhìn xuống. Đột nhiên anh ta nảy ra một ý tưởng, bèn liếc đồng hồ, thấy đã gần bảy giờ.

“Tiếp sau đây em có kế hoạch gì không? Có đi làm thêm không?”

“Dạ, không ạ.”

“Có thể đi với anh một lúc không?”

“Đi đâu ạ?”

“Đừng lo, không dẫn em đến chỗ nào không tử tế đâu.” Nói đoạn, Kazunari đạp chân ga.

Dọc đường, anh ta tìm thấy bốt điện thoại, liền gọi điện tới chỗ nào đó. Anh ta không cho Eriko biết họ sắp đi đâu. Nhìn bộ dạng thấp thỏm không yên của cô, anh ta lại thấy thích thú.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, điểm đến của bọn họ là cửa hàng nằm trên tầng hai. Lúc tới trước cửa tiệm, Eriko kinh ngạc đưa hai tay lên che miệng, lùi về phía sau.

“Ơ… sao lại đến hiệu cắt tóc?”

“Anh cắt tóc ở đây mấy năm rồi. Tay nghề của ông chủ rất cao, em cứ yên tâm.” Nói mấy câu ấy xong, anh ta liền đẩy vào lưng Eriko, mở cửa tiệm ra. Chủ tiệm là một người đàn ông chừng hơn ba mươi, để ria mép. Anh ta từng giành được giải thưởng ở nhiều cuộc thi, kỹ thuật và gu thẩm mỹ đều được đánh giá rất cao. Anh ta chào hỏi Kazunari, “Xin chào! Chúng tôi đang đợi cậu.”

“Tôi xin lỗi vì đến muộn thế này.”

“Không sao, không sao, đã là bạn của cậu Kazunari thì mấy giờ đến cũng không muộn.”

“Tôi muốn anh cắt tóc cho cô ấy.” Kazunari khoát tay về phía Eriko, “Cắt cho cô ấy kiểu tóc nào hợp vào.”

“Không thành vấn đề.” Ông chủ nhìn chằm chằm vào Eriko. Ánh mắt như đang phát huy trí tưởng tượng trong đầu. Eriko không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.

“Còn nữa,” Kazunari quay sang cô trợ lý bên cạnh nói, “có thể giúp cô ấy trang điểm nhẹ một chút không? Để tôn lên kiểu tóc.”

“Vâng ạ.” Cô trợ lý tự tin gật đầu.

“Xin lỗi, anh Shinozuka,” Eriko ngập ngừng, ngượng nghịu nói, “hôm nay em không mang theo nhiều tiền, với lại, em hầu như không trang điểm…”

“Mấy chuyện này không cần em phải lo, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đó là được.”

“Nhưng mà, em không nói với bố mẹ là sẽ đi cắt tóc nên về muộn quá bố mẹ sẽ lo lắng.”

“Cũng phải.” Kazunari gật đầu, lại nhìn về phía người trợ lý, “Tôi có thể mượn điện thoại một chút không?”

“Được ạ.” Nữ trợ lý đáp lời, mang điện thoại trên mặt quầy ra. Dây điện thoại rất dài, có lẽ để tiện cho các khách hàng nghe trong lúc cắt tóc. Kazunari đưa cho Eriko.

“Đây, gọi điện về nhà, bảo là về muộn vì ghé vào tiệm cắt tóc, sẽ không bị mắng đâu nhỉ?”

Có lẽ hiểu rằng phản đối nữa chỉ phí công, Eriko phụng phịu cầm ống nghe lên.

Kazunari ngồi trên chiếc xô pha kê ở góc tiệm chờ đợi. Một cô bé làm thêm trông như học sinh cấp ba bưng cà phê lên. Nhìn thấy cô để kiểu tóc hơi giống húi cua, Kazunari thoáng kinh ngạc, nhưng không khỏi thán phục vì khá hợp với bé. Anh ta cũng nghĩ kiểu tóc này có khi sẽ thành mốt. Kazunari hết sức chờ mong xem Eriko sẽ thay đổi như thế nào. Nếu trực giác của anh ta không sai, vẻ đẹp tiềm tàng trong cô nhất định sẽ bộc lộ. Chính bản thân Kazunari cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Kawashima Eriko như thế. Đúng là khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, Kazunari đã bị thu hút nhưng anh ta không thể giải thích rõ mình bị thu hút vì điều gì. Điều duy nhất có thể xác định được, chính là cô không phải do người khác giới thiệu cho anh ta, cũng không chủ động tiếp cận anh ta, mà là cô gái anh ta phát giác bằng cặp mắt của chính mình. Và anh ta rất hài lòng với sự thật này. Vì những cô gái có qua lại với anh ta trong quá khứ, đều không ngoài hai loại đầu tiên kia. Nghĩ kỹ lại những chuyện từ trước đến giờ, Kazunari mới thấy, tình trạng này hình như không chỉ giới hạn ở quan hệ nam nữ. Anh ta xưa nay luôn có sẵn mọi thứ dù là đồ chơi hay quần áo. Không có thứ gì là tự anh ta tìm thấy, khát khao, đồng thời tìm cách giành được cả. Vì tất cả mọi thứ đều đã có sẵn nên nhiều lúc, anh ta thậm chí còn không buồn nghĩ xem đó có phải là thứ anh ta muốn hay không. Lựa chọn vào khoa Kinh tế của đại học Eimyo cũng rất khó nói xuất phát từ nguyện vọng của bản thân anh ta. Lý do chủ yếu nhất là rất nhiều họ hàng thân thích đều tốt nghiệp từ trường đại học này. Nói là lựa chọn, thực ra không chính xác bằng “đã được quyết định từ trước”. Ngay cả việc lựa chọn câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp làm hoạt động ngoại khóa, cũng không phải do Kazunari quyết định. Cha anh ta viện cớ ảnh hưởng đến chụyện học hành, đã phản đối anh ta tham gia câu lạc bộ. Duy chỉ có khiêu vũ là ít nhiều có ích trong giao tiếp nên ông mới cho phép anh ta tham gia.

