Việt Nam đặt hàng quan tài giấy của Sri Lanka

Truyền thông Sri Lanka hôm 24/9 cho biết hai container chứa 1.200 quan tài bằng giấy carton mà Việt Nam đặt hàng vừa được vận chuyển về Việt Nam.

Tờ Daily Mirror cho hay hợp đồng mua quan tài giấy là kết quả của cuộc thảo luận giữa các quan chức của Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, công ty Sangnayake Thero của Sri Lanka tại Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng thành phố Dehiwala-Mt.Lavinia của Sri Lanka.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên đặt hàng mua quan tài giấy của Sri Lanka. Hợp đồng diễn ra giữa bối cảnh số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tăng cao kể từ đợt dịch bắt đầu từ cuối tháng 4.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, cho tới nay, đã có hơn 18.200 người tử vong tại Việt Nam vì COVID-19, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Nếu tính từ đầu dịch cho đến ngày 24/9, Việt Nam có 736.972 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng nếu xét về tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, với bình quân cứ 1 triệu người có 7.489 ca nhiễm.