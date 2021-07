Diễn viên da màu đóng Bạch Tuyết

Diễn viên da màu 20 tuổi – Rachel Zegler – được chọn đóng vai chính phim về Bạch Tuyết, dự trù quay trong năm sau.

Đạo diễn Marc Webb cho biết Rachel Zegler có khả năng ca hát tuyệt vời. Ngoài ra, cô có sự mạnh mẽ, trí thông minh và tinh thần lạc quan – những đức tính của nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện kinh điển của Disney.

Rachel Zegler sinh năm 2001, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Cô đóng vai chính đầu tiên trong phim ca nhạc West Side Story, ra mắt cuối năm nay. Ngoài ra, cô tham gia phim hành động hài của DC – “Shazam! Fury of the Gods” – phát hành năm 2023.

Là người gốc Colombia và Ba Lan, cô có vẻ ngoài đậm chất Latin với môi dày, da nâu. Trên Twitter, nhiều khán giả phản đối sự lựa chọn của Disney. Một số người nhấn mạnh rằng bản phim gốc của Disney dựa trên câu chuyện cổ tích của nước Đức, do anh em nhà Grimm sáng tạo, trong đó mô tả nhân vật “da trắng như tuyết”. Họ so sánh Rachel Zegler với Lily Collins – người từng thể hiện thành công vai Bạch Tuyết trong phim “Mirror Mirror” năm 2012.

Rachel Zegler viết trên Twitter: “Tôi là Bạch Tuyết không có nghĩa là tôi cần tẩy trắng màu da để nhận vai”.

Một số khán giả cho rằng Disney gần đây có nhiều sự lựa chọn không phù hợp cho các dự án mới. Họ nhắc lại việc diễn viên da màu Halle Bailey được chọn đóng chính “Nàng Tiên Cá” năm 2019. Dự án đang quay, thường xuyên trở thành đề tài bàn tán trên Twitter. Đa số tranh cãi về màu da của nữ diễn viên chính.

Disney từng thực hiện thành công phiên bản người đóng của nhiều phim hoạt hình cổ tích như Cinderella, Beauty and the Beast, Mulan, Aladdin. Hãng gần đây cũng thử khai thác góc khuất cuộc đời một số nhân vật phản diện như Maleficent, Cruella.