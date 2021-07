Samuel L.Jackson nhận giải Oscar danh dự

Samuel L.Jackson là một trong số các nghệ sĩ nhận giải Oscar danh dự vào năm tới vì những đóng góp cho ngành công nghiệp điện ảnh thế giới.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tuần qua công bố, Samuel L.Jackson (73 tuổi) sẽ nhận giải Oscar danh dự vào năm 2022, cùng với 2 nữ diễn viên Elaine May (89 tuổi) và Liv Ullmann (83 tuổi). Trong khi đó, Danny Glover (75 tuổi) được trao Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt do những hoạt động và nỗ lực từ thiện.

Các nghệ sĩ sẽ nhận giải tại lễ trao Giải thưởng Thống đốc lần thứ 12 của Học viện (bị hoãn năm nay do đại dịch) vào ngày 15/1/2022.

Chủ tịch Học viện David Rubin cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất vui mừng khi trao giải cho bốn nghệ sĩ được vinh danh, có ảnh hưởng sâu sắc đến cả điện ảnh và xã hội. Samuel L.Jackson là một biểu tượng văn hóa với nhiều tác phẩm điện ảnh năng động đã gây được tiếng vang với nhiều thế hệ cũng như khán giả toàn thế giới. Trong khi đó, cách tiếp cận táo bạo, không khoan nhượng của Elaine May trong việc làm phim, với tư cách là một nhà văn, đạo diễn và nữ diễn viên, đã tạo tiếng vang với những người yêu điện ảnh. Bản lãnh của Liv Ullmann và sự minh bạch về mặt cảm xúc mang đến cho khán giả những vai diễn có ảnh hưởng sâu sắc trên màn ảnh. Sự vận động cho công lý và nhân quyền kéo dài hàng thập kỷ của Danny Glover phản ánh sự cống hiến của ông trong việc thể hiện tình người trong và ngoài màn ảnh”.

Elaine May được đề cử Oscar hai lần cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc (Heaven Can Wait năm 1978 và Primary Colors năm 1998). Bà bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một phần của đội hài kịch rất thành công Nichols và May (cùng với tài tử Mike Nichols quá cố) và sau đó đạo diễn bốn phim, trong đó có Mikey and Nicky, The Heartbreak Kid.

Liv Ullmann được biết đến qua nhiều phim hợp tác cùng đạo diễn Thụy Điển Ingmar Bergman bao gồm các phim Persona, Cries and Whispers, Scenes From a Marriage… Bà cũng nhận được hai đề cử Oscar: Nữ diễn viên chính xuất sắc cho The Emigrants (1971) và Face to Face (1976).

Danny Glover chưa bao giờ được đề cử giải Oscar nhưng đã là một biểu tượng trên màn ảnh trong nhiều năm với các vai diễn trong các phim Lethal Weapon, The Color Purple, To Sleep With Anger, The Royal Tenenbaums… Là một nhà hoạt động thiện nguyện, những nỗ lực nhân đạo của ông bao gồm việc làm Đại sứ thiện chí cho Chương trình Phát triển LHQ và ủng hộ việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giáo dục ở Mỹ, châu Phi. Danny Glover sẽ là người thứ 41 nhận được Giải thưởng Nhân đạo Hersholt, giải thưởng gần đây nhất được trao cho Tyler Perry.

Khán giả biết Samuel L.Jackson nhiều qua vai Nick Fury trong series phim thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel, cộng tác thường xuyên với đạo diễn tài ba Quentin Tarantino, Spike Lee cùng vô số vai diễn khác. Ông tham gia nhiều phim có doanh thu cao và từng nhận đề cử Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho phim Pulp Fiction của Quentin Tarantino.