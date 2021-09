TỬ VI 2879

Đối với nữ giới : Cần điều độ trong sinh hoạt, thắt chặt tình thân và lạc quan dù thử thách có phần gia tăng do hoàn cảnh khách quan gây ra. Bệnh cũ suy thoái, thuốc đến bệnh trừ. Tài chính tạm đủ, có chút ngoại tài nhưng cuối tuần hao thoát nhiều hơn thu nhập, việc làm tuy gặp một số trở lực nhưng hoàn thành tạm khả quan.

Đối với nam giới : Các mặt tài chính và sự nghiệp đều chưa mãn ý, vì không bằng tuần trước do nguồn thu giảm, thêm vất vả hoàn thành công việc hàng ngày. Chưa có quý nhân giúp đỡ và cơ may thực hiện một dự án quan trọng dành cho cuối năm, nên khoan thực hiện. Ra ngoài hay sinh hoạt nói chung nên thận trọng. Nên hòa đồng với thân thích để phấn chấn tinh thần.

Đối với nữ giới : Có thể mua sắm hay đầu tư kỹ càng nhưng nhìn chung hoạt động kinh tài vẫn phải dè dặt vì dao động do kinh tế bên ngoài gây ra. Tình cảm êm đềm, một tuần nhàn hạ thư thái và đoàn tụ, chung vui. Tuy nhiên sinh hoạt cuối tuần nên chừng mực, tránh “vui quá hóa buồn” hay “vội quá hóa lầm”.

Đối với nam giới : Cuối tuần phòng mâu thuẫn vì ngôn ngữ hay do cảm xúc quá mức trong cuộc vui. Tuy chưa phải vượng về tài chính và đẹp về sự nghiệp nhưng tuần này tương đối êm đềm và có nhiều tin phấn khởi trong nhà cũng như giao tế bên ngoài. Tuy nhiên cuối tuần sinh hoạt có chút sóng gió nên phòng.

Đối với nam giới : Tình trạng sáng dần. Cái tốt tiến triển chậm, kể cả tiền bạc và sự nghiệp, đừng nóng ruột. Sẽ có cơ may trong tương lai gần và hy vọng sẽ có quý nhân phù trợ trong việc củng cố và xây dựng mục tiêu trong tuần. Di chuyển và tiếp xúc ngoại giới nên thận trọng.

Đối với nam giới : Cuộc sống khép kín, phong tỏa gây nhiều áp lực, chưa có hy vọng đi xa và thực hiện kế hoạch quan trọng, cần bình tĩnh và nhẫn nại. Mặc dù chưa có nhiều may mắn trong việc làm, việc học và tiền bạc nhưng khả năng thích nghi, kiên cường và nhẫn nại giúp giảm áp lực trong sinh hoạt và tăng tiến sức khỏe.

Đối với nữ giới : Việc làm kém thoải mái, buôn bán bấp bênh. Coi chừng khẩu thiệt thị phi hay tranh cãi nội bộ. Đừng quên: “hòa khí sinh tài.” Nhất là trong trường hợp tài chính kém khả quan do nguồn thu giảm. Chỉ có thể mua sắm chừng mực. Chưa có ngoại tài đừng ham trò may rủi chỉ thêm hao thoát.

Đối với nam giới : Tiền bạc gây áp lực lên chi tiên vì chi phí nhiều do vật giá leo thang, tu bổ nhà cửa và máy móc… Việc làm, việc học có chút thử thách nhưng khả năng thích ứng cao và hy vọng sẽ có quý nhân hay cơ may giúp đỡ nên đạt chút thành tựu. Phòng cuối tuần có rủi ro hư hỏng đồ đạc, máy móc hay mất mát tài vật hoặc mua mắc bán rẻ.

Đối với nữ giới : Một tuần tài chính tương đối ổn định nên có thể mua sắm hay đầu tư chừng mực và hợp lý. Có qúy nhân phù trợ trong mưu sự nhưng vẫn phài lấy cố gắng bản thân làm chủ. Coi chừng có thể mất mát đồ vật, hay hư hỏng máy móc, nhà cửa hoặc mua bán, sang nhượng non tay.

Đối với nữ giới : Chi nhiều, có thể thất thu do hoàn cảnh khách quan gây ra, nên kiên nhẫn thủ giữ và tiết kiệm. Có món quà bất ngờ hay tin vui ngoài mong đợi. Việc làm hay việc học chưa tốt đẹp như ý nhưng nhìn chung bền vững và đạt một phần thành tựu. Tránh mâu thuẫn trong giao tế để ổn định tinh thần ứng xử với hoàn cảnh biến động bên ngoài. Phòng ho suyễn.

Tuổi Hợi:

Tuần chuyển tiếp từ tháng 7 âm lịch sang tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu người tuổi Hợi có tin vui về tài chính và sự nghiệp, tình cảm đằm thắm và gia đạo bình yên. Nhưng coi chừng sức khỏe có vấn đề.

Đối với nam giới: Tài chính kém ổn định vào đầu tuần, nhưng chi thu dễ dàng vào cuối tuần. Việc làm cũng tạm êm xuôi, nhàn nhã, dù thành quả không như ý do hoàn cảnh khách quan gây ra dù đã kiên tâm trì chí. Phòng cảm cúm và rủi ro trong sinh hoạt..

Đối với nữ giới: Di chuyển hay làm việc nên thận trọng nhất là lúc ra ngoài nên coi việc phòng giữ an khang là trọng. Tài chính ổn định dần dù chưa gặp nhiều cơ may về mua sắm có lợi, chưa có ngoại tài như ý. Tình cảm êm đẹp, có tin vui từ xa từ bè bạn hay thân thích và niềm vui ở gần do được thông cảm.

Đối với giới cao niên: Có tin mừng về nhà cửa, giấy tờ hay về người thân hạnh phúc. Có dịp tiệc tùng nhưng coi chừng bộ tiêu hóa có rắc rối.