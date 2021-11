Những di dân Việt qua Canada thành công trong việc mở tiệm bán cà phê

Charlottetown, Prince Eward Island; : Những thập kỷ gần đây, số người Việt Nam di dân chọn Canada làm quê hương mới ngày một nhiều.

Phần lớn những người di dân Việt sau này qua Canada là những người có công ăn việc làm, có tài sản ở Việt Nam nhưng họ vẫn chọn việc ra đi mà theo ý kiến của đa số những người này là tìm một nơi an bình hơn, có những bảo đảm về xã hội, về y tế và có môi trường thích hợp cho việc dạy dỗ con cái.

Một trong số những gia đình người Việt chọn tỉnh bang Prince Edward Island làm quê hương mới là bà Hải Nguyễn.

Tỉnh bang PEI là nơi mà những di dân dễ xin vào làm thường trú nhân vì không có các điều kiện khó khăn như ở các tỉnh bang khác.

Theo bản tin vừa được đài CBC công bố hôm thứ tư ngày 17 tháng 11, thì bà Hải Nguyễn là người có công ăn việc làm và có nhà ở Việt Nam nhưng bà đã quyết định xin di dân qua Canada, đem theo ông chồng và ba đứa con để muốn giấc mộng của bà thành tựu.

Bà Hải kể cho phóng viên đài CBC là mỗi buổi sáng thức dậy, bà lại càng vui mừng khi quyết định xin di dân qua Canada là đúng.

Bà Hải là một người thích cà phê và da94 dùng sở thích của mình để mở một tiệm cà phê có tên là The Shed Coffee ở thành phố Charlottetown, tỉnh bang PEI.

Bà Hải nói là đây thật là thiên đường khi chồng bà có việc làm vững chắc trong khi bà mở được tiệm cà phê theo như giấc mộng mà bà đã có.

Bà Hải đã mua hạt cà phê xanh và rang cà phê lấy.

Bà tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn về cà phê cũng như những ý thích của các khách hàng, trước khi chế biến cà phê theo cách riêng của bà.

Tuy mở tiệm cà phê ngay trong thời đại dịch nhưng với những cẩn thận và sự say mê, bà Hải tin tưởng là bà sẽ thành công trong việc mở tiệm cà phê tại một tỉnh bang không có đông người và “đi năm phút đã về chốn cũ” như tỉnh bang PEI.