Và…

Kurahashi Kanae cũng không phải cô gái anh ta lựa chọn, là cô ta đã chọn anh ta. Từ hồi bọn họ vẫn còn là sinh viên mới, trong các thành viên trường đại học nữ Seika của câu lạc bộ, cô ta đã là người xinh đẹp nổi bật nhất. Chủ đề mà các thành viên nam quan tâm nhất trong buổi ra mắt đầu tiên của thành viên mới là ai sẽ nhảy cặp với cô ta. Một hôm, cô ta chủ động đề nghị với Kazunari, muốn anh chọn mình làm bạn nhảy. Kazunari cũng đã để ý đến vẻ đẹp của cô ta nên đề nghị này làm anh ta sướng rơn. Và sau một thời gian bắt cặp luyện tập cùng nhau họ đã chuyển ngay sang quan hệ yêu đương. Nhưng mà, anh ta thầm nhủ…

Kazunari cũng không chắc mình có yêu Kanae không. Anh ta chỉ thấy vui vẻ thích thú vì có thể qua lại và quan hệ xác thịt với một cô gái xinh đẹp. Bằng chứng là khi có những kế hoạch vui chơi khác, anh ta thường không hề nuối tiếc hy sinh ngay buổi hẹn của hai người. Anh ta cũng cảm thấy thật phiền phức vì Kurahashi hay đòi phải gọi điện thoại cho cô ta hàng ngày. Về phần Kanae, cô ta có thực lòng yêu anh ta hay không cũng rất đáng đặt dấu hỏi. Cô ta chỉ muốn “danh phận” thôi. Có lúc cô ta cũng nhắc đến hai chữ tương lai, nhưng Kazunari đoán, cho dù cô ta muốn kết hôn với mình chăng nữa, cũng không phải vì muốn trở thành vợ mình, mà là muốn chen chân vào gia tộc Shinozuka. Dù sao chăng nữa, anh ta cũng đang nghĩ đến việc kết thúc quan hệ với Kanae. Hôm nay khi luyện tập, cô ta lại áp sát người vào anh ta như thể muốn khoe khoang với các thành viên khác. Chuyện này đủ lắm rồi. Kazunari đang vừa uống cà phê vừa nghĩ ngợi vẩn vơ thì nữ trợ lý xuất hiện trước mặt.

“Xong rồi ạ.” Cô ta mỉm cười nói.

“Trông thế nào?”

“Anh hãy tự mình nhìn ạ.” Người nữ trợ lý lộ ra ánh mắt đầy ẩn ý.

Eriko ngồi trên chiếc ghế trong cùng. Kazunari chầm chậm bước lại gần, nhìn thấy gương mặt cô phản chiếu trong gương, anh ta lập tức nín thở. Mái tóc cắt cao, để lộ một chút thùy tai, nhưng không hề giống bé trai, ngược lại càng làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính của cô. Hơn nữa, gương mặt đã trang điểm cũng khiến Kazunari ngẩn người ra nhìn. Làn da đẹp được tôn lên càng đẹp hơn, đôi mắt dài mảnh làm trái tim anh ta xao xuyến.

“Thật đáng kinh ngạc.” Kazunari lẩm bẩm, giọng hơi khàn đi.

“Trông kỳ lắm ạ?” Eriko lo lắng hỏi.

“Không hề.” Anh ta lắc đầu, quay sang phía ông chủ, “Tài thật. Đúng là tay nghề cao.”

“Là người mẫu vốn đã đẹp rồi.” Ông chủ cười toe toét.

“Em đứng dậy xem nào.” Kazunari nói với Eriko.

Cô rụt rè đứng dậy, ngượng nghịu ngước mắt lên nhìn anh ta. Kazunari chăm chú nhìn dáng vẻ của cô, rồi nói: “Ngày mai em có việc gì không?”

“Ngày mai ạ?”

“Ngày mai là thứ Bảy, em chỉ học buổi sáng thôi nhỉ?”

“À, thứ Bảy em không có tiết.”

“Vậy thì tốt. Có việc gì khác không? Có đi chơi với bạn bè không?”

“Không ạ, không có việc gì.”

“Vậy thì cứ quyết định thế đi, em đi với anh nhé, anh muốn đưa em tới mấy chỗ này.”

“Ơ? Đi đâu ạ?”

“Cứ đợi đến mai sẽ biết.”

Kazunari lại tán thưởng gương mặt và kiểu tóc của Eriko lần nữa. Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Phải để cô gái xinh đẹp đầy cá tính này mặc trang phục kiểu gì mới hợp đây nhỉ? Suy nghĩ của anh ta sớm đã bay đến buổi hẹn ngày mai rồi.

***

Sáng thứ Hai, Eriko đến giảng đường thì Yukiho đã ngồi vào chỗ trước. Vừa trông thấy cô, Yukiho mở to mắt, nét mặt như đông cứng lại. Tựa hồ kinh ngạc đến độ không thốt nên lời.

“… Cậu sao vậy?” Một lúc sau Yukiho mới cất tiếng, giọng lạc đi, một chuyện rất hiếm khi thấy ở cô.

“Xảy ra rất nhiều chuyện.” Eriko ngồi xuống bên cạnh Yukiho. Mấy sinh viên đã quen mặt cũng nhìn về phía cô với vẻ kinh ngạc. Điều đó thật dễ chịu.

“Cắt tóc lúc nào thế?”

“Thứ Sáu, hôm trời mưa ấỵ.”

Eriko kể chuyện hôm ấy cho Yukiho. Yukiho xưa nay vẫn luôn bình tĩnh lộ vẻ kinh ngạc ra mặt, nhưng không lâu sau sự kinh ngạc ấy chuyển thành nụ cười. “Tuyệt quá còn gì? Anh Shinozuka quả nhiên đã để ý đến cậu.”

“Thật à?” Eriko dùng đầu ngón tay mân mê lọn tóc đã cắt ngắn bên mặt.

“Sau đó thứ Bảy các cậu đi đâu?”

“Thứ Bảy…” Eriko tiếp tục tiết lộ.

Chiều thứ Bảy, Shinozuka Kazunari đưa Eriko đến một cửa hàng đồ hiệu cao cấp. Anh ta bước thẳng vào trong như khách quen, cũng giống ở hiệu cắt tóc lần trước, yêu cầu người phụ nữ trông có vẻ là quản lý cửa hàng tìm cho Eriko trang phục phù hợp. Cô quản lý ăn mặc tao nhã ấy nghe vậy lập tức hoạt bát hẳn lên, ra lệnh cho các nhân viên trẻ lấy hết bộ này đến bộ khác. Eriko độc chiếm gian thử đồ. Khi biết nơi mình cần đến là cửa hàng thời trang, Eriko thầm nghĩ mua một bộ quần áo trông người lớn một chút cũng không tệ, nhưng khi nhìn thấy giá đề trên những bộ trang phục khoác lên người mình, cô không khỏi tái mặt. Cô không mang nhiều tiền đến thế, mà dẫu có, cô cũng không dám bỏ ra một khoản lớn như vậy vì mấy bộ quần áo. Khi Eriko rỉ tai Kazunari điều đó, anh ta thản nhiên như không

“Không sao, anh tặng em.”

“Thế sao được ạ. Đồ đắt như vậy!”

“Khi đàn ông bảo tặng, em cứ nhận lấy không phải ngại đâu. Em không phải lo lắng, anh chẳng cần em trả ơn, chỉ là muốn để em mặc những thứ quần áo thích hợp thôi.”

