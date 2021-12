Trộm ăn cắp két sắt của chùa Bát Nhã, mà số tiền mất đi lên đến trên 100 ngàn Mỹ kim

Santa Ana, California: Theo tin của đài truyền hình CBS trong bản tin phổ biến ngày 8 tháng chạp vừa qua, thì các cơ quan an ninh đang truy tầm một tên trộm đã lẻn vào chùa Bát Nhã ở thành phố Santa Anna, tiểu bang California và khuân đi một két sắt đựng tiền của nhà chùa.

Số tiền mặt đựng trong két sắt ước tính trên 100 ngàn Mỹ kim.

Chùa Bát Nhã nằm trên đường First gần góc đường Euclid và là một trong những cơ sở tôn giáo lớn nhất trong khu Little Saigon.

Qua máy hình an ninh, kẻ trộm được mô tả là một người đàn ông từ 20 đến 30 tuổi, dáng người trung bình, đội mũ lưỡi trai màu đen có hình lá cần sa, áo thun đen có logo “Diesel,” ”quần đùi đen có chữ trắng “ICON”