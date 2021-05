TỬ VI THÁNG TƯ ÂM LỊCH 2847

Vận trình của người tuổi Tý trong tháng tư âm lịch năm Tân Sửu chuyển sang sáng sủa hơn so với tháng trước vì khó khăn và áp lực cạnh tranh giảm hẳn và thành tựu tăng lên. Đây là lúc sự nghiệp có phần thư thái, nên vừa thủ vừa công trong việc thực hiện các mục tiêu chính. Cũng cần mềm mỏng và khiêm tốn hơn là phô trương, lại kín đáo trong sinh hoạt. Cũng cần suy nghĩ chín chắn mới chọn mục tiêu và hành động.

Vận trình của người tuổi Dần trong tháng tư âm lịch năm Tân Sửu ở tình trạng suy thoái hơn, so với tháng trước: Khó khăn, mâu thuẫn gây áp lực trên bước đường sự nghiệp khiến đương số cảm thấy muốn có thành tựu phải lao tâm lao lực quá nhiều. Đây là giai đoạn trong mệnh cung có nhiều sao xấu như Bệnh phù và Song hao mà không có sao hoá giải hữu hiệu. Trước khó khăn và thử thách của hoàn cảnh phải bình tĩnh theo đúng phương châm: Ngoại cảnh phức tạp-Lấy tĩnh chế động..

Tài chính trong thời kỳ này giảm chi tăng thu, xem ra ổn định nhưng vẫn nên cẩn thận với đầu tư bấp bênh và các trò may rủi.

Nên giảm chất kích thích và điều hòa ẩm thực và sinh hoạt để tránh tiêu hóa hoặc bài tiết có vấn đề. Trong tháng này cần chú ý tới phòng dịch bệnh và sự an toàn.

Bản thân nên nhớ kỹ cần suy nghĩ chín chắn, cân nhắc hơn thiệt khi ra quân trong các dịch vụ quan trọng, tránh vội vã và ham lợi nhất thời mà về lâu dài sẽ bất lợi. Đừng phân vân trước cơ may hoặc tham lam trong chọn lựa mà chỉ hy vọng vào may mắn.

Vận trình của người tuổi Mão trong tháng tư âm lịch năm Tân Sửu tiếp tục chuyển xuống vì mệnh cung hai loại sao cát tinh và hung tinh tụ hội nên ảnh hưởng cả xấu lẫn tốt tới tiền trình. Quý vị sẽ cảm thấy còn khó khăn và ít cơ may tới tay. Nhiều việc phức tạp cần làm mà không có quý nhân phù trợ và không được người chung quanh giúp sức mà phải tự mình mệt nhọc cáng đáng. Đây là lúc cần nhìn thẳng vào trở ngại, cẩn thận từng bước tiến thủ. Có những việc sắp hoàn thành thì nên hoàn thành ngay, có những hợp đồng cần cắt bỏ thì nên lập tức cắt bỏ. Nên chủ động hơn là trông cậy vào người khác, nên thủ giữ cái đã có hơn là tham vọng phiêu lưu vào những công trình ngoài khả năng, nên thu gom cái vừa phải có thể có trong tầm tay hơn là “thả mồi bắt bóng.” Tóm lại theo đúng nhận định hoàn cảnh: Lấy thủ thay công-Lấy ngắn nuôi dài.

Tuổi Thìn: Xấu

Tổng quát: Tiến lui mực thước-Tự lực cánh sinh.

Vận trình của người tuổi Thìn trong tháng tư âm lịch năm Tân Sửu chuyển sang suy thoái so với tháng trước. Sự suy thoái quá rõ, từ tốt sang xấu vì mệnh cung có quá nhiều hung tinh trụ, chiếu mà không có sao hóa giải hữu hiệu. Có thể nói quý vị ở một hoàn cảnh thử thách về nhiều mặt. Do đó cần phải đối phó với khó khăn bản thân từ sức khỏe tới mâu thuẫn giao tế và cả áp lực bên ngoài. Đây là giai đoạn cần nhún mình, thành thực trong giao tế và cũng cần giữ vững lập trường theo con đường chính đã theo nghĩa là cần thủ giữ mọi mặt, lấy cố gắng bản thân làm chính, chứ đừng cầu may trong hoạt động hay cầu người giúp đỡ. Nếu được như thế, nền tảng sẽ củng cố, lui về thì ổn, tiến tới thì vững vàng và tiền trình sẽ sẽ sáng dần.

Tài chính khó bình thường, nguồn chi và thu quá chênh lệch nên gây áp lực chi tiêu, cần tiết kiệm và hài lòng với cái mình đang có, chớ tham lam hay nôn nóng đầu tư bạo tay hay chơi trò may rủi. Cuối tháng có dấu hiệu cải thiện đáng mừng. Nên nhớ: Tiến lui mực thước-Tự lực cánh sinh.

Coi chừng “đừng đùa với lửa” nếu đã có gia đình. Có thế, tình cảm sẽ êm vui trong gia đình, có hương, có sắc trong liên hệ, tạo thoải mái trong cuộc sống “đóng cửa tạ khách” vui thú điền viên.

Sức khỏe hiện thiếu ổn định nhất là hô hấp rắc rối nên hay ho và nhức đầu. Nên bỏ bớt chất kích thích và hạn chế giải trí quá độ và ra ngoài tụ tập.

Tuổi Tỵ: Trung bình

Tổng quát: Vừa thủ vừa công- Dĩ dật đãi lao.

Vận trình của người tuổi Tỵ trong tháng tư âm lịch năm Tân Sửu ở tình trạng bình thường so với tháng trước, chẳng khác trời vốn không trong sáng, vận trình vẫn âm u dù sang tháng mới vì mệnh cung quy tụ cả cát tinh lẫn hung tinh nên tạo ra ảnh hưởng trung bình với sinh hoạt của quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy vào đầu tháng áp lực trong ngoài bủa vây khó tìm ra lối thoát cho tới cuối tháng mới thấy nhiểu việc hanh thông.

Xin nhấn mạnh, phần đầu tháng là giai đoạn vì hung tinh chiếu mệnh nên cần củng cố sự nghiệp hơn là ồ ạt khuếch trương các kế hoạch lớn. Ngoài ra phải vững lòng và sáng suốt trong hành động và tìm cơ hội thư giữa đợi thời mới ra tay. Nhờ “dĩ dật đãi lao” (là nghỉ ngơi dưỡng sức) nên từ giữa tháng trở đi gặp dịp may, thời cơ thuận tiện sẽ ra tay “lèo lái với cuồng phong” theo phương châm Vừa thủ vừa công- Dĩ dật đãi lao.

Về tài chính, cần để phòng các khoản chi ngoài kế hoạch cho bệnh tật, tang lễ, cưới hỏi hay hư hỏng máy móc, đồ đạc… Nói chung, chưa thể đầu tư hay phóng tay mua sắm hay đỏ đen mà cần tiết kiệm vì tài chính kém ổn định và không có nguồn phụ đáng kể.

Tháng này có nhiều rắc rối về tranh kiện hay do khẩu thiệt thị phi gây ra. Có tin buồn về thân thích. Cần nhường nhịn trong gia đình và trong giao tế bên ngoài nên mềm mỏng xử lý.

Di chuyển nên thận trọng và chưa nên đi xa. Coi sức khỏe và an toàn bản thân và gia đình là ưu tiên một cần bảo vệ.