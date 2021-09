Hoa tường vi đêm đầu tiên

Việt Xán cười phóng túng:

“Vậy tôi phải đi kiểm tra ghi chép cuộc gọi xem có cuộc gọi đến không, điều này kiểm tra rất dễ dàng, đúng không?”

Tạ Hoa Lăng tức giận đến độ gương mặt đỏ bừng.

Chắc chắn là có người đã để lộ tin tức, bà đặc biệt nhân lúc Việt Xán đang ở Nhật Bản không kịp về, hi vọng triệu tập cuộc họp cổ đông để giải quyết gọn gàng và nhanh chóng việc này. Phẫn nộ nhìn một lượt từng người có mặt trong phòng, bà ta như cảm thấy ai cũng đều là kẻ phản bội!

Và đúng lúc đó, người đàn bà mắt sáng, cao ngạo lạnh lùng như đóa tường vi đóng băng đó bước vào ngay sau Việt Xán…

Lại là Diệp Anh!

“Cô ta đến làm gì?!”

Tạ Hoa Lăng nổi cơn thịnh nộ, đứng vụt dậy, tức giận chỉ tay về phía Diệp Anh:

“Đây là cuộc họp cổ đông, cô cũng có tư cách vào đây sao?! Cút ra cho tôi!”

Bà căm hận Diệp Anh, đều tại bà đã nhìn lầm người, nên mới để cho đứa con gái ác độc này ở bên Việt Tuyên, đánh cắp mất trái tim Việt Tuyên, hại Việt Tuyên…

“Cô Sâm không phải cổ đông, cũng có mặt đấy thôi?”

Việt Xán cười thoải mái, đưa tay ôm lấy vai Diệp Anh, đi về phía chiếc bàn họp to rộng.

Sâm Minh Mỹ cắn chặt môi, đầu cúi gằm nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn. Vị trí mà Tạ Hoa Lăng ngồi là vị trí của người chủ trì cuộc họp, thấy Việt Xán bước đến rồi, nhưng vẫn ngoan cố không chịu nhường chỗ.

Vài cổ đông ngồi bên tay trái Tạ Hoa Lăng lập tức đứng dậy.

Việt Xán không bận tâm, ngồi xuống bên cạnh Tạ Hoa Lăng, Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh anh, cô mỉm cười với Sâm Minh Mỹ, tâm trạng có vẻ rất tốt. Sâm Minh Mỹ mặt mày căng thẳng, như thể không nhìn thấy. Tạ Phong, Tạ Thanh đứng ngay sau Việt Xán và Diệp Anh.

“Vừa rồi hình như tôi nghe thấy có ai đó nhắc đến hai chữ “Diệp Anh”, Việt Xán đưa mắt nhìn khắp phòng họp, cười nói, “mọi người đang thảo luận điều gì vậy?”

Tạ Hoa Lăng tức đến sầm mặt.

Sâm Minh Mỹ nắm chặt đầu ngón tay.

Trong bầu không khí im lìm của cả phòng họp, ông Tả hắng giọng, thuật lại một lần nữa sự việc mà Tạ Hoa Lăng tuyên bố trước đó.

“Thì ra là vậy.”

Nghe xong, Việt Xán cười, dựa lưng vào ghế, nhìn về phía Tạ Hoa Lăng, nói:

“Phó chủ tịch, bà yêu thương che chở cho cô Sâm là điều rất dễ hiểu. Chỉ có điều, cuộc họp hội đồng quản trị được triệu tập căn cứ trên lập trường của công ty tập đoàn, vì vậy xin đừng để tình cảm cá nhân vượt lên trên lợi ích của công ty.”

“Cậu mới là người công tư không phân minh!” Tạ Hoa Lăng nổi giận đùng đùng, “Ai mà không biết cậu và Diệp Anh đang yêu đương quấn quýt lấy nhau, cậu bảo vệ cô ta, cậu muốn nhét cả Tạ Thị vào trong túi các người!”

“Đây là báo cáo doanh thu kể từ sau khi cô Diệp Anh vào tập đoàn Tạ Thị.”

Việt Xán ra hiệu cho Tạ Phong phát một tập tài liệu cho các cổ đông đang có mặt trong cuộc họp mỗi người một bản, cuối cùng để một bản lên trước mặt Tạ Hoa Lăng và Sâm Minh Mỹ. Việt Xán ngồi thoải mái, lật giờ tài liệu ra, như thể rất thích vẻ mặt hiện giờ của Tạ Hoa Lăng, thích thú cười, nói:

“Phó chủ tịch, bà có thể xem qua một chút. Cô Diệp Anh vào công ty chưa đầy một năm, nhưng lợi nhuận mà cô ấy mang lại cho công ty đã vượt qua cả tổng số lợi nhuận do cô Sâm Minh Mỹ mang lại trong năm năm mà cô ấy làm việc tại đây. Năm năm trở lại đây, dưới sự dẫn dắt của cô Sâm Minh Mỹ, doanh thu của bộ phận thời trang bình bình, sự nghiệp thời trang nữ cao cấp không hề có chút tiến triển, còn sau khi cô Diệp Anh gia nhập công ty chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ngành thời trang của tập đoàn Tạ Thị nổi đình nổi đám, không chỉ tăng đáng kể sức ảnh hưởng tại châu Á mà còn đưa tên tuổi của công ty đến với làng thời trang thế giới. Người có tài và năng khiếu như vậy là viên ngọc quý của tập đoàn Tạ Thị chúng ta, là nhân tài mà chúng ta phải giữ lại bằng bất cứ giá nào!”

Sâm Minh Mỹ bấm chặt đầu ngón tay.

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Trong tập hồ sơ, các số liệu và biểu đồ vô cùng rõ ràng, các cổ đông tới tấp phụ họa theo. Đứng trên lập trường công ty, đừng nói là phải giữ lấy Diệp Anh, mà vị trí trưởng phó giữa Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh thực sự cũng phải đổi lại mới đúng.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào những con số trong tập hồ sơ, bên tai là những tiếng nói phụ họa, tán đồng của các cổ đông đối với Việt Xán, ngọn lửa giận trào lên trong lòng Tạ Hoa Lăng, bà đập mạnh lên mặt bàn, gương mặt đỏ bừng, đứng dậy, lớn tiếng nói:

“Tôi không đồng ý!”

Trừng mắt phẫn nộ nhìn tất cả các cổ đông đang có mặt trong phòng họp, Tạ Hoa Lăng nói:

“Tập đoàn Tạ Thị do cha tôi một tay gây dựng nên, với tôn chỉ chính trực, trong sạch ngay từ những ngày đầu sáng lập! Diệp Anh …”

Tạ Hoa Lăng không thể kiềm chế được cơn giận, chỉ tay về phía Diệp Anh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Việt Xán, nói:

“…Cô ta lòng dạ nham hiểm khó mà đoán biết được, lai lịch không rõ ràng! Cô ta sao chép bản thiết kế của Minh Mỹ, chẳng những không biết hối cải lại còn xoay một trăm tám mươi độ đổ tội cho Minh Mỹ sao chép của cô ta! Người có phẩm chất như vậy, cho dù có thể mang lại nhiều tiền hơn nữa cũng là sự sỉ nhục đối với Tạ Thị, là mầm họa gây tổn hại cho Tạ Thị! Tạ Thị tuyệt đối không thể dung nạp con người như vậy được! Tôi phải đuổi việc cô ta! Đuổi việc cô ta ngay bây giờ…!”

Việt Xán giữ lấy Diệp Anh đang lên cơn giận, anh chậm rãi đứng dậy, nhìn Tạ Hoa Lăng, nghiêm túc nói:

“Phó chủ tịch, chứng bệnh hoang tưởng của bà ngày càng nặng rồi đó! Giữa Diệp Anh và Sâm Minh, rốt cục ai sao chép của ai, chứng cứ đã rõ mồn một, trong lòng mọi người cũng đã có kết luận công bằng, nếu bà để ý một chút thì đã không nói ra những lời nói bôi nhọ người khác một cách vô trách nhiệm như vậy! Cho dù bà còn muốn lừa mình lừa người, vậy thì đợi đến chung kết cuộc thi thời trang toàn khu vực châu Á xem cô Sâm Minh Mỹ mà bà nhất mực yêu thương rốt cục có thể cho ra mắt tác phẩm như thế nào, lúc đó bà cũng sẽ tự mình thấy rõ thôi! Đương nhiên, trừ khi bà không dám!”

Việt Xán lướt nhìn Sâm Minh Mỹ, ánh mắt sắc như dao, anh lạnh lùng cười:

“Trừ phi, trong lòng bà sớm đã biết rõ ai mới là người có phẩm chất xấu xa, ai mới là người sao chép của ai, nếu không thì làm sao lại mất kiên nhẫn mà muốn thay Sâm Minh Mỹ trừ khử Diệp Anh như vậy! Phó chủ tịch, để tôi nhắc cho bà biết, tuy Tạ Thị là do cha bà một tay gây dựng nên, nhưng nó đã là một công ty được niêm yết trên sàn cổ phiếu, ngoài bà ra, nó còn có các cổ đông và một số lượng lớn những người nắm giữ cổ phiếu khác, bà không thể chỉ vì sự ích kỷ cá nhân mà làm ngơ trước lợi ích của tất cả những người nắm giữ cổ phiếu khác!”

“Cậu…”

Tạ Hoa Lăng tức điên đến nỗi muốn ngã ngửa ra sau, lửa giận ngút trời, bà hét lớn:

“Tôi không muốn nhiều lời với cậu! Tôi là cổ đông lớn của Tạ Thị, ở đây do tôi quyết định! Tôi muốn xa thải Diệp Anh! Tôi muốn cô ta cút ra khỏi Tạ Thị ngay bây giờ! Tôi muốn cô ta bị đuổi khỏi cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á! Cậu là cái thá gì mà có tư cách hoa chân múa tay với tôi! Cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa con hoang! Cậu vốn không xứng được mang họ Tạ ! Mẹ cậu là một con đàn bà đê tiện! Cậu cũng là một đứa đê tiện! Ăn xin ăn vạ ở Tạ Thị chúng tôi mãi không buông, cậu có ý đồ gì! Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần Tạ Hoa Lăng tôi còn thì Tạ Thị là của nhà chúng tôi! Tôi muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan gì đến cậu!”

Tất cả các cổ đông có mặt đều ngỡ ngàng đến mức không nói được gì.

Việt Xán vô cùng nổi giận nhưng vẫn cười:

“Được, phó chủ tịch Tạ, bà nói hay lắm! Nếu đã như vậy, tôi cũng đang có việc muốn tuyên bố, chọn ngày không bằng gặp ngày, tuyên bố luôn trong hôm nay đi.”

Nhìn Tạ Phong đứng đằng sau, Việt Xán hỏi:

“Đã thông báo cho Việt Tuyên chưa?”

“Vâng, đã thông báo cho nhị thiếu gia rồi ạ,” Tạ Phong trả lời, “khoảng muời lăm phút nữa nhị thiếu gia sẽ đến.”

“Việt Tuyên?” Tạ Hoa Lăng kinh ngạc, đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, “Cậu gọi Việt Tuyên đến làm gì?!” Lẽ nào Việt Xán muốn Tuyên đến để nói đỡ cho Diệp Anh? Từ khi Việt Tuyên và Diệp Anh chia tay, sức khỏe càng ngày càng yếu, tên Việt Xán xấu xa này, không phải là nó muốn dương oai diễu võ trước mặt Việt Tuyên, khiến Việt Tuyên càng bị kích động đấy chứ!

“Đợi chút đừng vội.”

Việt Xán thoải mái ngồi xuống ghế, không bận tâm đến Tạ Hoa Lăng nữa, mà thảo luận với các cổ đông khác về một số đề án gần đây của tập đoàn Tạ Thị. Quyền kiểm soát trong phòng họp đã dần được Việt Xán nắm bắt, Tạ Hoa Lăng vừa bực vừa tức, bà nhìn Sâm Minh Mỹ sắc môi nhợt nhạt, lại trừng mắt nhìn Diệp Anh vẫn luôn điềm tĩnh từ đầu đến cuối, cũng không biết lát nữa Việt Tuyên đến cục diện sẽ như thế nào.

Có điều.

Việt Tuyên đến cũng tốt.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể trong hoàn cảnh như nào, Việt Tuyên đều có thể xử trí rất thỏa đáng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Việt Tuyên tuy ốm yếu nhưng từ trước đến nay vẫn có thể nắm quyền hành trong tập đoàn Tạ Thị .

Thời gian trôi đi vừa nhanh.

Lại vừa chậm.

“Cạch.”

Khi cánh cửa phòng họp một lần nữa được mở ra, khi Tạ Bình đẩy xe lăn đưa Việt Tuyên vào, Việt Xán, Tạ Hoa Lăng, Sâm Minh Mỹ và tất cả các cổ đông đều hướng về phía đó!

Đây là một buổi sáng đầu đông, phòng họp có nguyên một bức tường bằng kính, bên ngoài bức tường kính là những tầng mây dày như những miếng bông, hoa tuyết li ti bay bay, Diệp Anh không ngẩng đầu, cô nhìn những con số trên tập hồ sơ trước mặt, từng con số như thể đang lặng lẽ nhảy nhót khiến cô không thể nhìn rõ.

Bên cạnh có tiếng xe lăn đi qua.

Có giọng nói của Tạ Hoa Lăng, có giọng nói của Sâm Minh Mỹ, có giọng nói của các cổ đông, có tiếng nhường chỗ ngồi, có mùi hương mát rượi như hoa chi tử lan tỏa trong không khí, trái tim cô bỗng nhiên loạn nhịp, cô khép mắt lại, điều chỉnh lại hơi thở, đang định nhìn về hướng đó.

Cánh tay Việt Xán ôm lấy bờ vai cô.

Cô ngẩng đầu.

Bàn tay nóng bỏng giữ chặt lấy đầu vai cô, Việt Xán cười với cô. Anh nhìn cô chằm chằm, nụ cười anh nồng nàn, sáng bừng, sau đó, như thể tuyên bố quyền sở hữu, anh kéo cô lại gần, đặt lên má cô một nụ hôn nóng bỏng.

Bốn bề vang lên tiếng thì thầm khe khẽ.

Cảm thấy một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình, Diệp Anh bị Việt Xán dán mắt nhìn chăm chú nên không quay đầu lại nhìn được, bên tai nghe thấy Tạ Hoa Lăng bực bội, đập bàn thét lớn:

“Đây là cuộc họp! Chú ý đến hình tượng của các người chút đi!”

Cánh tay anh buông vai Diệp Anh ra, rồi nắm lấy tay cô, nở nụ cười xán lạn, anh nói với Tạ Hoa Lăng đang giận đến tím mặt:

“Phó chủ tịch, bà nói đúng. Chỉ là có lúc tình cảm đến độ đậm sâu, khó mà kiềm chế được.”

Tạ Hoa Lăng giận đến mức muốn ngã ngửa, biết rõ Việt Xán làm vậy là để cố tình làm tổn thương Việt Tuyên, nhưng bà cũng thật sự không dám kích động Việt Tuyên thêm nữa. Gương mặt lạnh băng, Tạ Hoa Lăng tức giận nói:

“Được, Việt Xán, cậu đã hùng hồn gọi Việt Tuyên đến đây, vậy bây giờ bắt đầu bỏ phiếu đi! Vẫn là quy tắc cũ, bỏ phiếu tính theo mức phần trăm cổ phần, có đuổi việc Diệp Anh hay không, có đuổi Diệp Anh ra khỏi cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á hay không, tất cả đều dựa vào kết quả bỏ phiếu.”

Chuyện đã đến nước như ngày hôm nay, bà tin rằng Việt Tuyên nhất định đã nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Anh. Cổ phần của bà và Việt Tuyên cộng lại, cho dù Việt Xán và các cổ đông khác có mặt ở đây đều phản đối cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến cục diện.

“Đừng vội.”

Việt Xán mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay trái của Diệp Anh, ánh mắt lướt nhìn cả phòng họp một lượt, lướt qua Tạ Hoa Lăng đang không kìm nén được cơn giận, rồi dừng lại ở Việt Tuyên đang ngồi trên xe lăn, nói:

“Thời tiết lạnh như này, gọi gấp Việt Tuyên từ bệnh viện đến đây đương nhiên không phải vì việc nhỏ nhặt này. Hôm nay, trong cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời lần này, tôi muốn tuyên bố một chuyện quan trọng.”

Những bông tuyết bên ngoài cửa kính càng lúc càng lớn dần.

Từng mảng từng mảng rơi xuống.

Lấp lánh, lặng lẽ.

Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay.

Việt Tuyên ngồi trên xe lăn, ở vị trí chủ tịch trên chiếc bàn họp dài hình Oval.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo khoác bằng nhung màu xám, bên trong thấp thoáng chiếc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng của bệnh viện, trên đầu gối được phủ một tấm chăn caro dày màu xám. Vì ngoài trời tuyết rơi nên trên mái tóc đen của anh có chút bông tuyết đang tan dần, ướt át, mang hơi lạnh của mùa đông.

Tạ Phong lại phát thêm một tờ văn bản khác cho từng người.

Những ngón tay nhợt nhạt như cánh hoa chi tử lật giở từng trang văn bản, khi Việt Tuyên cúi đầu chăm chú đọc nội dung trong văn bản, hàng mi Diệp Anh khẽ động đậy, cuối cùng cũng có thể âm thầm nhìn anh. So với lần gặp nhau tình cờ tại bờ biển đó, sức khỏe anh dường như yếu hơn, đôi môi nhạt màu, hai hàng lông mày khẽ chau lại, nổi bật trên làn da trắng bệch đến mức gần như trong suốt, đôi hàng lông mày dày đen đến chấn động lòng người.

Dường như tuyết ngoài trời nặng hạt hơn.

Anh có thể hòa vào làn hơi lạnh trắng tinh khiết đó, cùng nó tan biến, không chút dấu vết.

“Cái này, cái này…”

Đọc văn bản vừa mới được phát cho này, các cổ đông đang có mặt đều sững sờ vô cùng, những gương mặt kinh hãi nhìn nhau, tuy nói rằng từ năm ngoái, cổ phần của tập đoàn Tạ Thị đã bắt đầu xảy ra hàng loạt các biến động, nhưng…

“Việc này là thế nào?!”

Tạ Hoa Lăng kinh ngạc, gương mặt biến sắc, bàn tay cầm tờ văn bản bắt đầu run rẩy, máu giận nổi lên, những đường gân xanh hai bên thái dương giật giật, bà tức giận trừng mắt nhìn Việt Xán, gay gắt nói:

“Tôi không tin! Cổ phiếu của tập đoàn Tạ Thị sao có thể rơi vào tay cậu đến 52%! Tuyệt đối không thể thế thế được! Cổ phần của Tạ Thị, trong tay cha tôi nắm giữ 30%, chỗ Việt Tuyên có 10%, trong tay tôi có 5%, còn một số cổ đông có mặt ở đây, cho dù cậu có thu mua hết số cổ phần lẻ tẻ còn lại, tôi cũng không tin cậu có thể có 52% cổ phần!”

Sâm Minh Mỹ cũng vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

Không.

Tuyệt đối không thể thế được!

Đừng nói những cổ phẩn mà Tạ Hoa Lăng vừa nói, như cô biết được, trong tay cha cô, Sâm Lạc Lãng, cũng có 3% cổ phần của tập đoàn Tạ Thị, số cổ phần này tuyệt đối không thể chuyển nhượng cho Việt Xán được! Vậy thì, con số 52% cổ phần thuộc quyền sở hữu của Việt Xán trên tờ văn bản kia rốt cục là như thế nào?!

Diệp Anh nhìn Việt Tuyên.

Khác với Tạ Hoa Lăng đang nhảy dựng lên, lúc này, Việt Tuyên lại im lặng như thể những bông tuyết đang lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ phòng họp, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn những con số trên tờ văn bản, như thể đã biết trước sẽ có kết cục như vậy.

…

Đứng sau khóm hoa lá um tìm, tất cả đều vô căn cứ đến độ khó tin, giống như một giấc mộng, và tiếng sấm ầm ầm bên tai lại khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết!

“Hiểu chưa?”

Dò xét gương mặt trắng bệch, thẫn thờ của cô, Việt Xán nói một cách gần như tàn nhẫn:

“Đây mới là Việt Tuyên. Đây mới thật sự là Việt Tuyên.”

…

Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, Diệp Anh ép bản thân mình không nhìn về phía Việt Tuyên nữa. Cô không hiểu vì sao mình vẫn còn bận tâm đến anh cho dù anh đã nói những lời lạnh lùng, tàn khốc và rành mạch như vậy.

“Phó chủ tịch, nếu bà nghi ngờ con số này, rất hoan nghênh bà tiến hành kiểm tra.” Việt Xán cười, nhìn Diệp Anh, anh chậm rãi, ung dung thưởng thức vẻ mặt của Tạ Hoa Lăng lúc đó, vui vẻ nói, “tôi vốn dĩ cũng không thể nắm được nhiều cổ phần như vậy, nhưng ai ngờ, ông Tạ ở Thụy Sỹ xa xôi đột nhiên muốn bán 10% cổ phần, nên tôi cũng đành tiện thể nhờ người mua hộ.”

“Nói láo!”

Tạ Hoa Lăng hoàn toàn không tin.

