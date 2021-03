TỬ VI 2829

Tuổi Tý:

Tuần đầu tháng hai âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng xấu vận trình của người tuổi Tý có nhiều chuyển biến tăng thử thách về sự nghiệp và tài chính chưa bớt hao thoát. Cần phòng rủi ro khi sinh hoạt kể cả dịch bệnh.

Đối với nam giới: Tiền bạc tuy có thu nhập nhưng có dấu hiệu hao thoát do chi tiêu đầu năm và nợ nần cuối năm nên cần một kế hoạch tiết kiệm trong dịp cuối tuần này. Tình cảm tuy tươi nhưng sức khỏe có rắc rối vì ho cảm hay ăn không tiêu, đau bụng, khó ngủ… Nên chừng mực sinh hoạt.

Đối với nữ giới: Phòng rắc rối trong giao tế kể cả tranh cãi trong nhà hay với bạn bè, hàng xóm… hay bị phạt vi cảnh. Gặp gỡ bất ngờ bạn cũ và có cơ may thay đổi việc nhưng hao tài hoặc hư hỏng máy móc. Không nên tham của hoạnh tài nghĩa là tiền do may mắn mà có vì có thể dây dưa tới tranh cãi hay kiện tụng. Mua được món đồ ưng ý giá rẻ.

Đối với giới cao niên: Thân tâm an vui nhưng có khoản chi tiêu bất ngờ nên tài chính không vững. Chưa có dịp đi xa như du lịch hay du ngoạn nhưng lại có cơ hội “vui thú điền viên.”