“Nhưng mà, tiền ở hiệu cắt tóc hôm qua cũng là anh trả rồi…”

“Bởi anh đã bắt em cắt mái tóc dài mà em yêu thích chỉ vì sự ngẫu hứng của mình nên đương nhiên phải trả tiền rồi. Vả lại, tất cả chuyện này cũng vì bản thân anh thôi. Anh không thể chịu nổi khi cô gái anh dẫn theo bên cạnh để tóc kiểu Seikochan không hợp, ăn mặc thì như nhân viên bán bảo hiểm…”

“Bình thường em tệ đến mức ấy sao.”

“Nói thật, đúng là thế đấy.”

Nghe Kazunari nói vậy, Eriko chỉ muốn mặt đất có cái lỗ nào để chui xuống vì xưa nay cô vẫn cho rằng minh đã rất để tâm đến chuyện ăn mặc rồi.

“Bây giờ em đang bắt đầu kết kén,” Shinozuka Kazunari đứng bên cạnh gian thử đồ nói, “chính bản thân em cũng không biết minh sẽ trở nên xinh đẹp thế nào đâu. Mà anh, lại muốn góp một chút sức vào quá trình kết kén của em.”

“Nếu đến khi em phá kén chui ra, mà chẳng thay đổi gì cả thì…”

“Không thể có chuyện đó, anh đảm bảo.” Anh ta nhét quần áo mới vào tay cô, rồi kéo rèm gian thử đồ lại.

Hôm ấy họ mua một chiếc váy liền thân. Tuy Kazunari bảo cô mua thêm mấy chiếc nữa, nhưng cô không thể nghe theo. Ngay cả chiếc váy này, cô cũng lo lắng không biết phải giải thích với mẹ như thế nào khi về nhà. Hôm trước mái đầu mới của cô vừa làm mẹ ngạc nhiên.

“Thì bảo là mua ở hội đấu giá đồ cũ trong trường đại học.” Kazunari cười cười khuyên, sau đó lại bồi thêm một câu, “Nhưng mà, thật sự rất hợp với em, cứ như nữ minh tinh ấy.”

“Đâu có ạ!” Eriko đỏ mặt soi mình trong gương, nhưng cũng không phản đối.

Nghe xong, Yukiho kinh ngạc lắc lắc đầu. “Cứ như là chuyện cô bé Lọ Lem phiên bản đời thực ấy, tớ ngạc nhiên quá, thật tình không biết nên nói gì.”

“Chính tớ cũng cảm thấy như đang nằm mơ vây. Tớ không biết nhận của anh ấy như thế có được không nữa?”

“Nhưng mà Eriko này, cậu thích anh Shinozuka phải không?”

“Ờ… tớ cũng không rõ nữa.”

“Mặt đỏ đến thế này, còn bảo là không biết nữa.” Yukiho dịu dàng lườm cô một cái.

Ngày hôm sau là thứ Ba, khi Eriko đến đại học Eimyo, các thành viên câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp cũng hết sức kinh ngạc trước sự thay đổi của cô.

“Tuyệt thật! Mới đổi kiểu tóc, trang điểm một chút mà đã thay đổi nhiều như vậy. Mình cũng phải thử xem sao.”

“Đấy là Eriko người ta trời sinh đã đẹp sẵn rồi, ngọc chỉ mài nhẹ là sáng bóng. Cậu không có vốn, làm thế nào cũng không cứu được đâu.”

“Này! Cậu thật quá đáng!”

Trong quãng đời trước đây của Eriko, chưa bao giờ cô được mọi người quây xung quanh và trở thành tâm điểm câu chuyện thế này. Những lần gặp tình huống tương tự trong quá khứ, trung tâm của vòng tròn bao giờ cũng là Yukiho. Nhưng hôm nay, một Yukiho như thế lại chỉ đứng một bên mỉm cười. Thật không thể tin nổi. Các thành viên nam của trường đại học Eimyo vừa trông thấy cô cũng lập tức sấn lại. Sau đó, họ đưa ra đủ thể loại câu hỏi. Này, có chuyện gì thế, trông em khác quá. Có gì mới à? Thất tình à? Hay là mới có bạn trai?

Eriko không hề biết được mọi người để ý lại dễ chịu đến thế. Cô thêm một lần nữa ghen tị với Yukiho xưa nay vẫn luôn thu hút ánh mắt của người khác. Thế nhưng, không phái người nào cũng vui vẻ trước sự thay đổi này của cô. Trong các đàn chị ở câu lạc bộ, có người cố tình coi cô như người vô hình. Như Kurahashi Kanae, cô ta hằn học nhìn Eriko, buông một câu, “Muốn trở nên hấp dẫn hả, đợi kiếp sau đi em.” Thế nhưng, cô ta dường như không hề nhận ra, người thay đổi Eriko chính là bạn trai của mình.

Trước khi bắt đầu luyện tập, Eriko bị một chị học năm thứ hai gọi ra.

“Em tính toán các khoản chi của câu lạc bộ cho chị.” Cô gái có mái tóc dài đưa cho cô một cái túi màu nâu, “Sổ sách và biên lai năm ngoái đều ở trong đó, em điền ngày tháng và khoản tiền vào, rồi tính toán các khoản chi của từng tháng một. Đã hiểu chưa?”

“Cho em hỏi, bao giờ phải làm xong ạ?”

“Trước khi kết thúc buổi tập hôm nay.” cô liếc một cái về phía sau, “Là yêu cầu của chị Kurahashi.”

“Dạ, vâng ạ, em biết rồi.”

Đợi khi chị học năm thứ hai kia đi khỏi, Yukiho mới lại gần. “Thật quá quắt. Thế này thì Eriko làm gì có thời gian luyện tập nữa? Để tớ giúp cậu.”

“Không sao đâu. Sẽ xong thôi.”

Eriko nhìn vào túi, thấy bên trong nhét đầy các loại biên lai. Cô lấy quyển sổ mở ra xem thử, dường như các khoản chi trong ba năm trở lại đây đều không được ghi chép cẩn thận.

Có thứ gì đó rơi ra, cô nhặt lên xem, là một tấm thẻ bằng nhựa.

“Là thẻ ngân hàng đây mà.” Yukiho nói, “Chắc là tài khoản của câu lạc bộ. Thật bất cẩn quá, lại nhét vào chỗ thế này, ngộ nhỡ bị trộm mất thì gay to.”

“Nhưng không biết mật khẩu thì đâu có dùng được.” Eriko nói. Cô nhớ mới đây bố mình cũng vừa làm thẻ ngân hàng, nhưng ông nói vẫn chưa nắm được cách sử dụng máy, nên chưa bao giờ dùng cả.