“Cha tôi sao có thể chuyển nhượng cổ phần được?! Cho dù ông có muốn chuyển nhượng cũng không thể không nói trước với tôi?!”

“Ha, ha, vậy thì phải hỏi ông Tạ rồi,” Việt Xán nhướng mày, “có lẽ ông có việc gì đó khó mở miệng, cần dùng tiền gấp, vì vậy đành phải âm thầm ra tay?”

Việt Tuyên chau mày.

Thấy trong những lời này của Việt Xán ẩn chứa ác ý, Tạ Hoa Lăng tức đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ tay về phía Việt Xán:

“Cậu…! Có phải cậu đã làm gì không?! Tôi sẽ gọi điện cho cha tôi ngay bây giờ, tôi nói cho cậu biết, Tạ Việt Xán, nếu cậu dám làm chuyện gì xấu xa với cha tôi, tôi tuyệt đối không ta cho cậu…! Nói rồi, Tạ Hoa Lăng vơ lấy điện thoại, ngón tay run rẩy bấm số, nhưng sau khi có tín hiệu, đầu dây bên kia bỗng nhiên có tiếng máy bận.”

Các cổ đông trong phòng họp nét mặt biến sắc, thì thầm to nhỏ với nhau.

Cuộc đấu tranh quyền lực giữa đại thiếu gia Việt Xán và nhị thiếu gia Việt Tuyên, các lãnh đạo cấp cao đã biết từ lâu, bắt đầu từ năm ngoài, sự biến động cổ phiếu của tập đoàn họ ít nhiều đều có linh cảm thấy. Họ cho rằng cổ phiếu chỉ đang ở thế giằng co giữa đại thiếu gia và nhị thiếu gia, nhưng họ không ngờ rằng, đại thiếu gia lại có thể nắm 52% cổ phần nhanh đến vậy!

Đây là quyền khống chế tuyệt đối!

Quyền kiểm soát tập đoàn bao nhiêu năm nay đều nằm trong tay đứa con chính thống của Tạ Thị, vậy mà khoảnh khắc này đã đổi chủ rồi sao?!

“Có điều, vài ngày trước tôi đã tiến hành chuyển nhượng 52% cổ phần của tập đoàn Tạ Thị này rồi,” Việt Xán thích thú trước vẻ mặt của mỗi người trong phòng họp, sau khi làn sóng bàn luận của các cổ đông dịu xuống, Việt Xán lại ung dung ném thêm một quả bom khác, anh đứng dậy, nhìn một lượt toàn phòng họp, cười nói:

“Vì vậy, việc quan trọng mà tôi muốn tuyên bố ngày hôm nay là…”

Sâm Minh Mỹ đột nhiên có một dự cảm đáng sợ!

Tạ Hoa Lăng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, gân xanh hai bên thái dương giật giật điên cuồng như muốn toác ra!

“Tất cả những cổ phần này, tôi đã chuyển nhượng không hoàn lại cho cô Diệp Anh!”

Đôi mắt Việt Xán nhìn Diệp Anh chăm chú, mỉm cười với cô, cúi người nắm lấy tay cô. Trong ánh mắt kinh ngạc, sững sờ của các cổ đông trong phòng họp, Diệp Anh cười với Việt Xán, cô chậm rãi đứng dậy, sánh vai bên Việt Xán.

“Rất vui được trở thành cổ đông quan trọng của tập đoàn Tạ Thị.”

Diệp Anh mỉm cười, nhìn khắp phòng họp, ánh mắt cô tránh khỏi Việt Tuyên, nhìn vào từng vị cổ đông đang có mặt trong phòng. Có cổ đông ngạc nhiên, nghi ngờ, có cổ đông mỉm cười thân thiện, có cổ đông không thèm bận tâm, còn ánh mắt Sâm Minh Mỹ đang chĩa về phía cô tràn đầy sự thù địch và oán hận không hề che đậy!

“Tôi tin rằng, tin tức này rất đột ngột, mọi người cần một chút thời gian để thích nghi.” Nụ cười của Diệp Anh đoan trang mà điềm đạm, “Vì vậy, tôi đề nghị, cuộc họp toàn thể cổ đông chính thức sẽ được lùi vào thứ hai tuần sau, lúc đó, chúng ta sẽ tiến hành thảo luận sự thay đổi nhân sự nội bộ tập đoàn, ví dụ như vấn đề đi và ở của giám đốc điều hành, anh Tạ Việt Tuyên, phó chủ tịch, bà Tạ Hoa Lăng và trưởng phòng thiết kế, cô Sâm Minh Mỹ.”

Cả phòng họp im ắng.

“Cô…! Cô…!”

Ngón tay run rẩy chỉ về hướng Diệp Anh, lồng ngực Tạ Hoa Lăng phập phồng cơn giận điên cuồng, bà khó thở, gương mặt tím ngắt, cơ thể ngửa về phía sau, ngã vật xuống nền!

“Bịch…!”

“A…!” Sâm Minh Mỹ sợ hãi kêu lên, xông về phía Tạ Hoa Lăng vừa ngất xuống! Việt Tuyên cũng lập tức đứng dậy khỏi xe lăn, anh khụy gối trên thảm nhà, gương mặt trắng bệch, kiểm tra tình hình của Tạ Hoa Lăng!

Phòng họp đột nhiên rối bời.

Có người nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu, có người lao ra ngoài gọi người ở phòng y tế của tập đoàn, có người hét lên bảo mở cửa sổ để không khí lưu thông! Nhưng ngay cả trong sự căng thẳng tất bật đột ngột đó, trong lòng mỗi một cổ đông có mặt trong phòng họp đều hiểu sâu sắc rằng, tập đoàn Tạ Thị e rằng đã thay ngôi đổi chủ rồi.

Chương 46

Tạ Hoa Lăng bất ngờ bị xuất huyết não.

Bởi vì được cấp cứu kịp thời, nên sau khi nhập viện không lâu Tạ Hoa Lăng đã tỉnh lại.

Mặc cho bác sĩ phản đối, Tạ Hoa Lăng vẫn đang truyền nước biển, đã gọi gấp tất cả các luật sư của tập đoàn đến. Sau khi xác nhận, đối chiếu một ngày một đêm, các luật sư báo cáo cho bà rằng, Việt Xán thực sự đã bỏ túi 52% số cổ phiếu của tập đoàn vào cuối tháng trước, và đúng là vài ngày trước đã kí kết giấy tờ, chuyển nhượng lại tất cả số cổ phiếu đó cho Diệp Anh. Cơn phẫn nộ xông lên tim, Tạ Hoa Lăng không thở được, suýt chút nữa lại ngất đi!

Hai ngày sau, Tạ Hoa Lăng cuối cùng cũng liên lạc được với ông Tạ, Lúc này mới biết được ông Tạ ở Thụy Sĩ xa xôi đã đầu tư ngoại tệ, gặp cảnh đồng rub đột nhiên mất giá, cần gấp một khoản tiền lớn để trang trải, không thể không bán bớt một phần cổ phiếu của Tạ Thị đi. Ông Tạ vốn dĩ nghĩ rằng, một thời gian nữa ông sẽ mua lại số cổ phần mình đã bán đi, không ngờ, số cổ phần đó lại bị Việt Xán mua mất.

“Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ?”

Trên giường bệnh, Tạ Hoa Lăng kinh hãi, hoang mang, bà nắm chặt tay lấy Việt Tuyên, gương mặt bàng hoàng, vết nhăn ở khóe mắt nhiều lên, như thể bỗng nhiên già đi mười tuổi. Thứ hai tuần sau, tức là ba ngày sau, Diệp Anh sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị chính thức, đến lúc đó, bà phải làm sao? Việt Tuyên phải làm sao? Minh Mỹ phải làm sao?

“Việt Xán cố ý làm vậy! Nó biết rõ mẹ ghét Diệp Anh nhất, bây giờ lại đẩy cô ta ra giẫm lên mặt mẹ! Bây giờ cô ta đắc ý rồi! Con nghe thấy cô ta nói rồi đấy, cô ta muốn đuổi mẹ đi! Đuổi con đi! Đuổi Minh Mỹ đi! Cô ta và đứa con hoang Việt Xán đó! Việt Tuyên, con có còn nhớ mẹ từng nói gì không, hả? Mẹ sớm đã biết Việt Xán lòng lang dạ sói! Năm đó mẹ đã nói nên để cho Việt Xán ở lại nước ngoài, để cho bọn xã hội đen bên Ý xử nó!”

Nói rồi, Tạ Hoa Lăng hận đến nỗi không thốt nên lời, dùng hết sức lực đánh Việt Tuyên:

“Đều là con! Đều tại con đã mềm lòng, nhẹ tay! Lúc đó con đã không nghe lời mẹ, còn quỳ trước mặt ông con cầu xin để giữ lại Việt Xán, nói cha con trước lúc lâm chung, đã để lại di ngôn nhờ con chăm sóc Việt Xán, nói Việt Xán là anh con, nói sức khỏe con không tốt, Việt Xán có thể giúp con! Đúng không? Vì chăm sóc Việt Xán, con đã để lại số cổ phần và tài sản của cha con cho Việt Xán, con tưởng rằng mẹ không biết sao? Sau khi Việt Xán về nước, con đã cho Việt Xán bao nhiêu quyền kiểm soát tập đoàn, con tưởng rằng mẹ không biết sao? Mẹ đã từng nói với con rằng, Việt Xán là một con sói hoang, không thể thuần phục được, con có cho nó bao nhiêu ân huệ đi nữa, nó cũng sẽ không tha thứ cho con và mẹ đâu! Nó cho rằng con cản trở nó, nó cho rằng mẹ đã giết mẹ của nó, nó cho rằng Việt Triệu Huy vì vậy mà đau lòng chết đi! Trong lòng nó, trong mắt nó, đều là sự căm hận đối với mẹ và con, con không nhìn ra sao?”

Vừa đánh mắng Việt Tuyên, Tạ Hoa Lăng vừa kêu khóc, nói:

“Con đã nhường nhịn nó hết lần này đến lần khác, nhượng bộ nó hết lần này đến lần khác! Nó đã cướp mất những thứ vốn thuộc về con trong tập đoàn, con chịu đựng nó! Nó cướp mất vị hôn thê Minh Mỹ của con, con chịu đựng nó! Nó cho người ngấm ngầm phá hoại xe của con khiến con suýt chết, con chịu đựng nó! Nó bảo Diệp Anh lừa dối con, quyến rũ con, làm tổn thương con, con vẫn chịu đựng nó! Bây giờ, nó đã cướp cả tập đoàn Tạ Thị rồi, nó còn muốn xông đến ăn thịt mẹ, ăn thịt con, con vẫn chịu đựng nó đúng không? Đúng không?”

“Mẹ!”

Gương mặt trắng bệch, Việt Tuyên ôm chầm lấy Tạ Hoa Lăng đang khóc lóc kêu gào thảm thiết như điên loạn trên giường bệnh, để bà bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói khẽ:

“Con xin lỗi, mẹ.”

Vùng thoát ra khỏi đôi tay Việt Tuyên, Tạ Hoa Lăng phẫn nộ đến độ đôi mắt đỏ ngầu, vung tay, tát “bốp” lên mặt Việt Tuyên!

“Đứa nghịch tử này! Mẹ không tin là Việt Xán hành động lâu như vậy mà con không nhìn ra? Không có cách ứng phó? Con …!”

Nhìn nét mặt Việt Tuyên, dù gì cũng là con trai mình, sự thấu hiểu bao năm nay đối với Việt Tuyên khiến Tạ Hoa Lăng bỗng nhiên trở nên run rẩy, nhìn anh khó tin:

“Con…con thật sự đã sớm biết từ lâu…”

“Vậy tại sao con không ngăn cản nó!” Tức giận đến mức toàn thân loạng choạng, đôi mắt Tạ Hoa Lăng như muốn nổ tung, “Tại sao con lại dương mắt đứng nhìn nó cướp mất Tạ Thị mà không ngăn nó lại? Có trăm ngàn vạn cách có thể ngăn nó lại! Nếu không được, con có thể nói cho mẹ biết, bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể bảo Thái Thiết tìm người xử lý nó!”

“Mẹ!”

Đáy mắt mang nỗi đau sâu sắc, Việt Tuyên nghẹn ngào:

“…Việt Xán là anh trai của con.”

“Anh trai? Ha, ha…!” Tạ Hoa Lăng cười rít lên, “Nó là anh trai mày hồi nào vậy! Nó có coi mày là em trai nó không? Nó đã một lần cướp mất người đàn bà của con, rồi cướp người đàn bà của con một lần nữa! Nó muốn giết con! Nó muốn cướp tập đoàn Tạ Thị từ tay mày! Nó có chút nào coi con là em trai nó không? Việt Tuyên, con đừng ngốc nghếch nữa! Con luôn cho rằng Việt Xán là anh trai con, luôn nghĩ về những năm tháng nó đối xử tốt với con, nhưng con làm sao mà biết được năm đó nó đối tốt với con như vậy, tín nhiệm con như vậy không phải là giả dối, lợi dụng con, để nịnh bợ người cha Việt Triệu Huy của nó chứ? Nó giống hệt mẹ nó, giả dối, ngụy trang thành bông sen trắng lương thiện, nhiệt tình, khiến người khác thật ghê tởm! Nếu thực sự lương thiện như vậy, tại sao còn quyến rũ chồng của người khác, cha của người khác bỏ trốn cùng họ? Bọn họ hạnh phúc rồi, còn người khác thì sao? Người khác chỉ vĩnh viễn xứng đáng sống trong sự chế giễu và thương hại của người đời sao?”

“…”

Việt Tuyên đau khổ nhắm chặt mắt lại.

Năm đó, trong khu rừng buổi sớm mai đó, Việt Xán thời niên thiếu áy náy nói cho anh biết, anh phải ra đi rồi. Anh sẽ cùng với mẹ anh, cha anh, và cả người thiếu nữ dùng cành cây khô vẽ nên một biển hoa tường vi đó rời xa đất nước này đến một đất nước xa xôi, sống hạnh phúc bên nhau.

Giây phút đó, Việt Xán hạnh phúc đến độ khiến anh thật ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ đến mức gần như là đố kỵ.

Trong cánh rừng buổi ban mai, Việt Xán vẽ ra một bức tranh về cuộc sống tương lai tươi đẹp đến vậy, có cha mẹ ân ái, hiền từ, có cô gái anh yêu nồng nàn, có biển hoa tường vi sắp nở, bức tranh đó hạnh phúc mà ấm áp đến vậy.

Hạnh phúc đến mức gần như tàn nhẫn.

Trong cánh rừng buổi sớm mai, anh ngồi trên xe lăn, im lặng nhìn anh trai trước mặt.

Niềm hạnh phúc sáng bừng như vậy, rốt cục vẫn được tạo nên từ nỗi đau. Niềm hạnh phúc được trả giá bằng sự tôn nghiêm và đau khổ của mẹ, bằng sự đau khổ và lạc lõng của anh. Khoảnh khắc đó, người thiếu niên ngồi trên xe lăn lặng lẽ nhìn người anh trai vừa hoang dã vừa tự do, vừa hạnh phúc vừa áy náy, trong lòng rối bời.

“Vì vậy, con đã hủy hoại hạnh phúc của Việt Xán,” giọng nói của Việt Tuyên tĩnh lặng như thể hoa tuyết vẫn đang rơi bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, “vào khoảnh khắc Việt Xán sắp chạm tay đến hạnh phúc đó, con đã hủy hoại anh ấy. Mẹ anh ấy chết rồi, cha anh ấy cũng chết rồi, người con gái mà anh ấy yêu cũng rời xa anh ấy.”

Giọng nói của Việt Tuyên rất tĩnh lặng.

Tạ Hoa Lăng nghe những lời này mà lạnh sống lưng.

“Vì vậy, anh ấy hận con, trong tim anh ấy, trong mắt anh ấy đều là sự căm hận, không phải là điều đương nhiên sao?” Ánh mắt Việt Tuyên lặng lẽ nhìn Tạ Hoa Lăng, anh nói, “Mẹ, rốt cục chính là con đã bán đứng anh ấy.”

Là anh đã bán đứng và phản bội, khiến Việt Xán bỗng nhiên rơi vào địa ngục không đáy, mất đi người thân nhất, mất đi người yêu. Nếu anh là Việt Xán, anh cũng tuyệt đối không tha cho kẻ thù, anh cũng sẽ tìm tất cả mọi cơ hội để khiến kẻ thù của anh nếm mùi đau khổ gấp bội.

“Không!”

Tạ Hoa Lăng run rẩy nắm chặt lấy anh, hét lên:

“Việc này không liên quan gì đến con! Nếu có hận, nó chỉ cần hận một mình mẹ! Năm đó, là mẹ biết được tin tức, điên cuồng về nhà ép con nói ra tất cả mọi điều mà con biết, con không nói, mẹ còn đánh con! Ôi, trời ơi, lúc đó mẹ còn đánh con…Bây giờ nghĩ lại, lúc đó con vì biết bọn họ sắp đi nên trong lòng mới khó chịu, mới bị bệnh, sốt cao đúng không, nhưng mẹ không những không đưa con đi bệnh viện, còn đánh con, mắng con, ép buộc con…”

Nghĩ lại những hành động điên rồ của mình năm đó, Tạ Hoa Lăng úp mặt vào tay. Năm đó, Việt Tuyên sốt cao không hạ, đôi môi khô đến nứt toác, hai má đỏ bừng, bà lại kéo con dậy khỏi giường bệnh, đánh mắng điên cuồng, chì chiết con ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhiếc mắng con giúp Triệu Việt Huy giấu giếm!

“…Nhưng, con không nói, con không nói gì hết mà! Mẹ đã xả hết cơn giận lên người con, hoàn toàn không để ý con đang lên cơn sốt cao, con bị mẹ đánh mắng đến mức bệnh hen suyễn phát tác, đó là lần đầu tiên con bị hen suyễn, suýt nữa thì mất mạng…”

Nước mắt len lỏi qua kẽ tay Tạ Hoa Lăng rơi xuống, bà nghẹn ngào nói:

“…Mẹ đúng là một người mẹ tệ bạc, lúc đó bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu cho con, nhưng mẹ vừa mới nghe ngóng được địa chỉ nơi ở của mẹ Việt Xán, biết được tối hôm đó họ sẽ rời đi, mẹ đã vất con lại, mang theo người kéo đến nhà Việt Xán! Tất cả những việc xảy ra đêm đó đều tại mẹ, đều do mẹ, tất cả đều do mẹ, có quan hệ gì đến con chứ!”

“…Không!”

Toàn thân run rẩy, Tạ Hoa Lăng đột nhiên như bừng tỉnh!

“Không! Trời ơi, lẽ nào là vì mẹ….?”

Tạ Hoa Lăng nắm chặt tay Việt Tuyên, khó lòng tin nổi, nói:

“Tuyên! Mấy năm nay, con nhẫn nhịn Việt Xán hết lần này đến lần khác, nhượng bộ Việt Xán hết lần này đến lần khác, con chịu đựng nó, nhượng bộ nó để nó cho rằng con có lỗi với nó, để nó cho rằng con bán đứng nó, phản bội nó!… Nhưng rõ ràng không phải như vậy!… Tại sao con lại phải để Việt Xán hận con, tại sao lại phải để Việt Xán hiểu lầm con?…Vì con muốn bảo vệ mẹ, đúng không? A, con sợ Việt Xán trút hết thù hận và phẫn nộ lên người mẹ, nên con thà để nó hiểu lầm con, thà để nó làm tổn thương con hết lần này đến lần khác, con cũng phải bảo vệ mẹ sao?”

“Không phải, không phải vậy.”

Việt Tuyên nghẹn ngào an ủi Tạ Hoa Lăng đang kích động. Cho dù bà có từng làm sai chuyện gì, bà vẫn là mẹ anh, mãi mãi là mẹ anh.

“A!”

Nước mắt giàn giụa, Tạ Hoa Lăng khó có thể chấp nhận tất cả những điều này, bà kêu khóc:

“Để mẹ đi nói với Việt Xán! Để nó muốn hận thì chỉ hận mình mẹ thôi! Con luôn coi nó là anh trai con, con giữ bí mật cho nó, con giúp nó nhận được sự giáo dục tốt nhất ở nước ngoài, con để nó thừa kế toàn bộ tài sản của Việt Triệu Huy, con cầu xin ông cho nó về nước, con trao cho nó quyền lãnh đạo tập đoàn! Con không nợ nó gì hết! Là nó đã hiểu lần con! Là nó có lỗi với con! Mẹ phải đi nói cho nó biết, mẹ phải đi nói cho nó biết! Muốn đối phó chỉ đối phó với mình mẹ thôi, dựa vào đâu mà làm tổn thương con hết lần này đến lần khác, hại con suýt nữa mất mạng, suýt nữa…”

“Mẹ.”

Giữ chặt Tạ Hoa Lăng đang vùng vẫy muốn xuống khỏi giường bệnh, Việt Tuyên cắt ngang tiếng kêu khóc của bà, giọng nói khàn đặc:

“Để như vậy đi. Mẹ, để sự việc kết thúc như vậy đi.”

“…?”

Tạ Hoa Lăng nhìn anh hoảng loạn, đầu óc rối bời.

