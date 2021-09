Khủng bố cuồng tín đâm người ỡ Tân Tây Lan

Auckland, Tân Tây Lan: Nghi ngờ 1 tên di dân là một kẻ khủng bố cuồng tín, cho nên cảnh sát xứ Tân Tây Lan đã cử an ninh chìm theo dõi tên này 24 tiếng trong 1 ngày, và nhờ thế đã bắn hạ tên cuồng tín này trong vòng 60 giây, sau khi hắn ra tay giết người.

Tuy nhiên trong vòng 60 giây đó, tên khủng bố cũng đã đâm ngã được 6 nạn nhân và trong số này có 3 người bị thương nặng.

Nghi can bị bắn chết là một người gốc Sri Lanka , vừa mới ra khỏi nhà tù Tân Tây Lan về tội khủng bố.

Lo lắng là tên này sẽ dựa vào việc quân khủng bố Taliban vừa chiếm được xứ Afganistan, để tiến hành việc khủng bố, cho nên cơ quan an ninh Tân Tây Lan đã cử người theo dõi tên này 24 tiếng 1 ngày.

Kẻ khủng bố không được cảnh sát công bố tên thật mà chỉ được gọi tên là Mr S..

Vào lúc 2 giờ 40 phút chiều ngày thứ sáu 3 tháng 9, tên khủng bố này vào siêu thị Countdown ở thành phố Auckland, cướp 1 con dao có trong tiệm, đâm loạn xạ vào những khách hàng, trước khi bị cảnh sát chìm bắn hạ.

Theo các nhân chứng thì khi dùng dao đâm người, tên khủng bố đã la lớn ” Thượng Đế Chí Tôn” ( Allahu akbar), tiếng hét thường của những tên khủng bố cuồng tín Hồi giáo.

Thành phố Auckland hiện đang ở trong tình trạng phong tỏa vì số người nhiễm covid gia tăng.