“Nói thì nói vậy nhưng…” Yukiho hình như còn muốn nói gì đó.

Eriko xem mặt trước của tấm thẻ, thấy bên trên có in hàng chữ Ngân hàng Sankyo. Eriko chui vào một góc sân tập bắt đầu tính toán sổ sách, nhưng việc này mất thời gian hơn dự kiến của cô. Giữa chừng Yukiho cũng đến giúp một tay, đến khi tính toán xong xuôi, nhập hết vào sổ thì buổi tập đã kết thúc. Hai người họ cầm sổ thu chi, bước trên hành lang của nhà thể chất. Họ định trả lại cho Kurahashi Kanae, chắc vẫn còn trong phòng thay đồ. Những thành viên khác của câu lạc bộ gần như đều đã về hết.

“Thật chẳng biết hôm nay đến để làm gì nữa.” Yukiho uể oải nói.

Đúng lúc họ đi tới trước cửa phòng thay đồ nữ, thì nghe bên trong vẳng ra tiếng nói chuyện.

“Đã bảo anh đừng coi thường người khác!”

Eriko lập tức dừng chân, đó là giọng của Kurahashi Kanae.

“Anh không coi thường em, chính vì tôn trọng em, nên mới tìm em để nói chuyện đàng hoàng!”

“Đây là kiểu tôn trọng gì chứ? Đây chính là coi thường người khác!”

Cánh cửa bật mở, Kurahashi Kanae tức giận bừng bừng bước ra ngoài. Cô ta dường như không thấy hai người họ, không nói một lời, chỉ xăm xăm rời khỏi chỗ đó. Nhìn bộ dạng Kanae, Eriko và Yukiho thực tình không dám lên tiếng gọi cô ta lại. Kế đó, Shinozuka Kazunari bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười gượng gạo.

“Ồ, các em ở đây. Hình như đã để các em nghe thấy một số lời khó nghe rồi.”

“Anh không đuổi theo ạ?” Yukiho hỏi.

“Không cần.” Anh ta trả lời cụt lủn, “Các em về luôn phải không? Để anh đưa các em về.”

“À, em có việc rồi.” Yukiho lập tức nói, “Nhờ anh đưa Eriko về thôi ạ.”

“Yukiho…”

“Để lần sau tớ trả sổ sách cho chị Kurahashi.” Yukiho lấy cái túi khỏi tay Eriko.

“Karasawa, thật sự không cần à?”

“Vâng ạ. Phiền anh đưa Eriko về đi.” Sau khi cúi đầu chào, Yukiho liền đi theo hướng Kurahashi Kanae vừa rời khỏi.

Kazunari thở dài một tiếng. “Karasawa chắc là không muốn làm phiền.”

“Thật sự ổn chứ ạ? Chuyện với chị Kurahashi ấy.”

“Ổn cả.” Kazunari khoác tay lên vai cô, “Đã kết thúc rồi.”

***

Cô gái mặc mini jupe màu đen trong gương đang cười. Chiếc váy rất ngắn, lộ cả phần đùi ra ngoài này nếu là trước đây chắc chắn cô không dám mặc. Mặc dù vậy, Eriko vẫn xoay người một vòng, thầm nhủ, chắc anh ấy sẽ thích.

“Chị thấy sao ạ?” Nhân viên bán hàng bước đến, thấy dáng vẻ của cô, cười nói, “Chà! Rất hợp.” Nghe không giống như đang nịnh để bán được hàng.

“Tôi mua cái này.” Enko nói. Tuy không phải hàng hiệu, nhưng mặc lên rất đẹp.

Lúc cô rời khỏi cửa hàng thời trang, trời đã tối mịt. Eriko rảo bước đi về phía ga tàu điện. Giờ đã vào trung tuần tháng Năm rồi. Cô nhẩm tính trong đầu, đây là món quần áo mới thứ tư trong tháng này. Gần đây cô thường một mình đi mua sắm, vì như vậy tâm trạng tương đối thoải mái. Cô cảm thấy vui khi đi đến mỏi nhừ hai chân để tìm những trang phục Kazunari có thể sẽ thích. Đương nhiên, cô không thể đòi Yukiho đi cùng mình. Cô vẫn còn thấy ngượng nghịu. Lúc đi qua tủ kính bày hàng của trung tâm mua sắm, Eriko thấy bóng mình phản chiếu trong gương. Nếu là hai tháng trước, có lẽ cô sẽ không nhận ra bản thân của hiện tại. Bây giờ cô rất quan tâm đến dung mạo. Lúc nào cũng băn khoăn không biết mình như thế nào trong mắt người khác, đặc biệt là trong mắt Kazunari. Cô cũng bỏ nhiều công sức tìm hiểu cách trang điểm, tìm kiếm những mốt mới phù hợp với mình. Tuy mất công, nhưng cô cũng cảm thấy được đền đáp khi hình ảnh mình trong gương ngày càng xinh đẹp. Điều này khiến cô vui sướng vô cùng.

“Eriko, cậu thật sự trở nên xinh đẹp rồi. Càng ngày càng xinh đẹp, giống như nhộng hóa thành bươm bướm ấy.” Yukiho cũng nói thế.

“Đừng vậy nữa! Cậu nói thế làm tớ thấy xấu hổ quá.”

“Nhưng đấy là sự thật mà.” Nói đoạn, Yukiho gật đầu.

Cô còn nhớ Kazimari đã lấy kén nhộng ra ví von, cô rất muốn sớm ngày trở thành một người phụ nữ thật sự, phá kén mà thoát ra. Cô và Kazimari đã hẹn hò hơn mười lần. Kazunari chính thức đề nghị được hẹn hò với cô ngay hôm anh và Kurahashi Kanae cãi nhau. Trên đường lái xe đưa cô về nhà, anh đã nói, “Anh muốn em trở thành bạn gái của anh.”

“Vì anh chia tay với chị Kurahashi rồi, nên mới hẹn hò với em phải không?” Khi ấy, cô đã hỏi như thế.

Kazunari lắc lắc đầu. “Anh đã định chia tay với cô ấy từ lâu rồi. Sự xuất hiện của em, làm anh thêm quyết tâm.”

“Nếu biết được em và anh bắt đầu hẹn hò, chị Kurahashi chắc chắn sẽ giận lắm.”

“Tạm thời giữ bí mật là được, chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không ai biết được đâu.”

“Không thể nào, chắc chắn sẽ lộ thôi.”

“Đến lúc ấy hãy hay. Anh sẽ nghĩ cách không để em bị phiền phức.”

“Nhưng mà…” Eriko chỉ thốt ra hai chữ đó, rồi không nói tiếp được nữa.

Kazunari dừng xe lại bên vệ đường. Hai phút sau, anh hôn Eriko.