Việt Tuyên rút khăn tay ra, lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt mẹ, nói khẽ:

“Vì tập đoàn Tạ Thị, Việt Xán và con đã tranh giành nhau bao nhiêu năm nay. Con biết, mẹ hy vọng Việt Xán rời khỏi Tạ Thị, hy vọng dành toàn bộ Tạ Thị cho con. Có điều, mẹ à, ngay từ đầu, đó đã không phải là thứ con muốn rồi. Vì ông, vì cha, vì mẹ, con cũng hy vọng Tạ Thị có thể phát triển lớn mạnh. Nhưng, đây không phải là điều con muốn. Những năm vừa rồi đã chứng minh rằng, Việt Xán mới là người cầm cân thành thục, dám nghĩ dám làm, Tạ Thị dưới sự dẫn dắt của anh ấy sẽ càng ngày càng tốt hơn. Vậy thì hãy giao cho anh ấy đi.”

“Không được! Không thể được!”

Tạ Hoa Lăng tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này!

“Còn muốn tranh giành bao lâu nữa hả mẹ? Bao năm nay, con đã mệt rồi.” Việt Tuyên khẽ lau nước mắt trên mặt mẹ, giọng nói dịu dàng, êm ái, “Mẹ, thời gian còn lại, để con chăm sóc mẹ nhiều hơn. Hơn một năm nay, vì sức khỏe con không được tốt, mẹ ít khi đi du lịch nước ngoài. Để con đưa mẹ đi thăm thú các nước trên khắp thế giới, con còn nhớ mẹ rất thích hoa Tulip của Hà Lan, cũng thích hoa anh đào Nhật Bản. Hoặc là con đưa mẹ đi Thụy Sỹ, ông một mình ở Thụy Sỹ chắc cũng rất cô đơn, mẹ và con đến ở với ông một thời gian.”

“Tuyên…”

Tạ Hoa Lăng nghe mà thẫn thờ.

“Mẹ yên tâm, cuộc sống sau này của mẹ và ông con đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Con đã thành lập một quỹ riêng cho mẹ và ông, lại có một đội ngũ đáng tin cậy, chuyên nghiệp điều hành, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cho dù Tạ Thị có biến động gì đi nữa, mẹ và ông đều có thể tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống.”

Sau đó, Việt Tuyên kể cho Tạ Hoa lăng nghe, anh đã thành lập quỹ gì cho mẹ và ông, do văn phòng luật sư nào điều hành, lợi nhuận mỗi năm khoảng bao nhiêu, những năm gần đây anh đã mua cho mẹ và ông những bất động sản nào, phân bố ở những nơi nào trên thế giới, giấy tờ liên quan được bảo quản ở văn phòng luật sư nào.

Việt Tuyên kiên nhẫn nói từng chi tiết.

Tạ Hoa Lăng càng nghe càng thấy kinh ngạc, cơ thể bắt đầu nổi gai ốc, bà bỗng cảm thấy, Tuyên như thể đang nói chuyện hậu sự với bà!

“Tuyên!”

Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, tuyết rơi lả tả, Tạ Hoa Lăng kinh hãi phát giác ra rằng, Việt Tuyên trước mặt bà gầy đi với tốc độ gần như là đáng sợ, cằm gầy đến mức nhọn hoắt, làn da trắng đến gần như trong suốt, tuy ánh mắt vẫn nho nhã, khí chất vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng lại như bông chi tử cuối cùng trong suốt sau mưa, chỉ một cơn gió nhẹ, cũng có thể bị thổi bay, rơi xuống.

“Tuyên, gần đây sức khỏe con sao rồi?”

Trong lòng lo lắng, Tạ Hoa Lăng sợ hãi hỏi. Gần đây bà giận Việt Tuyên vì Diệp Anh mà trở nên không nghe lời bà, tuy biết sau đêm mưa bão lần trước anh phải vào bệnh viện, anh đã phải vào viện thêm mấy lần nữa nhưng bà không muốn gặng hỏi. Từ khi ra đời, đứa con này đã bệnh tình liên miên, bà đã sớm quen rồi, có lúc còn nói đùa với bạn mình rằng, bệnh càng thường xuyên thì càng không bị bệnh nặng.

Nhưng lần này.

Có một sự sợ hãi không tên nào đó bóp nghẹt bà!

“Con không sao. Hai ngày trước bị cảm lạnh, ho một chút nên ngủ không ngon.” Việt Tuyên cười, đỡ Tạ Hoa Lăng với ánh mắt vẫn đang chất chứa lo lắng, ngờ vực nằm lại xuống giường bệnh, “Nhưng còn mẹ, bác sĩ nói lần này bệnh tình mẹ rất nguy hiểm, sau này phải biết kiềm chế cảm xúc, không được vui quá giận quá. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Những thứ vật chất bên ngoài đó, không quan trọng đến vậy đâu.”

Tạ Hoa Lăng nằm xuống, tâm sự ngổn ngang trong lòng.

Bà không yên tâm, bà nhất định phải hỏi rõ bác sĩ xem tình hình sức khỏe của Việt Tuyên rốt cuộc là như thế nào. Nhìn gương mặt hiền hậu nhưng nhợt nhạt đến độ như thể một cơn gió nhẹ cũng không chống đỡ nổi của Việt Tuyên trước mặt, Tạ Hoa Lăng càng lúc càng sợ hãi. Đôi tay run rẩy đưa ra, Tạ Hoa Lăng nắm chặt lấy cánh tay Việt Tuyên, nghĩ lại những lời Việt Tuyên vừa nói, không kiềm chế được, hỏi:

“Tuyên, nếu tập đoàn Tạ Thị không phải là thứ con muốn, vậy thì điều mà con muốn là gì?”

Thứ mà anh muốn…

Việt Tuyến sững người.

Đây là lần đầu tiên mẹ hỏi anh, anh muốn điều gì. Sau đó, anh chua chát phát hiện ra, bản thân mình chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó, chưa bao giờ nghĩ xem mình muốn gì.

Anh muốn thứ gì? Khi còn nhỏ, anh luôn phải đấu tranh với cơ thể đầy bệnh tật này, sau này lớn dần, anh biết trên vai mình phải gánh cả một tập đoàn Tạ Thị, thế là anh đã học rất nhiều, cũng rất cố gắng. Đó là trách nhiệm, đó không phải thứ anh muốn. Giống như việc anh biết rằng, mình phải sống, phải gánh vác nhiều hơn, nhưng sống không phải vì anh muốn sống.

Cái anh muốn là gì.

Anh lặng lẽ suy nghĩ. Nếu như có thể quay về tuổi thơ, quay về rất lâu rất lâu trước đây, nếu như tất cả có thể lựa chọn lại từ đầu. Dưới ánh trăng đêm đó, cô gái nhỏ dùng cành cây vẽ nên một biển hoa tường vi trắng trên mặt đất đó, từng đóa từng đóa, phát ra ánh sáng bàng bạc đẹp đẽ lấp lánh đó. Có lẽ, lúc đó, anh cũng có thể giống như cô, cũng đi vẽ tranh, vẽ nên tất cả những điều mà anh cảm thấy đẹp đẽ.

Lại hoặc là.

Anh chỉ muốn, nhìn cô vẽ tranh như vậy, ở bên cạnh cô, cẩn thận che chở cô ở nơi ấm áp nhất, để tài năng của cô nở rộ trên sân khấu sáng chói nhất, để cô nở nụ cười, để cô rời xa đau khổ.

Trái tim đau đớn đến thắt lại.

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, đáy lòng anh cũng lại chầm chậm dấy lên một cảm giác êm đềm không thể tưởng tượng nổi, ấm áp, xót xa.

Việt Tuyên thẫn thờ hồi lâu.

Hoa tuyết ngoài trời vẫn lặng lẽ rơi, từng mảng từng mảng, như những cánh hoa tường vi trắng, mang theo mùi hương êm đềm.

Trời đất ngợp một màu trắng tinh khiết.

Mãi lâu sau, mãi lâu sau, khi Việt Tuyên bừng tỉnh, mới phát hiện Tạ Hoa Lăng trên giường bệnh đã chìm vào giấc ngủ. Đôi chân cứng đờ đến đau đớn, Việt Tuyên đắp chăn cho người mẹ mà gương mặt đã lộ rõ vết nhăn, rồi lại ngồi bên cạnh bà thêm một lát.

“…Điều mà con muốn, là cả nhà được bên nhau.”

Giọng nói khẽ khàng đến mức như không có.

Việt Tuyên chua chát cười, chậm rãi chuyển động xe lăn. Khi anh quay người tiến về phía cửa phòng bệnh, phát hiện một khe hở ở cửa. Mở cửa phòng bệnh, chiếc xe lăn của Việt Tuyên đi ra, bên ngoài hành lang phòng bệnh tĩnh mịch không chút tiếng động.

Trong ánh nắng hiếm hoi ngày tuyết rơi, hai bóng người đổ dài lên người Việt Tuyên.

Việt Xán.

Và Diệp Anh.

***

Hành lang bệnh viện im ắng, dài dặc.

Việt Tuyên trên xe lăn lặng lẽ nhìn hai người trước mặt. Thân hình Việt Xán cao lớn như ngọn núi, anh dò xét Việt Tuyên với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt anh không bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nào trên từng cen-ti-mét trên gương mặt Việt Tuyên. Bên ngoài cửa kính hành lang bệnh viện, hoa tuyết rơi lả tả, ngợp trời, Diệp Anh im lặng nhìn hai người đàn ông trước mặt, rồi lùi về sau một bước, ngồi xuống chiếc ghế băng dài ở hành lang bệnh viện, để cho hai người có không gian riêng với nhau.

“Những điều mà cậu và Tạ Hoa Lăng vừa nói với nhau ban nãy, tôi đã nghe thấy cả rồi.” Giọng nói căng thẳng, hai tay buông thõng, nắm chặt, Việt Xán nói như thể mỉa mai, “Cậu tưởng rằng cậu dùng chiêu trò đó là có thể lừa được tôi sao? Chắc cậu biết chúng tôi ở ngay bên ngoài nên mới cố tình nói như vậy đúng không. Diễn hay lắm, cứ như thật ấy, cậu và mẹ cậu kẻ tung người hứng, để đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ cậu, để cậu trong sạch, thuần khiết, lương thiện như một chú cừu sơ sinh!”

“Ha, ha,” Việt Xán cười tự mỉa mai, “Lời thoại thật cảm động làm sao, tôi luôn là người anh trai mà cậu yêu thương, còn cậu là đứa em trai luôn bị tôi hiểu nhầm oan uổng! Theo như kịch bản của cậu, có phải lúc này tôi nên cảm động đến độ nước mắt vòng quanh, ôm chặt lấy cậu, xin cậu tha thứ, sau đó cười xòa với cậu, xóa hết thù hận, từ đó sống cuộc sống anh em hòa thuận không?”

Khép mắt lại.

Đôi môi Việt Tuyên càng lúc càng trắng nhợt nhạt đến độ gần như trong suốt, đôi tay khẽ nắm lấy thành ghế lăn, đợi cơn choáng váng trong đầu cuối cùng cũng tan dần, giọng nói khàn khàn cất lên:

“Những hạng mục mà em từng phụ trách của tập đoàn về cơ bản đã sắp xếp xong xuôi rồi, trước thứ hai tuần sau, Tạ Phố sẽ mang cho anh, nếu có chỗ nào không rõ, anh có thể hỏi cậu ta. Mấy năm nay, Tạ Phong đều theo em, phần lớn các hạng mục cậu ấy đều nắm rất rõ.”

Việt Xán nắm chặt tay, phẫn nộ:

“Đủ rồi! Cậu không cần phải giả dối nữa đâu! Cậu đang giả vờ tội nghiệp sao? Cậu tưởng rằng cậu làm vậy tôi sẽ mềm lòng sao?”

Việt Tuyên cười câm lặng.

Im lặng nhìn Việt Xán.

Chớp mắt hơn bảy năm đã trôi qua. Việt Xán, người đang đứng trước mặt anh lúc này không còn là chàng thanh niên Việt Xán hoang dã, bất kham năm đó nữa.

Anh còn nhớ, lần đầu tiên gặp Việt Xán là tại một nhà hàng Pháp, cha anh rất trịnh trọng giới thiệu anh và Việt Xán với nhau. Việt Xán thời trẻ với mái tóc xoăn rối bời, ánh mắt quật cường hiên ngang, đôi mắt trừng trừng nhìn anh, như thể anh là người nào đó đến để cướp địa bàn.

Nhưng, đó là một cậu bé dễ mềm lòng.

Khi cha nói, anh từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, khi anh ho hết cơn này đến cơn khác vì bị cảm, khi anh thản nhiên nhắc đến việc một số bạn học chế giễu anh sức khỏe kém, Việt Xán đang ngồi phía đối diện anh nghe mà đôi mắt thẫn thờ, há miệng khờ khạo. Khi anh muốn cười nhưng lại lên cơn ho dồn dập, Việt Xán sợ hãi đứng phắt dậy, chân tay luống cuống vỗ lưng cho anh, lại luống cuống múc canh cho anh.

Bắt đầu từ ngày hôm đó.

Việt Xán tự xưng là người bảo vệ anh.

Mấy người bạn học chế giễu sức khỏe anh yếu như con gà rù đó đã bị Việt Xán đánh cho một trận, trên mặt anh có ba bốn vết thương, hung hãn nói, sau này còn có ai dám ăn hiếp em nữa, cứ nói cho anh biết, xem anh xử lý chúng nó thế nào! Sau đó nữa, mỗi lần anh bị bệnh nằm viện, đều là Việt Xán ở bên cạnh giường bệnh chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm, sảng khoái nói, dù sao anh học dốt, đi học hay không cũng thế cả thôi.

Việt Xán đưa anh đi chợ đêm ăn thịt xiên nướng, một đồng một xiên, mời đồng mười hai xiên, đưa anh đi uống bia, nhìn anh uống rồi lên cơn ho, Việt Xán vừa thở dài nói anh kém cỏi, vừa ra sức vỗ lưng cho anh. Ánh đèn chợ đêm và ánh sao chi chít trên trời hòa làm một, người qua người lại tấp nập, Việt Xán đưa anh đi ăn từ quán ven đường đầu tiên đến quán ven đường cuối cùng. Có lúc ăn uống mệt rồi, không bắt được taxi, Việt Xán nhất quyết cõng anh, vừa đi vừa bắt taxi, đi rất xa mà không hay.

Việt Xán vỗ ngực nói, em yên tâm, em là em trai anh, anh sẽ luôn chăm sóc cho em!

Quãng thời gian bảy năm.

Việt Xán, người đang đứng trước mặt anh, vững chãi như ngọn núi, ngũ quan rõ nét, bắt mắt, nhưng ánh mắt lại phẫn nộ và mỉa mai, nhìn anh với nét mặt đầy ghê tởm.

Việt Tuyên lặng thinh.

Anh chầm chậm điều khiển xe lăn. Ngoài cửa kính hành lang bệnh viện, vạn vật trắng muốt, hoa tuyết bay lả tả, vô cùng vô tận. Chiếc xe lăn đi qua Việt Xán, trên chiếc ghế băng dài sát tường phía trước, bóng người trắng ngần đó, thuộc về anh. Trong sự ấm áp nơi hành lang bệnh viện, bóng dáng cô có chút mơ hồ, cô mặc một chiếc áo khoác nhung dày màu trắng, mông lung trong ánh sáng mờ nhạt ngày đông.

Cô hơi cúi đầu.

Không nhìn Việt Xán, cũng chẳng nhìn anh.

Suối tóc dài đen nháy che mất khuôn mặt cô, ở khoảng cách như thế này, anh không thể nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô.

Chiếc xe lăn đi qua trước mặt cô.

Chầm chậm đi qua trước mặt cô.

…

…

Trên con dốc đầy sao.

Xa xa, người thiếu nữ với mái tóc đen nháy, với đôi mắt lạnh lùng như băng đi ra khỏi cổng trường.

Đứng bật dậy, chàng thanh niên Việt Xán với gương mặt hạnh phúc sáng ngời, nói với anh, nhìn xem, đó chính là cô gái mà anh thích!

…

…

Bên ngoài cửa kính hành lang, từng mảng tuyết bay lả tả, vô cùng vô tận, khiến vạn vật trên thế gian nhuốm một màu trắng tinh khiết, lạnh giá, giống như đôi môi tái nhợt của Việt Tuyên trên chiếc xe lăn đang đi xa dần trong hành lang bệnh viện dài dặc.

***

Trên đường quay về từ bệnh viện.

Việt Xán lặng lẽ lái xe, Diệp Anh nhìn ra ngoài cửa kính xe, gương mặt không chút biểu cảm. Khi anh quay đầu nhìn cô, cô vẫn không có chút biểu cảm, gương mặt xinh đẹp như đóa tường vi đóng băng không biết đang nghĩ gì, không chút động đậy, ánh sáng bên ngoài xe vụt qua khiến mặt cô lúc sáng lúc tối.

“Em có tin không?”

Dừng xe trước đèn đỏ, Việt Xán nắm chặt vô lăng, những tâm trạng khó nói thành lời chất chứa, ngổn ngang trong lòng.

Hồi lâu sau, Diệp Anh lạnh nhạt nói:

“Điều này do anh quyết định.”

Việt Xán rõ ràng vô cùng bất mãn với câu trả lời này, anh mím chặt môi. Tuy thấy Việt Tuyên dường như không thể khiến tâm trạng cô lung lay, điều này khiến anh thở phảo một hơi, nhưng sự thờ ơ trong lời nói của cô, khiến anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

“Anh hỏi em, em có tin Việt Tuyên không?”

Đèn đỏ chuyển sang xanh, phía sau xe đã vang lên từng hồi còi inh ỏi, Việt Xán ấm ức nhìn cô chằm chằm, không để cho cô trốn tránh, buộc cô phải trả lời!

“Không tin.”

Không để Việt Tuyên hằn học, Diệp Anh trả lời anh một cách hờ hững, thậm chí còn mỉm cười. Việt Xán đưa tay nắm lấy tay cô, đưa lên môi, đặt lên đó một nụ hôn.

Chiếc xe hòa vào biển xe cộ.

Diệp Anh hờ hững nhìn từng cột đèn đường bật sáng, đúng vậy, cô không tin, cô bây giờ, không tin ai hết.

***

Ba ngày sau, thứ hai đầu tuần.

Diệp Anh chính thức tham gia cuộc họp hội đồng quản trị với tư cách là cổ đông lớn nhất hiện nay của tập đoàn Tạ Thị. Số cổ phần mà cố nắm giữ là năm mươi hai phần trăm(52%), theo điều lệ hiện tại của cuộc họp hồi đồng quản trị, cô có quyền phát ngon một cách tuyệt đối.

Trong cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm đó, Việt Tuyên và Tạ Hoa Lăng đều không có mặt.

Diệp Anh quả nhiên làm đúng như những gì cô đã tuyên bố trước đó, đuổi việc giám đốc điều hành Tạ Việt Tuyên, phó chủ tịch Tạ Hoa Lăng, trưởng phòng thiết kế Sâm Minh Mỹ. Khi cả phòng họp vỡ òa, rì rầm bàn tán, Diệp Anh không để cho bất cứ ai có cơ hội nói gì, cô tiếp tục tuyên bố…

“Ngoài ra, chức vụ CEO của Tạ Việt Xán, cũng bị hủy bỏ kể từ giờ phút này.”

Câu nói này như băng tuyết bao trùm địa cầu.

Việt Xán từ từ ngẩng đầu lên, anh vốn dĩ ngồi ngay bên cạnh cô, khi nghe thấy câu nói này, anh nhất thời không thể phản ứng kịp. Anh như thể đứng hình, đầu óc trống rỗng, nhìn gương mặt như đóa tường vi đóng băng của cô, nhìn đôi mắt đen láy không chút tình cảm đó của cô, anh ngẩn người rất lâu.

Tạ Phong đứng sau anh phẫn nộ muốn xông lên!

Việt Xán giơ tay ngăn cản theo phản xạ tự nhiên.

“Tạ đại thiếu gia, anh có thể đi được rồi.” Ngồi trên ghế chủ tịch, Diệp Anh im lặng, cười nhạt nhìn Việt Xán cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi phòng họp, sau khi anh trầm lặng đến mấy phút.

Cả phòng họp ngơ ngác trước biến cố bất ngờ này!

Tất cả những cổ đông còn lại đều hoàn toàn không kịp phản ứng lại, rốt cục là sao đây, cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt họ rốt cục là sao đây?

Như thể một giấc mơ hoang đường.

Việt Xán thẫn thờ đi ra khỏi phòng họp như đi trong làn suơng mù trắng xóa, bên tai là tiếng nói phẫn nộ của Tạ Phong, nhưng anh không nghe thấy câu nào hết. Việt Xán đi vào văn phòng làm việc của mình, ngồi đơ người như tượng gỗ, anh không biết mình đã ngồi bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa văn phòng bị mở ra.

Hơi thở quen thuộc…

Hơi thở của cô.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Cho đến khi dừng lại trước bàn làm việc của anh, sau đó, cô ngồi xuống trên chiếc ghế xoay.

“Diệp Anh! Không ngờ cô lại qua cầu rút vá-! Đại thiếu gia chuyển nhượng không hoàn lại cho cô tất cả cổ phần mà anh ấy nắm giữ, cô lại lật mặt, đuổi đại thiếu gia đi? Trên đời lại có người đàn bà nham hiểm như cô sao?” Tạ Phong xông ra từ góc phòng, không kiềm chế được cơn tức giận, gương mặt trẻ trung, anh tuấn phẫn nộ đến mức đỏ bừng!

