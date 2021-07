Tỉ phú Branson hoàn tất chuyến du hành không gian đầu tiên

Ngày 11/7, tỉ phú người Anh Richard Branson đã hoàn tất chuyến bay lên không gian đầu tiên trên phi thuyền của công ty Virgin Galactic của ông.

Chiếc phi cơ vận chuyển VMS Eve đã cất cánh từ Spaceport America, sân bay vũ trụ của Virgin Galactic ở New Mexico (Mỹ) vào khoảng 10:40 sáng 11/7. VMS Eve, do hai phi công lái, mang theo phi thuyền VSS Unity 22, bên trong có ông Branson và 5 người khác lên rìa vũ trụ.

Đây là chuyến bay thử nghiệm có người lần thứ ٤ của Virgin Galactic và là chuyến bay đầu tiên chở theo nhóm ٦ người, gồm ٢ phi công và ٤ “chuyên gia sứ mệnh”, trong đó có ông Branson.

Đám đông ở mặt đất đã theo dõi chuyến du hành của ông Branson, gồm những nhân vật có danh tiếng trong ngành du lịch không gian, khách hàng tương lai và nhiều người khác. Trong số những người có mặt còn có tỉ phú Elon Musk, CEO của hãng SpaceX.

Ở độ cao khoảng 14km, phi thuyền Unity tách ra khỏi VMS Eve và hỏa tiễn của nó được kích hoạt để đưa phi hành đoàn lên độ cao 85,9km, ở trạng thái không trọng lực vài phút trước khi trở lại mặt đất.

Toàn bộ chuyến bay

Virgin Galactic dự trù bay thử thêm 2 chuyến, trước khi hoạt động thương mại vào năm tới. Đến nay, công ty đã bán khoảng 600 vé cho khách hàng đặt trước, giá khoảng 250.000 Mỹ kim/vé

Chuyến du hành vũ trụ của ông Branson mở ra cuộc đua bay vào không gian của giới tỉ phú, trong đó có ông chủ Tesla Elon Musk và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Dự trù ông Bezos sẽ bay vào vũ trụ vào ngày 20/7 tới.

Tỉ phú Branson khẳng định ông và tỉ phú Bezos là đối thủ hữu nghị và không tham gia cạnh tranh cá nhân để đánh bại đối phương trong không gian.

Tỉ phú Bezos đã viết trên Instagram chúc ông Branson và cả nhóm “một chuyến bay thành công và an toàn”.

Dự trù phi thuyền New Shepard của tỉ phú Bezos sẽ bay lên đường ‘Karman’ – thuật ngữ chỉ ranh giới giữa bầu khí quyển trái đất và không gian, cách mặt đất 100km.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Không quân Mỹ đều định nghĩa rằng phi hành gia là những người chỉ cần bay vượt độ cao 80km.