Từ giây phút đó, Eriko như ở trong mơ, thậm chí cô còn nghĩ mình không xứng đáng được hưởng tất cả những thứ tốt đẹp này. Dường như, quan hệ của hai người vẫn tiếp tục được giấu kín ở câu lạc bộ khiêu vũ giao tiếp, cô chỉ nói với một mình Yukiho, những người khác đều không biết chuyện. Bằng chứng là hai tuần nay, đã có hai thành viên nam rủ Eriko đi chơi, đương nhiên là cô đã từ chối. Đây cũng là chuyện mà hồi trước cô không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, cô vẫn còn lo lắng về Kurahashi Kanae. Từ sau hôm đó, Kanae chỉ có mặt trong hai buổi tập rồi nghỉ suốt. Eriko cho rằng có lẽ Kanae không muốn chạm mặt với Kazuriari, hoặc cũng có thể cô ta đã biết mình chính là bạn gái mới của Kazunari. Đôi khi chạm mặt trong trường đại học nữ Seika, cô ta đều nhìn Eriko bằng ánh mắt sắc nhọn như găm vào người cô vậy. Vì cô ta là đàn chị nên Eriko luôn chủ động chào trước, nhưng Kanae không lần nào đáp lại. Cô chưa nói chuyện này với Kazunari, nhưng cũng định trao đổi với anh. Tóm lại, ngoại trừ việc này ra, Eriko rất hạnh phúc. Đến mức những lúc một mình đi trên đường, cô thậm chí không kìm được mà bật cười.

Xách chiếc túi giấy đựng quần áo, Eriko đã về gần tới nhà. Đi thêm năm phút nữa, là có thể nhìn thấy một căn nhà hai tầng cũ kỹ. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, biết rằng ngày mai sẽ nắng ráo, cô thầm yên tâm. Ngày mai là thứ Sáu, có thể gặp Kazunari, cô dự định sẽ mặc đồ mới. Khi phát giác ra mình đang cười một cách vô thức, Eriko không khỏi tự lấy làm xấu hổ.

***

Sau ba hồi chuông, có người nghe diện thoại. “A lô, nhà Kawashima đây.” Trong diện thoại vang lên giọng mẹ của Eriko.

“A lô, cháu chào bác, cháu là Shinozuka, bác cho cháu hỏi Eriko có nhà không ạ?” Kazunari nói.

Người bên kia điện thoại im lặng. Kazunari chợt có linh cảm chẳng lành.

“Con bé ra ngoài rồi.” Mẹ cô nói, Kazunari cũng đoán được bà sẽ trả lời như vậy.

“Cho cháu hỏi bao giờ cô ấy về ạ?”

“Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm.”

“Xin lỗi bác, cho cháu hỏi cô ấy đi đâu ạ? Lần nào cháu gọi điện tới, cô ấy cũng không ở nhà.”

Đây là cuộc điện thoại thứ ba trong tuần này.

“Vì cậu toàn gọi vào lúc con bé ra ngoài, đi thăm nhà họ hàng.” Giọng mẹ cô hơi bối rối, làm Kazunari thấy càng thêm sốt ruột. “Vậy, khi nào cô ấy về phiền bác bảo cô ấy gọi điện cho cháu được không ạ? Nói là Shinozuka ở đại học Eimyo, cô ấy biết đấy ạ.”

“Cậu Shinozuka… nhỉ?”

“Phiền bác ạ.”

“Có chuyện này…”

“Vâng ạ?”

Nghe Kazunari đáp lời, mẹ cô không lập tức nói ngay. Mấy giây sau, âm thanh rốt cuộc cũng truyền tới. “Thật sự rất khó nói, có điều, mong rằng sau này cậu đừng gọi điện tới nữa.”

“Dạ?”

“Hình như cậu đã hẹn hò với con bé một thời gian. Nhưng con bé nhà tôi vẫn còn nhỏ, cậu làm ơn tìm người khác đi, nó cũng cho rằng như vậy thì tốt hơn.”

“Xin bác đợi một chút, cho cháu hỏi bác nói vậy là ý gì ạ? Có phải chính cô ấy nói không muốn hẹn hò với cháu nữa không ạ?”

“Không phải thế, nhưng tóm lại là nó không thể tiếp tục hẹn hò với cậu được. Xin lỗi, vấn đề ở phía chúng tôi nên xin cậu đừng truy hỏi nữa. Chào cậu.”

“A! Đợi đã…”

Tiếng gọi không kip truyền tới đầu dây bên kia, hoặc có thể nói là bị bỏ qua, điện thoại đã ngắt máy.

Kazunari rời khỏi bốt điện thoại, chẳng hiểu gì cả. Đã hơn một tuần nay anh ta mất liên lạc với Enko, lần nói chuyện điện thoại cuối cùng là thứ Tư tuần trước, cô nói ngày hôm sau muốn đi mua quần áo, thứ Sáu sẽ mặc đồ mới đi tập. Thế nhưng buổi tập ngày thứ Sáu cô lại đột nhiên nghỉ. Nghe nói cô có báo với câu lạc bộ, là Karasawa Yukiho gọi điện thoại tới, nói giáo sư bất ngờ giao mấy việc vặt nên cô và Eriko đều không thể tham gia tâp luyện ngày hôm ấy được. Tối hôm đó, Kazunari gọi điện thoại đến nhà Eriko. Nhưng, cũng như hôm nay, anh ta được cho biết là cô đã đến nhà họ hàng không về. Tối hôm thứ Bảy anh ta lại gọi điện tới, khi ấy cô cũng không ở nhà. Mẹ Eriko trả lời anh bằng giọng lúng túng, vội vàng. Dường như cuộc điện thoại của Kazunari đã gây phiền phức. Sau đó, anh ta lại gọi thêm mấy lần nữa, đều nhận được câu trả lời như vậy. Tuy rằng Kazunari đã nhắn rằng khi nào Eriko về nhà thì gọi điện cho anh ta, nhưng có lẽ lời nhắn không được chuyển lại, cô không hề gọi lại dù chỉ một lần.

Kể từ đó, Eriko không xuất hiện trong các buổi tập của câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp nữa. Không chỉ Eriko, ngay cả Karasawa Yukiho cũng không đến nên anh ta không cách nào hỏi tình hình được. Hôm nay là thứ Sáu, bọn họ vẫn không đến nên giữa buổi tập, anh ta bèn lẻn ra ngoài để gọi điện, không ngờ lại nghe được lời tuyên bố như thế. Bất luận ra sao, Kazunari cũng không nghĩ ra được lý do Eriko đột nhiên chán ghét mình. Lời nói của mẹ Eriko cũng không có ý ấy. Bà nói “vấn đề ở phía chúng tôi” nhưng rốt cuộc là vấn đề gì nhỉ?