“Tạ Phong, cậu đi ra ngoài trước đi.”

Chằm chằm nhìn Diệp Anh trước mặt, Việt Xán khàn giọng nói với Tạ Phong. Tạ Phong phẫn nộ chống đối nhưng vô ích, anh lại hung hãn trừng mắt nhìn Diệp Anh mấy lần, rồi mới bực bội đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại!

“Tại sao?”

Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi từ hai ngày trước, lúc này chỉ còn rơi lác đác vài hạt, những bông tuyết nhỏ bé đọng lại trên bức tường kính văn phòng, rồi tan đi trong phút chốc, không để lại bất cứ dấu vết nào, chỉ còn sót lại vệt nước ướt át.

Trong đầu Việt Xán có chút hỗn loạn.

Anh lên kế hoạch bao năm nay để thực hiện, cuối cùng cũng nắm được trong tay phần lớn cổ phần của Tạ Thị, nhưng bỗng chốc lại bị cô, người đáng lẽ sẽ kề vai sát cánh với anh ra một đòn chí mạng!

“Ha, ha.”

Khẽ vươn mình, thả lỏng trên chiếc ghế bọc da màu đen, Diệp Anh nhìn anh, sau đó chớp chớp mắt, ra vẻ khó hiểu, nói:

“Sao? Anh không vui sao? Anh nên cảm thấy vui mới đúng chứ.”

“…”

Anh ngẩn người.

“Xán, bắt đầu từ cái đêm bảy năm về trước đó, anh đã chịu bao đau khổ, cũng chịu bao nhiêu ấm ức, cứ nghĩ đến những điều mà anh đã phải chịu đựng này, trái tim em như bị dao cắt.” Đôi mắt xinh đẹp như hồ sâu, như sương khói, tràn đầy xót xa, thương cảm, “Bây giờ, em biết là em đã hiểu lầm anh, là em đã trách nhầm anh, vậy thì, cứ để em thay anh chịu đựng tất cả những điều này đi!”

Diệp Anh nhìn anh nồng nàn, nói:

“Em đã mua cho anh một căn biệt thự ở Mỹ, chuẩn bị một khoản tiền đủ để anh có thể đến đó bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, cũng có thể bắt đầu làm lại sự nghiệp của anh. Xán, em hy vọng anh có thể tránh xa những ân ân oán oán này, em hy vọng từ nay về sau anh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, yên ổn! Anh yên tâm, em sẽ gánh lấy mối thù giữa anh và Tạ Hoa Lăng! Anh xem, em đã đuổi Tạ Hoa Lăng và Việt Tuyên ra khỏi Tạ Thị rồi, không phải sao?”

“Em…”

Việt Xán cuối cùng cũng hiểu ra, anh khép mắt lại, chỉ thấy sâu tận trong tim dấy lên một cảm giác buốt giá, như thể bị lớp tuyết phủ trắng xóa bên ngoài cửa sổ làm cho đóng băng, rồi nuốt chửng anh vào hang băng lạnh giá.

“…Em đang trả thù anh.”

“Ha, ha, ha, ha!”

Diệp Anh cười lớn, đến mức đôi mắt long lanh ướt, nước mắt tràn ra khóe mi:

“Thế nào, những lời nói này nghe có vẻ quen tai đúng không? Đây đều là những lời khuyên hết nước hết cái, tình sâu nghĩa nặng mà Tạ đại thiếu gia tặng cho em lúc đầu, bây giờ em trả lại cho anh hết, anh có cảm thấy đặc biệt ấm lòng, đặc biệt hạnh phúc không?”

“…”

Việt Xán đau khổ đến mức không thể đau hơn nữa!

Hóa ra cô kiên quyết yêu cầu anh chuyển nhượng lại hết cổ phần Tạ Thị trong tay anh cho cô không phải vì cô thiếu cảm giác an toàn, vì vậy mới nhất định muốn anh dùng cách này để chứng minh. Mà là, cô cố tình cài bẫy anh, dùng tình yêu của anh dành cho cô để uy hiếp anh, thậm chí bất chấp dùng những tin tức bất lợi làm tổn thương chính cô chỉ vì muốn làm anh đau khổ, chỉ vì để anh phải nhảy xuống cái bẫy mà cô đã cài sẵn.

“…Tường Vi, Tôi đã làm điều đó vì em”

Giọng nói khàn đặc, nỗi chua xót trong lồng ngực khiến anh chỉ có thể tự mỉa mai mình.

“Ha, ha, ha, ha, vì em?” Như thể nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian, Diệp Anh cười đến nỗi không thể ngừng lại được, “đúng vậy, anh vì em! Vì để em không phải vất vả trả thù như vậy, nên đã thay em tìm người trực tiếp giết chết Sâm Lạc Lãng, để báo mối đại thù của em! Vậy thì bây giờ, em cũng vì anh, để anh không phải vất vả báo thù như vậy, nên em đã gian nan không từ, giúp anh nắm giữ số cổ phần này của Tạ Thị, giúp anh đuổi Việt Tuyên và Tạ Hoa Lăng, để báo mối đại thù của anh! À, sao nhìn anh có vẻ không vui chút nào vậy, anh đáng lẽ phải vui mừng khôn xiết, cảm động khôn xiết chứ?”

Nhìn cô cười khùng khục.

Kiềm chế cảm xúc đang sục sôi trong lồng ngực, Việt Xán khép mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“…Anh xin lỗi.”

Việt Xán nói, giọng khản đặc:

“…Là anh đã tự cho mình là đúng, là anh đã hành động quá bốc đồng. Nếu như có thể làm lại, anh sẽ không dễ dàng tha cho Sâm Lạc Lãng như vậy, anh sẽ để hắn lại cho em, cùng em chứng kiến hắn bị quả báo ra sao.” Hóa ra, có những chuyện chỉ khi tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu được sự phẫn nộ và đau khổ trong lòng đối phương.

Diệp Anh hất mạnh tay anh ra!

“Đủ rồi! Anh lại muốn lừa tôi sao?” Sâu thẳm trong đôi mắt cô là ánh lửa điên cuồng, “Ha, ha, tôi nói cho anh biết, Việt Xán, những chuyện trước đây, tôi không còn hận anh nữa, chuyện của Sâm Lạc Lãng tôi cũng không hận anh nữa, bây giờ tôi và anh đã hòa! Nhưng cổ phần của Tạ Thị tôi tuyệt đối không trả lại cho anh đâu! Anh không cần thiết phải dỗ ngon dỗ ngọt tôi, kể từ giây phút anh ký tên chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tạ Thị cho tôi, Tạ Thị đã là của tôi rồi, đừng hòng có ai có thể cướp nó khỏi tay tôi!”

“Em cho rằng anh vì cổ phần của Tạ Thị?”

Việt Xán khản đặc giọng hỏi, ánh mắt kỳ quái.

“Ha, ha, ha, ha” Sau một trận cười lớn, Diệp Anh lạnh lùng nói, “Anh vì điều gì, tôi không quan tâm. Việt Tuyên vì điều gì, tôi cũng không quan tâm. Tất cả mọi người trên thế gian này vì điều gì tôi đều không quan tâm! Từ nay về sau, tôi chỉ làm những việc mà tôi muốn, những thứ khác, chẳng liên quan gì đến tôi cả!”

Bên ngoài cửa sổ, hoa tuyết rơi lả tả.

Lúc rơi lúc ngừng, đợt tuyết lần này đã rơi bốn, năm ngày liền, cả thế giới như thể bị đóng băng, trắng muốt, tinh khiết, lạnh lẽo. Những bông hoa tuyết xinh đẹp trong veo vẫn lao vào cửa kính như những con thiêu thân, rồi trong phút chốc, tan biến không để lại chút dấu vết.

“Anh đi đi.”

Diệp Anh nhìn Việt Xán, đôi mắt lạnh băng, nói:

“Tôi với anh không còn ai nợ ai nữa.”

Chương 47

Rất nhanh, các phương tiện truyền thông đã có được tin tức.

Trong khoảng thời gian chưa đến nửa ngày, những hình ảnh được phát ra từ các tin tức tài chính kinh tế và tin tức giải trí của các đài truyền hình đều là…

Nhà thiết kế thời trang danh tiếng Diệp Anh đột nhiên tuyên bố rằng cô là người đứng đầu tập đoàn Tạ Thị, trở thành cổ đông lớn nhất của Tạ Thị. Ngày đầu tiên chính thức bước vào tập đoàn Tạ Thị, Diệp Anh đã bất ngờ, dứt khoát cách chức các thành viên chính của nhà họ Tạ bao gồm Tạ Việt Tuyên, Tạ Việt Xán, Tạ Hoa Lăng, và trưởng phòng thiết kế Sâm Minh Mỹ, người đã có scandal đạo thiết kế với cô, đuổi tất cả bọn họ ra khỏi Tạ Thị!

Biến động lớn của tập đoàn Tạ Thị phút chốc gây ra cơn sóng dữ đối với cổ phiếu của Tập đoàn trên thị trường chứng khoán, trong vòng nửa ngày giao dịch còn lại, giá cổ phiếu của Tạ Thị đã giảm năm điểm phần trăm! Và ngày thứ hai khi vừa mở sàn, cổ phiếu của tập đoàn Tạ Thị tiếp tục rớt giá mạnh, đến mười một giờ trưa, đã hạ đến mức kịch sàn!

Giới truyền thông cho hay, theo nguồn tin đáng tin cậy, phần lớn những cổ đông vừa và nhỏ của Tạ Thị đều vô cùng bất mãn đối với việc Diệp Anh ép buộc cách chức Tạ Việt Tuyên, Tạ Việt Xán, hai người đã nắm quyền điều hành Tạ thị nhiều năm và có cống hiến vô cùng lớn lao đối với tập đoàn này, họ đang trù bị triệu tập cuộc họp khẩn cấp toàn thể cổ đông trong thời gian tới đây.

Đứng trước những lời chỉ trích từ bốn phương tám hướng.

Chủ tịch hội đồng quản trị mới nhậm chức của tập đoàn Tạ Thị – Diệp Anh, lại vô cùng bình tĩnh, trước tòa nhà tập đoàn Tạ Thị cao ngút trời, tuyết trắng hai bên đường vẫn chưa tan, đối mặt với sự đeo bám, bao vây của phóng viên, trước vô số mic và máy quay như rừng mưa bom bão đạn, cô cười điềm đạm, chỉ trả lời qua ba từ:

“Tôi rất vui.”

Thật là bá đạo!

Thật là ngang ngược!

Thật là cứng đầu!

Đông đảo quần chúng hoàn toàn sững sờ trước câu trả lời đơn giản, thô lỗ này, biết rằng hiện giờ đang thịnh hành cái gọi là “chủ tịch bá đạo”, nhưng nữ chủ tịch bá đạo như thế này thật là vượt ngoài tầm tưởng tượng của thế gian! Hơn nữa, nhờ vào vụ việc sao chép giữa Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ thời gian trước, mọi người đều đã được phổ cập rộng rãi về những vướng mắc tình cảm rối như tơ vò giữa Diệp Anh và hai vị thiếu gia nhà họ Tạ, bây giờ, rốt cục lại xảy ra chuyện gì khiến Diệp Anh có thể nhậm chức chỉ trong một đêm, hơn nữa, lại nhẫn tâm dùng thủ đoạn độc ác đuổi cả hai người đàn ông bên cạnh cô đi như vậy?

Dư luận bắt đầu đưa ra các loại liên tưởng phong phú tuyệt vời.

Tạ Phố báo cáo tất cả những việc này cho Việt Tuyên.

Đêm sâu tại bệnh viện, Tạ Hoa Lăng đã ngủ say trong phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh, Việt Tuyên cảm thấy cơn đau choáng váng trong đầu, anh gắng sức dùng các ngón tay từ từ ray thái dương.

“Nếu tình hình không được cải thiện, giá cổ phiếu chắc hẳn ít nhất sẽ còn giảm trong ba ngày,” Tạ Phố nói, “làn sóng phản đối của các cổ đông rất lớn, họ đang bắt tay nhau, bàn bạc kín làm cách nào để đối phó với cô Diệp Anh.”

Việt Tuyên im lặng hồi lâu, hỏi:

“Việt Xán thì sao?”

“Đại thiếu gia đã rời khỏi Tạ Thị, hiện tại hành tung không rõ,” Ngừng trong giây lát, Tạ Phố nói, “xem ra đại thiếu gia khá sốc trước hành động của cô Diệp Anh, sau cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm đó, hai người đã cãi nhau một trận.”

Cơn đau trong đầu càng lúc càng kịch liệt.

Việt Tuyên cố gắng chịu đựng cơn đau khiến đầu óc anh choáng váng đó, nói với Tạ Phố:

“Nói với Tạ Bình…”

***

“Cạch.”

Mở cửa căn hộ, Diệp Anh mệt mỏi bước vào, phòng khách sáng đèn, cô vất chiếc túi xách trong tay lên tủ cạnh cửa ra vào, tiện tay đóng cửa phòng lại. Phòng khách với phong cách Địa Trung Hải, tường xanh, rèm trắng, Khổng Diễn Đình ngồi trên chiếc sô pha kẻ sọc trắng xanh, vẻ mặt tươi cười như gió mùa xuân, không giống như mọi ngày, anh trịnh trọng nhìn cô, ra vẻ có chuyện muốn nói.

Diệp Anh mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chào hỏi qua loa, cô đi thẳng về phía phòng ngủ của mình.

“Này!”

Khổng Diễn Đình bực mình, đứng dậy gọi cô lại:

“Cô đứng lại cho tôi!”

Diệp Anh mệt đến nỗi chỉ muốn đổ ngay xuống giường, nhưng nhìn dáng vẻ của Khổng Diễn Đình, đành miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói một cách đối phó:

“Việc gì?”

“Việt Xán đưa tất cả số cổ phần của Tạ Thị cho cô, sau đó cô đã khai trừ Việt Xán sao?” Khổng Diễn Đình chau mày hỏi.

“Không sai.”

“Cô…” Nhìn dáng vẻ hờ hững này của cô, Khổng Diễn Đình nổi giận, “Rốt cục là cô đang nghĩ gì cơ chứ! Tên Việt Xán đó tốt với cô như vậy! Cậu ta đã vất vả bao năm như vậy, khó khăn lắm mới nắm được cổ phần của Tạ Thị trong tay, lại giao cho cô tất cả mà chẳng cần gì, cô lại đá cậu ta đi trong chớp mắt! Rốt cục cô còn có lương tâm, có tâm can không vậy!”

Diệp Anh nghe mà bật cười.

Cô quay người một cách dứt khoát bước đến bên chiếc ghế sô pha và ngồi xuống, dò xét Khổng Diễn Đình:

“Tôi tưởng rằng, anh và Việt Xán không giao du gì với nhau, không ngờ tình cảm của anh với anh ta lại sâu sắc đến vậy. Tôi còn tưởng rằng, anh thu nhận tôi lúc tôi bần cùng, khốn đốn, mở miệng ra là gọi nữ thần, mời tôi gia nhập công ty anh, coi tôi là bạn bè, sẽ kiên định đứng về phía tôi.”

Khổng Diễn Đình tròn mắt nhìn cô, hồi lâu sau, buồn bã thở dài:

“Nữ thần, cô thực sự là nữ thần, nhưng cô không chỉ là nữ thần của tôi, mà hơn thế nữa là nữ thần của Việt Xán. Tôi vốn dĩ đang yên đang lành ở nước ngoài, đấu đá với mấy ông anh đó của tôi vô cùng vui vẻ, tại tên Việt Xán ấy đột nhiên ép buộc, dùng lợi lộc để dụ dỗ tôi, bắt tôi về nước bằng được! Sau khi về nước, tôi mới biết, cậu ta làm thế là vì cô.”

“Nữ thần, tôi không biết cô và Việt Xán trước đây có ân oán gì, nhưng cậu ấy đối với cô đúng là rất dụng tâm. Cậu ta bắt tôi tiếp quản nghiệp vụ thời trang của Khổng Thị, làm thời trang nữ cao cấp đều là để lót đường cho cô, thậm chí, cậu ta còn trù bị mở công ty thời trang ở Ý và Pháp cho cô! Nữ thần, tất cả những thứ tôi làm cho cô, đều là Việt Xán bảo tôi làm! Đến căn nhà này cũng là cậu ta bảo tôi chuẩn bị sẵn cho cô, cậu ấy nói cô thích phong cách dịu mát.”

Diệp Anh im lặng hồi lâu.

Sau đó, cô nhuớng mày cười, nói:

“Vậy anh ở cùng với tôi, cũng là anh ta chuẩn bị sẵn cho tôi sao?”

“Ồ, đó là vì cậu ta biết…” Gương mặt Khổng Diễn Đình bỗng đỏ lên, “Haiz, dù gì đi nữa, Việt Xán đối với cô quả thực là tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, cảm động trời đất, cả người lẫn thần tiên đều cảm thấy rung động! Cho dù cô có lòng dạ sắt đá, không hề cảm động chút nào, cũng không thể lấy oán trả ơn được!”

“Còn cả chiếc xe thể thao màu hồng đào mà anh thích nữa, cũng là do anh ta tặng đúng không.” Diệp Anh hiểu ra.

“Đúng thế! Cậu ta biết tôi thích màu hồng đào!” Khổng Diễn Đình thích thú nói, “Cậu ta còn hứa sẽ tặng tôi một chiếc du thuyền màu hồng đào nữa!”

Diệp Anh ôm chiếc gối tựa, cười nhạt:

“Anh ta thật là chu đáo, còn biết anh thích gì.”

“Đương nhiên rồi! Năm đó ở Ý, tôi và cậu ta là bạn học, lúc đầu cậu ta nhìn tôi thấy không thuận mắt, tôi nhìn cậu ta cũng…” Khổng Diễn Đình hứng thú kích động, thao thao bất tuyệt, từ việc anh ta và Việt Xán quen nhau, ghét nhau, kết giao, thực sự hiểu nhau, đến từng li từng tí, cậu ấy nét mặt vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, khoa chân múa tay, nét mặt như hoa đào mùa xuân, cho đến khi phát giác Diệp Anh đã lờ đờ buồn ngủ.

“Diệp Anh!”

Khổng Diễn Đình giận dỗi đến sị mặt ra, trừng mắt nhìn cô, nói:

“Tôi không đùa với cô đâu! Trong trái tim tên Việt Xán đó, sự tồn tại của cô quan trọng vô cùng. Tình cảm cậu ta dành chô cô sâu đậm như vậy, cậu ta vì cô mà cho đi nhiều như vậy, cô phải trân trọng cậu ấy! Phải trân trọng cậu ấy đấy!”

Trân trọng anh ta…

Diệp Anh im lặng nhìn Khổng Diễn Đình, để chiếc gối tựa lên sô pha, nói:

“Mệt rồi, tôi đi ngủ đây.”

“Rầm!” Cánh cửa phòng ngủ đóng lại!

Dựa lưng vào cánh cửa, cô mệt mỏi khép mắt lại, lòng dạ, đầu óc đều hỗn loạn. Lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, để bản thân không nghĩ nhiều như vậy nữa. Cô bước đến bên giường, phát hiện cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa đã tìm thấy chiếc giá vẽ xanh đen mà cô đá vào gầm giường, cô giúp việc đã đặt nó lên chiếc kệ đầu giường. Cô lặng lẽ nhìn đóa tường vi màu bạc trên giá vẽ, trên đó đáng lẽ phải phủ đầy bụi mới đúng, nhưng dường như đã được lau chùi sạch sẽ, không chút bụi, đóa tường vi màu bạc phát ra ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ dưới ánh đèn, như thể ánh sao trên bầu trời đêm sau trận tuyết rơi.

“Cạch!”

Cô gấp chiếc giá vẽ khắc hình đóa tường vi lại!

Đúng vậy.

Cô nghĩ một cách lạnh lùng.

Khổng Diễn Đình nói không sai.

Tạ Hoa Lăng nói không sai.

Sâm Minh Mỹ nói cũng không sai.

Cô chính là một người đàn bà vô tình vô nghĩa, lòng dạ sắt đá, nham nhiểm khó đoán biết. Điều mà cô cần không phải là quá khứ, cũng chẳng phải là tương lai, điều mà cô cần chính là hiện tại! Điều mà cô cần chính là con đường mà cô đã chọn từ rất lâu trước đây!

Ép bản thân mình bình tĩnh trở lại, Diệp Anh cầm bút, vẽ nên những đường nét màu đen trên giấy vẽ trắng. Đường nét sắc nhọn, người mẫu như một nữ hoàng dần hiện lên trên trang vẽ, vừa lạnh lùng, kiêu ngạo, lại bướng bỉnh, chiếc áo lộng lẫy trên người cô như thể chiến bào.

***

Còn Sâm Minh Mỹ lúc này phát giác ra rằng, bản thân cô hoàn toàn không hiểu Diệp Anh đang nghĩ gì!

Diệp Anh đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi để giành được quyền kiểm soát tập đoàn Tạ Thị, cô tưởng rằng Diệp Anh sẽ diễu võ giương oai, đắc ý ngông cuồng, nhưng Diệp Anh lại vẫn lạnh lùng băng giá, hơn nữa, hoàn toàn không đoái hoài gì đến tình hình kinh doanh của Tạ Thị, mặc cho giá cổ phiếu của Tạ Thị rớt xuống như nước đổ.

