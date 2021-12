Sau 27 năm tù ở Hồng Kông, một người Việt tỵ nạn kém may mắn phải xin trở lại Việt Nam

Hồng Kông: Sau 27 năm bị tù ở nhà tù Hồng Kông, và sau nhiều cố gắng xin ở lại xứ Hồng Kông không được, ông Võ Văn Hùng cho biết là ông ta đồng ý để bị trục xuất trở lại Việt Nam.

Vào năm 1991, khi mới có 12 tuổi, ông Hùng đã được một thân nhân dẫn đi tỵ nạn và chiếc tàu chở nhóm người tỵ nạn đã đến Hồng Kông.

Trong thời gian ở trong trại tỵ nạn, người thân của ông Hùng đã bỏ rơi ông ở trại tỵ nạn Đầu Bạc.

3 năm sau vào năm 1994, ông Hùng lúc đó 15 tuổi đã dùng dao đâm chết một người tỵ nạn khác và đã bị án tù chung thân.

Tuy nhiên vào năm 1988, chính quyền Hồng Kông sửa lại luật và không cho tù chung thân những trẻ em dưới 18 tuổi. Vì thế án tù của ông Hùng được giảm thành án tù 29 năm.

Tuy nhiên vì có hạnh kiểm tốt cho nên đến năm 2016, ông Hùng được trả tự do, nhưng vẫn bi giam giữ trong trung tâm cầm giữ những người di dân bất hợp pháp, và ông sẽ bị trục xuất về Việt Nam.

Trong những năm qua, ông Hùng cố gắng tranh đấu xin được ở lại Hồng Kông, nhưng đã không thành công.

Tuy là ông Hùng không nhớ và không biết địa chỉ của bố mẹ ông hay những người thân ở Việt Nam, nhưng ông đồng ý bị trục xuất trở lại Việt Nam với một người bạn gốc Việt cũng bị trục xuất như ông.

Ông Hùng nói là ông ta tìm mọi cách để xin ở lại, nhưng chính quyền Hồng Kông đã có trái tim sắt đá.

Ông Hùng cũng nói là bây giờ ông 43 tuổi và đã mất tự do trong 27 năm qua. Ông ta muốn tự do, không bị giam cầm trong tù, cho dù tự do đó là phải về lại Việt Nam.

Ông Hùng cũng nói là ông sẽ về Đồ Sơn, gần thành phố Hải Phòng, nơi người bạn tù cũng bị trục xuất có thân nhân ở đó.

Trong thời gian ngồi tù, ông Hùng đã học tiếng Anh và tiếng Quan Thoại và hy vọng sẽ làm thông dịch viên cho các công ty ngoại quốc ở Việt Nam.