Vô số dòng suy nghĩ xoay chuyển trong tâm trí, Kazunari trở về nơi tập luyện trong nhà thể chất. Một thành viên nữ trong câu lạc bộ vừa trông thấy anh ta, liền chạy ngay tới. “Anh Shinozuka, có một cuộc gọi rất lạ.”

“Cuộc gọi lạ?”

“Bảo là tìm người phụ trách câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp của đại học nữ Seika, em nói là chị Kurahashi xin nghỉ, bên kia liền nói, chủ tịch câu lạc bộ ở đại học Eimyo cũng được.”

“Ai vậy?”

“Không nói ạ.”

“Được rồi.”

Kazunari đi vào văn phòng ở tầng một nhà thể chất, ống nghe điện thoại đặt trước chỗ của bảo vệ vẫn chưa gác lại. Sau khi được người bảo vệ đồng ý, Kazunari cầm ống nghe lên.

“A lô, tôi nghe đây.”

“Chủ tịch câu lạc bộ của đại học Eimyo phải không?” Tiếng đàn ông hỏi, giọng thấp, nhưng dường như còn rất trẻ.

“Đúng vậy.”

“Trường Seika có một đứa con gái họ Kurahashi đúng không nhỉ, Kurahashi Kanae?”

“Vậy thì sao?” Nghe giọng điệu vô lễ của kẻ đó, Kazunan quyết định không lịch sự nữa.

“Đi nói với cô ta, bảo cô ta trả tiền nhanh lên.”

“Tiền?”

“Số còn lại. Việc của cô ta tôi đã giải quyết ngon lành rồi, đương nhiên phải thu nốt chỗ thù lao còn lại. Đã nói rồi, tiền đặt cọc là một trăm hai mươi nghìn yên, xong việc lấy nốt một trăm ba mươi nghìn. Bảo cô ta trả tiền nhanh nhanh lên, dù sao thì quỹ của câu lạc bộ cũng do cô ta nắm cơ mà.”

“Trả tiền gì chứ? Đã giải quyết ngon lành việc gì?”

“Chuyện này thì không thể nói được.”

“Nếu đã như thế, muốn tôi chuyển lời chẳng phải rất vô lý sao?”

Đối phương thấp giọng cười. “Không hề vô lý, để cậu chuyển lời là hiệu quả nhất.”

“Thế là ý gì?”

“Đoán xem.” Nói rồi gã đàn ông dập máy.

Kazunari đành đặt ống nghe xuống. Thấy người bảo vệ luống tuổi lộ vẻ ngạc nhiên, Kazunari lập tức rời khỏi văn phòng. Tiền cọc một trăm hai mươi nghìn, thanh toán nốt một trăm ba mươi nghìn, tổng cộng hai trăm năm mươi nghìn yên… Kurahashi Kanae bỏ ra số tiền này, rốt cuộc là muốn người kia làm chuyện gì? Nghe giọng trong điện thoại, gã kia hẳn không phải loại tử tế gì. Kazunari cũng băn khoăn câu hắn ta nói: để cho anh chuyển lời là hiệu quả nhất. Anh ta định chốc nữa sẽ gọi điện hỏi Kanae, nhưng lại cảm thấy không muốn chút nào. Sau khi chia tay, bọn họ không nói chuyện lần nào nữa, vả lại bây giờ trong đầu anh ta chỉ toàn nghĩ về chuyện với Eriko mà thôi. Buổi tập ở câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp kết thúc, Kazunan liền lái xe về nhà. Cửa phòng anh ta có gắn một hòm thư riêng. Người giúp việc sẽ bỏ vào trong đó những bưu kiện gửi đến cho anh ta. Anh ta mở ra, bên trong có hai bức thư gửi trực tiếp và một bưu phẩm chuyển phát nhanh. Bưu phẩm chuyển phát nhanh không viết tên người gửi, nét chữ viết tên và địa chỉ người nhận hết sức đặc biệt, giống như dùng thước kẻ viết vậy. Anh ta vào phòng, ngồi xuống giường, mở phong bì ra với một linh cảm chẳng lành.

Bên trong chỉ có một tấm ảnh.

Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đó, Kazunan như bị sét đánh, trong đầu nổi lên một trận cuồng phong.

***

Karasawa Yukiho đến chậm năm phút so với giờ hẹn. Kazunari giơ tay về phía cô. Cô lập tức trông thấy, bước đến chỗ anh ta. “Xin lỗi, em đến muộn.” Cô xin lỗi.

“Không sao, anh cũng vừa tới.”

Nữ phục vụ tới, Yukiho gọi trà sữa. Vì đang là ban ngày lại không phải ngày nghỉ, nên quán ăn gia đình này không có nhiều người lắm.

“Thật ngại quá, lại mời riêng em ra đây.”

“Đâu có gì ạ,” Yukiho khe khẽ lắc đầu, “có điều, trong điện thoại em đã nói rồi, nếu là chuyện của Eriko, em không thể nói gì được.”

“Chuyện này thì anh biết. Anh nghĩ, có lẽ cô ấy có bí mật rất lớn.”

Yukiho nghe vậy bèn cụp mắt xuống. Lông mi cô rất dài. Một vài thành viên trong câu lạc bộ cho rằng cô giống như búp bê Pháp, nếu cặp mắt tròn thêm một chút nữa thì không sai chút nào, Kazunari thầm nghĩ.

“Nhưng mà, chỉ khi anh hoàn toàn không biết chút gì, cách làm này mới có ý nghĩa.”

“Hả?” Cô ngạc nhiên thốt ra một tiếng, ngẩng đầu lên.

Nhìn vẻ mặt đó của cô, anh nói tiếp, “Có người gửi cho anh một tấm ảnh, nặc danh, và lại còn là chuyển phát nhanh.”

“Ảnh ạ?”

“Thực tình anh không muốn cho em xem thứ này, nhưng mà…” Kazunari cho tay vào túi áo.

“Xin đợi một chút.” Yukiho vội vàng kêu lên, “Có phải… bức ảnh trong thùng xe tải không ạ?”

“Đíng, địa điểm là trong thùng xe tải, chụp…”

“Eriko?”

“Đúng.” Kazunari gật đầu lược bớt, “Trần truồng.”

Yukiho bụm miệng, cơ hồ nước mắt sắp rơi xuống đến nơi, nhưng đúng lúc này nữ phục vụ lại mang trà sữa đến, nên cô cố nén lại. Kazunari thở phào, nếu cô bật khóc ở nơi thế này thì sẽ không biết thêm được gì.

“Em thấy tấm ảnh này rồi à?” Anh ta hỏi.

“Vâng.”

“Ở đâu?”

