Tỉnh bang British Columbia trong trận lụt: hạn chế đi lại và xăng nhớt được mua

Vancouver : Trận lụt khủng khiếp và kinh hoàng nhất vừa diễn ra ở tỉnh bang British Columbia trong những ngày qua đã gây những thiệt hại tài chánh hết sức lớn lao.

Đường xá, cầu cống bị sụp, hàng ngàn những gia súc bị chết đuối, nhà cửa xe cộ bị ngập nước.

Có ít nhất 1 người chết và 4 người khác mất tích.

Hàng trăm binh sĩ Canada với trực thăng và các phương tiện cứu lụt đã được gửi đến tỉnh bang cứu trợ những nạn nhân.

Cũng vì đường xá, cầu cống bị hư hại, các xe vận tải chở xăng dầu, nhu yếu phẩm đến tỉnh bang B.C. đã không đến được.

Chính vì thế trong ngày thứ bảy 20 tháng 11 , chính quyền tỉnh bang B.C. đã cho lệnh giới hạn số xăng mà cư dân được mua , cũng như giới hạn việc đi lại.

Theo bà bộ trưởng nông nghiệp Lana Popham thì số đất ruộng bị ngập nước ở tỉnh bang B.C. lên đến 200 cây số vuông và gần 1 ngàn nông trại đã phải di tản.

Trên 14 ngàn cư dân tỉnh bang cũng phải di tản vì trật lụt và đất lở.

Theo ông Mike Farnworth, bộ trưởng an ninh tỉnh bang B.C. thì đất lở đã khiến người ta phải tạm ngưng việc chuyểnxăng dầu qua đường ống dẫn dầu Trans Mountain cũng như các phương tiện chở xăng đến tỉnh bang bằng đường xe lửa và qua các xe vận tải.

Cũng theo ông bộ trưởng an ninh thì số xăng mà cư dân tỉnh bang B.C. được mua là 30 lít xăng 1 lần.

Tuy nhiên đây chỉ là những khuyến cáo, vì các cơ quan an ninh quá bận rộn với chuyện lũ lụt và không có nhân viên để kiểm soát xem người ta mua xăng một lần bao nhiêu lít?