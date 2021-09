Trung quốc trả tự do cho hai công dân Canada

Ottawa: Ngay sau khi bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do, chính quyền Trung quốc lập tức trả tự do cho hai công dân Canada bị Bắc Kinh bắt giữ.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều hôm thứ sáu 24 tháng 9, thủ tướng Justin Trudeau xác nhận là hai ông Michael Kovrig và Michael Sapvor đang trên máy bay rời Trung quốc trở lại Canada.

Như thế người ta thấy rõ là hai người Canadians bị Trung quốc bắt giữ như là những con tin để tìm cách buộc chính quyền Canada phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, nhưng trước đó giới hữu quyền Trung quốc đã nói là việc bắt giữ hai người Canadians này không liên quan với bà Mạnh!

Hai người Canadians vô tội, bị bắt giữ trên 1 ngàn ngày trong lao tù cộng sản nghiệt ngã, vì chỉ có tội là không may mắn sống ở Trung quốc trong thời điểm bà Mạnh bị cảnh sát Hoàng Gia Canada bắt giữ, theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh Hoa Kỳ.

Cả hai ông Michael đều bị chính quyền Trung quốc buộc tội gián điệp và ông Sapvor đã bị tòa án Trung quốc tuyên án 11 năm tù.