“Ở nhà Eriko, gửi đến nhà cô ấy. Thật đáng sợ, bộ dạng ấy thật kinh khủng…” Yukiho nghẹn ngào.

“Sao lại thế!” Kazunari siết chặt bàn tay trên mặt bàn, mồ hôi túa ra nhớp nháp trong lòng bàn tay.

Để lấy lại bình tĩnh, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa bụi bay lất phất không ngừng, vẫn chưa đến tháng Sáu, nhưng có lẽ đã vào mùa mưa dầm rồi. Anh ta nhớ lại lần đầu tiên dẫn Eriko đến hiệu cắt tóc, lúc ấy trời cũng mưa. “Có thể cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

“Xảy ra chuyện gì ạ… thì là như vậy đó, Eriko bị tấn công bất ngờ…”

“Chỉ vậy thôi thì anh không hiểu. Ở đâu? Bao giờ?”

“Ở gần nhà Eriko… thứ Năm tuần trước nữa.”

“Thứ Năm tuần trước nữa… chắc chắn chứ?”

“Vâng ạ.”

Kazunari lấy cuốn sổ ghi chép, giở lịch ra kiểm tra ngày. Đúng như anh ta nghĩ, chính là ngày hôm sau lần cuối cùng cô gọi điện cho anh ta, ngày mà cô nói muốn đi mua quần áo.

“Báo cảnh sát chưa?”

“Không báo ạ.”

“Tại sao?”

“Bố mẹ Eriko nói, nếu để mọi người biết chuyện này thì còn đau đớn hơn… Em cũng nghĩ như thế.”

Kazunari đấm xuống bàn ăn. Trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng anh ta có thể hiểu được tâm trạng của bố mẹ cô. “Ảnh được gửi đến cho anh và Eriko, chứng tỏ thủ phạm không phải là kẻ qua đường, em có thấy vậy không?”

“Em hiểu. Nhưng mà, ai lại đi làm chuyện kinh khủng này chứ…”

“Anh nghĩ đến một khả năng.”

“Gì ạ?”

“Chỉ có một người có thể làm như vậy.”

“Lẽ nào là…”

“Đúng vậy.” Kazunari chỉ buông ra hai chữ đó, rồi né tránh ánh mắt của Yukiho. Cô dường như đã hiểu được ý anh ta.

“Không thể nào… phụ nữ sao có thể làm được chuyện ấy?”

“Cô ta đã thuê đàn ông. Một gã có thể làm ra những chuyện bỉ ổi ấy.”

Kazunari thuật lại chuyện mình nhận được điện thoại từ một gã không rõ lai lịch hôm thứ Sáu tuần trước cho Yukiho nghe. “Nhận được điện thoại xong liền thấy tấm ảnh đó, anh lập tức chắp nối hai sự việc lại với nhau. Còn nữa, anh nhớ ra trong điện thoại, người đàn ông đó còn nói những lời rất khó hiểu, bảo quỹ của câu lạc bộ khiêu vũ là do Kanae quản lý.”

Yukiho hít vào một hơi. “Ý anh là, chị ấy dùng tiền quỹ câu lạc bộ trả cho tên xấu xa kia?”

“Khó tin thật, nhưng anh đã điều tra rồi.”

“Trực tiếp hỏi thẳng chị Kurahashi ạ?”

“Không, anh có cách khác. Anh biết số tài khoản, nhờ ngân hàng kiểm tra xem có rút tiền hay không là được mà.”

“Nhưng số tài khoản ở chỗ chị Kurahashi cơ mà?”

“Phải, nhưng vẫn còn cách khác.”

Kazunari úp úp mở mở. Sự thật là, Kazunari đã ra sức nhờ vả người của ngân hàng Sankyo quen với nhà mình điều tra hộ.

“Kết quả,” anh ta hạ giọng, “thứ Ba tuần trước nữa một trăm hai mươi nghìn yên đã được rút ra bằng thẻ. Và theo như anh mới hỏi sáng hôm nay, thứ Hai tuần này cũng rút thêm một trăm ba mươi nghìn yên nữa.”

“Nhưng chưa chắc đã là chị Kurahashi rút mà, cũng có thể là người khác.”

“Như anh điều tra được, trong ba tuần gần đây ngoài cô ta ra, không ai đụng đến tấm thẻ ngân hàng đó cả. Người cuối cùng cầm đến chính là em.” Nói đoạn, anh ta chỉ vào Yukiho.

“Là cái lần chị Kurahashi bảo Eriko tính sổ sách đúng không ạ? Hai ba ngày sau, em đã trả sổ sách và thẻ ngân hàng cho chị ấy rồi.”

“Từ hôm ấy, tấm thẻ luôn ở chỗ cô ta. Rõ ràng rồi. Cô ta đã thuê người tấn công Eriko.”

Yukiho thở ra một hơi. “Em thật sự không thể nào tin nổi.”

“Anh cũng vậy.”

“Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh thôi. Làm gì có chứng cứ phải không? Kể cả chuyện tài khoản kia, có thể chỉ tình cờ rút cùng số tiền ấy thôi.”

“Em nghĩ trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy ư? Anh nghĩ là nên báo cảnh sát. Cảnh sát mà vào cuộc, nhất định sẽ tóm được đuôi cô ả.”

Vẻ mặt Yukiho rõ ràng là phản đối cách làm này. Anh ta vừa dứt lời, cô đã cất tiếng, “Như em đã nói từ đầu, gia đình Eriko không mong muốn làm lớn chuyện lên. Cho dù có báo cảnh sát như anh nói, điều tra ra được ai là hung thủ, thì cũng không thể xoa dịu được tổn thương mà Eriko phải chịu đựng.”

“Nói thì nói vậy, nhưng không thể cứ thế mà bỏ qua được, anh không nuốt trôi nổi cục tức này!”

“Đó là,” Yukiho chăm chú nhìn thẳng vào mắt Kazunari, “vấn đề của anh, không phải vậy sao?”

Trong một giây Kazunari không biết phải đáp trả cô như thế nào. Anh ta nín thở, chăm chăm nhìn gương mặt cân đối của Yukiho.

“Hôm nay em đến đây, cũng là để truyền đạt lại lời nhắn của Eriko.”

“Lời nhắn?”

“Tạm biệt, em rất vui, cảm ơn anh… Đây là những lời bạn ấy muốn nói.” Yukiho nói bằng giọng đều đều.

“Khoan đã! Hãy để anh gặp cô ấy môt lần.”

“Xin anh đừng đưa ra những yêu cầu vô lý. Hãy nghĩ tới cảm xúc của bạn ấy.” Yukiho đứng dậy, gần như không đụng vào cốc trà sữa, “Thực ra em cũng không muốn làm nhiệm vụ này chút nào. Nhưng vì bạn ấy, em mới miễn cưỡng nhận lời. Xin anh cũng hiểu cho nỗi khó xử của em.”

