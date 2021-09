Một gia đình người Việt ở vùng đại thủ phủ Toronto, trúng số 2 triệu dollars

Mississauga, Ontario: Những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 9 cho thấy là trong số những người may mắn trúng số gần đây, có một gia đình người Việt ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario.

Gia đình may mắn này là hai ông bà Hùng và Hảo Nguyễn đã trúng 2 triệu dollars.

Hai ông bà này trúng số loại the Ontario 49 jackpot xổ vào ngày 28 tháng 7. Ông Hùng khi đi mua sắm với một người cháu trai đã bỏ ra 1 dollar mua một vé số.

Mua chơi chơi như vậy và có 1 dollar, ông Hùng đã trúng lô độc đắc 2 triệu dollars.

Khi ra lãnh tiền thưởng ở trụ sở OLG Prize Centre ở thành phố Toronto, ông Hùng nói với các phóng viên báo chí là ông ta mua vé số tình cờ, không chủ ý, và bỏ quên vé số trong túi quần đến 5 ngày trời, rồi mới nhớ và đi dò số.

Ông Hùng cũng pha trò là ông phải đi mua quần mới có khóa zipper để nếu có mua vé số trúng nữa thì không bị mất.

Hai ông bà Hùng và Hảo có 3 người con và 5 cháu.

Họ sẽ chia sẻ số tiền trúng với các con và một phần cho các cơ sở từ thiện.