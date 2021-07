Tour diễn cuối cùng của Elton John trước khi giải nghệ

Danh ca Elton John vừa công bố lịch diễn cuối của chuyến lưu diễn “Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour” trước khi giải nghệ.

Ngày 23/6, ca sĩ Anh Elton John (74 tuổi) công bố các buổi diễn bổ sung cuối cùng cho “Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour” trước khi chính thức giải nghệ vào năm sau.

Elton John chia sẻ thông tin này trong một video đăng trên mạng xã hội. Ông nói: “Tôi biểu diễn ở những nơi có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp âm nhạc. Cho dù đó là mùa hè đầy nắng vào năm sau ở Frankfurt hay tại sân vận động Dodger huyền thoại tại Mỹ, tôi vẫn rất nóng lòng được gặp lại tất cả các bạn lần cuối. Đây là chuyến lưu diễn đáng kinh ngạc và tôi mong muốn được tạo thêm những kỷ niệm tuyệt vời với các bạn tại những buổi trình diễn cuối cùng này”.

Tổng cộng, có 30 điểm diễn bổ sung được tổ chức tại các sân vận động lớn trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu. Chặng Bắc Mỹ của chuyến lưu diễn bổ sung sẽ bắt đầu vào ngày 15/7/2022 tại Philadelphia, sau đó tại sân vận động Dodger ở Los Angeles vào ngày 19 và 20/11/2022…Tour diễn bổ sung bắt đầu ở châu Âu từ ngày 27/5/2022 tại Frankfurt, Đức.

Vé cho những đêm diễn bổ sung này sẽ được bán vào ngày 29/6 ở châu Âu và 30/6 ở Bắc Mỹ. Chuyến lưu diễn “Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour” lên kế hoạch ra mắt khán giả vào năm ٢٠١٨ nhưng sau nhiều buổi diễn vào năm ٢٠١٨-٢٠١٩ đã bị hoãn vô thời hạn do đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Tour diễn được giới phê bình đánh giá cao khi Elton John trình diễn nhiều ca khúc mang tính biểu tượng nhất, bao gồm Bennie and the Jets, Rocket Man, Tiny Dancer, Philadelphia Freedom… Ngoài ra tour diễn còn mang đến cho người hâm mộ một phần sự nghiệp của nam danh ca, trình chiếu những thước phim chưa từng xem trong suốt nhiều năm qua.

Các ngày biểu diễn đã công bố trước đó hồi năm ngoái nhưng bị hủy do dịch bệnh, được dời lại sang năm nay, bắt đầu từ 1/9 tại Berlin, Đức với các điểm dừng rải rác khắp châu Âu và Bắc Mỹ đến tháng 4/2022.

Trong sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ, Elton John bán hơn 300 triệu đĩa nhạc, giúp ông trở thành một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất thế giới. Ông có 7 album liên tiếp dẫn đầu tại Mỹ, 58 đĩa đơn đạt Billboard top 40, 27 bài hát top 10 và 9 bài hát quán quân Billboard. Đĩa đơn “Candle in the Wind” năm 1997 của ông chạm mốc 33 triệu bản trên toàn cầu, nằm trong những đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử xếp hạng tại Mỹ và Anh. Elton John là chủ nhân của 5 giải Grammy, 5 Brit Awards, một Oscar, một Quả cầu vàng, một giải Tony…