Cô còn tưởng rằng, sau khi nắm được tập đoàn Tạ Thị, lại cách chức đuổi việc cô ra khỏi Tạ Thị, Diệp Anh sẽ đuổi sạch giết sạch, thao túng ban tổ chức cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, tước đoạt tư cách tham gia vòng chung kết cuối cùng của cô.

Nhưng Diệp Anh như thể đã quên mất những việc này.

Ngày qua ngày, thời gian diễn ra cuộc thi chung kết ngày một gần kề, Sâm Minh Mỹ càng ngày càng lo lắng, bẽ gãy vô số chiếc bút, xé đi vô số tờ giấy vẽ, thức hết đêm này sang đêm khác, nhưng cô hoàn toàn không thể thiết kế ra được bất cứ thứ gì!

Trong cuộc thi chung kết khu vực Trung Quốc, thiết kế jumsuit quá nổi trội, được ca ngợi là có tính cách mạng, nhanh chóng trở nên thịnh hành trong giới thời trang trên toàn thế giới. Nhưng Sâm Minh Mỹ lại cảm thấy nó xấu chết đi được, thật sự là quá xấu! Cô không thể chịu đựng được việc phải nhìn nó một lần nữa, chứ đừng nói đến việc tiếp tục đi sâu thiết kế trên nền tảng bản thiết kế lần trước, cho ra một bộ sưu tập thời trang nữ cao cấp Jumsuit như sự kỳ vọng của tất cả mọi người.

Có lúc cô thậm chí hy vọng Diệp Anh thật sự tước đoạt cơ hội tiếp tục tham dự cuộc thi của cô.

Cô không thể chịu đựng sự dày vò như thế này thêm nữa!

Như thể một con thú bị nhốt, cô không thiết kế được, cô không thể vượt qua được chính mình, cô cũng không thể ăn cắp bản thiết kế mới của Diệp Anh thêm một lần nữa, trước mắt cô chỉ có một con ngõ cụt! Nhưng để cô chủ động rút khỏi cuộc thi, để cô thừa nhận sao chép, để cô đứng nhìn Diệp Anh đứng trên sàn catwalk sáng chói nhận tiếng vỗ tay ngợp trời, điều đó còn khó hơn cả việc để cô chết!

“Đây là một quỷ kế…”

Những tờ giấy bị vo tròn nằm la liệt trong phòng, Sâm Minh Mỹ run rẩy, đột nhiên hiểu rõ sự ác độc của Diệp Anh! Cô thẫn thờ nhìn Thái Na, ánh mắt thất thần nói:

“…Cô ta biết tôi không thiết kế ra được, cô ta biết tôi sẽ thua cô ta, cô ta muốn trong cuộc chung kết, cô ta sẽ một lần nữa cho ra mắt những tác phẩm có một không hai, như một chiếc bạt tai đánh bại tôi ngay trước bàn dân thiên hạ! Cô ta thật độc ác, nhẫn tâm. Cô ta muốn tôi thân bại danh liệt, cô ta muốn tôi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa”

“Vậy thì cô cố gắng thiết kế ra một bộ sưu tập xuất sắc hơn tác phẩm của cô ta là được chứ sao?” Thái Na mất kiên nhẫn nói.

“Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!”

Đôi môi run rẩy, Sâm Minh Mỹ nói với Thái Na:

“Cô tưởng thiết kế thời trang dễ như vẽ tranh sao? Phải đẹp, phải sáng tạo, phải có tính cách mạng, phải khiến mọi người kinh ngạc, cô tưởng chỉ cần ngồi vào bàn vùi đầu vẽ là có thể vẽ ra sao?” Cô có thể thêm càng nhiều kim cương và đá quý, có thể kéo dài đuôi váy một chút hoặc làm ngắn đuôi váy một chút , cô có thể khiến chiếc váy trở nên càng lộng lẫy hoặc càng đơn giản, tất cả những điều đó cô đều có thể làm được, nhưng cho dù cô có vắt nát óc cũng không thể nghĩ ra được thiết kế vừa có tính sáng tạo tuyệt đối, lại hoàn toàn đẹp đẽ!

“Vậy cô ta làm sao mà nghĩ ra được?”

Đối với thiết kế thời trang, Thái Na hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo, cô mất kiên nhẫn, vò đầu bứt tóc nói:

“Không phải đã nói là những thứ này đều cần phải có cảm hứng sao, hay là cô đến bờ biển đi dạo, lên núi ở vài ngày, không biết chừng sẽ có cảm hứng!”

“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế…”

Sâm Minh Mỹ tuyệt vọng nói.

“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cô chỉ biết nói câu nói này thôi sao?” Thái Na cảm thấy vô cùng lo lắng, “Sao Diệp Anh lại dễ dàng như vậy! Đầu tiên là váy buộc dây, bộ sưu tập gọi là “ôm” gì đó, sau đó lần này là thiết kế áo liền quần, cô ta mời làm nhà thiết kế được bao lâu mà đã có cảm hứng hết lần này đến lần khác, cho ra những thiết kế khiến người khác xuýt xoa. Sao cô lại không làm được?”

Nghe thấy sự miệt thị không hề che đậy trong lời nói của Thái Na, Sâm Minh Mỹ hoàn toàn sụp đổ, cô ôm đầu hét lên: “Bởi vì cô ta không phải là người, cô là một con quỷ! Cô ta cố tình đến hại tôi! Cô ta cướp đi tất cả của tôi! Cô ta cướp mất Việt Tuyên! Cướp mất Việt Xán! Cướp mất thời trang nữ cao cấp của tôi! Cướp mất chức quán quân của tôi! Cướp mất cả tập đoàn Tạ Thị! Tôi hận cô ta ! Cô ta muốn tôi mất mặt trước mọi người, cô ta muốn tôi thanh danh bại hoại, không bao giờ còn chỗ đứng trong làng thời trang!… Không! Tôi sẽ không thua cô ta đâu! Tôi là con gái của Sâm Lạc Lãng! Tôi sẽ không thua một con quỷ không biết từ đâu chui ra được!”

Cô ra sức giẫm đạp lên tờ đám giấy lộn bừa bộn trên nền nhà!

Sâm Minh Mỹ hoảng loạn, mất bình tĩnh, vừa la hét vừa khóc lóc, Thái Na mặt lạnh như tiền, tiểu thư dịu dàng, ngọt ngào Sâm Minh Mỹ trước đây và người đàn bà điên loạn trước mặt này như thể hai người khác nhau. Chịu đựng thêm một lúc, Thái Na đập mạnh xuống lên bàn, nói:

“Nói đi! Cô rốt cục muốn thế nào! Khóc lóc sướt mướt có tác dụng chó gì! Không có bản lĩnh thắng, hoặc là cô chạy đi nhận thua, hoặc là trốn đi! Nếu có bản lĩnh thắng, cô làm ngay đi! Bà đây không có thời gian nhìn cô phát điên!”

Bị cơn phẫn nộ của Thái Na dọa cho phát khiếp.

Sâm Minh Mỹ dần dần bình tĩnh lại, đáy mắt lóe lên ngọn lửa điên cuồng, cô hạ quyết tâm, nắm chặt lấy cánh tay của Thái Na, rít lên:

“Tôi có một ý này, tôi nghĩ ra ý này hay lắm…”

***

Sự sùng bái của George đối với Diệp Anh đã được nâng lên một tầm cao mới.

Tập đoàn Tạ Thị bây giờ đang rối tung rối mù lên, cổ phiếu tiếp tục rớt giá như nhảy cầu, nhưng là người lèo lái Tạ Thị hiện nay, Diệp Anh lại không hề bận tâm, nghiệp vụ của tập đoàn lại do ông Tả, người tạm thời được đề cử ra để thay mặt Diệp Anh giải quyết toàn bộ. Truyền thông dư luận bên ngoài đưa ra các kiểu suy đoán, các phóng viên đeo bám Diệp Anh hai tư tiếng một ngày, lại khai quật ra một tin tức động trời, Diệp Anh đang sống cùng thiếu gia nhà Khổng Thị – Khổng Diễn Đình, thế là người đời lại bắt đầu suy đoán xem Diệp Anh có khi nào cũng bỏ tập đoàn Khổng Thị vào túi một cách thần kỳ một lần nữa hay không.

Dưới sự mô tả thêm mắm thêm muối của giới truyền thông, Diệp Anh trở thành một người phụ nữ thần bí vô cùng!

Xuất thân thần bí, thủ đoạn thần bí, tốc độ bật dậy thần bí, bao gồm cả sự xinh đẹp thần bí của cô, cảm hứng thần bí và cả tương lại khó có thể tưởng tượng thần bí của cô!

Dưới sự ồn ào như vậy của dư luận, Diệp Anh thần bí lại đưa cho anh một tập bản vẽ thiết kế. George ngạc nhiên nhận lấy bản vẽ, vô cùng kinh ngạc:

“Cô vẫn còn nhớ vòng chung kết của cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á?”

Anh tưởng rằng, Diệp Anh oanh liệt sớm đã quên béng mất vòng thi chung kết rồi chứ, dù gì cô bây giờ cũng đã là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy rồi, làm gì còn có thời gian nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như hạt vừng hạt đậu này.

Cô điềm đạm đưa mắt nhìn anh:

“Hai tuần, anh có thể hoàn thành không?”

“Không vấn đề gì!”

George nhe răng cười, vỗ ngực nói. Bây giờ nhân lực rất dồi dào, từ khi Sâm Minh Mỹ bị cách chức, tất cả nhà thiết kế, nhà chế bản, thợ may cao cấp của phòng thiết kế đều do Diệp Anh điều phối. Diệp Anh tự mình làm trưởng phòng thiết kế, thăng chức cho anh và Liêu Tu làm phó trưởng phòng, còn Quỳnh Anh đã xin nghỉ việc theo Sâm Minh Mỹ rồi.

Chỉ có điều Tracy chưa từng quay trở về.

Sau này anh đã liên lạc được với Tracy, trong điện thoại, giọng nói của Tracy nghe rất tiều tụy, cô nói Sâm Minh Mỹ trước đây là bạn học của cô, cô nói cô đã ăn cắp bản vẽ thiết kế của cô Diệp, chụp ảnh gửi cho Sâm Minh Mỹ, cô nói cô suýt nữa đã hại cô Diệp, cảm thấy rất có lỗi với cô Diệp, nhờ anh thay cô nói lời xin lỗi với cô Diệp, nếu cô Diệp muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với cô, cô cũng chấp nhận.

Anh truyền đạt lại những lời này của Tracy đến cô Diệp, lại có chút lo lắng rằng Diệp Anh sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với Tracy. Cô Diệp cũng như ban nãy, điềm đạm nhìn anh một cái, nói, cô biết rồi, sau đó cô dường như đã quên mất việc này.

George cảm thấy cô Diệp thật là tốt bụng vô cùng!

“Trời ơi, cô Diệp!”

Lật giở tập bản vẽ thiết kế, hai mắt George sáng lên, anh nhìn Diệp Anh sùng bái, kích động nói:

“Cô Diệp, tôi đã bày tỏ cho cô biết sự sùng kính tôi đối với cho cô chưa? Cô là nhà thiết kế tài năng nhất, siêu phàm thoát tục nhất mà tôi từng gặp, vượt xa Sâm Lạc Lãng, thậm chí tôi cảm thấy, có lẽ cô còn có thể so sánh được với nhà thiết kế kỳ tài Mạc Côn! Đợi đến ngày diễn ra vòng thi chung kết, bộ sưu tập này được cho ra mắt, tuyệt đối sẽ khiến tất cả mọi người sững sờ….”

“Sau hai tuần, tôi muốn nhìn thấy thành phẩm hoàn tất.”

Ngắt lời anh, Diệp Anh đi đến bàn thiết kế của mình, nhìn thấy đống giấy tờ chất cao như núi trên mặt bàn. Tuy cô đã để ông Tả đại diện xử trí tất cả các nghiệp vụ của tập đoàn Tạ Thị, nhưng ông Tả vẫn kiên quyết muốn mỗi một văn bản quan trọng đều phải được cô xem qua.

“Được! Không vấn đề gì! Tôi đi ngay đây!”

George hứng thú ôm tập thiết kế như ôm một đứa trẻ rảo bước ra ngoài. Không còn Tracy, người biết chú ý đến từng chi tiết, nhưng Liêu Tu lại có kinh nghiệm lâu năm, công lực thâm hậu, có thể nghĩ lại, nhưng chợt nghĩ đến sự việc Sâm Minh Mỹ sao chép, George bỏ ngay ý định đó, anh quyết định, lần này nhất định phải bảo vệ những thiết kế này, tuyệt đối không để những việc đáng lo ngại như lần trước xảy ra nữa.

Phòng thiết kế yên tĩnh trở lại.

Diệp Anh để những tập giấy tờ đó sang một bên, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cô đọc tin nhắn trên màn hình xong, nhướng mày.

“Cốc! Cốc!”

Dưới sự ngăn cản của thư ký, cửa phòng thiết kế được mở ra, Phan Đình Đình đứng đó rạng rỡ, tóc xoăn dài lộng lẫy, xinh đẹp, giả vờ lấy tay gõ gửa, hất chiếc cằm xinh đẹp nói:

“Hi, bạn yêu, mình đến hẹn cậu trước đây, sau khi tan làm đi uống rượu nhé!”

***

Bệnh viện.

Sức khỏe của Tạ Hoa Lăng dần dần hồi phục, bác sĩ giữ bà lại bệnh viện để quan sát thêm hai ngày là có thể xuất viện, chỉ dặn dò bà sau này giữ gìn sức khỏe, chú ý tâm trạng, mọi chuyện nghĩ thoáng một chút, nếu không nhỡ tâm trạng lại kích động một lần nữa thì không phải chuyện đùa.

Lần này, đi đến quỷ môn quan một chuyến, Tạ Hoa Lăng đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Nghĩ lại trước đây, bà cái gì cũng muốn tranh giành, trong đám con gái, bà phải là công chúa được yêu chiều nhất, tận hưởng hư danh làm trung tâm vũ trụ, phải để anh chàng đẹp trai nhất xuất sắc nhất làm chồng mình, cho dù anh ta đã có bạn gái, phải để tất cả bạn bè ngưỡng mộ mình, cho dù hôn nhân sớm đã đầy thương tích, cũng phải bắt chồng phải vĩnh viễn ở bên mình cho dù bà đã chẳng còn tình cảm với ông ta nữa.

Bà luôn tranh giành.

Có thứ đã tranh giành được, có thứ không giành được. Và những thứ mà bà tranh giành được là bằng máu tươi và vô số những cơn ác mộng đêm sâu.

Bà đã từng vô cùng căm hận Việt Xán, sự tồn tại của cậu ta chứng minh sự thất bại và nhục nhã của bà, cũng khiến bà ghê rợn và sợ hãi. Bà ngày đêm lo lắng, sợ hãi Việt Xán sẽ trả thù thay cho hai người đã chết đó, cướp hết tất cả mọi thứ của bà!

Và ngày hôm nay, tất cả mọi điều đó đã thực sự xảy ra.

Thực sự đều đã bị Việt Xán cướp đoạt hết.

Nhưng bà lại thở phào nhẹ nhõm, như thể khối đá nặng ngàn cân cuối cùng cũng đã được rũ bỏ.

Trừ mấy ngày đầu, bà phát hiện ra rằng mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày, còn bà cuối cùng cũng không còn nhìn thấy gương mặt hai người đã chết đó trong cơn ác mộng nữa.

“Bên Thụy Sỹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ông nội nói ông đang đợi mẹ.”

Việt Tuyên dịu dàng nói với Tạ Hoa Lăng. Hai ngày trước, Tạ Hoa Lăng nói với anh, bà muốn sau khi ra viện sẽ đi Thụy Sỹ, ở cùng với ông nội.

Nhìn Việt Tuyên ngày càng hao gầy đang ngồi trên xe lăn, Tạ Hoa Lăng từ từ ngồi dậy trên giường bệnh, Việt Tuyên đỡ lưng bà, giúp bà tựa vào đầu giường.

“Tuyên, sức khỏe của con rốt cục thế nào rồi?”

Tạ Hoa Lăng xót xa kéo tay Việt Tuyên, bà rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. Tuy trước mặt bà, anh đều tỏ ra mọi chuyện hoàn toàn bình thường, nói với bà rằng, sức khỏe anh rất tốt. Bà cũng không thể hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của anh, ngoại trừ một lần bà liên lạc được với bác sĩ Coase, ông có nói ngắn gọn vài câu, sau đó gác máy, sau đó, bà thậm chí không thể nào liên lạc được với các bác sĩ riêng của con trai bà. Tuyên giấu diếm tình trạng sức khỏe của nó kín đáo như vậy, lại mỗi ngày một gầy ốm khác thường, thị lực dường như cũng kém đi, những điều này khiến Tạ Hoa Lăng lòng dạ không yên.

“Lần trước, bác sĩ Coase nói, tình hình rất không tốt, phải đợi mổ xong mới biết được.” Tạ Hoa Lăng lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt đến mức có chút trong suốt của Việt Tuyên, “Tại sao phải mổ? Là phẫu thuật gì? Có nguy hiểm không?”

“Bác sĩ Coase sau đó có giải thích với con, ông ấy nhầm mẹ thành người nhà của một bệnh nhân khác,” Việt Tuyên dịu dàng nói, “mẹ đừng lo lắng, sức khỏe của con rất tốt, chỉ có điều thời gian trước bị cảm cúm, kéo dài mãi mà vẫn chưa khỏi hẳn.”

Tạ Hoa Lăng lắc đầu:

“Tuyên, con đừng lừa mẹ.”

“Con có lừa mẹ đâu,” Việt Tuyên cười dịu dàng, “vài ngày tới, con để Tạ Phố đưa mẹ đi Thụy Sỹ trước, ở đây còn một số chuyện phải giải quyết, đợi giải quyết xong con sẽ sang đó với mẹ và ông nội.”

“Con…”

Tạ Hoa Lăng do dự hồi lâu, nghĩ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó với Việt Tuyên, sự đau đớn và chịu đựng của Việt Tuyên vò nát trái tim bà. Và khoảng thời gian gần đây, Việt Tuyên cô độc, đơn côi, bà đều biết, làm sao bà có thể nhẫn tâm được chứ? Cả đời bà đã như vậy, bà không thể giương mắt đứng nhìn con trai bà cũng không có được hạnh phúc mà nó muốn.

“Hay là con ở lại đi.”

Tạ Hoa Lăng thở dài, bất đắc dĩ nói. Bà thực sự không thích Diệp Anh, lai lịch không rõ ràng, tâm địa kín đáo, như một đám sương mù, hoàn toàn không thể biết được cô gái đó rốt cục đang nghĩ gì. Nhưng từ nhỏ đến lớn, chỉ có những lúc ở bên Diệp Anh, Việt Tuyên mới thực sự vui vẻ.

“Tuyên, chỉ cần con có thể tự bảo vệ mình, không bị Diệp Anh làm tổn thương,” Do dự lại do dự, Tạ Hoa Lăng cuối cùng cũng vỗ vỗ tay anh, nói: “mẹ đồng ý cho con và nó bên nhau, cho dù con muốn kết hôn với nó, mẹ cũng đồng ý.”

Không ngờ Tạ Hoa Lăng lại có thể nói ra những lời như vậy.

Đáy mắt Việt Tuyên ướt dần, anh miễn cưỡng cười, nắm lấy bàn tay Tạ Hoa Lăng, khàn giọng nói: “Mẹ, đừng lo cho con.”

“Không lo, không lo!”

Chưa bao giờ Tạ Hoa Lăng cảm thấy trái tim con trai mình lại gần như vậy, đôi mắt đẫm lệ, bà run rẩy đưa đôi tay ôm chầm lấy Việt Tuyên đang ngồi bên giường bệnh. Khi Việt Tuyên không cự tuyệt bà, mặc cho bà ôm anh như hồi còn nhỏ, Tạ Hoa Lăng đột nhiên khóc tức tưởi,khó lòng kỳm lại được.

***

Buổi tối.

Quán bar bên bờ biển.

Quán bar này được làm bằng thủy tinh, dưới ánh sao trên bầu trời đêm, bóng đèn lấp lánh, như thể một viên đã quý long lanh. Từng lớp sóng biển xa xa xô vào bờ cát, đại dương mênh mông rộng lớn trong màn đêm. Phan Đình Đình mở một chai rượu nho đắt đỏ, trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, cô nhấc chiếc ly đế cao, chạm ly với Diệp Anh.

“Keng!”

Tâm trạng Phan Đình Đình rất tốt, uống rượu rất hào sảng, không bao lâu, chai rượu đã vơi đi một nửa. Đối với những tin tức về Diệp Anh với các phiên bản khác nhau mà mọi người đang bàn tán hiện nay, Phan Đình Đình kể lại một cách hả lòng hả dạ, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười lớn.

