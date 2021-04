Trùm cờ bạc Phan Sào Nam được thả sớm

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam kháng nghị quyết định thả tù sớm đối với cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam vào ngày 19/4 cho biết, Viện Kiểm sát tại Hà Nội đề nghị hủy quyết định giảm án của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam, trùm đường dây đánh bạc bị giam về tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”. Viện kiểm sát Nhân dân tối cao xác định TAND đã hai lần giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với tù nhân Phan Sào Nam với tổng cộng thời gian giảm là 22 tháng tù dù “không đủ điều kiện và không có căn cứ theo quy định pháp luật”.

Ông Phan Sào Nam bị tuyên án năm năm tù hồi tháng 3/2019, sau khi ông này bị bắt vào tháng 10/2017. Tháng 4/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của trại giam về việc giảm án phạt tù 19 tháng cho ông Nam. Tháng 2/2021, tòa án giảm luôn hết thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại. Ông Nam được thả ngày 6/2.

Theo Viện kiểm sát Tối cao, trong lúc thi hành án tù, phạm nhân được giảm án khi có ít nhất hai quý liên tục được xếp loại thi đua từ khá trở lên, tuy nhiên tù nhân Phan Sào Nam chỉ được xếp loại khá trong một quý. Thêm vào đó, việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho rằng ông Phan Sào Nam lập công, đã viết thư động viên Lê Văn Kiên về nước đầu thú là hoàn toàn không có.

Tài liệu của Viện Kiểm sát Tối cao cũng cho thấy ông Nam và vợ còn tài khoản 5,3 triệu USD tại ngân hàng DBS Singapore mà ông Nam không đồng ý phong tỏa hay nộp số tiền này để khắc phục hơn 155 tỷ đồng số tiền nghĩa vụ còn lại của bản án.

Vụ án đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do hai người gồm Pham Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu được cho biết ‘núp bóng’ công ty bình phong CNC của Tổng cục Cảnh sát. Hai tướng công an Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục Trưởng và Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao cũng bị án tù do ký các văn bản tạo điều kiện cho công ty này hoạt động.