“Karasawa…”

“Em xin phép.” Yukiho đi ra cửa, nhưng lại dừng bước ngay sau đó, “Em sẽ không ra khỏi câu lạc bộ Khiêu vũ đâu, nếu như cả em cũng rút lui, bạn ấy sẽ áy náy.” Dứt lời, cô lại cất bước. Lần này thì hoàn toàn không dừng lại.

Đến khi bóng cô biến mất khỏi tầm nhìn, Kazunari thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa vẫn không ngừng rơi.

***

Trên ti vi chỉ có mấy tiết mục hài nhạt nhẽo và bản tin thời sự. Eriko vươn tay cầm khối rubik lăn trên chăn. Món đồ chơi giải đố từng rộ lên hồi năm ngoái bây giờ đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Vì khó giải mà trò chơi này từng trở thành chủ đề của nhiều câu chuyện, nhưng một khi đã biết cách giải, thì cả học sinh tiểu học cũng có thể hoàn thành trong chớp mắt. Mặc dù thế, đến giờ Eriko vẫn đang cực khổ chiến đấu với khối rubik. Yukiho đã mang nó đến cho cô từ bốn hôm trước, đồng thời cũng dạy cô một vài mẹo xoay, nhưng cô vẫn chẳng tiến bộ thêm chút nào.

Mình làm gì cũng không tốt, cô lại nghĩ.

Có tiếng gõ cửa. Vừa đáp vâng thì giọng mẹ cô vang lên, “Yukiho đến đấy.”

“Dạ, mẹ mời bạn ấy vào hộ con.”

Thoáng sau liền nghe thấy một tiếng bước chân khác. Cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ gương mặt trắng trẻo của Yukiho. “Cậu đang ngủ à?”

“Không, đang chơi cái này.” Eriko cầm khối rubik giơ lên.

Yukiho mỉm cười bước vào phòng, còn chưa ngồi xuống cô đã nói “đây”, rồi chìa ra một cái hộp. Là món bánh su kem mà Eriko thích ăn nhất.

“Cảm ơn.”

“Bác gái nói, đợi một chút sẽ mang hồng trà lên.”

“Ừ.” Eriko gật đầu rồi rụt rè hỏi, “Cậu đi gặp anh ấy rồi à?”

“Ừ, gặp rồi.” Yukiho đáp.

“Thế… đã nói với anh ấy rồi?”

“Nói rồi. Thật khó khăn.”

“Xin lỗi, lại bắt cậu đi làm chuyện đáng ghét như thế.”

“Không đâu, tớ không sao cả.” Yukiho vươn tay ra dịu dàng nắm lấy bàn tay Eriko, “Cảm thấy thế nào rồi? Đầu còn đau nữa không?”

“Ừm, hôm nay đỡ nhiều rồi.”

Lúc bị tấn công, tên hung thủ dùng chloroform làm cô hôn mê và để di chứng là một thời gian sau đầu vẫn đau nhức không thôi. Có điều, bác sĩ cho rằng ảnh hưởng của yếu tố tâm lý còn lớn hơn. Tối hôm đó, lo lắng vì con gái mãi không về, mẹ Eriko đã ra ga tàu điện đón. Trên đường đi, bà phát giác thấy cô nằm gục trên thùng xe tải. Bấy giờ, Eriko vẫn còn đang hôn mê. Nỗi kinh hoàng khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê khó chịu ấy, sợ rằng cả đời này Eriko cũng không thể nào quên được. Bấy giờ, mẹ đang ở bên cạnh cô khóc nức nở. Không chỉ có vậy, còn cả tấm ảnh đáng sợ gửi đến mấy hôm sau nữa. Người gửi không rõ, cũng không có lấy một dòng một chữ nào cả, ác ý của tên hung thủ dường như sâu không thấy đáy, khiến Eriko chấn động. Cô quyết định, từ nay trở đi, sẽ không nổi bật nữa, chỉ sống dưới cái bóng của người khác mà thôi. Trong quá khứ cô cũng sống như thế. Chỉ có vậy mới hợp với cô.

Mặc dù xảy ra chuyện bi thảm như thế, nhưng trong bất hạnh lại có một sự may mắn lớn. Thật kỳ lạ, cô không bị cướp đi trinh tiết. Mục đích của tên xấu xa kia dường như chỉ là lột sạch quần áo cô rồi chụp ảnh. Cũng chính vì vậy mà bố mẹ cô quyết định không báo cảnh sát. Nếu để sự việc lộ ra, không biết sẽ bị đồn đại như thế nào nữa? E rằng bất cứ ai cũng sẽ cho rằng cô đã bị xâm hại. Eriko nhớ lại một chuyện thời trung học, cô bạn cùng khối Fujimura Miyako bị tấn công trên đường đi học về. Người phát giác ra cô trần truồng nửa thân dưới nằm ở khu nhà kho, chính là Eriko và Yukiho. Mẹ của Fujimura cũng từng nói với Eriko như vậy, “May là chỉ có quần áo bị lột ra, thân thể vẫn còn chưa bị nhơ nhuốc.” Lúc đó, cô từng ngờ vực, giờ gặp chuyện y hệt như thế, mới biết đích thực có khả năng ấy. Cô cho rằng, nhất định cũng chẳng ai tin tình huống của mình cả.

“Cậu phải sớm khỏe lên đấy, tớ sẽ giúp cậu.” Yukiho nói, nắm chặt tay Eriko.

“Cảm ơn, cậu là chỗ dựa duy nhất của tớ đấy.”

“Ừ, chỉ cần ở cạnh tớ, cậu sẽ ổn thôi.”

Lúc này, trong ti vi vang lên tiếng của phát thanh viên thời sự.

“Đã xảy ra vụ tiền trong tài khoản bị rút trong khi chủ tài khoản không hề biết. Nạn nhân là nhân viên công ty sống trong khu vực nội thành Tokyo, khi đến rút tiền ở quầy giao dịch ngân hàng vào ngày mùng 10 tháng này, phát giác hai triệu yên trong tài khoản đã biến thành con số không. Kết quả điều tra phát giác, cho đến ngày 22 tháng Tư tiền gửi được rút bảy lần ở chi nhánh ngân hàng Sankyo tại Fuchu. Nạn nhân đã làm thẻ từ năm 1979 theo lời khuyên của ngân hàng, nhưng tấm thẻ trước giờ vẫn để trong bàn làm việc ở văn phòng, chưa bao giờ sử dụng. Cảnh sát điều tra theo hướng có khả năng thẻ ngân hàng đã bị làm giả…”

Yukiho tắt ti vi đi.