“Còn có người nói cậu là con gái của ông trùm vận tải Hy Lạp, giấu diếm thân phận thật của mình, đến làng thời trang du ngoạn một chuyến, mua một tập đoàn Tạ Thị cỏn con dễ như trở bàn tay. Ha, ha, ha, ha! Phan Đình Đình cười đến chảy nước mắt, “Đám người trong Showbiz đó cũng cũng lắm chuyện thật đấy, biết mình và cậu là bạn tốt của nhau, ai gặp cũng hỏi mình rằng, rốt cuộc cậu có xuất thân như thế nào, mình liền làm ra vẻ rất khó xử và bảo họ nhất định phải giữ bí mật, mình nói rằng cậu chẳng phải con gái của ông trùm vận chuyển Hy Lạp, mà cậu chính là bà trùm vận chuyển Hy Lạp, chỉ có điều cậu mang trong mình dòng máu châu Á, nên nhìn chẳng khác gì. Ha, ha, ha, ha! Đám người ngốc nghếch đó, họ lại hoàn toàn tin vào chuyện này!”

“Giới nghệ sĩ đều là những người biết diễn xuất, có lẽ người ta chỉ giả vờ tin thôi.” Diệp Anh mỉm cười, nhìn mặt biển dưới màn đêm.

“Mặc kệ! Dù sao mình vui là được!” Phan Đình Đình nũng nịu nói, “Còn nữa, bạn yêu, thiết kế của cậu trong vòng chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, phải để mình làm vedette đấy nhé!”

Diệp Anh uống một ngụm rượu vang đỏ.

“Được.”

“Bạn yêu! Cậu thật là tuyệt!” Phan Đình Đình kích động nhảy ra khỏi chỗ ngồi, chen vào ngồi bên cạnh Diệp Anh phía đối diện, ôm lấy cánh tay cô, đôi mắt to xinh đẹp mấp máy, thích thú nói, “Cậu đồng ý với mình rồi nhé! Không được hối hận đâu đấy! Trời ạ, đến lúc đó mình chắc chắn sẽ lại được lên trang đầu các báo rồi! Yêu cậu chết đi được!”

Diệp Anh mỉm cười gật đầu:

“Điều đó là chắc chắn, cậu làm vedette cho thiết kế của quán quân mà.”

“Bạn yêu, mình thích cậu như thế này lắm!” Ánh mắt Phan Đình Đình ánh lên sự sùng bái, “tài năng mãi là tài năng! Quán quân mãi là quán quân! Không vòng vo! Rất tự tin! Cậu nói xem, sao đến bây giờ mình mới biết cậu cơ chứ, cậu tuyệt đối là người bạn thân mà mình yêu nhất yêu nhất trong cuộc đời này!”

Diệp Anh cười tinh ngịch:

“Trong lòng cậu, mình vượt qua cả Việt Xán sao?”

“Tuyệt đối hạ gục anh ấy, không có vấn đề gì!” Phan Đình Đình nói chắc như đinh đóng cột, không hề do dự, “Mình nghĩ thông rồi, đàn ông đều là không khí, đường đường phụ nữ chúng ta, hành tẩu giang hồ, dựa vào thực lực! Cần đàn ông làm gì! Mình có sắc đẹp của mình, tài năng diễn xuất của mình, những nữ minh tinh xinh đẹp trong làng giải trí hiện nay chả có ai diễn xuất bằng mình, những người diễn xuất giỏi thì đều không xinh đẹp bằng mình! Cậu thì còn mạnh hơn, trong làng thời trang, bất luận là sắc đẹp hay tài năng, dù là nhà thiết kế nam hay nhà thiết kế nữ, tất cả đều kém xa cậu! Cần gì phải dựa vào đàn ông! Để cho họ tránh được bao xa thì tránh!”

“Nói hay lắm.”

Diệp Anh nâng ly, chạm vào chiếc ly thủy tinh chân dài của Phan Đình Đình, phát ra tiếng kêu giòn tan!

“Bạn yêu, mình bây giờ siêu sùng bái cậu, cậu biết không?” Phan Đình Đình ngà ngà say, tựa đầu lên vai Diệp Anh, ánh mắt mơ màng, “Có được tập đoàn Tạ Thị một cách nhanh gọn, dứt khoát, sau đó nhanh gọn và dứt khoát đuổi Tạ Việt Tuyên và Tạ Việt Xán, quá tuyệt vời! Nên làm như vậy, để đám đàn ông đó biết rằng, không chỉ có họ mới có thể chơi đùa phụ nữ, phụ nữ cũng có thể quay lưng vất bỏ họ, không thèm để ý đến họ! Để họ đều nếm mùi đau khổ!”

“Cậu đang khen mình đấy à?”

Diệp Anh cười, cụp mắt lắc lắc chiếc ly trong tay, rượu trong ly đỏ tươi như máu. Từ quán bar này nhìn ra, bên cạnh là nhà hàng Đức bên bờ biển, đó là nơi mà cô và Việt Tuyên nói chuyện lần cuối cùng.

“… Có thể còn có một chút chút, một chút đố kỵ,” Phan Đình Đình bấm bấm đầu ngón tay, hai hàng lông mày khẽ chau lại, “trước mặt Việt Xán, mình khom lưng uốn gối, nghĩ trăm phương ngàn kế vậy mà anh ấy chẳng thèm nhìn mình lấy một cái. Nhưng đối với cậu, anh ấy lại tặng cho cậu cả một trái tim nóng bỏng, tặng cậu sự nghiệp mà anh ấy đã vất vả kinh doanh bao năm nay, cậu lại vất anh ấy sang một bên như vất một đống rác. Khục, khục, khục, khục! làm tốt lắm! Làm tốt lắm!

Nói rồi, nước mắt vòng quanh, Phan Đình Đình đấm Diệp Anh một cái:

“Chỉ có điều, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy chứ! Anh ấy tốt với cậu như vậy…”

Anh ấy tốt với cậu như vậy…

Diệp Anh cụp mắt không nói gì, cô đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu nghe thấy câu nói này. Việt Xán, chàng thanh niên hoang dại dưới rặng hoa tường vi đỏ tươi năm nào, bây giờ đã là người đàn ông đầy uy lực như ngọn núi sừng sững, cô từng cho rằng sự bội tín của anh đã gây nên tất cả bi kịch cuộc đời cô.

“Cậu đúng là đồ không có lương tâm, cậu không lo lắng cho anh ấy chút nào sao?” Tựa đầu vào vai Diệp Anh, Phan Đình Đình ngà ngà say nói, “Từ khi biết cậu đuổi anh ấy ra khỏi tập đoàn Tạ Thị, anh ấy như thể bốc hơi khỏi nhân gian, mình gọi điện cho anh ấy bao nhiêu lần mà không liên lạc được. Cậu nói xem, anh ấy đã đi đâu rồi chứ, có khi nào xảy ra chuyện gì không….”

***

Hai tuần sau, chỉ còn cách vòng chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á năm ngày, George cuối cùng cũng đã hoàn thành toàn bộ chế bản các phẩm thiết kế của Diệp Anh! Lần này, anh vô cùng cẩn thận, bảo mật nghiêm ngặt bản vẽ thiết kế, lựa chọn những nhà chế bản và thợ may đều là những người rất đáng tin, người mẫu cũng chỉ đo các số đo cần thiết mà không cho mặc thử thành phẩm. Anh đã cố gắng hết sức, kiên quyết không cho phép sự kiện sao chép lần trước xảy ra thêm một lần nữa.

Trong quá trình chế tác, George giám sát từ đầu đến cuối, mong muốn hoàn thành những thiết kế của Diệp Anh hoàn mỹ đến từng chi tiết, từ chất liệu, đến chất liệu phụ, đến cắt may, đến bước thủ công hậu kỳ, anh phát huy tinh thần bới lông tìm vết, đã tốt rồi lại muốn tốt hơn chưa từng có trước đây, thề chết cũng phải để bộ sưu tập đặc sắc có một không hai này của Diệp Anh trình diễn trên sàn catwalk trong cuộc chung kết được mong đợi nhất toàn châu Á năm ngày sau với tư thế hoàn mỹ nhất!

“Cô Diệp, cô xem xem…”

Đôi mắt hãnh diện đến phát sáng, cực khổ đúng hai tuần, George kéo tấm màn màu đỏ ra, cho Diệp Anh thấy thành quả huy hoàng của anh. Trong phòng chế tác sáng chưng, trên sàn diễn, dưới ánh sáng lấp lánh, mười bộ thời trang nữ cao cấp như những tác phẩm nghệ thuật!

Diệp Anh chăm chú kiểm tra từng bộ y phục.

“Vất vả cho anh rồi.”

Nhìn mỗi chi tiết đều tinh tế, tỉ mỉ, cô khẳng định công sức của George.

“Ồ, cô Diệp, cô đừng nói vậy, đáng lẽ phải là tôi cảm ơn cô mới đúng!”

George kích động đến run rẩy.

“Chúng thật sự là quá đẹp! Tôi vô cùng biết ơn cô đã đồng ý cho tôi tham gia chế tác những y phục này, có thể tham gia vào những thiết kế không gì sánh nổi này là việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi!”

Không biết bao lần George thầm cảm ơn sự ưu ái mà ông trời ban cho mình, để cô Diệp chọn anh làm nhà trợ lý thiết kế cho cô ngay từ đầu, để anh có thể đi theo nhà thiết kế thiên tài như vậy, có thể chứng kiến những tác phẩm thiết kế làm lay động lòng người lần lượt ra đời! Nếu như lúc đầu bỏ lỡ những sắp đặt kỳ diệu này, anh nhất định sẽ hối hận cả đời!

“Đây là trang sức và giày đi kèm với mỗi bộ y phục, anh đi xác nhận lại một chút, cố gắng trong hai ngày này có được toàn bộ hàng, sắp xếp chúng theo các bộ y phục tương ứng,” trước những lời nói sùng bái thao thao bất tuyệt như Trường Giang, Hoàng Hà của George, Diệp Anh cười, giao cho anh nhiệm vụ mới, “cỡ giày phải đi xác nhận lại với người mẫu, không được làm sai.”

“OK, tôi đi làm ngay đây!”

George vô cùng hăng hái.

“Buổi tập rượt của người mẫu là ngày kia đúng không?”Diệp Anh hỏi.

“Đúng vậy,” George đột nhiên có chút do dự, “Cô Diệp, hay là chúng ta đừng tập rượt nữa!”

“Ừm?”

“Nếu tập rượt, người mẫu sẽ thấy những y phục này, ” George phiền não nói, “nhỡ trong số họ có ai dùng điện thoại chụp lại gửi cho Sâm Minh Mỹ, Sâm Minh Mỹ lại…”

“Lại sao chép sao?” Diệp Anh cười.

“Điều này không phải là không thể xảy ra!” Thấy cô không bận tâm, George nhảy dựng lên, “chúng ta không thể quên vết xe đổ lần trước! Trong vòng thi chung kết khu vực Trung Quốc, cô ta đã sao chép của cô, đưa ra những bộ áo liền quần y hệt của cô! Nếu lần này cô ta lại đưa ra những thứ y hệt, rồi lại đổ thừa cho cô sao chép cô ta, thì phải làm sao! Tuy sự thực cuối cùng cũng được làm rõ, nhưng điều đó cũng khiến người ta quá ghê tởm! Còn nữa, tôi nghĩ, chúng ta để những bộ quần áo này ở đây cũng không an toàn lắm, hay là để trong két sắt gì đó? Mấy ngày hôm nay tôi nằm mơ, toàn mơ thấy Sâm Minh Mỹ chó càn cắn giậu, làm những việc không thể tưởng tượng ra được!”

“Cô ta không đến mức đó đâu.”

Diệp Anh mỉm cười.

“Sao lại không đến mức đó!” George lo lắng, “Lần trước cô ta đã sao chép của cô rồi, còn hắt các loại nước bẩn vào người cô nữa, không thể không đề phòng được.”

“Cho dù cô ta có muốn sao chép thêm một lần nữa, chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa là vòng chung kết đã diễn ra rồi, cô ta không kịp chế tác đâu,” Không bận tâm lắm, Diệp Anh rót một ly nước, chậm rãi uống, “Tôi thì lại rất tò mò, không biết lần này cô ta có thể lấy tác phẩm gì ra để dự thi.

***

“A!”

Phòng ngủ hỗn loạn, rối tung, những tờ giấy vẽ bị vò nát nằm đầy trên nền nhà, rèm cửa kín bưng, ban ngày cũng tối đen như ban đêm. Tóc tai rối tung, bóng dầu, mấy ngày mấy đêm không ngủ, đôi mắt Sâm Minh Mỹ đỏ ngầu, chiếc bút bị bẻ gãy khiến ngón tay cô bị thương, từng giọt máu tươi chảy ra, cô hoàn toàn không thấy đau. Lại một ngày nữa trôi qua, nhưng trên giấy vẽ chẳng có gì ngoài những đường nét nghuệch ngoạc, Sâm Minh Mỹ vơ lấy tất cả những thứ có thể ném được trong phòng, vất mạnh xuống nền nhà!

“A!!”

Sâm Minh Mỹ ôm đầu, hét lớn như con thú bị nhốt.

Không được.

Không được!

Cô phải bình tĩnh lại!

Cô không thể thua được!

Ý nghĩ điên cuồng vốn có sẵn trong đầu đó càng lúc càng rõ hơn, đúng, phải làm như vậy, đây là cơ hội duy nhất để cô có thể phản kích lại! cô sẽ không thua Diệp Anh! Tuyệt đối không!

Chương 48

Còn ba ngày nữa là vòng chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á sẽ diễn ra, tiêu điểm trên các bài báo của các hãng truyền thông đều bắt đầu chuyển từ những câu chuyện xoay quanh Diệp Anh và tập đoàn Tạ Thị, sang sự đoán Diệp Anh có thể giành chức vô địch trong vòng thi chung kết hay không.

Vòng chung kết cuộc thi lần này diễn ra tại Tokyo Nhật Bản, quán quân từng khu vực đều có thực lực thật sự, Fukada của Nhật Bản và Kim Jong Huyn của Hàn Quốc đều là những người được nhận xét sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đương nhiên, trong cuộc thi khu vực Trung Quốc, Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ với thiết kế jumpsuit khiến làng thời trang thế giới kinh ngạc tự nhiên cũng trở thành đề tài thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Đặc biệt trong nước, sự tiến triển về sự kiện sao chép giữa hai người mọi người đều biết, đến cả những người dân bình thường không quan tâm gì đến làng thời trang cũng đều rất nhiệt tình trông đợi vòng thi chung kết mà ở đó mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sắp diễn ra.

Dư luận vốn dĩ đã thiên về phía cho rằng Diệp Anh là người có tài năng kiệt xuất, Sâm Minh Mỹ sao chép là chuyện chắc như đinh đóng cột, doanh thu của hai thương hiệu “Sâm” và “Jungle” do Sâm Minh Mỹ lèo lái trượt dài vạn trượng. Nhưng sau khi Diệp Anh nắm giữ quyền điều hành tập đoàn Tạ Thị, những hành vi bá đạo, ngang ngược của cô khiến dư luận đột nhiên có cách nhìn khác về cô.

Dưới bàn tay đanh thép của Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ như bông hoa trắng nhỏ bé có thể thực sự bị oan uổng lắm chứ?

Khi các phóng viên vây quanh phỏng vấn Diệp Anh, đối diện với ống kính, phản ứng của cô vẫn bình thản như trước đây, nụ cười điềm đạm, giữa hai hàng lông mày lại có sự tự tin không gì sánh được: “Dù có nói thêm gì đi nữa cũng không bằng thực lực thực sự, tác phẩm trên sàn catwalk trong vòng thi chung kết chính là tất cả những điều mà tôi muốn nói cho mọi người biết.”

Các phóng viên kích đông hỏi:

“Cô cho rằng ai sẽ là người giành chức quán quân?”

Trong ống kính, Diệp Anh với đôi mắt và mái tóc đen láy xinh đẹp như thể nàng tiên hóa thân từ đêm sâu thẳm nhất, cô cười nhạt:

“Ngoài tôi ra thì còn có ai nữa.”

Thật bá đạo thật ngang tàng!

Hơn nữa tư thế với thực lực mạnh mẽ đến mức có thể đè bẹp tất cả đó tại sao lại chỉ có thể khiến người ta sùng bái sâu sắc mà không có cách nào chê cười. Dư luận dậy sóng, vô số các cư dân mạng lăn lộn, kêu gào, họ đã bị sự bá đạo của Diệp Anh chinh phục! Đêm chung kết chắc chắn phải ngồi ôm ti vi để xem truyền hình trực tiếp, tuyệt đối không thể bỏ lỡ chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đó! Sau hơn một tuần liên tục rớt giá mạnh, giá cổ phiếu của tập đoàn Tạ Thị bắt đầu lội ngược dòng đột ngột như thể kỳ tích!

Còn Sâm Minh Mỹ, sau khi rời khỏi tập đoàn Tạ Thị lại sống ẩn giật, phóng viên túc trực theo dõi mấy ngày, cuối cùng mới tìm thấy cô trước một phòng trà kín đáo. Khi phóng viên đặt câu hỏi, trong vòng thi chung kết, cô có sợ hãi khi cùng Diệp Anh cạnh tranh không, Sâm Minh Mỹ đôi mắt sáng bừng, trừng mắt nhìn ống kính, trả lời:

“Người phải sợ hãi là cô ta mới đúng! Tôi nói lại một lần nữa, là cô ta sao chép của tôi!”

Không khí đậm đặc mùi thuốc súng như vậy, các phóng viên thích thú hỏi tiếp:

“Trong vòng chung kết, có khi nào lại tái hiện tình trạng thiết kế của cô và cô Diệp Anh giống nhau y hệt không?”

“Không đâu,” Trong ống kính, Sâm Minh Mỹ nở một nụ cười có chút kỳ quái, “Lần này tôi làm công tác bảo mật rất tốt, không ai có thể đoán được thiết kế dự thi của tôi rốt cuộc là gì.”

***

Đảo Sicily, Ý.

Bờ biển xanh ngắt.

Lâu đài nguy nga, tráng lệ.

“Cạch!”

Dùng điều khiển tắt màn hình tivi có cảnh quay Sâm Minh Mỹ, trong chiếc ghế da màu đen, Việt Xán chau mày, nói với Tạ Thanh phía góc nhà:

“Cậu quay về một chuyến, bảo đảm sự an toàn cho cô Diệp,” Từ đoạn phỏng vấn vừa rồi, trạng thái tinh thần của Sâm Minh Mỹ có chút gì đó không ổn, anh sợ Sâm Minh Mỹ chó càn cắn giậu, sẽ có những hành động điên cuồng.

“Vâng.”

Tạ Thanh lập tức quay người đi ra ngoài.

“Đợi đã!” Vừa bước vào phòng đã nghe thấy đoạn đối thoại này, Tạ Phong không hề đắn đo suy nghĩ, phản đối ngay lập tức, “Đại thiếu gia, anh không thể cưng chiều cô ấy, bảo vệ cô ấy thêm nữa! Anh tốt với cô ấy như vậy, cô ấy cũng chẳng động lòng chút nào, như em thấy, cứ để cô ấy chịu khổ một chút cô ấy mới có thể biết rằng anh tốt với cô ấy như nào! Hơn nữa, lần này anh đến đây là để gặp mặt đại ca xã hội đen Mario, nếu Tạ Thanh đi mất, ai là người sẽ lo cho sự an toàn của anh!”

“……”

Tạ Thanh nhìn Việt Xán.

“Cậu về đi, bảo vệ tốt cho cô ấy.” Việt Xán không thay đổi ý định.

“Vâng.”

Không thèm để ý đến sự ra sức ngăn cản của Tạ Phong, Tạ Thanh rời khỏi phòng. Tạ Phong vừa lo vừa bực, nhưng Tạ Thanh đầu đất, chẳng biết suy nghĩ gì, trước nay Việt Xán nói gì làm nấy, không hề biết linh hoạt, thay đổi.

“Đại thiếu gia, bên Mario hẹn chiều ngày kia.”

Thấy Việt Xán lặng lẽ, thẫn thờ nhìn đại dương xanh ngắt bên ngoài cửa sổ, trong lòng Tạ Phong có chút bất bình. Từ khi người đàn bà đó xuất hiện, rất nhiều suy nghĩ và quyết định của đại thiếu gia đều đã thay đổi, thực sự đã biến cô ta thành trung tâm vũ trụ. Nhưng cho dù có như vậy, người đàn bà đó cũng không động lòng!

“Ừm.”

Trong đầu hiện lên cảnh tượng lần cuối cùng anh gặp cô, trong ánh mắt cô là sự căm hận đối với anh. Anh một lòng muốn tốt cho cô, thay cô xử lý Sâm Lạc Lãng, nhưng trong mắt cô, đó lại là một chuyện khiến cô không thể tha thứ được như vậy. Trái tim anh tràn đầy nỗi xót xa, Việt Xán khép mắt lại, ngón tay ray ray thái dương, hỏi:

“Đã điều tra ra gì chưa?”

“Người ngư dân vớt được thi thể dưới biển lúc đó, bác sĩ pháp y, mấy người bắt cóc ông ta, bác sĩ nha khoa trước đây của ông ta, tất cả đều đã điều tra, hỏi han lại lần nữa, ở đây có ghi chép và ghi âm cuộc đàm phán giữa ông ta và họ, còn có cả đối chiếu răng của ông ta.”

Điều tra những việc như thế này là sở trường của Tạ Phong.

