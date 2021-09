Cà phê Việt gây sóng gió tại Hoa Kỳ

New York: Trong một ngày nóng trong tháng 8 năm nay 2021 mà nhiệt độ lên đến 88 độ F, hàng dài những người Mỹ kiên nhẫn đứng đợi trước tiệm Winson bakery ở Brooklyn trong thành phố New York để được mua cà phê công nghệ kiểu Việt Nam.

Hàng dài những người đợi rồng rắn từ trạm xe bus này xuống đến trạm xe bus khác .

Theo cô Sahra Nguyễn của công ty Nguyen Coffee Supply thì thật là khó tưởng tượng những khách hàng phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ đễ được thử loại cà phê công nghệ Việt.

Công ty Nguyen Coffee Supply được thành lập cách đây 3 năm chuyên việc nhập cảng hột cà phê từ Việt Nam và sau đó sao chế thành bột cà phê bán cho khách hàng.

Cà phê Việt với cách rang hạt cà phê nhẹ nhàng như của các quốc gia vùng Bắc Âu, Scandinavian và có hương vị trái cây, đã chinh phục khách hàng trong làn sóng thứ ba về cà phê xâm nhập vào nước Mỹ.

Một trong những loại cà phê Việt được nhiều khách hàng Mỹ ưa chuộng là cà phê sữa đá.

Vài năm trước, chẳng ai biết nhiều về cà phê Việt, nhưng bây giờ đã là một loại cà phê được nhiều người Mỹ ưa chuộng.

Vì thế những loại thức ăn nước uống của Việt Nam đã trở nên phổ thông ở Mỹ thì ngoài phở, bánh mì, gỏi cuốn.. còn có thêm cà phê.

Các tiệm bán cà phê công nghệ Việt Nam ( Vietnamese craft coffee) đã mọc lên nhan nhản ở các thành phố từ Philadelphia, sang qua các thành phố ở Seattle, Austin, Portland, mà chủ nhân thường là những người Việt đến Mỹ ở thế hệ thứ nhất và thứ nhì.

Chủ nhân của công ty Nguyễn Coffee Supply là cô Sahra Nguyễn năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp cử nhân trường đại học UCLA, và tham gia vào nền kỹ nghệ nhà hàng ở thành phố New York, trước khi mở công ty bán cà phê Việt Nam vào năm 2018.

Một công ty nhập cảng và bán cà phê Việt khác ở Mỹ là công ty Càphê Roasters ở thành phố Philadelphia mà đồng chủ nhân là bà Thu Phạm.

Theo lời bà Thu thì chủ nhân của nhiều công ty bán cà phê Việt ở Mỹ lại là những phụ nữ.

Loại cà phê của công ty Càphê Roasters bán hết hàng ngày ở tiệm Federal Donuts ở thành phố Philadelphia mà chủ nhân của tiệm Donuts này người đầu bếp danh tiếng Michael Solomonov. công ty Càphê Roasters cũng bán bột cà phê cho các tiệm cà phê khác từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn xuống đến thành phố Denver.

Vào cuối tháng 9 này, công ty Càphê Roasters sẽ khai trương một tiệm bán cà phê đầu tiên của người Việt tại thành phố Philadelphia. Bà Thu cho biết là tiệm cà phê sắp mở sẽ bán những loại cà phê sữa đá, cà phê Viêtnamese espresso, cũng như bán những loại thức ăn nhanh của Việt Nam và Đại Hàn.

Trong khi đó công ty bán cà phê sỉ Nguyễn Coffee Supply ở New York đã có khách hàng mua cà phê từ những thành phố xa như San Francisco, và các thành phố ở tiểu bang Texas..

Ngoài ra còn một hệ thống tiệm cà phê bán sỉ, bán cà phê làm từ Việt Nam là công ty TNI King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Bà Thảo nguyên từng là đồng chủ nhân của công ty cà phê Trung Nguyên, trước khi tách ra thành lập công ty TNI King Coffee chuyên bán cà phê ở Hoa Kỳ và trên 120 quốc gia trên thế giới.

Những cửa hàng bán cà phê nhập cảng từ Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày một phát triển mạnh mẽ, nhờ vào số khách hàng Mỹ ưa chuộng loại cà phê này ngày một gia tăng.