Năm đó, từ khi Việt Xán cứu anh ra khỏi khu ổ chuột ở Ý, anh đã giao sinh mệnh này của anh cho Việt Xán rồi. Cho dù không đồng thuận với sự mềm lòng của Việt Xán nhưng Tạ Phong cũng sẽ không bao giờ thực sự phản kháng lại mệnh lệnh của Việt Xán. Tạ Phong bất đắc dĩ đưa xấp tài liệu trong tay cho Việt Xán, bĩu môi nói:

“Đại thiếu gia, anh có cần suy nghĩ kỹ lại một chút không? Mario làm gì có chuyện dễ dàng thương lượng như vậy! Nhỡ chọc giận Mario, có khi nào có nguy hiểm gì không! Hơn nữa, cho dù anh có làm gì đi nữa, người đàn bà đó cũng hoàn toàn không động lòng, không phải sao? Coi như em đã nhìn thấu rồi, cô ta lòng dạ sắt đá, cho dù người khác có tốt với cô ta thế nào đi nữa, cả người cô ta như thể làm bằng đá ấy!”

“Đủ rồi, cậu ra ngoài đi.”

Bên ngoài cửa sổ, chim biển cất tiếng kêu, không khí trên đảo Sicily nước Ý vô cùng ẩm ướt, như thể mang mùi vị thuốc súng. Lạnh lùng đuổi Tạ Phong ra ngoài, hai bên huyệt thái dương của Việt Xán giật giật, càng lúc càng đau đớn. Hồi lâu sau, anh mới chau mày lật giở tập giấy tờ đó, trong lòng do dự, rất lâu sau vẫn không thể quyết định dứt khoát.

***

“Cố lên!”

Buổi tập rượt trước vòng thi chung kết kết thúc một cách thuận lợi, George, Phan Đình Đình, người mẫu, và tất cả mọi nhân viên có mặt đều kích động hoan hô chúc mừng! Tuy lúc mới đến, họ đều bị George căng thẳng thu hết tất cả những thiết bị có thể chụp ảnh được, nhưng khi được nhìn thấy bộ sưu tập những tác phẩm thiết kế thời trang nữ cao cấp của Diệp Anh đẹp không gì so sánh được, đẹp ngoài sức tưởng tượng đó, họ đều tha thứ cho George ngay tức khắc. Thiết kế đẹp đẽ, đặc sắc đến mức khiến người khác muốn phạm tội như vậy đáng để thực hiện bất cứ biện pháp chống trộm nghiêm ngặt hơn nữa.

“Cô Diệp, cô thật là giỏi!”

“Cô Diệp, chức quán quân vòng chung kết chắc chắn sẽ thuộc về cô!”

“Cô Diệp, hy vọng tôi có vinh hạnh tham gia những lần trình diễn thời trang sau này của cô.”

Trước khi rời đi, những người mẫu đều kích động lần lượt ôm hôn tạm biệt Diệp Anh, họ có thể tưởng tượng được khung cảnh toàn hội trường sững sờ vào ngày cuộc thi chính thức diễn ra. Cố gắng xoa dịu đi sự phấn khích, George cẩn thận đếm hết lại các trang phục dự thi vừa được người mẫu thay ra, gấp lại từng bộ, đặt vào hai thùng lớn.

Ánh đèn sân khấu tối lại.

Đạo diễn show và những nhân viên khác cũng đã rời đi.

“Bạn yêu, mình không lái xe, đi cùng xe cậu được không?” Ra khỏi nơi vừa tập rượt cùng Diệp Anh, Phan Đình Đình đưa tay lên xem đồng hồ, nói, “A, mới hơn mười một giờ tối, hay chúng mình tìm chỗ nào uống rượu đi!”

Mặt trăng khuyết lơ lửng trên không trung.

Vài ngôi sao nhấp nháy.

“Còn uống nữa sẽ thành sâu rượu mất, ngày mai cậu còn có show, về sớm đi.” Diệp Anh mặc áo khoác, cười nói, “Mình còn chút việc phải giải quyết, George, anh tiện đường đưa cô Phan về nhà nhé.”

“OK. Không vấn đề!”

Đặt hai chiếc thùng giấy lớn chứa trang phục dự thi vào cốp xe, George nghĩ bụng khi về sẽ cẩn thận là lại từng bộ một, ngày kia là đã phải mang chúng đi Tokyo dự thi chung kết với cô Diệp rồi.

“Muộn như này rồi, còn có chuyện gì to tát chứ, cậu thật sự không đi uống rượu với mình à! Hay chúng mình đi hát karaoke?” Chặn cửa xe Diệp Anh lại, Phan Đình Đình nũng nịu nói. Trong xe, Diệp Anh cười, vẫy tay với Phan Đình Đình, nhìn cô cuối cùng cũng lên xe của George một cách không hề cam tâm tình nguyện.

Đêm đã sâu.

Trên đường xe cộ đã thưa thớt.

George lái xe đi trước, theo sau là xe của Diệp Anh, đi qua mấy ngã tư, trước một cột đèn giao thông, xe của George tiếp tục đi thẳng. Diệp Anh hơi do dự, ánh mắt nhìn về phía chiếc điện thoại của mình, cô khẽ hít một hơi, đánh vô lăng sang phải, lái xe sang một con đường khác.

Con phố Ginza trong đêm sâu.

Các tòa nhà thương mại ồn ào náo nhiệt đều đã đóng cửa, là con phố đi bộ phồn hoa nhất có thể so sánh với Fifth Avenue (đại lộ số năm )của New York, nhưng tất cả các cửa hàng cũng đều đã kết thúc kinh doanh. Đèn hai bên đường vẫn sáng chưng, gió đêm rất lạnh, Diệp Anh quấn chặt khăn, vất chìa khóa xe vào trong túi, trên đường phố vắng vẻ yên tĩnh lúc này, chỉ có chiếc bóng nhỏ dài và tiếng bước chân của một mình cô vọng lại.

Trước mặt là cửa hiệu MK.

Trong màn đêm nặng nề, toà nhà sừng sững đứng đó.

Diệp Anh nhìn quanh bốn phía.

Bốn bề yên ắng, so với sự ồ ào, náo nhiệt ban ngày, quảng trường Ginza lúc này như một thành phố ma. Cô lấy chìa khóa mở cửa lớn của MK, bật đèn, không có ai trong cửa hiệu, màn đêm tràn vào, hơi thở của cô dường như cũng gây ra tiếng vọng.

“Muộn như này rồi, cô còn muốn đi đâu?”

Trên con đường nội thành rộng rãi giữa đêm sâu, trong xe của George, Phan Đình Đình tự hỏi, vẫn còn có chút buồn bực vì không tụ tập được với Diệp Anh.

“Ồ, tôi cũng không biết.”

Chiếc xe đi với tốc độ rất nhanh, George trả lời qua loa, đầu óc anh bây giờ chỉ có những việc liên quan đến vòng chung kết cuộc thi. Cuộc tập rượt ban nãy, người mẫu mặc thử trang phục đều rất thuận lợi, chỉ có hai ba bộ cần sửa một vài chi tiết, ngày mai là có thể sửa xong.

Phan Đình Đình ngáp.

George vẫn đang lái xe nhưng cũng có chút mệt mỏi, anh lấy kẹo cao su ra nhai, tiện tay bật loa trong xe. Tiếng nhạc metal rock vang lên, Phan Đình Đình cũng tỉnh táo hơn một chút, cô nổi hứng vừa nghe vừa bình luận với George. Hai người nói chuyện rôm rả hoàn toàn không để ý gì, khi chiếc xe đi qua chiếc cột đèn giao thông ở một ngã tư, bỗng nhiên có bốn chiếc xe âm thầm bám theo sau họ.

Trong cửa hiệu MK.

Diệp Anh bước vào phòng thiết kế riêng của mình, bật đèn, trong phòng vẫn bốn bề im ắng. Cô ngồi xuống sau bàn thiết kế, lặng lẽ lấy điện thoại ra, trong đó có một tin nhắn cô nhận được sau khi cuộc tập dượt kết thúc.

“Anh muốn nói chuyện với em một chút, tại cửa hiệu MK phố Ginza. Việt Tuyên.”

Diệp Anh tự cười mỉa mai.

Chỉ một tin nhắn thế này, vậy mà lúc nhận được nó, trái tim cô lại ngừng đập mất mấy giây. Sau đó, cô thực sự đã đến đây. Khi đến đây, phát giác không có một ai, cả con tim cô bỗng như rơi xuống vực sâu.

Hừ.

Phòng thiết kế trong đêm sâu yên tĩnh đến kỳ quái, cô mìm chặt môi, xóa tin nhắn đó đi không thương tiếc! Đứng vụt dậy, gạt bỏ cơn sợ hãi trong lòng, cô lại muốn đợi anh thêm một chút, cô kéo túi xách, bước nhanh định rời khỏi đó.

Trong đêm sâu, phòng thiết kế tĩnh lặng đến lạ lùng, Diệp Anh mím chặt môi, xóa đi tin nhắn đã đùa giỡn cô đó một cách dứt khoát! Cô đứng bật dậy, gạt phắt đi cái ý nghĩ đáng sợ trong lòng đó, mặc dù vẫn muốn đợi anh ta thêm một chút, cô cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi…..

“Rầm!”

Cánh cửa phòng thiết kế bị ai đó đá mạnh, phát ra âm thanh cực lớn! Diệp Anh kinh hãi ngẩng đầu, nơi cánh cửa là một bóng người mặc đồ da màu đen từ đầu đến chân, tóc ngắn bất kham, khuôn mặt đầy tà khí. Là Thái Na.

Thái Na chậm rãi bước vào, vận động cổ tay và khớp chân, toét miệng cười, nham hiểm nói:

“Babie, với trí thông minh của cô, đáng lẽ không bị lừa mới đúng chứ. Ha, ha, có thể thấy đàn ông có thể khiến người ta hoa mắt chóng mặt, cô cũng không phải là ngoại lệ.”

Trái tim Diệp Anh bỗng thót lại.

Cô lùi về phía sau nửa bước, thẳng lưng, nhìn cô ta cảnh giác:

“Cô đến đây làm gì?”

“Ha, ha, tôi đến làm gì?” Thái Na nghiêng đầu, nhìn Diệp Anh từ đầu đến chân, “Babie, tôi đương nhiên là muốn ôn lại chuyện cũ với cô rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô, cô đều nói không quen tôi, khiến tôi đau lòng biết bao. Tôi và cô đã ở bên nhau, cùng trải qua mấy trăm ngày đêm, vậy mà lại bị cô ngó lơ như vậy, cô có biết tôi đau lòng thế nào không, hả? Cô như đóa lan hồ điệp, len lách giữa hai thiếu gia nhà họ Tạ vậy mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cô có biết tôi đau lòng thế nào không, hả? Chẳng thèm để ý gì đến tôi, vậy mà chỉ một tin nhắn của Tạ nhị thiếu gia cô đã ngơ ngẩn chạy đến đây rồi, cô đã khiến tôi bị tổn thương rồi đó, cô có biết không?”

“Vô liêm sỉ!”

Diệp Anh ghê tởm đến độ không muốn nghe tiếp, cô đanh mặt lại buớc về phía cửa, Thái Na cười gian tà, chặn ngang cửa, đưa tay vuốt lên gương mặt xinh đẹp như băng tuyết của Diệp Anh.

“Bốp!”

Ánh mắt đầy phẫn nộ, Diệp Anh tát mạnh lên mặt Thái Na!

Thái Na nhếch môi, bàn tay chậm rãi sờ vào vết lằn nóng rát trên mặt, nói như thể đang tận hưởng dư vị: “Babie, lâu lắm rồi không được cô động vào người như vậy, khiến lòng tôi tê dại. Thật muốn nói chuyện tử tế với cô biết bao, tiếc là vẫn còn có người muốn gặp cô hơn tôi.”

“Cộc! Cộc! Cộc!”

Tiếng giày cao gót nho nhã vang lên phía sau Thái Na.

Thái Na nhìn Diệp Anh chằm chằm, tay vẫn sờ lên vết hằn trên mặt một cách hưởng thụ, cười gian ác, đứng sang một bên nhường chỗ…

Hương bách hợp nho nhã xộc vào mặt.

Trong đêm sâu, bốn bề tĩnh mịch, như một minh tinh chốt show, một mỹ nhân khoác trên mình chiếc áo khoác da báo trắng như tuyết và váy hồng quét đất xuất hiện thật long trọng!

Sâm Minh Mỹ.

“Quả nhiên là cô,” Diệp Anh cười chế giễu, “Sâm Minh Mỹ, ngoài những trò gian tà, bất lương này ra, cô không có chút bản lĩnh nào khác sao?”

“Khục, khục, khục,” Sâm Minh Mỹ đêm nay đặc biệt rạng rỡ, trang điểm tỉ mỉ, đầu tóc cũng được chăm sóc cẩn thận, mềm muợt, óng ả như một tấm lụa, đôi mắt sáng đến mức kỳ quái, “Sao, thấy tôi mà không phải Việt Tuyên chắc thất vọng lắm đúng không?”

“Đê tiện!”

Diệp Anh cười nhạt.

“Khục, khục, khục!” Sâm Minh Mỹ cười ngặt nghẽo, “Cô lại nói tôi đê tiện! Con đàn bà lòng dạ độc ác này! Cô giở trăm ngàn thủ đoạn để tiếp cận Việt Tuyên, lừa gạt để có được sự tín nhiệm của anh ấy, trong nháy mắt đã lao vào lòng Việt Xán! Bây giờ chỉ vì một tin nhắn của Việt Tuyên cô lại vội vã chạy đến, cô nói xem, lẳng lơ với đàn ông như vậy, thì cô hay là tôi đê tiện?”

“Tin nhắn của Việt Tuyên là cô gửi sao.”

“Khục, khục, khục, khục! Nếu không thì sao, Việt Tuyên đã nhìn thấu tâm can cô từ lâu, anh ấy hận cô muốn chết, anh ấy còn muốn gặp lại cô sao? Khục, khục, khục, khục!” Sâm Minh Mỹ cười vô cùng phấn khích, hai mắt phát sáng, nói, “Tôi nói cho cô biết, Diệp Anh, anh của Việt Tuyên đã nói với tôi rồi, từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng thật lòng thích cô! Anh ấy yêu tôi, người mà anh ấy yêu là tôi! Từ nhỏ anh ấy đã yêu tôi, yêu tôi đến mức thần hồn điên đảo, quyết không thay lòng đổi dạ! Tuy tôi từng bị Việt Xán mê hoặc, khiến anh ấy đau lòng, nhưng cho dù như vậy, anh ấy cũng chưa bao giờ bớt yêu tôi! Đối với cô, anh ấy chẳng qua là vì yêu tôi mà không có được tôi, quá đau khổ nên mới tìm một nơi gửi gắm tạm thời, người mà trước nay anh ấy thật sự yêu đều là tôi! Là tôi! Là tôi! Là tôi! “

Tiếng hét như muốn xé tan cả căn phòng!

Màng nhĩ Diệp Anh đau như thể vừa bị đinh đâm thủng!

“Cô điên rồi!”

Diệp Anh bịt tai, nghiêm mặt, phẫn nộ hét lên, những tiếng hét càng lúc càng điên dại của Sâm Minh Mỹ khiến màng nhĩ cô đau đớn muốn điếc:

“Cô đến để khoe mẽ với tôi là Việt Tuyên yêu cô sao? Được! Người Việt Tuyên yêu là cô! Người Việt Xán yêu cũng là cô! Mọi người trong thiên hạ đều yêu cô! Được chưa? Đủ chưa?”

Tiếng cười điên dại bỗng im bặt.

Sâm Minh Mỹ trừng mắt nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, dây thần kinh trên mặt co giật như thể không kiểm soát được, cơ mắt giật giật, cô trợn mắt nhìn Diệp Anh, từng bước ép lại Diệp Anh:

“Cô tưởng rẳng tôi nghe không hiểu sao, cô đang giễu cợt tôi. Khục, khục, Diệp Anh, trong lòng cô, tôi chỉ là một đối thủ ngu ngốc như một con lợn, đúng không? Cô xem thường tôi, khục, khục, khục, khục, trước nay cô chưa bao giờ coi trọng tôi! Cô từng bước từng bước cướp đi tất cả những thứ thuộc về tôi, cô từng bước từng bước ép tôi vào đường cùng! Cô nghĩ rằng tôi không đủ sức trả đũa, cô nghĩ rằng mỗi lần tôi đều là bại tướng dưới tay cô, đúng không, đúng không?”

Phía sau là chiếc bàn thiết kế, Diệp Anh không thể lùi được nữa, cô chau mày nói:

Sâm Minh Mỹ, cô định làm gì? Tôi khuyên cô nên bình tĩnh lại, đừng có làm chuyện gì không thể cứu vãn được.

“Khục khục khục khục! Bình tĩnh?” Ánh mắt điên cuồng, cả người Sâm Minh Mỹ ép sát đến trước mặt Diệp Anh, “Cô đào cho tôi bao nhiêu hố như vậy, rồi nhìn tôi nhảy xuống từng hố, từng hố một, bây giờ lại muốn tôi bình tĩnh? Cô muốn tôi như một con cừu non nhu mì, ngoan ngoãn chết trước mặt cô, cũng không phản kháng, đúng không? Tôi nói cho cô biết, Diệp Anh, đêm nay…”

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động vọng lại!

Hình như là tiếng chất vấn của nhân viên an ninh đi tuần, tiếp theo đó là tiếng đánh nhau, tiếng động càng ngày càng lớn, trong lòng Diệp Anh vui mừng, cô lập tức la hét:

“Cứu…

Tiếng hét vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi miệng, Sâm Minh Mỹ đã nhào lên, bịt chặt miệng cô, cô định vùng thoát khỏi sự kiểm soát của Sâm Minh Mỹ, quay người bẻ quặt cổ tay của Sâm Minh Mỹ, Thái Na thấy thế liền chạy lại, tóm lấy tay cô, ấn cô nằm lên bàn thiết kế!

“Babie, yên lặng nào, nếu không chiếc dao của tôi không có mắt đâu!”

Con dao găm sắc nhọn kề sát lên động mạch cổ của Diệp Anh. Thái Na nham hiểm nói:

“Làn da cô mỏng manh, nõn nà như vậy, bị thương thì không tốt đâu.”

Con dao găm lạnh ngắt ấn lên cổ cô, khiến cổ cô rớm máu, vài giọt máu lăn ra, Diệp Anh đau đớn khẽ hít một hơi, trong những năm tháng đen tối, dài dằng dắc đó, cô sớm đã tỉnh táo nhận ra sự tàn bạo của Thái Na. Bên ngoài dường như đã lao vào đánh nhau, tiếng động càng lúc càng lớn, Thái Na mất kiên nhẫn nói với Sâm Minh Mỹ:

“Tôi ra ngoài xem xem, đúng là một lũ vô dụng, đến mấy tay bảo vệ cũng không giải quyết được! Cô ở lại, trông chừng cô ta!”

Thấy Thái Na đi ra, Sâm Minh Mỹ hét lên:

“Đưa dao cho tôi!”

Thái Na sầm mặt nhìn Sâm Minh Mỹ, cô thu lại con dao găm đang kề trên cổ Diệp Anh, gấp lại, nhét vào túi quần, nói:

“Cần dao làm gì? Sâm đại tiểu thư, tôi nhắc cho cô biết, chỉ dạy cho cô ta một bài học, để cô ta đừng có mà kênh kiệu như thế nữa thì được! Nhưng nếu như cô làm babie nhỏ của tôi bị thương, tôi không đồng ý đâu!” Ngón tay lướt qua giọt máu trên cổ Diệp Anh, Thái Na đưa tay lên miệng, mơ màng nhấm nháp.

Sắc mặt Sâm Minh Mỹ biến sắc, cố nặn ra một nụ cười nịnh bợ:

“Vậy cô giúp tôi trói cô ta lại, nếu không chỉ để mình tôi lại với cô ta, tôi sợ…”

“Đồ vô dụng!”

Thái Na sầm mặt coi thường Sâm Minh Mỹ, rồi lôi Diệp Anh ra khỏi bàn thiết kế, lấy một chiếc dây thừng trói chặt cô lên ghế một cách gọn gàng và nhanh chóng, hai tay trói ngược ra sau. Thái Na hung hãn siết chặt dây trói khiến Diệp Anh đau đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh, nơi cổ tay bị trói ngược ra sau bỗng chốc nổi lên vết dây thừng đỏ tươi!

Đêm sâu, trong phòng thiết kế.

Tiếng đánh đấm ồn ào bên ngoài vang lại đinh tai nhức óc, Sâm Minh Mỹ thích thú nhìn xuống Diệp Anh hai tay bị trói ngược ra sau ghế, không có chút sức lực phản kháng nào. Đợi Thái Na đi hẳn, Sâm Minh Mỹ đóng cửa, đắc ý vênh mặt, chậm rãi đi quanh Diệp Anh ba vòng, sau đó dừng lại trước mặt cô, chầm chậm giơ tay…

“Bốp”

Một chiếc tát hằn lên mặt Diệp Anh!

“Sâm Minh Mỹ!”

Gương mặt cô hằn lên vết tát đỏ tươi, một dòng máu từ từ chảy ra nơi khóe môi, Diệp Anh hét lên với ánh mắt phẫn nộ!

“Khục khục khục khục!”

Sâm Minh Mỹ cười đắc ý vô cùng:

“Hai, cô hét tên tôi làm gì, hét lên là tôi sẽ tha cho cô sao? Nào, cô trả đòn đi, sao lại ngốc như vậy, đến một chút khả năng để trả đòn cũng không có, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi đánh cô thôi sao?”

“Bốp!”

Lại một cái tát nữa, Sâm Minh Mỹ tát mạnh đến mức mặt Diệp Anh bị hất sang một bên!

Mùi tanh đầy miệng, Diệp Anh đau đến nỗi nửa bên mặt bị tê liệt, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhìn cô ta cười giễu cợt:

“Sâm Minh Mỹ, cô chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

“Cô đến một chút bản lĩnh như vậy cũng không có!”

Sâm Minh Mỹ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phấn khích vô cùng, lại một cái tát nữa, bốp! Cô hung hãn tát lên mặt Diệp Anh, hận một nỗi không thể tát nát gương mặt này.

“Vì vậy,” máu tươi chảy dòng dòng bên khóe môi, Diệp Anh nói một cách mỉa mai, “trên sàn catwalk vòng chung kết tối ngày kia, cái mà cô muốn trình diễn cũng chính là bản lĩnh tát người khác như thế này sao? Ha, ha, thấy nghệ thuật tát người hừng hực điêu luyện như vậy, có lẽ ban giám khảo sẽ cho cô làm quán quân đó.”

“Cô câm mồm cho tôi!”

Sâm Minh Mỹ hét lên!

Chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á như một tảng đá khổng lồ ngàn cân đè chặt trong lòng Sâm Minh Mỹ, trong nỗi ám ảnh đen đặc đáng sợ đó, cô không thể hít thở, không thể hít thở được!

“Cô hãm hại tôi! Tất cả đều là do cô hãm hại tôi!”

Những đêm giấc ngủ chẳng thành, trằn trọc băn khoăn, cuối cùng Sâm Minh Mỹ cũng hiểu ra!

“Nếu như không phải cô, tôi sẽ không thảm hại như ngày hôm nay, bây giờ tôi trở nên tai tiếng, tất cả mọi người đều chửi tôi sao chép cô, chửi tôi vu oan hãm hại cô! Tất cả mọi người đều trừng mắt xem tôi mất mặt trong cuộc thi chung kết ngày kia! Nếu không phải cô, cho dù tôi không thể giành chức vô địch trong cuộc thi thì cũng không ảnh hưởng đến địa vị của tôi trong làng thời trang! Bây giờ tôi không còn gì nữa! Thương hiệu “JUNGLE” tôi thừa kế từ cha tôi đã rơi xuống hố sâu vạn trượng, thương hiệu”SÂM” mà tôi vất vả trù bị bao nhiêu năm nay như vậy cũng tiêu đời rồi, bản thân tôi cũng sắp hết đời rồi! Cô vui chưa? Cô vui chưa?”

“Tôi hãm hại cô?”

Diệp Anh cười nhạo, nói:

“Sâm đại tiểu thư, xin cô nghĩ kỹ lại đi, là ai ngay từ đầu đã bày mưu tính kế để tôi đến tư cách dự thi cũng không có?”

“Cô đáng lẽ không nên tham dự cuộc thi! Nếu như cô không dự thi, không thiết kế áo liền quần chết tiệt đó, thì đã không có gì xảy ra hết!” Sâm Minh Mỹ hét lớn.

“Tracy cũng là người mà ngay từ đầu cô đã bày mưu tính kế để cài cắm vào bên cạnh tôi, đúng không?”

Diệp Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, “Cô đã cho Tracy giám sát nhất cử nhất động của tôi, lại sai cô ta ăn trộm thiết kế của tôi trong giờ phút quan trọng nhất cho cô, rồi nói tôi sao chép của cô, đây lẽ nào không phải là cô hãm hại tôi, mà là tôi hãm hại cô sao?”

“Kẻ phản bội Tracy đó!” Sâm Minh Mỹ ôm đầu hét lớn, “Luôn mồm nói là sẽ đền đáp tôi, kết quả là cô ta chẳng trụ được bao lâu đã chuồn mất, nếu như cô ta khẳng định chắc nịch là cô ăn cắp bản thiết kế của tôi thì cô cũng không thể lật ngược tình thế dễ dàng như vậy.”

“Hừ.”

Diệp Anh cười nhạt, nói:

“Vì vậy, tất cả đều là lỗi của tôi. Không nên dự thi bằng được, không nên thiết kế ra áo liền quần, không nên để cô sao chép mà không im mồm nhẫn nhịn, không nên tiếp tục đi vào vòng chung kết, không nên nhìn cô sắp mất mặt trên sàn diễn của vòng thi chung kết…”

“Bốp!”

Sâm Minh Mỹ phẫn nộ như sấm, hung hãn tát lên mặt Diệp Anh!

“Con tiện nhân này!” Sâm Minh Mỹ nổi giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, “Tao phải giết mày! Tao xem xem mày còn có thể hống hách đến lúc nào! Nói cho mày biết, Diệp Anh! Đêm nay mày tập rượt đúng không? Tao đã cho người đi chặn đường cướp y phục của mày rồi! Bây giờ tất cả những tác phẩm dự thi mày đã vất cả làm ra đều là của tao rồi! Tất cả đều là của tao rồi! Ha, ha ,ha, ha!”

“Sau đó tao sẽ giết mày!”

Sâm Minh Mỹ căm hận bước sát lại gần Diệp Anh, đôi mắt trợn trừng nói:

“Tao sẽ giết mày, thay mày để lại một bức thư tuyệt mệnh, nội dung sẽ là, mày vì sao chép thiết kế của tao, trong lòng áy náy bất an, lại vì không hề có chút cảm hứng thiết kế nào cho vòng thi chung kết, ngày đêm trằn trọc, khó có thể chịu đựng được những áp lực này, vì vậy mày chỉ có thể chọn cái chết! Dùng cái chết để chuộc tội với tao! Dùng cái chết để xin tao tha thứ-!”

***

Đêm sâu, trên đường.

Từ kính chiếu hậu, George bỗng phát giác có điều gì đó không bình thường, có bốn chiếc xe bịt kín biển số phía sau, càng lúc càng ép lại gần!

“Rầm!”

Lúc này, một chiếc xe bỗng nhiên rú ga, xông lên phía trước xe George, hai chiếc xe đằng sau, một chiếc bên trái, một chiếc bên phải kẹp xe anh ở giữa, chiếc cuối cùng chặn phía sau xe anh!

“Shit!”

George nguyền rủa!

“Sao vậy?”

Trong xe, Phan Đình Đình sợ hãi đến mức gương mặt xinh đẹp biến sắc, cô nắm chặt tay nắm trên nóc xe, chỉ có khi quay phim cô mới thấy cảnh tượng như vậy!

Đên đen như mực.

Bốn chiếc xe ép cho xe George đỗ lại bên đường, tám chiếc đèn xe sáng đến chói mắt, bốn chiếc xe đồng loạt mở cửa, mười mấy người đàn ông to lớn, xăm trổ đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm gậy sắt bước xuống xe, nét mặt họ hung dữ, mang hơi thở xã hội đen rõ rệt.

***

“Đó là lời độc thoại nội tâm của cô thì đúng hơn,” đêm sâu, trong phòng thiết kế, gương mặt Diệp Anh đỏ hằn lên những vết bàn tay đan xem, máu tươi chảy ròng ròng, cô nhếch mép, cười nhạt, nói: “Không ngờ, cô lại còn biết áy náy bất an, ngày đêm trằn trọc. Chỉ có điều, Sâm Minh Mỹ, tất cả những điều này đều không phải tôi ép cô. Cô không cần chết, thực ra, cô vẫn còn đường lui. Chỉ cần cô rút lui khỏi vòng thi chung kết, cho dù mọi người có cười chê cô một thời gian, nhưng dần dần, thời gian sẽ làm lu mờ tất cả kí ức, cô còn có thể tiếp tục sống cuộc sống yên bình.”

“Người phải chết là cô!!!”

Sâm Minh Mỹ gào thét:

Chỉ cần cô chết rồi, tất cả mọi thứ của cô đều là của tôi! Chức quán quân là của tôi! Những bản thiết kế áo liền quần xấu xí mà cô để lại đó, tôi muốn dùng bao lâu thì dùng! Việt Xán vẫn tiếp tục yêu tôi! Việt Tuyên cũng sẽ yêu tôi! Tạ Thị cũng là của tôi! Tất cả mọi thứ đều là của tôi! Tất cả đều là của tôi!

Mùi khói nồng nặc bay đến!

“Ngửi thấy chưa?” Sâm Minh Mỹ cười lớn, “Tôi sẽ đốt cháy nơi này bằng một ngọn lửa! Tôi phải đốt cháy cửa hiệu MK của cô thành tro bụi, để nó tùy táng theo cô, thế nào, tôi đã hết tình hết nghĩa với cô rồi chứ, có cần cảm động rơi nước mắt với tôi không? Con ngốc Thái Na đó, tưởng rằng tôi không có cô ta thì không được sao, còn không cho phép tôi động đến cô, khục, khục, khục, khục, tôi đã dùng tiền mua chuộc một đám người cài vào đó, đánh cho cô ta ngất đi trước! Đợi cô và cửa hiệu này bị tôi đốt trụi hết rồi, nhỡ có bại lộ, tôi sẽ đẩy hết tội lỗi cho Thái Na! Khục, khục, khục, khục! Đây chính là kết cục của cô ta vì dám xem thường tôi!”

Khói càng lúc càng nồng nặc.

Khói len lỏi qua khe cửa bay vào, những hạt bụi màu nâu lơ lửng trong không khí!

“Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ!”

Diệp Anh bị sặc khói, bắt đầu lên cơn ho!

“Khục, khục, khục,” trong màn khói dày đặc, đã có thể nghe thấy tiếng lép bép cháy bên ngoài phòng thiết kế, có ánh lửa màu cam chiếu vào phòng. Sâm Minh Mỹ lấy một chiếc khăn tay ướt che mũi, đôi mắt lấp lánh ánh lửa điên cuồng, ngón tay nâng cằm Diệp Anh lên, tận hưởng những vết hằn bàn tay in đầy trên mặt Diệp Anh, nhịn thở nói:

“Đợi thêm một chút nữa cô sẽ bị đám khói này làm cho sặc sụa mà ngất đi, đến lúc đó, tôi sẽ tháo dây thừng cho cô, để ngọn lửa dần dần nuốt lấy gương mặt của cô, nuốt lấy ngón tay cô, nuốt lấy cơ thể cô, đợi cô trở thành một nhúm than, tôi xem cô còn có thể dùng cái gì để đi mê hoặc đàn ông, còn dùng cái gì để thiết kế thời trang, dùng cái gì để đối địch với tôi-!!!”

Khói mù dày đặc!

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao!

Diệp Anh bị trói ngược tay ra sau ghế, dần dần không thể thở được, phổi đã bị khói bụi lấp đầy, mỗi một lần hít thở đều có mùi khói! Gương mặt cười đến nhăn nhó trước mặt cô đó, cô cũng dần dẫn nhìn không rõ, trong đầu rối loạn, mặt đất và trần nhà dường như cũng bắt đầu quay mòng mòng, cho dù có cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng sự ngột ngạt trong lồng ngực khiến tất cả trở nên chậm chạp, trong đầu đột nhiên hiện ra từng cảnh tượng trước kia, bờ biển với những chú chim biển bay lượn, có chiếc đồng hồ khắc hoa tường vi đó, có mùi hương sực nức của bánh mỳ nhân đậu đỏ đó, có chiếc kim đồng hồ sắp chỉ tám giờ tối đó…

Ánh sáng lấp loáng……

Đầu óc cô dần trở nên hỗn độn.

Dùng cành cây khô vẽ nên một biển hoa tường vi như một thảm ánh trăng… chàng thanh niên hoang dã nằm dưới khóm tường vi dại màu đỏ tươi đó… dưới căn chòi trồng đầy hoa tường vi trắng muốt, hai bóng người đổ dài trên mặt đất… sau rặng tường vi trong nhà kính đêm mưa gió đó, những vệt chớp trắng bệch trên bầu trời đó….

“Nếu cô ấy đã từ bỏ anh, vậy thì,” Đêm tường vi nở rộ này, cô cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo, nhợt nhạt của anh, “từ giờ trở đi, anh là của em!”

…

“… Cũng không yêu em….” những cánh hải âu dùng cạn sức lực kêu gào nơi biển xa, đôi môi anh rất nhợt nhạt “…như em tưởng.”

…

…

Trong màn khói mịt mùng,dày đặc, phổi cô đã bị ép đến bờ vực ngạt thở, vùng vẫy để hít thở, hai tay dùng hết sức lực để vùng vẫy, thoát ra khỏi dây trói, bên tai là tiếng cười điên cuồng, trong màn khói dày đặc màu tro, trước mắt cô dần mất đi ánh sáng, trong đầu chỉ còn lại tiếng vang vọng của câu nói đó….

Không yêu em.

Như em tưởng.

“Rầm!”

Một tiếng động cực lớn.

Gần như sắp mất đi sự tỉnh táo, Diệp Anh dường như nhìn thấy cánh cửa bị một sức mạnh nào đó đạp ra, luồng khí nóng cuồn cuộn dội vào như thể sóng thần, bốn bề là ngọn lửa màu cam đang đốt cháy hừng hực, trong làn khói dày đặc, mờ ảo, dường như có ai đó bất chấp tất cả lao đến trước mặt cô, lo lắng lấy tay vỗ lên mặt cô, gọi tên cô!

Trước mắt mông lung.

Phổi nóng như thiêu như đốt, đôi tai ù ù, hai mí mắt nặng nề như bị đè ngàn cân, cô không còn sức chống đỡ, trong thế giới khói nồng dày đặc, có người đột nhiên hôn lên miệng cô, một lúc sau, một luồng khí trong lành mạnh mẽ thổi vào phổi cô!

“Khụ, khụ, khụ, khụ!”

Cô ho thật mạnh, ho đến mức tối tăm mặt mũi, cuối cùng cũng có một chút dưỡng khí đi vào đầu cô, đầu óc hỗn độn dần dần tỉnh táo trở lại. Như trong giấc mộng, người trước mắt cô hình như là Việt Tuyên, gương mặt nhợt nhạt, lo lắng đó, ánh mắt đầy căng thẳng và quan tâm không gì có thể che giấu được đó, gần ngay trong hơi thở cô, đôi môi anh thậm chí vẫn còn đang đặt lên đôi môi cô!

“…”

Cổ họng khản đặc, cô không thể nói được, sức lực như những sợi tơ dần quay trở lại cơ thể cô.

“Đừng sợ, anh đưa em ra!”

Trong màn khói dày đặc trong phòng, giọng nói của Việt Tuyên còn khản đặc hơn cô, anh một tay đỡ chặt cô, một tay nhanh chóng cởi trói cho cô! Khói dày lơ lửng, cô ngã khuỵu khỏi chiếc ghế, ngã vào vòng tay với mùi hương thơm mát như hoa chi tử của anh, cô tham lam hít sâu một hơi, cho dù đây chỉ là một giấc mộng, cô cũng không muốn tỉnh dậy! Việt Tuyên kéo mạnh cô dậy, bế cô vào lòng, xông ra khỏi cửa!

“Tuyên!”

Nơi cửa phòng khói dày cuồn cuộn, Sâm Minh Mỹ giơ hai tay chặn cửa, nét mặt điên cuồng, cô đau khổ vừa lắc đầu vừa hét:

“Tuyên, anh vì cứu cô ta mà đến đây sao? Còn em thì sao? Tại sao anh không thèm nhìn em lấy một cái? Trong mắt anh chỉ có cô ta, không có em sao? Em cũng ở đây, em cũng có thể chết trong đám lửa này chứ! Anh Tuyên, em yêu anh bao nhiêu năm từ khi em còn nhỏ như vậy, anh không hề cảm động chút nào, anh không có chút tình cảm nào với em sao?”

“Tránh ra!”

Ngọn lửa đốt cháy cửa hiệu đang càng lúc càng liếm đến gần phòng thiết kế, bốn bề khói dày, Việt Tuyên lấy khăn tay bịt mũi cho Diệp Anh, gương mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, đôi tay bế Diệp Anh lại đầy sức mạnh, rắn rỏi như sắt thép. Đầu óc Diệp Anh dần dần tỉnh táo trở lại, cô phát giác Việt Tuyên không có xe lăn, còn lồng ngực anh đang thở dốc một cách bất thường, trong hơi thở thấp thoáng tiếng rít.

“Không! Em sẽ không để anh đưa cô ta đi đâu!”

Phía sau lưng bảy tám mét là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, Sâm Minh Mỹ đứng chặn ở cửa, hét lên điên cuồng:

“Cô ta có gì tốt? Cô ta rốt cục có gì tốt? Cô ta vốn chẳng hề yêu anh! Cô ta lẳng lơ, đa tình! Cô ta bày mưu tính kế giẫm đạp lên anh và Việt Xán để tranh quyền đoạt lợi! Cô ta bỏ rơi anh! Sau khi nắm được Tạ Thị trong tay, cô ta lại bỏ rơi Việt Xán! Đến bây giờ anh vẫn không nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sao? Hai người bị mù rồi sao? Mắt của các người mù hết rồi sao?”

“Cô mới là kẻ đui mù!”

Cho dù phổi vẫn đang khó chịu như bị thiêu đốt, sức lực đã trở lại trong người Diệp Anh, cô lạnh lùng nói, không muốn lằng nhằng với Sâm Minh Mỹ thêm nữa. Cô rất rõ tình trạng sức khỏe của Việt Tuyên, đối với người bị hen suyễn như anh, không khí đầy ắp khói bụi như này thật sự quá nguy hiểm. Không còn thời gian để nghĩ xem làm sao anh kịp đến đây, cô chỉ muốn nhanh chóng cùng anh rời khỏi đây!

Thoát khỏi đôi tay của Việt Tuyên, Diệp Anh nói gằn:

“Nếu cô còn không tránh ra, đừng trách tôi không khách khí!”

Không còn bị trói chặt trên ghế, cô coi thường sức chiến đấu của Sâm Minh Mỹ. Gương mặt lạnh lùng, Diệp Anh bước nhanh đến trước mặt Sâm Minh Mỹ, bị khí thế của cô ép đến, Sâm Minh Mỹ lùi về phía sau hai bước, nhưng lại đột nhiên điên dại cười lớn, cô lấy ra từ trong lớp áo choàng da báo một thứ màu bạc, hai tay nắm chặt, run rẩy lấy vật đó chỉ về phía Diệp Anh!

“Cô đến đây! Đến đây!”

Sâm Minh Mỹ cao giọng hét lên!

Diệp Anh hít một hơi mạnh, vẫn chưa kịp nhìn rõ hoàn toàn đó rốt cuộc là thứ gì, cô đã bị Việt Tuyên kéo mạnh về phía sau lưng anh. Ngón tay Sâm Minh Mỹ run rẩy đặt tay lên cò súng, hai bàn tay run rẩy như máy rung, đó là một khẩu súng, một khẩu súng màu trắng bạc!

“Đến đây! Sao cô không đến!” Thấy Diệp Anh sợ hãi, tiếng cười của Sâm Minh Mỹ càng lúc càng lớn, “Diệp Anh, tôi nói cho cô biết! Hôm nay tôi không định để cô sống mà rời khỏi đây! Cô nhất định phải chết! Nhất định phải chết! Tôi phải xem xem cô chết rồi còn có thể đắc ý thế nào nữa! Đến đây, cô không phải không muốn khách khí với tôi sao? Khục khục khục khục!”

“Minh Mỹ, cô bình tĩnh lại đi.”

Tiếng lép bép bên ngoài càng lúc càng lớn, khói dày cuồn cuộn, Việt Tuyên bảo vệ Diệp Anh sau lưng, anh nhìn chằm chằm vào Sâm Minh Mỹ, chầm chậm bước đến gần cô, nói:

“Sự việc không đến mức độ như vậy, cô bình tĩnh lại trước đã, xem giải quyết thế nào, đừng nhất thời bồng bột mà làm những chuyện không thể cứu vãn được.”

“Anh Tuyên…”

Sâm Minh Mỹ vẫn run rẩy chĩa khẩu súng đó về phía Diệp Anh, cô vừa cười vừa khóc, nước mắt lã chã:

“Anh Tuyên, em không muốn làm hại anh, chỉ cần anh đừng chắn trước mặt cô ta, em đảm bảo sẽ không làm hại anh đâu! Nhưng em muốn cô ta chết, em không thể để cô ta sống sót, cô ta phải chết, phải…”

“Rầm!”

Một tiếng độ cực lớn vang lên!

Một góc cửa hiệu đã bị sập, dầm nhà rơi xuống, ngọn lửa hừng hực, khói dày đặc, che kín bốn bề! Lúc này, tiếng còi của mấy chiếc xe cứu hỏa đinh tai từ xa vọng lại! Thấy mặt Sâm Minh Mỹ đột nhiên biến sắc, đôi mắt hung hãn, Diệp Anh cảnh giác, không kịp nghĩ gì nhiều, cô đẩy Việt Tuyên trước mặt ra theo phản xạ tự nhiên!

“Diệp Anh, cô chết đi!”

Trong ngọn lửa đỏ rực, trong màn khói ngợp trời, Sâm Minh Mỹ ra sức hét lên, mũi súng đen ngòm nhắm thẳng vào Diệp Anh, ngón tay điên cuồng bóp cò!

“Tạch!”

“Tạch! Tạch!”